«Если я дурачок, пусть Шендерович в лицо мне это скажет, я тогда всё ему обосную»

25-летний защитник московского «Динамо» Андрей Миронов сидит на карантине в загородном доме. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Миронов рассказал, как отнёсся к критике в свой адрес со стороны известного журналиста и писателя Виктора Шендеровича, какие блюда больше всего любит готовить и осталась ли у динамовцев недосказанность после досрочного завершения сезона КХЛ.

«Макароны с сосисками – коронное и любимое блюдо»

— Готовка у вас чуть ли не каждый день! Недавно ездили в какой-то близлежащий магазин за продуктами?

— Да, рядышком закупился ещё.



— Где проводите изоляцию и с кем?

— За городом, с родителями. Серёга Бойков со мной, Димка Вишневский с женой. За городом сидим, никуда не выходим. Впервые вышел из дома, чтобы закупить продуктов и закрыться на неделю.



— Большая компания, получается.

— Шесть человек нас, поэтому отлично вообще. Большой дом, есть чем заняться.

— Когда вы обнаружили в себе кулинарные способности? Вам нравится готовить?

— Да, нравится. Во-первых, это на природе. Это совсем другое дело – люблю именно на природе готовить. Готовить начал, когда в Америке было много свободного времени. Хотелось поесть нашей кухни – супов, ещё чего-нибудь, поэтому готовил. Сейчас время есть, а когда сезон я мало, когда дома ем. На базе прекрасно кормят – завтрак и обед. В отелях, когда нас закрывают перед играми. В сезоне мало готовишь, а сейчас можно оторваться. Времени много свободного, есть чем заняться, поэкспериментировать.



— Какие коронные блюда? Видел, как делали шурпу, борщ и плов.

— Коронных нет. Макароны с сосисками – коронное и любимое самое. А так приготовить могу всё что угодно. Шурпу готовил – вкусная получилась. Плов хороший получился.

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«Если я брошу вызов Бураку Оздемиру в кулинарии, то он мне тогда пусть в хоккее»

— Вы устраиваете кулинарные баттлы с Чудиновым, Якуповым. Эстафету друг другу передаёте.

— Да, Задоров ещё. Делать нечего, поэтому так развлекаемся. Многие ребята готовят. Всё равно по ресторанам не будешь ходить, плюс — это интересно.



— Доставкой еды на дом не пользуетесь?

— Нет, вообще нет. Пока до меня доедут, умрёт курьер с едой. Шучу (смеётся).



— Далеко дом?

— 100 км от Москвы.



— Готовы бросить кулинарный вызов известному шеф-повару, «турецкому чёрту» Бураку Оздемиру?

— Да без разницы. Если я ему в кулинарии брошу вызов, то он мне тогда пусть в хоккее. Вот посоревнуемся, кто быстрее научится.

— Зажарить поросёнка или барашка – не проблема?

— Готов зажарить, почему нет? Посмотреть рецепт, как это готовится, и повторюсь, почему бы и нет. Как вариант, попробовать это потом как-нибудь.



— Смерть от голода вам точно не грозит.

— Дай бог.

«Опустили уже эту ситуацию, когда сезон закончился, – смирились давно все»

— Как поддерживаете форму? Не появляется лишний вес или контролируете его?

— Нет, едим нормально, а лишний вес, может, 1-2 кг. Снег недавно лежал, вышли, зарядку сделали, снег на всём участке убрали, и у тебя вся спина отваливается, пропотеешь. Вот тебе зарядка. Гуляем постоянно. В лесу за участком погулять можно. Грандиозных физических нагрузок нет и пока не планируется – потому что отдых, конец сезона. Сейчас нет смысла грузить свой организм физическими нагрузками.



— Баня есть?

— Конечно, через день ходим. Русская баня!

— Тренерский штаб какие-то давал указания? Может, тренер по физической подготовке или лично Владимир Крикунов?

— Да, предупредили, что как нас заберут, то тесты будут. Многие ребята сами готовятся, каждый знает, что ему надо, и у каждого есть свои тренеры по физической подготовке. Если нет, можно нашему тренеру набрать, он всё скажет и расскажет.



— Баллоны ждут потом?

— По-любому. Куда они денутся? С коронавирусом точно не умрут.



— С другими ребятами поддерживаете связь?

— Да, недавно с Вадиком Шипачёвым общались. Он тоже в доме время проводит, готовит. Развлекается кто как может, что у кого есть.



— Есть чувство разочарования, что в связи с форс-мажором не успели закончить сезон и полностью раскрыть потенциал команды?

— Не закончили дело. Опустили уже эту ситуацию, когда сезон закончился – смирились давно все. Что случилось, то случилось. Сидеть и голову ломать я вообще не вижу смысла. Сезон закончился, мысли оставили в том сезоне. Сейчас важно отдохнуть, восстановиться, переждать эпидемию и уже спокойно с новыми силами готовиться к новому чемпионату.

«Видимо, Шендеровичу скучно на карантине»

— В начале сезона много слухов ходило об увольнении Владимира Крикунова, но «Динамо» после этого сильно прибавило. Не обращали внимания на те разговоры?

— Нет, не обращал. Критиков всегда будет много. Сколько людей, столько и мнений. Мы стараемся не обращать на это внимание. Наша кухня находится внутри команды. Не обращаем внимания на критику. У нас есть главный тренер, у нас есть руководство, вот на их критику и замечания мы должны обращать внимание. А всех остальных – всё равно.



— Вы ассистент капитана Вадима Шипачёва. Есть желание в перспективе стать капитаном в родном клубе?

— Есть, конечно, но это большая ответственность, над которой я пока не задумывался. Если это случится, то мне будет очень приятно, придётся держать марку.



— Согласны с тем, что ваше первое звено Петерссон-Шипачёв-Яшкин называют одним из лучших в лиге?

— Хорошее звено, согласен. Тоже считаю, что эта атакующая тройка – одна из лучших в лиге.



— У вас ещё год контракта, скоро жёсткий потолок зарплат. Про эту тему пока не думаешь?

— Не думаю. Будем решать проблемы по мере их поступления.



— Видели реакцию известного политического журналиста Виктора Шендеровича на ваше интервью про борщ? Он, правда, напрямую вас не упомянул, но по тексту стало понятно, кого он имеет ввиду.

— Ну, что-то он там ляпнул, да?

Миронов — о коронавирусе: борща поел, и нормально — дезинфекция организма проведена

— «Хоккеист на коронавирусе борща поел, и нормально — дезинфекция организма проведена. Как вы догадываетесь, — хоккеист наш, отечественный, и он, к сожалению, дурачок», — высказался Шендерович.

— Ну хорошо, ладно. Это его мнение, я не буду на это как-то плохо реагировать. Я же его работу не комментирую, пусть говорит и дальше, а если у человека с юмором что-то не так — это его проблемы. Видимо, скучно человеку на карантине. Если я дурачок, то пусть в лицо мне это лично скажет, я тогда всё ему тоже обосную.

«Конечно, хотелось бы больше свободы, чтобы не было этой эпидемии, страха»

— Тема сборной всегда актуальна для вас. Постоянно о ней думаете?

— В этом году дважды ездил на Евротур, поэтому будем дальше работать и заслуживать своё место в сборной.



— В «Колорадо» сейчас много российских игроков. Общаетесь с кем-то?

— Мало. Обмениваемся парой фраз и всё.



— Следите за игрой «Эвеланш»?

— Слежу за их выступлениями. Знаю, что у них и травмы были у лидеров и спады, но затем, вроде, наладили игру.



— Пока об НХЛ мыслей больше нет?

— Будет хороший вариант, будет возможность, то с удовольствием бы поехал.



— Но пока ещё год контракта с «Динамо».

— Да-да, всё верно.

Зачем приехали? 9 россиян, вернувшихся в КХЛ из Америки В Петербурге теперь будет играть первый номер драфта НХЛ.

— Морально и физически ещё не надоело сидеть дома? Или у вас большая компания и вам не скучно?

— Всё это не просто так, поэтому провожу много времени с родителями, с друзьями за городом на природе. Нормально всё. Конечно, хотелось бы больше свободы, чтобы не было этой эпидемии, страха. Терпимо, но ведь и другого выбора нет.



— Сами ничего не потеряли в плане билетов или заранее купленных путёвок?

— Нет, я заранее почти никогда ничего не покупаю. Плей-офф только потерял, а так всё нормально.



— Какие у вас ближайшие кулинарные задумки?

— Хочу приготовить финский сливочный суп. Уже закупился ингредиентами.



— Вам надо поваром подрабатывать на динамовской базе в Новогорске.

— Разговаривал с шеф-поваром базы в Новогорске, он предлагал мне трудоустроиться на время летних каникул. Я обдумаю это предложение (смеётся).

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