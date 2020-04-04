Капитан «Вашингтона» знал, с кем имеет дело. Голкипер «Вегаса» выходил из себя и провалил финал Кубка Стэнли.

Овечкин мастерски играл на нервах вратаря. Флёри бесился и бегал за ним с клюшкой

Кубок Стэнли – трофей, к которому Александр Овечкин шёл всю свою спортивную карьеру. За всю клубную историю «Вашингтону» никак не удавалось завоевать почётный приз. Причём, звёзд в команде из столицы из США всегда хватало, но с Овечкиным, конечно, «Кэпиталз» стали грозной силой, справиться с которой не так просто.

Всю мощь «столичных» ощутил на себе и клуб «Вегас Голден Найтс» — на тот момент новичок НХЛ. И кто бы мог подумать, что этот самый новичок не просто удачно выступит в регулярном чемпионате сезона-2017/2018, но и знатно пошумит в плей-офф и дойдёт до финала Кубка Стэнли. «Как они это делают?» — задавались вопросами многие эксперты и комментаторы. Действительно, всё это было похоже на какое-то чудо.

В 22 года Овечкин забил 65 голов в НХЛ! Великий сезон русского снайпера Он побил клубный рекорд и стал самым забивным левым крайним в истории лиги.

Но для «Вашингтона», конечно, этот кубок был важнее. Ведь команда шла к нему столько лет! В результате коллектив Барри Тротца, который после этой победы не договорится с «Кэпиталз» о новом контракте и уйдёт работать в «Айлендерс», выиграл серию в пяти матчах.

Конечно, одним из главных творцов этого успеха стал форвард «столичных» Александр Овечкин, набравший в финальном противостоянии 5 (3+2) баллов за результативность. Но очки – далеко не всё, чем запомнился Ови в битве с «золотыми рыцарями».

Капитан «Вашингтона» буквально вывел из себя канадского голкипера соперника Марка-Андре Флёри, регулярно оказывая на вратаря психологическое давление. В результате североамериканец «добивал» себя сам, показывая, что находится на грани нервного срыва. Россиянин мастерски играл на нервах вратаря.

Так, на предматчевой раскатке перед четвёртой игрой голкипер «Вегаса» удачно попрактиковался в роли форварда. Он поразил ворота «Вашингтона» броском из своей зоны. Такие поступки показывают психологическую неустойчивость прежде всего самого игрока, совершившего их. Как итог – очередная слабая игра и поражение.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.

Дальше – больше. На предматчевой раскатке произошёл очередной любопытный эпизод с участием главных действующих лиц команд — капитана гостей Александра Овечкина и вратаря хозяев Марка-Андре Флёри. Российский нападающий, прокатываясь по красной линии, закатился на сторону соперника и ударил Флёри клюшкой по щиткам.

Через несколько минут Флёри аналогичным образом ответил оппоненту, едва не набросившись на Овечкина. Канадец бесился и бегал за соперником с клюшкой. Россиянин буквально вывел канадца из себя. Стало понятно, что и в пятой встрече Марк-Андре вряд ли будет блистать. Его голова по-прежнему была забита лишними мыслями, а ведь голкипер, повторимся, – ключевой человек на льду во время подобных сражений. И если полевому игроку всё это ещё может сойти с рук, то вратарь обязательно «поплывёт». Да, в итоге Флёри показал не худший за всю серию результат по проценту отражённых бросков за пять матчей (87,9%), но четыре раза всё равно пропустил, а в концовке и позволил поразить свои ворота дважды подряд. Это и предопределило исход встречи и всей серии.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Джона Кларка.

Вот, что значит настоящий капитан команды. Овечкин смог не только наказать соперника результативными передачами и заброшенными шайбами, но и деморализовать его в психологическом плане. Менее опытный хоккеист вряд ли смог бы провернуть такое на льду, но Овечкин не просто так входит в число величайших игроков мира. Величие должно просматриваться в каждом компоненте и в умении правильно сработать на команду во всех аспектах.

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