Кризис скажется не только на клубах с низкими бюджетами, но и на главных богачах лиги.

Безработных станет ещё больше. Как коронавирус может ударить по КХЛ

Итак, экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса, уже начинает сказываться на спорте. В частности, на хоккее, где бюджетного финансирования лишился владивостокский «Адмирал». Кстати, аналогичная ситуация и с футбольным «Лучом».

«ХК «Адмирал» проинформировал КХЛ о том, что клуб снимает заявку на участие в чемпионате КХЛ сезона-2020/2021. В связи с распространением коронавирусной инфекции администрация Приморского края приняла решение о приостановке финансирования профессиональных спортивных команд края.

Хоккейный клуб не будет ликвидирован, а продолжит свою деятельность. Команда системы МХК «Тайфун» примет участие в чемпионате МХЛ сезона-2020/2021. ХК «Адмирал» проинформировал, что планирует принять участие в чемпионате сезона-2021/2022», — говорится в официальном заявлении лиге.

Увы, но одним «Адмиралом» дело может не ограничиться. Да, болельщики дальневосточных команд уже написали письмо президенту России Владимиру Путину, но вряд ли вопрос удастся решить так быстро. Особенно в современных непростых условиях.

Болельщики приморских команд после лишения финансирования написали письмо на имя Путина

«Вполне вероятно, что кризис может ударить и по другим командам. Мы же знаем, что далеко не у всех стабильное финансирование, у кого-то периодически возникали долги. В условиях борьбы с коронавирусом многие могут пойти на экстраординарные меры, особенно в отношении бюджетных планов. Не исключено, что это коснётся и сферы спорта.

После любого кризиса неизбежен восстановительный период. Идёт сильное разрушение, в том числе и спортивной жизни. Непонятно, как всё будет восстанавливаться и в какой форме. Но грядут серьёзные изменения, в этом можно не сомневаться», — рассказал «Чемпионату» наш постоянный эксперт олимпийский чемпион Александр Пашков.

Пашков: КХЛ можно было бы рассмотреть вариант с переездом «Адмирала» в Красноярск

Сложно не согласиться с Александром Константиновичем. Так, уже поползли слухи про «Амур». Ещё один дальневосточный клуб тоже может отказаться от участия в следующем сезоне.

Причиной такого решения может стать лишение финансирования из-за эпидемии коронавируса. Ни один из действующих основных спонсоров клуба, включая правительство Хабаровского края, не готов вкладывать средства, необходимые для участия в турнире. Напомним, что у хабаровчан были проблемы с задолженностями ещё в прошлом сезоне, но затем, пусть и с трудом, их удалось решить.

27 марта «тигры» заключили новый контракт с главным тренером Александром Гулявцевым, продлив соглашение на один сезон. 2 апреля первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко выразил уверенность, что хабаровский клуб продолжит выступать в КХЛ, так как губернатор дал гарантии лиге и подписал все документы. Неужели ситуация меняется столь стремительно? По нынешним временам уже ничего не вызывает удивления.

Не стоит забывать, что необходимый пол зарплат в КХЛ для участия в следующем сезоне составляет 315 млн руб. Теперь, учитывая нарастающий кризис, вряд ли все смогут добраться до этой цифры. Поэтому есть вероятность, что лиге придётся снизить необходимый порог.

Кроме того, однозначно возрастёт безработица. Состав у того же «Адмирала» был уровня КХЛ – хоккеисты собраны не самые мастеровитые, с небольшими окладами, многие из которых уже не могли найти себе работу в других клубах. Так что же будет с этими людьми теперь? Многие из них либо будут сидеть дома, либо отправятся покорять просторы ВХЛ. В КХЛ останутся единицы.

Первая хоккейная жертва коронавируса. «Адмирал» останется без денег на КХЛ? Или вообще прекратит существование? «Моряков» отодвинули от бюджетных денег, и пока непонятно, найдутся ли другие источники финансирования.

А уж если и «Амур» вслед за «Адмиралом» откажется от участия в соревновании, то на рынке свободных агентов окажется ещё больше народу. Зарплаты будут падать в любом случае: как из-за переполненного рынка, так и из-за сложной экономической ситуации. Спрос будет намного меньше предложения. Никто никого заваливать деньгами отныне не будет. Это можно наблюдать даже на примере Сергея Мозякина, которому предложили контракт в четыре раза меньше прежнего. Общего языка с «Магниткой» её капитан так и не нашёл.

Cергей Мозякин Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

В том же СКА уже давно перестали давать заоблачные контракты звёздам, как раньше было с Дацюком, Ковальчуком и Войновым. Да и звёзд этих в Питере по сути не осталось. Скорее, работящая молодёжь. ЦСКА, главным спонсором которого является компания «Роснефть», тоже может поужаться, учитывая колебания цен на чёрное золото на мировых рынках. Хоть и без контрактов в «армейском» клубе аж 14 человек, подписать всех не удастся точно. На кого-то не хватит денег, кто-то отправится в НХЛ.

Ударит кризис и по «Ак Барсу». Руководство клуба уже говорило, что хоккейная команда – не первое, на что обращает внимание «Татнефть». У нефтяников есть приоритеты повыше. Проблем с финансированием, а уж тем более каких-то долгов у «барсов» никогда не было, но и о заоблачных контрактах теперь говорить не приходится. Тому же Данису Зарипову однозначно придётся пойти на понижение жалования.

Кто, помимо «Адмирала» и «Амура», ещё находится в группе риска? На Западе могут возникнуть проблемы у рижского и минского «Динамо». Тем более что больших бюджетов там не было и раньше, но ведь могут лишить и нынешних. На Востоке непонятная ситуация с «Куньлунем» (именно Китай стал очагом вспышки коронавирусной инфекции), большие сокращения в последние годы и в «Нефтехимике».

В общем, про гигантские деньги и «жирные» контракты в КХЛ точно можно забыть. Всем придётся научиться жить в режиме экономии, а кому-то и вовсе принимать кардинальные решения, как это уже случилось с «Адмиралом». Похоже, что клуб из Владивостока – это только начало.

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