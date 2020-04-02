Как канадцы охотились за Харламовым. Грязный удар Кларка, сломавший легенду сборной СССР

Мы писали, что в Канаде до сих пор восхищаются речью Фила Эспозито после четвёртого матча Суперсерии-1972 и считают, что его слова смогли поднять боевой дух «кленовых листьев» и одержать итоговую победу. Но на деле сборная СССР одержала победу в первом московском матче (причём, пришлось отыгрываться с 1:4), повела в серии 3-1 при одной ничьей, и всё шло к общей победе советского хоккея. Чтобы выиграть, канадцам надо было кровь из носу брать оставшиеся три матча.

«Не думаю, что русские будут освистывать свою сборную». Речь Эспозито, вдохновившая Канаду Болельщики требовали признать превосходство коммунизма. Фил Эспозито не мог больше это терпеть и обратился к стране прямо со льда.

«Убеждён, что Кларку дали задание вывести меня из игры»

Одним из лучших игроков нашей сборной был Валерий Харламов, с которым канадцы никак не могли справиться, что бы ни делали. Он забивал, отдавал передачи, стягивал на себя внимание защитников, неуловимо продирался сквозь оборону соперника. В шестой игре канадцы тоже за ним охотились и на сей раз устранили. «Он был нашей основной целью в каждом матче. Каждый вечер я спрашивал: «Кто сегодня позаботится об этом парне? Харламов был настоящим динамитом», — вспоминал главный тренер канадцев Гарри Синден.



При каждом удобном случае Харламова припечатывали у борта, охотились за ним, особенно выделялись Эспозито и защитник Брэд Парк, который до этого момента серию откровенно проваливал. Но Харламов держался до середины второго периода, когда в игру вступила клюшка Бобби Кларка.



При счёте 3:1 Харламов прошёл всю площадку и продвигался к воротам, когда сзади подъехал Кларк и со всей дури грязно рубанул ему по ногам. Когда судья дал свисток, Харламов обменялся тычками со своим обидчиком, а затем пытался отмахнуться от защитника Гэри Бергмана, который принялся на него орать.

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Харламов даже вышел в следующей же смене – Кларк как раз получил удаление, но уже заметно прихрамывал. Остаток матча 17-й номер доигрывал на уколах. Пропустил седьмую встречу, которая могла стать решающей. На восьмой матч Харламов после уговоров Бориса Кулагина вышел, но уже не действовал так ярко, как в начале серии, СССР потерпел третье поражение подряд и итоговое – в серии.



«Я убеждён, что Кларку дали задание вывести меня из игры. Иногда я думал, что это было его единственной целью. Я смотрел в его злые глаза, на его клюшку, которой он размахивал, как мечом, и не понимал, что он делает. На хоккей это точно не было похоже», — вспоминал Харламов.

«Кларк намеренно пошёл его «убивать», такому не место в хоккее»

Спустя годы помощник тренера Джон Фергюсон признал, что Кларк действовал с его подачи. «Я подозвал Кларка, указал ему на Харламова и сказал: «Кажется, ему надо ударить по лодыжке». Я не раздумывал, это были мы против них, а Харламов нас уничтожал. Кто-то должен было это сделать, вырубить его и я точно не стал бы просить об этом Хендерсона». А Бобби Кларк был известным специалистом по таким делам, не зря он играл в одной из самых «грязных» команд НХЛ тех времён – «Филадельфии».



Сам Кларк говорил, что он не помнит таких наставлений от Фергюсона, но при этом добавлял: «Если бы я не научился рубить клюшкой, до сих пор бы сидел в Флин Флоне (его родной канадской деревушке)».



Сами канадцы вспоминают этот эпизод с отвращением. «Если бы Кларк вырубил Харламова чистым силовым, это было бы честно. Но он намеренно пошёл его «убивать», это непорядочно, такому не место в хоккее. Для меня это то же самое, как застрелить кого-то в коридоре. Кларк, пожалуй, был единственным игроком в нашей команде, который мог на такое пойти. У нас было много жёстких ребят, но они бы скорее пошли в открытую борьбу, смотрели бы тебе в глаза и били в нос. Вряд ли кто-то из них стал бы нападать из засады», — позже говорил автор победного гола в Суперсерии-1972 Пол Хендерсон.



Харламов сыграл в Суперсериях и сериях против клубов НХЛ 40 матчей и набрал в них 48 очков. За ним всё время охотились – в шестом матче Суперсерии-1974 (та игра в принципе была очень грубой и быстро вышла из-под контроля) защитник Роб Лэй как безумный принялся избивать нашего нападающего, до крови расквасил ему лицо, что спровоцировало большую заварушку на льду.

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В 1976-м ЦСКА и «Крылья Советов» поехал в турне по Северной Америке, и в матче «армейцев» с «Филадельфией» Харламова несколько раз закатывали в лёд. От одного из таких жёстких ударов нападающий ещё долго не мог прийти в себя и подняться со льда, а тренер «армейцев» Константин Локтев увёл команду с площадки в знак протеста против решения арбитров, которые не стали удалять Эда Ван Импа за этот удар. Это был последний матч ЦСКА и единственный, который «армейцы» проиграли. Тренер «Флайерз» Фред Шеро после игры заявил: «Мы вытрясли из этой машины всю душу».

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