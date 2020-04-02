Барабанова и Зуба ждут в НХЛ, Скабелку — в «Локомотиве». Таблица трансферов КХЛ

Контракты игроков КХЛ действуют до 30 апреля, но продлевать соглашения можно уже сейчас. Кроме того, появляются слухи и разговоры о вероятных переходах. Рассказываем о главных селекционных новостях в клубах Континентальной лиги на сегодняшний день.
На Западе непростая ситуация у ЦСКА, которому в условиях жёсткого потолка зарплат придётся как-то выкручиваться и стараться сохранить своих лидеров, многие из которых планируют отправиться в НХЛ. Ох и не позавидуешь сейчас президенту клуба Игорю Есмантовичу. Попробуй тут удержи Капризова или Сорокина.
Есть схожие проблемы и у СКА, но они менее значительны. Хотя те же Зуб, Барабанов и Мельничук всерьёз настроены попробовать себя в Северной Америке. Московскому «Динамо» важно сохранить форварда Петерссона, а у «Витязя» из прежних легионеров останется только чешский защитник Ержабек.
Активно подписывают контракты в ХК «Сочи», но и перемен у южан будет прилично. Так, из легионеров, по всей видимости, останется только уже продлённый Рундблад. Все остальные — новички. Всерьёз намерен обновить свой состав «Локомотив», в который сватают главного тренера «Барыса» Андрея Скабелку и ряд игроков клуба из Нур-Султана.
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* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено
Запад
|Клубы
|Пришли
|Ушли
|Продлили контакты
|ЦСКА
|з. Науменков, н. Слепышев, н. Григоренко, н. Капризов, в. Сорокин, н. Шалунов, з. Марченко, з. Романов, н. Окулов (все — НХЛ)
|з. Нестеров
|СКА
|з. Арзамасцев («Салават Юлаев»), н. Мичков («Локомотив»)
|т. Гатиятулин («Трактор»), з. Зуб, в. Мельничук, н. Барабанов (все — НХЛ), н. Коскиранта («СайПа»), н. Лехтеря («Динамо» М)
|з. Белов, н. Аалтонен, н. Бурдасов, н. Кемппайнен, н. Кетов
|«Йокерит»
|т. Кангасалуста, т. Паюлуома
|н. Мозес («Рапперсвилль»)
|«Динамо» М
|н. Лехтеря («Динамо» М)
|н. Афиногенов, н. Индрашис, н. Апальков, н. Петерссон («Локомотив»), з. Лямин
|з. Хиетанен
|«Спартак»
|н. Бакош («Адмирал»), н. Радил («Сан-Хосе»)
|н. Даугавиньш, н. Карсумс
|гл.т. Знарок
|«Локомотив»
|гл.т. Скабелка, з. Охтамаа, в. Паскуале (все — «Барыс»), н. Петерссон («Динамо» М), з. Баранцев («Торпедо»)
|ст.т. Пелино, н. Мичков (СКА), з. Накладал, з. Кронвалль, н. Свитов, з. Марков, н. Да Коста
|«Витязь»
|н. Теденбю («Давос»), з. Хультстрём («Юргорден»)
|н. Сёмин, н. Макеев («Автомобилист»), н. Няттинен, н. Хауден, н. Йормакка, з. Лаюнен, н. Чернов, з. Евсеенков
|з. Пыленков, в. Ежов, гл.т. Кравец
|«Торпедо»
|з. Баранцев («Локомотив»), з. Дженовей («Автомобилист»)
|гл.т. Немировски
|ХК «Сочи»
|в. Шикин, в. Налимов, н. Алтыбармакян («Чикаго»), з. Бертильссон, н. Эллис, н. Коллинз, н. Росен, н. Стрёмвалль, з. Климонтов, н. Лугин, н. Макаренко
|гл.т. Андриевский, н. Мосалёв, н. Архипов, н. Томилин, з. Гордеев, з. Петров, н. Выглазов, н. Точицкий, з. Погоришный, з. Щитов, з. Рундблад
|«Северсталь»
|в. Хакимов, з. Балдаев, н. Е. Бодров
|гл.т. Разин
|«Динамо» Р
|гл.т. Скудра, гл.т. Тамбиев, з. Самуэльссон («Лександ»), з. Экесталь Йонссон («Ферьестад»), н. деСоуза («Рёгле»)
|гл.т. Анкипанс, з. Берглунд («Брюнес»)
|«Динамо» Мн
|н. Дадонов, з. Достанко (оба — «Шахтёр»)
На Востоке тоже есть новости. В «Авангарде» точно расстаются с иностранцами Макмилланом и Клинкхаммером. Скорее всего, покинут клуб Балашиху и Франсон. На их места придут Найт и Кёрран. Серьёзную чистку предстоит провести «Автомобилисту». Причём коснётся она и главного тренера, и ведущих легионеров, проваливших плей-офф.
В Казани планируют сохранить вратарскую бригаду Рейдеборн — Билялов. В «Сибири» все ключевые легионеры уже подписаны, а Пельтола отправится на родину. Большие перемены в Магнитогорске, где Илья Воробьёв строит новую команду. Там пока продлены контракты с Потехиным и Нестрашилом, договорились о контракте с финном Песоненом из швейцарского чемпионата. Точно не будет на Урале форвардов О'Делла и Козуна.
Много хоккеистов уже покинули состав «Нефтехимика» в целях экономии клубного бюджета, да и самим легионерам сидеть в Нижнекамске нет никакого смысла. Главная потеря Уфы — шведский форвард Линус Умарк, который продолжит карьеру в Европе. На Дальнем Востоке ситуация пока разная. «Адмирал» может вообще не выступить в следующем сезоне, а «Амур» сохранил ключевых российских игроков.
Если у вас не отображается таблица, её можно посмотреть здесь.
Восток
|Клубы
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|«Ак Барс»
|н. Фрэттин
|в. Рейдеборн, в. Билялов, н. Зарипов, Кормье, Рукавишников
|«Барыс»
|н. Червенка («Рапперсвиль»)
|гл.т. Скабелка, в. Паскуале, з Охтамаа (все — «Локомотив»), н. Найт («Авангард»)
|«Авангард»
|н. Найт («Барыс»), з. Кёрран («Рёгле»)
|н. Макмиллан, н. Клинкхаммер, з. Войнов, з. Франсон
|«Автомобилист»
|гл.т. Питерс, н. Макеев («Витязь»), з. Дженовей («Торпедо»)
|гл.т. Мартемьянов, н. Доус, н. Секстон, з. Трямкин, з. Батыршин, з. Стасенко, н. Кучерявенко
|«Сибирь»
|н. Пельтола («Таппара»)
|в. Сятери, з. Морозов, н. Чесалин, н. Руохомаа, н. Пуустинен, з. Йокипакка
|«Салават Юлаев»
|з. Арзамасцев (СКА), н. Умарк, з. Сергеев («Флорида», НХЛ), н. Кадейкин, з. Семёнов
|в. Метсола, н. Хартикайнен, з. Ларсен
|«Металлург» Мг
|н. Песонен («Лангнау»), н. Чибисов («Виннипег»). в. Загидулин («Калгари»)
|т. Калоус, т. Болсуновский, в. Демченко, н. Мозякин, н. Любимов, н. Тимкин, н. Филиппи, н. Локтионов, н. Козун, н. О'Делл
|н. Нестрашил, н. Потехин
|«Нефтехимик»
|в. Шарыченков, з. Атюшов, н. Уайт, з. Мёрфи, н. Энлунд, н. Берглунд, н. Митчелл, з. Рясенский, н. Черников, н. Ден. Казионов
|гл.т. Буцаев, в. Барулин, н. Хайруллин, з. Волгин, н. Голубович, н. Шиксатдаров
|«Амур»
|н. Т. Зогорна, н. Г. Зогорна
|гл.т. Гулявцев, з. Васильев, н. Железков, н. Голубев, з. Игнатович, н. Кузнецов
|«Куньлунь Ред Стар»
|н. Червенка («Рапперсвиль»)
|гл.т. Фрейзер, в. Грубец
|«Трактор»
|гл.т. Гатиятулин (СКА), в. Вилл («Рёгле»)
|гл.т. Юрзинов, з. Калинин, з. Терещенко, н. Коньков, н. Комаров, з. Бородкин, н. Авцин, н. Кэлоф, Попов, Глинкин
|н. А. Михеев
|«Адмирал»
|гл.т. Светлов, т. Пятанов, т. Пронин, т. Залевский, н. Бакош («Спартак»), в. Олкинуора, з. Альмквист, н. Юнг
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