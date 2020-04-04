Возможно, главная загадка российского хоккея. О голе-фантоме Мирнова спорят до сих пор

Мы продолжаем вспоминать самые яркие события нашего хоккея и в очередной раз возвращаемся к сезону-2004/2005 российской Суперлиги – неисчерпаемой кладези любопытных историй. На этот раз поговорим о голе-фантоме нападающего московского «Динамо» Игоря Мирнова, о котором Андрей Назаров как-то в интервью выразился следующим образом: «Эта шайба – едва ли не главная российская хоккейная загадка 21 века. По всем законам геометрии гола не могло быть! Хотя, если судить по видео, опять возникают вопросы».

Андрей Назаров — нападающий «Авангарда» в сезоне-2004/2005 Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Дело было 30 марта 2005 года в Омске, где «Авангард» и «Динамо» играли третий матч серии полуфинала плей-офф. Действующие на тот момент чемпионы России вернулись на домашнюю площадку после оглушительного поражения в столице, но счёт в противостоянии был равным — 1:1. «Авангард» выполнил задачу минимум на московский выезд и «зацепил» одну игру, и теперь у «ястребов» были отличные шансы оформить выход в финал на льду родного СКК им. В. Блинова. Напомним, серии плей-офф тогда игрались до трёх побед.

0:11 и Овечкин, побивший Твердовского. Главный провал «Авангарда» Такого позора в истории Суперлиги у омского клуба больше не было. «Динамо» с Крикуновым буквально вынесло соперника.

Первый омский матч разительно отличался от второго московского – никакого обилия голов, только напряжённая и равная борьба с небольшим количеством моментов, а также отличная игра вратарей Нормана Маракла и Виталия Еремеева. Битва характеров затянулась, стало понятно, что судьбу этой встречи решит один гол.

И этот гол на 48-й минуте забили динамовцы. Точнее, шайба была засчитана главным арбитром Рафаэлем Кадыровым после восьмиминутного видеопросмотра, но убедиться в том, что снаряд действительно полностью пересёк линию ворот не представляется возможным до сих пор. Дело было так: форвард «Динамо» Александр Харитонов нарисовал момент для одноклубника Мирнова, тот бросил в дальний от Маракла угол, а дальше…Смотрите сами.

Видео гола-фантома в матче «Авангард» — «Динамо»

Шайба то ли попала в правую штангу, то ли залетела в ворота впритирку со стойкой, затем полетела к противоположной штанге (то ли пересекая линию, то ли нет), остановилась за спиной Маракла, а потом была выброшена в поле Яромиром Ягром. Кадыров находился далеко от эпизода и взятие ворот не зафиксировал, красный свет за воротами не зажёгся, но динамовцы стали поздравлять друг друга с голом. Матч был остановлен, Кадыров начал изучать все имеющиеся видеозаписи, причём ему помогал инспектор матча Виктор Якушев. После восьмиминутной паузы гол был засчитан.

Видео матча «Авангард» — «Динамо», 30 марта 2005 года (эпизод с голом Мирнова и последовавшим видеопросмотром можно посмотреть, начиная с 1:24:20).

Так пересекла шайба полностью линию ворот или нет? Однозначного ответа на этот вопрос нет и уже никогда не будет. В 2005 году не было достаточного количества камер, чтобы рассмотреть момент с разных ракурсов, а качество видеозаписей было невысоким и оставляло пространство для плюрализма мнений. Москвичи были уверены, что гол чистый, в Омске, разумеется, считали иначе. И обе точки зрения имели право на жизнь, потому что видео гола Мирнова допускало обе трактовки.

Золотое правило арбитра гласит: «Не видел гола – не засчитывай». Однако Кадыров взял на себя огромную ответственность и признал легитимность взятия ворот. Возможно, у него была в распоряжении другая видеозапись, на которой чётко и ясно видно, что гол был, но на этот счёт есть большие сомнения. Стоит ли говорить о том, что уфимец надолго стал врагом для омской хоккейной публики, а разговоры о том, что «Динамо» выиграло тот полуфинал нечестно, не утихают до сих пор? Тем более что шайба Мирнова оказалась единственной в матче, и, возможно, стала ключевой во всей серии.

В «Авангарде» не собирались спускать это дело на тормозах и соглашаться с судейским решением. Президент «ястребов» Константин Потапов даже организовал целое расследование по горячим следам: после финальной сирены Потапов вместе с Кадыровым и Якушевым вышли на лёд и стали изучать конструкцию ворот. «Во время матча, просмотрев видео, судья Кадыров высказал версию, что шайба попала в узелок сетки, прикрепленной к штанге, — якобы поэтому произошел такой отскок. Но после игры мы специально подвели всех к этим самым воротам. Их конструкция полностью исключает такую траекторию! Отскочить подобным образом шайба могла только от штанги! Инспектор матча и представитель ПХЛ, присутствовавшие при этом, согласились с нашими доводами в том, что если бы шайба попала не в штангу а в сетку ворот, то срикошетить так, как она это сделала, не могла бы. И это будет отражено в их рапорте», — стоял на своём Потапов.

Президент «Авангарда» Константин Потапов (в центре) Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Кадыров и представители ПХЛ отказывались от комментариев до изучения всех материалов, которые должны были утренним рейсом отправиться в Москву. Тем временем «Авангард» подал официальный протест на «взятие ворот, усмотренное главным судьёй», а Потапов и вовсе был настроен радикально. «Мы предложили комиссии, которая соберется завтра в ПХЛ, считать, что наша команда матч не проиграла. Пусть отдельно решается вопрос, когда и как будет проведена третья полуфинальная игра, но результат сегодняшнего поединка не должен быть засчитан. Гола не было. Как может проиграть команда, линию ворот которой шайба не пересекла ни разу?! Такого, по-моему, хоккейная история еще не знала», — горячился президент «Авангарда».

Впрочем, это были лишь эмоции, и сам Потапов понимал, что никакой переигровки не будет, даже в случае признания судейской ошибки – это противоречит правилам ИИХФ. На следующий день представитель «Авангарда» всё-таки отправился в Москву на специальное заседание экспертной комиссии, чтобы справедливость восторжествовала, но никакого решения в итоге принято не было. А вечером того же дня «Динамо» уже безо всяких скандалов и загадочных голов выиграло у «Авангарда» третий матч в серии и вышло в финал плей-офф.

О голе-фантоме Мирнова спорят до сих пор, а в Омске многие по-прежнему считают, что ту полуфинальную серию «Динамо» выиграло при помощи судьи, разглядевшего в тот мартовский день шайбу за линией ворот. Этот эпизод и последовавшие после него события стали яркой главой омско-московского противостояния, пропитанного взаимной ненавистью, и периодически вспыхивающего даже в наше время.

Нам же остаётся только порадоваться, что технический прогресс за 15 лет шагнул далеко вперёд, арены напичканы камерами с высочайшим качеством воспроизведения, и в современном хоккее практически невозможно представить историю с голом-фантомом.

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