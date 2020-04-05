«Питтсбург» и «Вашингтон» провалили обмены Ягра. Но в итоге получили Малкина и Овечкина

Вспоминаем провальные обмены в НХЛ. В прошлой части разговор шёл о 1990-х годах, теперь пришёл черёд 2000-х. И тут выбрать есть из чего. Главным критерием было то, что одна команда по тем или иным причинам сильно недополучила за звезду либо наоборот неожиданно нашла неогранённый алмаз.

Как Третьяк и «Чикаго» проглядели в Гашеке будущую легенду. Худшие обмены 90-х в НХЛ Одни клубы думали, что получают звёзд, а те ехали заработать на пенсию. Другие отдавали будущих легенд почти даром.

Роберто Луонго – из «Айлендерс» во «Флориду» — 2001

Что ожидали: с именем вратаря, который в дальнейшем станет двукратным олимпийским чемпионом и легендой «Ванкувера», связано два интересных обмена. Первый был из «Айлендерс», которые в 1997 году выбрали его под общим четвёртым номером. Однако за «островитян» Луонго практически не играл, кроме 24 матчей в сезоне-1999/2000. В том же году клуб выбрал под первым номером Рика Дипиетро, фактически отказавшись от дальнейшей ставки на Роберто. Год спустя голкипера обменяли во «Флориду» на Марка Пэрриша и Олега Квашу.

Что получили: генменеджер «островитян» Майк Милбери рассчитывал, что Дипиетро станет основным вратарём команды на долгие годы, а на деле запомнился одним из самых неудачных первых пиков в истории НХЛ. Дипьетро провёл пару неплохих сезонов, затем получил огромный контракт и погряз в травмах. Контракт выкупили в 2013 году, платить по нему «Айлендерс» будут ещё девять лет.

«Флорида» заполучила того, в ком нуждалась – вратаря, способного тащить команду. Впрочем, в начале 2000-х клубу этого всё равно не хватило – с Луонго команда так ни разу и не попала в плей-офф.

Роберто Луонго – из «Флориды» в «Ванкувер» — 2006

Что ожидали: возможно, Луонго не стал бы никуда уезжать из «Флориды», если бы не натянутые отношения с генеральным менеджером Майком Кинэном. Или, как рассказывал сам Кинэн, дело было вовсе не в конфликте, а в том, что Луонго просил больше денег, чем руководство клуба готово было предложить. В любом случае эта сделка в некотором роде была вынужденной, но от этого не менее неудачной для «Пантерз».

Что получили: «Ванкувер» получил вратаря, с которым в 2011 году дошёл до финала Кубка Стэнли, а затем стал рекордсменом клуба по количеству побед. Отдав при этом вратаря Алекса Олда, защитника Брайана Аллена и нападающего Тодда Бертуцци.

Бертуцци так и не вышел на тот уровень, который показывал в «Ванкувере». По приезду во «Флориду» сразу же получил травму и вскоре был обменян в «Детройт». Олд тоже задержался в команде только на один сезон, так и не доказав, что может быть первым номером. Дольше всех во «Флориде» поиграл Аллен, но и он ничем существенным команде не помог.

В НХЛ снова суперсейв! Раск вытащил шайбу из пустых ворот без помощи ловушки Игрок «Баффало» бросал наверняка, но вратарь «Бостона» никогда не сдаётся.

Туукка Раск – из «Торонто» в «Бостон» — 2006

Что ожидали: «Торонто» отдал в руки заклятого соперника вратаря, даже толком на него не посмотрев. В 2005 году задрафтовали, в 2006-м, когда Раск ещё играл в Финляндии, обменяли в «Бостон» на другого голкипера Эндри Рэйкрофта. Зачем? У «Торонто» на тот момент было два многообещающих молодых вратаря – Раск и Джастин Погги. Первый стал лучшим голкипером МЧМ-2006, но выиграл с Финляндией только бронзу, второй привёл Канаду к золоту, да и к тому же уже подписал контракт с «Лифс».



Раска обменяли на вратаря Эндрю Рэйкрофта, который с «Бостоном» выиграл «Колдер Трофи», но впоследствии не выдержал конкуренции с Тимом Томасом.



Что получили: из рук «Торонто» уплыл настоящий бриллиант, а Раск смог стать обладателем Кубка Стэнли (правда, ещё в качестве запасного). В 2014-м был признан лучшим голкипером НХЛ, а на международном уровне выиграл бронзу Олимпиады, кроме этого, Раск дважды выводил «мишек» в финал Кубка Стэнли. Сейчас финский голкипер – одна из главных звёзд «Бостона», и за последние семь лет он трижды выбивал «Мэйпл Лифс» из плей-офф.



Погге же так и не вырос в звезду, отыграв в НХЛ ровно семь матчей. Сначала он мотался по клубам АХЛ, а в последние годы выступает в Европе. Рэйкрофт отыграл в «Лифс» пару сезонов, после чего тоже был обменён. «Торонто» проблемы с вратарями продолжались ещё несколько лет, и только в последние годы в команде заиграл стабильный Фредерик Андерсен.

Патрик Шарп – из «Филадельфии» в «Чикаго» — 2005

Что ожидали: руководство «Филадельфии» посчитало, что у них слишком много центральных нападающих, а крайков не хватает, и Мэтт Эллисон – как раз то, что им нужно.



Что получили: Эллисон неплохо известен российским хоккейным болельщикам, ведь он отыграл в КХЛ 11 сезонов. В «Филадельфии» нападающий задержался на несколько лет, но в основе провёл лишь пять матчей.



Патрик Шарп показал «Флайерз», что отлично может играть и на краю, а в 2010 году помог «Чикаго» обыграть свою бывшую команду в финале Кубка Стэнли. Он стал важнейшей частью династии «Блэкхоукс», которая выиграла три титула с 2010 по 2015 год. Заодно он записал в резюме золото Олимпиады.

Контракт Ничушкина – цветочки. Русские игроки, чьи контракты выкупали в НХЛ В «Филадельфии» до сих пор платят Брызгалову, а «Айлендерс» только несколько лет назад завершили эпопею с Алексеем Яшиным.

Алексей Яшин – из «Оттавы» в «Айлендерс» — 2001

Что ожидали: Майк Милбери помимо обмена Луонго наворотил ещё немало делов в «Айлендерс». В день драфта 2001 года он отдал второй пик и молодого защитника Здено Хару в обмен на Алексея Яшина. Ожидалось, что вместо проспектов, которые ещё непонятно во что вырастут, «островитяне» получат настоящую звезду, которая поможет выбраться из болота прямо сейчас и начнёт привлекать болельщиков на стадионы. Поэтому с Яшиным тут же подписали контракт на 10 лет и $ 64 млн.



Что получили: поначалу приобретение Яшина оправдывало себя — россиянин два года подряд становился лучшим бомбардиром команды, при нём команда стала стабильно попадать в плей-офф.

Затем его результативность упала, вылеты в первом раунде уже перестали кого-либо удовлетворять, и в 2007 году клуб выкупил контракт Яшина.



«Оттава» получила защитника, который станет легендой в НХЛ, и первого центра (второй пик потратили на Джейсона Спеццу) на долгие годы вперёд.

Яромир Ягр – из «Питтсбурга» в «Вашингтон» — 2001

Что хотели: Лемье завершил карьеру, Ягр стал капитаном и единоличным лидером «Питтсбурга». И тут его партнёр возвращается, и им становится тесно в одной команде. Да ещё и «Питтсбург» переживает непростые времена – клуб едва не обанкротился и не переехал в другой город. «Пингвины» оказались в затруднительном положении – Ягр просил обмен, а обменивая игроков такого калибра, всегда рискуешь недополучить.



Что получили: но вряд ли кто-то ожидал, что всё будет настолько плохо. Ягр только что в очередной раз стал лучшим бомбардиром НХЛ и находился в самом расцвете сил. И хотя в «Вашингтоне» его результативность снизилась примерно вдвое, «Питтсбург» фактически отдал чеха даром. Крис Бич, Михал Шивек и Росс Лупащук были игроками уровня АХЛ, и в НХЛ на троих сыграли меньше 150 матчей.



Однако «пингвинам» всё же удалось подсластить пилюлю после обмена одного из лучших нападающих того времени, да ещё как! Команда настолько ослабла, что стала массово собирать высокие пики и сколотила новый чемпионский костяк – Флёри, Малкина и Кросби.

«Тяжело сражаться с богом». Ягр покинул НХЛ И, скорее всего, больше туда не вернётся. Очень грустно.

Яромир Ягр – из «Вашингтона» в «Рейнджерс» — 2004

Что ожидали: «Вашингтон» рассчитывал построить вокруг Ягра команду, способную бороться за титул, но не получилось. Через три года его в очередной раз обменяли и снова – за мешок картошки. С нападающим «Рейнджерс» Энсоном Картером в клубе были знакомы – тот начинал профессиональную карьеру в «Вашингтоне», после чего провёл пять-шесть неплохих сезонов в разных командах, забивая по 20-25 голов.



Что получили: Картер отыграл в столице США только 19 матчей, после чего его обменяли в «Лос-Анджелес». «Вашингтон» же остался выплачивать часть зарплаты Ягра — $ 4 млн. Но было и в этой сделке и хорошее – «столичные», отдав одну из своих главных звёзд, закончили сезон на третьем месте с конца, выиграли драфт-лотерею и получили Александра Овечкина.



Чех же в «Рейнджерс» вернулся на прежний уровень, в первом полноценном сезоне набрав 123 очка. Позже он на несколько лет уехал в Россию, но это уже другая история.

Пик в первом раунде – из «Далласа» в «Анахайм» — 2003

Что хотели: «Даллас» отдал 28-й пик на два выбора во втором раунде — обычная сделка, в которой не было ничего особенного. Такие сплошь и рядом случаются на каждом драфте.



Что получили: другое дело, что из этих пиков получилось в итоге. «Анахайм» выбрал Корри Перри, который стал одним из важнейших игроков команды, долгое время был одним из лучших снайперов НХЛ, в 2007 году помог «уткам» выиграть Кубок Стэнли, а в сезоне-2010/2011 стал обладателем «Морис Ришар Трофи» и «Харт Трофи».



«Даллас» использовал пики на Войтеха Полака и Би Джея Кромбина. Первый сыграл за «звёзд» пять матчей за два сезона, второй – 23.

Райан Макдона – из «Монреаля» в «Рейнджерс» — 2009

Что хотели: «Рейнджерс» хотели куда-то деть стареющего нападающего Скотта Гомеса, который «сжирал» значительную часть платёжной ведомости. «Монреаль», недовольный выступлением команды, хотел встряхнуть состав и искали хорошего центра.



Что получили: главным активом этой сделки, в которой участвовали шесть игроков, оказался молодой перспективный защитник Райан Макдона. Вскоре он стал основным оборонцем «Рейнджерс», великолепно играя как в атаке, так и на своей половине площадки.



В сезоне-2009/2010 Гомес действительно помог «Монреалю» — набрал почти 60 очков, в плей-офф раздавал передачи и помог «хабам» добраться до финала Востока. Но дальше надежды на него не оправдались и спустя четыре года его контракт пришлось выкупить.

Хет-трик в овертайме и пятиминутная смена Ковалёва. Самые необычные рекорды НХЛ Здесь о тех, кто забил гол, не принимая участия в игре, и о тех, кто не пропустил ни одной шайбы, но всё равно проиграл.

Алексей Ковалёв – из «Рейнджерс» в «Монреаль» — 2004

Что ожидали: во второе пришествие Ковалёва в «Рейнджерс» у него откровенно не пошло. Как объясняли и сам игрок, и руководство клуба, тут ничего не поделаешь, так бывает, что команда тебе не подходит. Время было подходящим – «Рейнджерс» уже фактически выбыли из гонки за плей-офф и начали распродажу.



Что получили: «Монреалю» был необходим снайпер под плей-офф, а Ковалёв в новой команде смог перезагрузить карьеру, стал джокеров в кубковых битвах, а затем на протяжении четырёх лет был одним из лидеров команды и ассистентом капитана.



«Рейнджерс» от этой сделки не получили ничего. Нападающий Джозеф Балей сыграл за команду только 13 матчей, а выбор во втором раунде клуб потратил на человека, который затем всю карьеру провёл в низших лигах.