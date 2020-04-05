Гений Лемье. В «золотом» финале Олимпиады-2002 он сделал гол, не коснувшись шайбы

Если в 1998 году в Нагано самым великим дебютантом Олимпиады был Уэйн Гретцки, то четыре года спустя таковым стал Марио Лемье. В 37-летнем возрасте Марио стал капитаном сборной Канады на Играх в Солт-Лейк-Сити, где канадская сборная изо всех сил пыталась взять реванш за неудачу в Нагано, где им не досталась даже бронза.

Тогда канадская сборная была максимально загружена звёздами первой величины. Пол Кария, Стив Айзерман, Эл Макиннис, Брэндан Шэнахэн, Эрик Линдрос, Эд Белфор, Адам Фут — весь состав был максимально боевым и знаменитым. Канада прошла путь до финала не вполне уверенно, проиграв на групповом этапе Швеции и с большим трудом обыграв сборную Германии. Тем не менее, по ходу турнира «кленовые» постоянно прибавляли, и к финалу подошли в оптимальной форме. В решающем поединке злющие американцы, которые мечтали о повторении «Чуда на льду», дали своим северным соседям настоящий бой. Сборная США открыла счёт усилиями Тони Амонти, но затем своё веское слово сказал опытнейший Лемье.



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Первый гол канадцев забил Пол Кария, но если бы не Марио, этой шайбы не было бы. Лемье не трогал шайбу на протяжении всей атаки, и официально не значится в протоколе, как автор передачи. Марио, увидев, что Пронгер делает диагональ от чужой синей линии на пятачок, изящно пропустил шайбу между ног и сделал движение клюшкой, якобы подправляя шайбу, которая не изменила направления и попала прямо на крюк Карии. Лемье сделал гол, не коснувшись шайбы.



Видео можно посмотреть в YouTube.

«Марио — он очень хитрый. Я видел их обоих в том моменте, шайба шла на клюшку Лемье. А он просто взял и не стал её трогать. Он сделал вид, что делает передачу, но шайбы не коснулся. Здорово сыграно», — признал после матча голкипер сборной США Майк Рихтер.



Чуть ранее Лемье не смог забить в большинстве, не попав в пустой угол, что вызвало огромное удивление у всех. Спустя несколько минут форвард исправился. «Надеюсь, это поможет канадскому хоккею в целом. Уверен, что сегодня вся страна следила за нами», — сказал Марио после игры.

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«В этом голе Карии и передаче Лемье проявился весь гений Марио. Для Лемье весь турнир сложился неоднозначно, он то появлялся, то исчезал. Лемье не всегда стремился играть за сборную, и на этих Играх иногда выглядел излишне медленным. Ходили даже слухи, что он был готов собрать вещи и уехать домой. Но он сделал этот ложный пас, потому что знал, что это создаст прекрасный момент для Карии, это сработало. Марио сделал то, чего не смог сделать Уэйн четыре года назад. В этой команде он был уже в роли генерального менеджера. Для мужской хоккейной сборной Канады это золото значило больше, чем для всех других канадских олимпийцев вместе взятых», — отмечал тогда обозреватель The Globe and Mail Стивен Брант.

«Вчера Марио говорил, что хоккей — это канадская игра. Наверное, это их единственная игра, где они хороши. Ну, может, ещё кёрлинг», — сказал недовольный Крис Челиос. «Сейчас в Канаде все поют и танцуют. Это то, чего они так долго ждали, ведь золота Олимпиады они не видели с 1952 года. Я очень рад за них», — добавил Джереми Рёник.



Главной сенсацией тех Игр стал провал шведов, неожиданно проигравших в четвертьфинале сборной Белоруссии 3:4. Решающий гол забил в конце третьего периода Владимир Копать броском почти от красной линии, но это, как говорится, уже совсем другая история.

25 лет назад Марио Лемье был болен. Люди не верили, что он вернётся в НХЛ Супермарио подолгу не мог снять с себя форму, а потом нашёл комок под кожей шеи. В 28 лет он решил полностью пропустить сезон.

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