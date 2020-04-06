«Летающий Бобби Орр». Наверное, самый известный гол в истории НХЛ

Наверное, это был самый известный гол в истории НХЛ. «Летающий Бобби Орр» — эту фотографию, наверное, видели все, кто интересуется хоккеем. Это случилось в овертайме четвёртого матча финала Кубка Стэнли между «Бостон Брюинз» и «Сент-Луис Блюз». 22-летний защитник «мишек» Бобби Орр забил победный гол и принёс «Бостону» первую Чашу за 29 лет.
Без сомнения, это был величайший момент в истории «Бостона». Тот финал «мишки» выиграли в четырёх матчах, но если в трёх первых встречах преимущество «чёрно-золотых» было подавляющим (6:1, 6:2 и 4:1), то в четвёртой игре «блюзмены» оказали ожесточённое сопротивление. «Сент-Луис» дважды вёл в счёте, и «Бостон» был вынужден отыгрываться, сделав это усилиями Фила Эспозито и Джонни Буцика.
Овертайм же продлился всего 40 секунд, прежде чем Бобби Орр взмыл в воздух, что тут же окрестили победным полётом — так называемым The Flight. Орр как будто нырнул в бассейн, вытянув руки и ноги — к тому моменту он уже был обожаем тысячами поклонников по всей Северной Америке.
«Мы вышли два в один. Дерек Сандерсон дал мне отличный пас, который я обработал, а когда задумал бросок, то голкипер Гленн Холл как раз начал перемещаться. Щитки немного разомкнулись. Я оглянулся, чтобы посмотреть, куда попала шайба. Увидел, что она в воротах, и тут же прыгнул. Когда теперь я встречаю Холла, он меня всё время подкалывает. Спрашивает: «Это что, единственный гол, который ты когда-либо забивал?», — вспоминал позже Орр.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.
В регулярном чемпионате-1969/1970 Бобби Орр набрал 120 очков, что было лишь на 6 баллов хуже рекорда лиги, установленного Филом Эспозито годом ранее. Орр до сих пор является единственным защитником в истории, кто выиграл трофей «Арта Росса». В дополнение к титулу самого результативного хоккеиста и лучшего защитника сезона он получил свой первый из трёх «Хартов», а в плей-офф завоевал титул кубковый MVP, забив 9 голов и отдав 11 передач.
Как «Бостон Брюинз» играл в чемпионском плей-офф-2011
«Когда Бобби забил свой гол, мне было 9 лет. Время словно бы остановилось в тот момент, это был легендарный эпизод, который потом помнят десятилетиями», — отметил Уэйн Гретцки. Легендарность этого момента заключалась ещё и в том, что за упомянутый отрезок в 29 лет все команды «Большой шестёрки» выигрывали Кубок Стэнли хотя бы по одному разу. Все, кроме «Бостона».
Это был первый из двух Кубков Стэнли для Бобби Орра, которого считают лучшим защитником в истории НХЛ. Орр закончил карьеру слишком рано, отыграв всего 12 сезонов — виной тому стала хроническая травма колена. К 1978 году он перенёс более десятка операций на больном суставе, ему было трудно ходить и он едва катался на коньках. «Потеря Бобби была самой большой, которую когда-либо понесла НХЛ», — сказал Горди Хоу, когда узнал об отставке защитника.
Орр — единственный игрок обороны, который за свою карьеру набирал более одного очка в среднем за матч. Все остальные, кто превзошёл этот рубеж — Лемье, Гретцки и Босси — нападающие. Не удивительно, что Зал хоккейной славы отказался ждать положенные три года после завершения карьеры и в 31-летнем возрасте Орр уже был принят в число избранных. 9 января 1979 года его свитер с номером 4 был поднят под своды «Бостон Гарден», а трибуны не давали Бобби сказать приветственную речь, пока он не надел свитер «Брюинз».
Фотография с летящим Орром в исполнении фотографа Рэя Люссье стала классикой — одним из самых известных и узнаваемых кадров всех времён. «Я бы никогда не сделал этот кадр, если бы другой фотограф не ушёл за пивом. Был перерыв между основным временем и овертаймом, освободилась позиция для фотографа на нужном мне углу площадки», — вспоминал фотограф, который скончался в 1991 году в возрасте 59 лет.
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