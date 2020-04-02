Удивительная драка в истории хоккея. Тренеры бились с игроками, Разина раздели по пояс

Пять лет назад ВХЛ была на пике популярности. Больше никогда к «вышке» не было приковано столько внимания, как после матча в Твери.

Второй по силе дивизион российского хоккея, который с 2010 года носит название ВХЛ, не часто привлекает к себе внимание прессы и массовой аудитории. И в этом нет ничего странного: да, в Вышке играют неплохие команды, там гораздо выше уровень конкуренции и непредсказуемости, чем в КХЛ, но всё же элитная лига есть элитная лига. Именно там выступают самые яркие и известные игроки, там происходят самые значимые и важные события.

В плей-офф ВХЛ круто и весело. Битва звёздных фарм-клубов и Анисин против «Звезды» В «вышке» начинается второй раунд кубковых игр.

В основном ВХЛ интересна только болельщикам команд-участниц этого чемпионата, но 5 лет назад, 2 апреля 2015 года, в Вышке произошло событие, вышедшее, как минимум, на всероссийский уровень. В тот день произошла знаменитая драка Андрея Разина и Алексея Ждахина – главных тренеров хоккейных клубов «Ижсталь» и ТХК. Самая настоящая потасовка двух людей в костюмах и при галстуках, закончившаяся для нынешнего наставника «Северстали» рассечённой бровью, забрызганной кровью рубашкой и гордым дефиле с голым торсом прямо по льду.



Уникальный и удивительный для всего нашего хоккея эпизод произошёл в Твери, во втором периоде третьего матча полуфинала плей-офф ВХЛ. Первые два поединка серии прошли в Ижевске и закончились убедительными победами «Ижстали» — главного открытия того сезона. Скромная команда со смешным даже по меркам ВХЛ бюджетом (самые высокооплачиваемые игроки получали 100 тыс. рублей в месяц, на выезды «Ижсталь» обычно добиралась на автобусе) и составленная из молодых ребят, не подошедших клубам КХЛ, заняла второе место в регулярном чемпионате, а в двух первых раундах плей-офф уверенно расправилась с «Казцинком-Торпедо» и «Рубином». В полуфинале сказка «Ижстали», главным творцом которой был главный тренер Андрей Разин, продолжалась, но в третьем матче серии на тверском льду «сталевары» уступали 0:2 местному ТХК в начале второго периода.

В это время неожиданно и разгорелась одна из самых ярких драк в истории нашего хоккея. Всё началось с того, что защитник хозяев Артём Тернавский, отправляясь на смену, случайно зацепил коньком кого-то из игроков «Ижстали», после чего прямо возле скамеек запасных возникла небольшая потасовка. Игра в этот момент продолжалась, ТХК штурмовал ворота гостей, но после остановки встречи наставник тверской команды Алексей Ждахин подозвал к себе арбитра и стал ему что-то горячо доказывать. В полемику решил вмешаться и Андрей Разин, подошедший вместе со своим помощником прямо к Ждахину – перегородки между скамейками соперников на тверской арене практически не было. Взвинченный коуч хозяев заметил Разина, оттолкнул его, и началось шоу. Тренеры дрались вместе с игроками. На защиту своих тренеров бросились их помощники и хоккеисты, началась настоящая драка «стенка на стенку», в которую быстро пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов.



Видео драки главных тренеров ТКХ и «Ижстали».

Из драки Разин вышел с разбитой бровью и с голым торсом – рубашку тренер «Ижстали» снял после того, как на неё попала кровь. В таком виде Разин вышел на лёд и направился прямо к выходу в подтрибунное помещение, призывая последовать за собой своих хоккеистов. Увести команду со льда у Разина не вышло: арбитры уговорили тренера не совершать демарш, тот вернулся на скамейку и даже собрался продолжать руководить командой с кровоподтёком на лице и в пиджаке с галстуком, надетыми на голое тело. Но, разумеется, после недолгого совещания судьи удалили до конца матча и Ждахина, и Разина. «В хоккее случается всякое… Произошёл инцидент, в котором я не мог не принять участие. Я никого не бил, и, если у вас есть видео, у вас есть возможность в этом убедиться. До конца верил в свою команду и очень рад, что мы в этом матче смогли добиться такой непростой победы», — прокомментировал Разин этот эпизод.

Страсти ВХЛ! Два главных тренера подрались во время игры В ВХЛ во время матча на «скамейке» подрались два главных тренера. Один остался без одежды по пояс и был готов продолжить драку на льду.

Да, в итоге матч продолжился, «Ижсталь» сумела отыграться с 0:2 в третьем периоде, а в овертайме дожала соперника. Но было понятно, что у такой драки, которая, без сомнения, вошла в историю ВХЛ, будут серьёзные последствия для её главных участников, на этом настаивал и исполнительный директор ВХЛ Герман Скоропупов. «Моя рекомендация СДК была такой: наказать участников драки по всей строгости, вынести максимальное наказание. Это просто позор, такого больше быть не должно», — отмечал руководитель в интервью «Чемпионату».

Фото: Пресс-служба ТХК (Тверь)

В результате СДК дисквалифицировал Ждахина и Разина на три матча и оштрафовал на 190 тыс. рублей. Бан на одну игру получил и помощник Разина Олег Леонтьев, активно участвовавший в потасовке. Последнее означало, что на четвёртый матч серии «Ижсталь» попросту некому было выводить на лёд, так как на выезд в Тверь из соображений экономии ижевцы не взяли никого из тренерского состава, кроме Разина и Леонтьева. Могла сложиться парадоксальная ситуация, при которой на скамейке «Ижстали» в матче за выход в финал Кубка Братины мог остаться только доктор команды, но к четвёртой встрече успел прибыть из Ижевска тренер по физподготовке.



Под его «руководством» «Ижсталь» вновь оказалась сильнее ТХК и сумела закрыть полуфинальную серию в четырёх играх. Кстати, этот матч Разин и Ждахин в компании Скоропупова вместе смотрели с трибун тверской арены – топор войны был закопан очень быстро.

Фото: vhlru.ru

Команда-сенсация из Ижевска вышла в финал Кубка Братины, но там в упорной борьбе всё же уступила нефтекамскому «Торосу». Кстати, ВХЛ не скостила своё суровое наказание для Разина, и первые два матча финала «Ижсталь» провела без своего эпатажного наставника.



Успех Разина в Ижевске открыл тренеру дорогу в КХЛ. Уже в следующем сезоне он возглавил «Автомобилист», затем непродолжительное время поработал в «Югре» и «Адмирале», а с ноября 2018-го является главным тренером «Северстали». Каких-то серьёзных результатов Разину пока добиться не удалось, но он точно из числа тех наставников, с которыми не соскучишься.



Что касается Ждахина, то этот специалист остался на уровне ВХЛ. После ТХК он поработал в «Югре» и усть-каменогорском «Торпедо», которое возглавляет до сих пор. В нынешнем чемпионате эта команда под руководством Ждахина вышла в плей-офф, но в первом раунде уступила «Звезде».

Внук Смородской, драка, розовые майки. Скандалы с Андреем Разиным Шайбами по внуку Смородской, драка со Ждахиным, розовые майки, пешком до Саратова и матерная установка на игру. Как скандалил Андрей Разин?

«Моё удаление? Я представляю лицо одного мужчины…» Захаркин оценил игру своей команды в матче со СКА, Разин снова вспомнил о Плющеве, а Величкин сказал, что у Сёмина будет средняя зарплата.

«Хлопайте баскетболисток по попкам». Разин «наехал» на Крикунова Разин первый раз после увольнения из «Автомобилиста» приехал в Екатеринбург и выдал одну из самых интересных пресс-конференций сезона.

«Разин хотел сделать мне больно». Чешский вратарь излил душу на родине Якуб Коварж хвалит Россию, но не забывает прежние обиды.