Барабанова и Зуба ждут в НХЛ, Скабелку — в «Локомотиве». Таблица трансферов КХЛ

Все продления контрактов, а также слухи и возможные переходы.

Контракты игроков КХЛ действуют до 30 апреля, но продлевать соглашения можно уже сейчас. Кроме того, появляются слухи и разговоры о вероятных переходах. Рассказываем о главных селекционных новостях в клубах Континентальной лиги на сегодняшний день.

Головная боль ЦСКА, идеальный расклад «Локомотива»? Что ждёт клубы КХЛ в межсезонье. Запад Многим командам предстоит серьёзная чистка, но кому-то нужен лишь косметический ремонт.

На Западе непростая ситуация у ЦСКА, которому в условиях жёсткого потолка зарплат придётся как-то выкручиваться и стараться сохранить своих лидеров, многие из которых планируют отправиться в НХЛ. Ох и не позавидуешь сейчас президенту клуба Игорю Есмантовичу. Попробуй тут удержи Капризова или Сорокина.

Есть схожие проблемы и у СКА, но они менее значительны. Хотя те же Зуб, Барабанов и Мельничук всерьёз настроены попробовать себя в Северной Америке. Московскому «Динамо» важно сохранить форварда Петерссона, а у «Витязя» из прежних легионеров останется только чешский защитник Ержабек.

Все свободные агенты в КХЛ. Расклады по Западной конференции Топ-клубам придётся серьёзно подумать, как уместиться под жёсткий потолок зарплат.

Активно подписывают контракты в ХК «Сочи», но и перемен у южан будет прилично. Так, из легионеров, по всей видимости, останется только уже продлённый Рундблад. Все остальные — новички. Всерьёз намерен обновить свой состав «Локомотив», в который сватают главного тренера «Барыса» Андрея Скабелку и ряд игроков клуба из Нур-Султана.

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* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Запад

Клубы Пришли Ушли Продлили контакты ЦСКА з. Науменков, н. Слепышев, н. Григоренко, н. Капризов, в. Сорокин, н. Шалунов, з. Марченко, з. Романов, н. Окулов (все — НХЛ) з. Нестеров СКА з. Арзамасцев («Салават Юлаев»), н. Мичков («Локомотив») т. Гатиятулин («Трактор»), з. Зуб, в. Мельничук, н. Барабанов (все — НХЛ), н. Коскиранта («СайПа»), н. Лехтеря («Динамо» М) з. Белов, н. Аалтонен, н. Бурдасов, н. Кемппайнен, н. Кетов «Йокерит» т. Кангасалуста, т. Паюлуома н. Мозес («Рапперсвилль») «Динамо» М н. Лехтеря («Динамо» М) н. Афиногенов, н. Индрашис, н. Апальков, н. Петерссон («Локомотив»), з. Лямин з. Хиетанен «Спартак» н. Бакош («Адмирал»), н. Радил («Сан-Хосе») н. Даугавиньш, н. Карсумс гл.т. Знарок «Локомотив» гл.т. Скабелка, з. Охтамаа, в. Паскуале (все — «Барыс»), н. Петерссон («Динамо» М), з. Баранцев («Торпедо») ст.т. Пелино, н. Мичков (СКА), з. Накладал, з. Кронвалль, н. Свитов, з. Марков, н. Да Коста «Витязь» н. Теденбю («Давос»), з. Хультстрём («Юргорден») н. Сёмин, н. Макеев («Автомобилист»), н. Няттинен, н. Хауден, н. Йормакка, з. Лаюнен, н. Чернов, з. Евсеенков з. Пыленков, в. Ежов, гл.т. Кравец «Торпедо» з. Баранцев («Локомотив»), з. Дженовей («Автомобилист») гл.т. Немировски ХК «Сочи» в. Шикин, в. Налимов, н. Алтыбармакян («Чикаго»), з. Бертильссон, н. Эллис, н. Коллинз, н. Росен, н. Стрёмвалль, з. Климонтов, н. Лугин, н. Макаренко гл.т. Андриевский, н. Мосалёв, н. Архипов, н. Томилин, з. Гордеев, з. Петров, н. Выглазов, н. Точицкий, з. Погоришный, з. Щитов, з. Рундблад «Северсталь» в. Хакимов, з. Балдаев, н. Е. Бодров гл.т. Разин «Динамо» Р гл.т. Скудра, гл.т. Тамбиев, з. Самуэльссон («Лександ»), з. Экесталь Йонссон («Ферьестад»), н. деСоуза («Рёгле») гл.т. Анкипанс, з. Берглунд («Брюнес») «Динамо» Мн н. Дадонов, з. Достанко (оба — «Шахтёр»)

На Востоке тоже есть новости. В «Авангарде» точно расстаются с иностранцами Макмилланом и Клинкхаммером. Скорее всего, покинут клуб Балашиху и Франсон. На их места придут Найт и Кёрран. Серьёзную чистку предстоит провести «Автомобилисту». Причём коснётся она и главного тренера, и ведущих легионеров, проваливших плей-офф.

Все свободные агенты в КХЛ. Расклады по Восточной конференции На хоккейный рынок выйдут сразу несколько звёзд.

В Казани планируют сохранить вратарскую бригаду Рейдеборн — Билялов. В «Сибири» все ключевые легионеры уже подписаны, а Пельтола отправится на родину. Большие перемены в Магнитогорске, где Илья Воробьёв строит новую команду. Там пока продлены контракты с Потехиным и Нестрашилом, договорились о контракте с финном Песоненом из швейцарского чемпионата. Точно не будет на Урале форвардов О'Делла и Козуна.

Много хоккеистов уже покинули состав «Нефтехимика» в целях экономии клубного бюджета, да и самим легионерам сидеть в Нижнекамске нет никакого смысла. Главная потеря Уфы — шведский форвард Линус Умарк, который продолжит карьеру в Европе. На Дальнем Востоке ситуация пока разная. «Адмирал» может вообще не выступить в следующем сезоне, а «Амур» сохранил ключевых российских игроков.

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Восток

Клубы Пришли Ушли Продлили контракты «Ак Барс» н. Фрэттин в. Рейдеборн, в. Билялов, н. Зарипов, Кормье, Рукавишников «Барыс» н. Червенка («Рапперсвиль») гл.т. Скабелка, в. Паскуале, з Охтамаа (все — «Локомотив»), н. Найт («Авангард») «Авангард» н. Найт («Барыс»), з. Кёрран («Рёгле») н. Макмиллан, н. Клинкхаммер, з. Войнов, з. Франсон «Автомобилист» гл.т. Питерс, н. Макеев («Витязь»), з. Дженовей («Торпедо») гл.т. Мартемьянов, н. Доус, н. Секстон, з. Трямкин, з. Батыршин, з. Стасенко, н. Кучерявенко «Сибирь» н. Пельтола («Таппара») в. Сятери, з. Морозов, н. Чесалин, н. Руохомаа, н. Пуустинен, з. Йокипакка «Салават Юлаев» з. Арзамасцев (СКА), н. Умарк, з. Сергеев («Флорида», НХЛ), н. Кадейкин, з. Семёнов в. Метсола, н. Хартикайнен, з. Ларсен «Металлург» Мг н. Песонен («Лангнау»), н. Чибисов («Виннипег»). в. Загидулин («Калгари») т. Калоус, т. Болсуновский, в. Демченко, н. Мозякин, н. Любимов, н. Тимкин, н. Филиппи, н. Локтионов, н. Козун, н. О'Делл н. Нестрашил, н. Потехин «Нефтехимик» в. Шарыченков, з. Атюшов, н. Уайт, з. Мёрфи, н. Энлунд, н. Берглунд, н. Митчелл, з. Рясенский, н. Черников, н. Ден. Казионов гл.т. Буцаев, в. Барулин, н. Хайруллин, з. Волгин, н. Голубович, н. Шиксатдаров «Амур» н. Т. Зогорна, н. Г. Зогорна гл.т. Гулявцев, з. Васильев, н. Железков, н. Голубев, з. Игнатович, н. Кузнецов «Куньлунь Ред Стар» н. Червенка («Рапперсвиль») гл.т. Фрейзер, в. Грубец «Трактор» гл.т. Гатиятулин (СКА), в. Вилл («Рёгле») гл.т. Юрзинов, з. Калинин, з. Терещенко, н. Коньков, н. Комаров, з. Бородкин, н. Авцин, н. Кэлоф, Попов, Глинкин н. А. Михеев «Адмирал» гл.т. Светлов, т. Пятанов, т. Пронин, т. Залевский, н. Бакош («Спартак»), в. Олкинуора, з. Альмквист, н. Юнг

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