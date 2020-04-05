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Жёсткий силовой приём Дарюса Каспарайтиса против Эрика Линдроса, видео

Жёсткий силовой приём Дарюса Каспарайтиса
Павел Панышев
Сокрушительный удар Каспарайтиса, после которого великий Линдрос не мог выползти со льда
Звёздный канадец, попав под силовой приём, получил сотрясение мозга и выбыл на длительный срок.
Хоккей / НХЛ 0

Дарюс Каспарайтис – один из самых жёстких защитников в истории НХЛ. Причём, именно жёстких, а не грязных. Литовец, выступавший за Объединённую сборную и сборную России, никогда не славился ударами исподтишка или подлыми приёмами. Он всегда играл в силовой хоккей, но делал это так, как прописано в правилах. Но, разумеется, порой не обходилось без травм и повреждений у соперников.

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Интересно, что у Каспарайтиса практически полностью отсутствовало чувство страха перед оппонентами. Даже перед теми, которые значительно превосходили его в габаритах и росте. Начнём по порядку. Сперва, пожалуй, расскажем про противостояние Дарюса и известного канадского форварда Эрика Линдроса.

Первый номер драфта 1991 года, отказавшийся выступать за «Квебек Нордикс», был обменян в «Филадельфию» на целую россыпь игроков, в числе которых были такие звёзды, как Петер Форсберг, Рон Хекстолл, Стив Дюшен и Майк Риччи.

Природа наделила Линдроса габаритами, мастерством и, что самое примечательное, отличным катанием. И это при росте 193 см! Однако Эрик был вынужден довольно рано закончить игровую карьеру – в возрасте 34 лет. Виной тому участившиеся сотрясения мозга.

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Одним из тех, кто не боялся «прыгать» на громилу Линдроса, был именно Каспарайтис. Всё началось ещё с Кубка мира образца 1996 года. В матче между сборными России и Канады Дарюс не побоялся сбросить перчатки и ввязаться в кулачный поединок с североамериканцем. Досталось даже линейным судьям, которые бросились разнимать драчунов.

Видео драки Каспарайтис – Линдрос на Кубке мира – 1996.

В том бою по очкам победил Линдрос, который, благодаря большому весу, завалил Каспарайтиса на лёд. Разумеется, Дарюс не мог просто так забыть об этом и оставить без внимания. Свой должок центральному нападающему он отдаст уже в 1998 году.

Именно во время пенсильванского дерби между «Питтсбургом» и «Филадельфией» Линдрос и получил своё первое сотрясение. Силовой приём Дарюса иначе, кроме как сокрушительным, не назвать. С 88 номера «лётчиков» слетел шлем, а сам Линдрос буквально рухнул на лёд. Капитан «Филадельфии» покидал площадку при помощи врачей и партнёров по команде. Всё это выглядело страшновато. Сразу стало понятно, что прилетело канадцу очень прилично.

Видео силового приёма Каспарайтиса на Линдросе в 1998 году.

Мы попросили самого Дарюса Каспарайтиса вспомнить про это противостояние с Линдросом.

— Мы с Эриком практически ровесники, вместе начинали осваивать школу НХЛ. Линдрос считался звёздным игроком, который не боялся силового хоккея, — начал защитник.

— Как и вы.

— Да, Эрик тоже не боялся кого-то ударить, сыграть жёстко в тело, поэтому мне было всё время интересно играть против него.

— Вы даже подрались.

— Всё верно, в 1996 году на Кубке мира, прекрасно помню тот момент. Я играл в своём стиле, он тоже старался действовать в своём. Мы потолкались у борта, потом решили подраться. Я, конечно, победил (смеётся).

— Не страшно было бросать вызов такому громиле?

— Ты про это просто не думаешь.

— В матче «Питтсбург» — «Филадельфия» вы отправили Линдроса в нокаут…

— Я подкараулил момент, когда он опустил голову. Соперник играл в большинстве, Эрик раскатывался, а я его встретил. Не думал, что у него будут какие-то проблемы, просто так получилось, что он потерял сознание и выбыл из строя на долгое время. Не сказать, что я этим горжусь, просто таков мой стиль игры – силовой и жёсткий хоккей. Целенаправленно и никому никаких травм не наносил, такого в голове у меня не было.

В скором времени мы вспомним и другие жёсткие силовые приёмы с участием Дарюса Каспарайтиса, которые он лично прокомментирует. Тем более что вспомнить действительно есть что.

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