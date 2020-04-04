«Я был «крысой» и вредителем». Откровения Дарси Такера, выбившего три зуба Павлу Буре

Дарси Такера наверняка помнят многие болельщики, следившие за НХЛ в конце 1990-х и начале 2000-х. Форвард, которого по хоккейным меркам можно смело назвать «малышом» (178 см), прославился как один из главных провокаторов лиги, который может доставить неприятности любому лидеру соперника. Такер был не прочь подраться — его личный рекорд был установлен в сезоне-1997/98, когда он бился 11 раз. Но узкоспециализированным тафгаем наподобие Тая Доми он никогда не был и пять раз за карьеру преодолевал отметку в 20 голов за регулярный чемпионат.



В подкасте Cam and Strick он рассказал некоторые воспоминания о своей карьере, которые мы решили чуть дополнить эпизодами с участием других известных игроков прошлого — в том числе и главной российской звезды 1990-х — Павла Буре.

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«Ну что за мелкий идиот!»

«Лично я никогда никого не боялся. Да, в то время в лиге были очень большие парни и нужно было быть ловким и вёртким, чтобы не сталкиваться с ними, у меня это получалось. Скажем, Роб Димайо или Стив Томас могли поймать тебя и поставить в очень непростое положение, а большие парни могли подъехать после, обозвать по всякому, сказать что-нибудь про мою мать. Но я вынуждал их получать удаления за инициирование драки, иногда даже «нырять» приходилось, словно в футболе — меня в этом обвиняли, но я отвечал в том духе, что это не имеет значения, если соперник остаток матча просидит на скамейке штрафников.



Да, я был «крысой», вредителем, таков был мой стиль. Я не всегда был безумным, но если требовалось, то мог так поступить. Если мы уступали в две шайбы, я ездил за Здено Харой. Потому что когда я бил Харе в его задницу, то он выходил из себя, а вся скамейка соперника смотрела на меня и говорила: «Ну что за мелкий идиот! Он задирается на нашего самого большого парня». Если мы выигрывали в две шайбы, я преследовал Бержерона или Марка Савара, чтобы они не могли забить и «вернуться» в игру. Большинство хоккеистов меня понимало и принимало, потому что я играл на команду и старался делать так, чтобы у неё было больше шансов выиграть», — вспоминает Такер.



Для российских болельщиков Дарси Такер известен тем, как он обошёлся с Павлом Буре. В ноябре 2001 года «Флорида» россиянина встречалась в гостях с «Торонто», и уже в первом периоде Такер так мощно вогнал в борт Русскую Ракету, что тот сломал три зуба и был вынужден досрочно покинуть площадку с признаками сотрясения.

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«Я чувствую себя сейчас довольно странно. У меня никогда раньше не было сотрясений, так что я не могу определить симптомы. Я меня болит голова и я воспринимаю всё вещи по другому. Я даже не могу точно описать вам своего состояния, так как ничего подобного за всю свою карьеру не испытывал. все произошло настолько быстро, что я не успел ничего понять. Приближающегося Такера не видел, и силовой прием этого форварда, швырнувшего меня на борт, стал полной неожиданностью. Чем он меня ударил, я тоже не заметил. Признаюсь, запись того матча так и не посмотрел. Честно говоря, нет особого желания анализировать то, как я головой врезаюсь в борт и теряю несколько зубов. В любом случае уверен: прием Такера чистым не был. Прежде всего потому, что я находился на некотором расстоянии от борта, — в таких ситуациях любое столкновение может привести к болезненному удару о борт и, как следствие, к травме», — говорил позже Буре.



Мстить за Буре тогда вызвался здоровенный Брэд Ференс, в бою с которым Дарси выглядел несколько смешно. Будучи на две головы ниже оппонента, Такер достаточно быстро оказался на льду, что вызвало у соперников подозрения — дескать, он специально упал, чтобы прекратить драку и не получить ещё больше «леща».

Видео можно посмотреть в YouTube.

В конце матча, когда «Торонто» выигрывал со счётом 6:1, мстить Такеру вызвался Джейсон Уимер, который не стал размениваться на драку, а просто засадил обидчику удар клюшкой в голову.



Видео можно посмотреть в YouTube.

Наставника «Флориды» Дуэйна Саттера тогда обвиняли в том, что команда излишне увлеклась местью Такеру и напрочь забыла о результате матча. «Это ваше мнение. Следующий вопрос! Уимер ударил его клюшкой? Ну, возможно, это был перебор. Но этот парень — самый большой актёр в лиге. Так что если ты играешь с мечом, то и умрёшь от меча», — заявил Саттер на послематчевой пресс-конференции.



Буре вернулся в строй менее, чем через месяц — ближе к концу сезона он перешёл в «Рейнджерс», где через год завершил карьеру игрока.

Классика от Такера

«Когда я начинал карьеру, то все старались держаться подальше от Боба Проберта. Знаменитый Стю Гримсон мог весь матч кричать со скамейки: «Я заставлю тебя за это заплатить!». С Майком Пекойа у нас были интересные взаимоотношения. Как-то он засадил мне локтем в голову, так что ноги начали заплетаться. Но я никогда не ненавидел соперника только потому, что он играет в другой команде. Он тоже человек и я не хотел наносить никому травму. С тем же Пекой мы много молотили друг друга, а потом играли в гольф, наши дети вместе ходили в школу. В игре бывают такие моменты, когда эмоции возобладают над тобой и ты не можешь их контролировать. С тем же Стивом Томасом мы бились несколько раз, но когда стали одноклубниками, то всегда сидели рядом и в автобусе, и в самолёте, хотя именно он был тем человеком, который сломал мне плечо», — вспоминает Такер.



В 2004 году в полуфинале Восточной конференции Такер буквально разобрал на запчасти нападающего «Филадельфии Флайерз» Сами Капанена. Техничный финн попал под жесточайший силовой приём у своей скамейки запасных и с большим трудом смог добраться до калитки — налицо были признаки нарушения координации в пространстве. Этот момент стал настоящей «классикой Такера».



Видео можно посмотреть в YouTube.

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