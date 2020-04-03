Одно из самых позорных поражений сборной СССР. Великая «красная машина» проиграла полякам

В 1976 году чемпионат мира по хоккею проходил в Польше в городе Катовице. На протяжении трёх предыдущих сезонов польская сборная занимала очень неплохие для себя места на мировых первенствах, трижды подряд став пятыми, и домашний турнир логично рассматривался поляками как трамплин для нового рывка. В тогдашнем статусе сборной СССР никаких сомнений быть не могло — знаменитая «красная машина» за четыре года до этого провела историческую Суперсерию-1972, а на чемпионатах мира с 1973 по 1975 годы неизменно становилась первой. Тем неожиданнее получился результат в стартовом матче группового этапа, в котором поляки обыграли советскую сборную со счётом 6:4, а могли сделать это и гораздо крупнее.



Стоит вспомнить, что в июле 1975 года пост президента ИИХФ занял Гюнтер Сабецки, тут же устроивший небольшую революцию. Одним из первых шагов Сабецки стало разрешение участия на чемпионатах мира профессионалов — это открывало двери канадцам, без которых мировые ежегодные первенства утратили свою изюминку. Однако в 1976 канадцы не успели собрать сборную, но зато изменением правил воспользовались американцы, добавившие в свою команду семь игроков из НХЛ. Это помогло американцам впервые с 1962 года подняться на четвертое место.

Кузнецы славы. Часть 39. Александр Сидельников "Чемпионат.ру" - о знаменитом вратаре сборной и "Крыльев Советов" Александре Сидельникове.

Что касается сборной СССР, то, по свидетельству многих специалистов, лидеры советской команды приехали в Катовице вымотанными, так как за два месяца до этого они блистали на Олимпиаде в Иннсбруке. Поражение от поляков стало одним из самых позорных за всю историю сборной СССР (знаменитое «Чудо на льду» вынесем за скобки), к тому же впервые наша команда по ходу одного чемпионата мира проиграла три матча, уступив кроме Польши сборным Швеции и Чехословакии.



На тот исторический матч советские хоккеисты вышли в белой форме. В красное одеты были хозяева турнира, что дало болельщикам повод шутить после окончания игры о том, что игроки команд просто перепутали форму друг друга. Уже на 15-й минуте матча счёт был 2:0 в пользу поляков, но когда на старте второго периода Борис Михайлов один гол отыграл, то многие посчитали, что это была лишь фора друзьям по соцлагерю.

Однако затем последовала новая порция неприятностей: хоккеисты с фамилиями Йобчик (в другом варианта написания — Джобчик) и Яскерский сделали счёт 4:1, после чего главный тренер советской команды Борис Кулагин заменил стартового вратаря Александра Сидельникова на Владислава Третьяка. Шайба Александра Якушева должна была придать сборной СССР нужный импульс, но всё тот же Веслав Йобчик вскоре забил пятый гол сборной Польши, который оказался победным.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Отдельно стоит сказать о том, как фамилию этого польского хоккеиста произносил наш легендарный телекомментатор Николай Озеров. Неблагозвучность фамилии ставила Озерова в неловкое положение, но деваться было некуда, поскольку Йобчик оформил хет-трик. Первую шайбу поляка Озеров как-то замял, но ко второй вспомнил, что буква J по-французски произносится как «Ж». В результате из «ящика» на весь Советский Союз прозвучало: «Шайбу забросил Жопчик!» Замена, ясное дело, благозвучия не прибавила, так что после третьей шайбы Озеров воскликнул: «Опять этот восьмой номер!»



От результата этого матча, впрочем, пострадали обе команды. Советская сборная не смогла оправиться от психологического удара и чудом, как писал позже Третьяк, зацепилась за второе место. Поляки же расслабились от эйфории и на следующий день проиграли Чехословакии 0:12, а по итогам турнира заняли седьмую строчку и выбыли в группу В.



«Скажу вам честно — мы даже не предполагали, что можем победить. Когда под занавес матча при счёте 6:3 в нашу пользу комментатор польского телевидения крикнул: «Что ж, теперь мы точно не проиграем этот матч», то не лукавил. Русские были настолько сильны, что могли за минуту забить два-три гола. Когда потом я смотрел повтор этого матча, то не мог поверить, что мы играли так хорошо. После той победы нас отвезли на автомобильный завод и пообещали каждому по «Фиату», если мы останемся в группе А. Мы были на волне эйфории и уже начали выбирать себе машины. Но закончилось всё известно чем», — вспоминал позже Йобчик, который завершил карьеру в 1991 году.

«Не думаю, что русские будут освистывать свою сборную». Речь Эспозито, вдохновившая Канаду Болельщики требовали признать превосходство коммунизма. Фил Эспозито не мог больше это терпеть и обратился к стране прямо со льда.

Суперсерия, Кубок Канады и матч ЦСКА – «Монреаль». Игры 70-х, которые хочется пересмотреть Даже если бы не возник коронавирус, эти игры стоило бы посмотреть снова.

Легендарный гол Харламова. Он обманул канадцев, никто не остановил его проход Канадцы недоумевали: «Когда мы разъехались, чтобы каждый мог поймать «своего» Харламова, то настоящий проскочил между нами и забил».