Сокрушительный удар Каспарайтиса, после которого великий Линдрос не мог выползти со льда

Дарюс Каспарайтис – один из самых жёстких защитников в истории НХЛ. Причём, именно жёстких, а не грязных. Литовец, выступавший за Объединённую сборную и сборную России, никогда не славился ударами исподтишка или подлыми приёмами. Он всегда играл в силовой хоккей, но делал это так, как прописано в правилах. Но, разумеется, порой не обходилось без травм и повреждений у соперников.

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Интересно, что у Каспарайтиса практически полностью отсутствовало чувство страха перед оппонентами. Даже перед теми, которые значительно превосходили его в габаритах и росте. Начнём по порядку. Сперва, пожалуй, расскажем про противостояние Дарюса и известного канадского форварда Эрика Линдроса.



Первый номер драфта 1991 года, отказавшийся выступать за «Квебек Нордикс», был обменян в «Филадельфию» на целую россыпь игроков, в числе которых были такие звёзды, как Петер Форсберг, Рон Хекстолл, Стив Дюшен и Майк Риччи.



Природа наделила Линдроса габаритами, мастерством и, что самое примечательное, отличным катанием. И это при росте 193 см! Однако Эрик был вынужден довольно рано закончить игровую карьеру – в возрасте 34 лет. Виной тому участившиеся сотрясения мозга.

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Одним из тех, кто не боялся «прыгать» на громилу Линдроса, был именно Каспарайтис. Всё началось ещё с Кубка мира образца 1996 года. В матче между сборными России и Канады Дарюс не побоялся сбросить перчатки и ввязаться в кулачный поединок с североамериканцем. Досталось даже линейным судьям, которые бросились разнимать драчунов.



Видео драки Каспарайтис – Линдрос на Кубке мира – 1996.



В том бою по очкам победил Линдрос, который, благодаря большому весу, завалил Каспарайтиса на лёд. Разумеется, Дарюс не мог просто так забыть об этом и оставить без внимания. Свой должок центральному нападающему он отдаст уже в 1998 году.



Именно во время пенсильванского дерби между «Питтсбургом» и «Филадельфией» Линдрос и получил своё первое сотрясение. Силовой приём Дарюса иначе, кроме как сокрушительным, не назвать. С 88 номера «лётчиков» слетел шлем, а сам Линдрос буквально рухнул на лёд. Капитан «Филадельфии» покидал площадку при помощи врачей и партнёров по команде. Всё это выглядело страшновато. Сразу стало понятно, что прилетело канадцу очень прилично.



Видео силового приёма Каспарайтиса на Линдросе в 1998 году.

Мы попросили самого Дарюса Каспарайтиса вспомнить про это противостояние с Линдросом.



— Мы с Эриком практически ровесники, вместе начинали осваивать школу НХЛ. Линдрос считался звёздным игроком, который не боялся силового хоккея, — начал защитник.



— Как и вы.



— Да, Эрик тоже не боялся кого-то ударить, сыграть жёстко в тело, поэтому мне было всё время интересно играть против него.



— Вы даже подрались.



— Всё верно, в 1996 году на Кубке мира, прекрасно помню тот момент. Я играл в своём стиле, он тоже старался действовать в своём. Мы потолкались у борта, потом решили подраться. Я, конечно, победил (смеётся).



— Не страшно было бросать вызов такому громиле?



— Ты про это просто не думаешь.



— В матче «Питтсбург» — «Филадельфия» вы отправили Линдроса в нокаут…



— Я подкараулил момент, когда он опустил голову. Соперник играл в большинстве, Эрик раскатывался, а я его встретил. Не думал, что у него будут какие-то проблемы, просто так получилось, что он потерял сознание и выбыл из строя на долгое время. Не сказать, что я этим горжусь, просто таков мой стиль игры – силовой и жёсткий хоккей. Целенаправленно и никому никаких травм не наносил, такого в голове у меня не было.



В скором времени мы вспомним и другие жёсткие силовые приёмы с участием Дарюса Каспарайтиса, которые он лично прокомментирует. Тем более что вспомнить действительно есть что.



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