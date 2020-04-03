Гениальный буллит Дацюка собрал 3,5 млн просмотров! Он обманул вратаря броском из-за спины

В последнее время мы часто вспоминали локаутный сезон-2004/2005, когда в Суперлигу приехало множество мировых звёзд, и российский зритель окунулся в мир хоккея высочайшего уровня. Однако и во времена КХЛ был период, когда жизнь в лучшей лиге мира «заморозилась» из-за противоречий НХЛ и профсоюза игроков – локаут сезона-2012/2013 получился не таким длинным, а в наш чемпионат приехало не так много хоккейных знаменитостей, но тот период также подарил нам много ярких эмоций.
Мы помним, как в «Динамо» приехали Овечкин и Бэкстрём, в «Магнитке» «зажигали» Малкин и Кулёмин, а в СКА блистали Бобровский и Ковальчук. Оказался в КХЛ и один из самых техничных и умных хоккеистов во всей мировой истории – Павел Дацюк. На тот момент 33-летний Волшебник был живым символом «Детройта», способным набирать под 70 очков в чемпионате НХЛ, и в России от Дацюка, разумеется, ждали чудес. Павел тогда решил переждать локаут в составе ЦСКА – в армейский клуб только что хлынули большие деньги «Роснефти», и красно-синие могли себе позволить ввязаться в борьбу с другими топ-клубами за оставшихся без работы звёзд НХЛ. Так Дацюк, проведший прошлый локаут в «Динамо», оказался в другой московской команде. Помимо Павла, ЦСКА усилился ещё Ильёй Брызгаловым и Михаилом Грабовским, но именно Дацюк был главным бриллиантом красно-синих.
За ЦСКА Волшебник в том сезоне провёл 31 матч и заработал 36 (11+25) очков. В первой же игре за красно-синих Дацюк в полной мере показал своё нестандартное мышление и попытался забить в ворота «Авангарда» головой! Точнее, Павел забил, просто арбитры не могли не заметить умышленное движение форварда и справедливо отменили эту шайбу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube
В ЦСКА Дацюк был таким же тонким, креативным хоккеистом с золотыми руками и компьютером в голове, каким мы его привыкли видеть в матчах за «Детройт», но истинную магию Волшебник припас напоследок. В последней игре за армейцев перед возвращением в НХЛ Дацюк заработал 2 (1+1) очка, но запомнился тот матч с «Трактором» вовсе не хорошей результативностью нападающего, а его гениальным буллитом в серии штрафных бросков.
Дацюк подобрал шайбу в центральном круге, не спеша сблизился с Майклом Гарнеттом, слегка покачал вратаря финтами, а затем каким-то невероятным и быстрым движением заложил обе руки за спину и из такого положения нанёс бросок! Голкипера «Трактора» такие махинации явно обманули, и он пропустил шайбу подмышкой.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube
Уже в то время мы привыкли к знаменитым издевательским буллитам Дацюка, но ему вновь удалось удивить публику своим фантастическим мастерством и выдумкой! Примечательно, что этот буллит оказался единственным реализованным в той серии и принёс ЦСКА победу. Это был достойнейший дембельский аккорд Волшебника, набравший в YouTube более 3,5 млн. просмотров!
После той игры с «Трактором» Дацюк больше не выходил на лёд за ЦСКА, так как в НХЛ закончился локаут, но Павел задержался в России, чтобы принять участие в Матче звёзд. Там Волшебник отметился ещё двумя эффектными буллитами (снова «пострадал» Гарнетт!), но в память врезался всё-таки тот самый хитрый бросок из-за спины в официальном матче. За такие моменты мы и любим хоккей!
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube
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