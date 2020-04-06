Скабелка отказался от «Барыса» ради топ-клуба. Сборная — красивая отмазка

История с тем, останется ли Андрей Скабелка в «Барысе», официально закончена. Сегодня, 6 апреля, клуб из Нур-Султана выступил со специальным заявлением, в котором отметил, что договориться с белорусским специалистом о дальнейшем продолжении сотрудничества не удалось. Действующий договор Скабелки с клубом истекает 30 апреля 2020 года. Таким образом, «Барыс» приступает к поискам нового главного тренера.

Хорошо ли Андрей Владимирович потрудился в Казахстане? Более чем. Отлично проведённая регулярка, выход во второй раунд плей-офф после победы над магнитогорским «Металлургом». И кто знает, как бы дела у «барсов» пошли дальше, если бы не остановка чемпионата из-за пандемии коронавируса. В серии с «Сибирью», которая должна была пройти в полуфинале Востока, однозначным фаворитом считался именно «Барыс».

Агент: Скабелка не готов совмещать должности, но в системе «Барыса» это не работает

Скабелка навёл в команде порядок, привил ей свою систему игры, наладил дисциплину. Каждый хоккеист знал своё место на льду, отлично работали легионеры, заиграли доморощенные спортсмены. Правда, лимита на иностранцев в «Барысе» нет, и это давало команде дополнительное преимущество. Но то, что при Скабелке команда вышла на новый уровень, – факт.



Понимали это и в руководстве клуба. Разумеется, «Барыс» хотел сохранить весь тренерский штаб, но в конце марта белорусский специалист сделал заявление, над которым сразу серьёзно задумались. По сути, намёк в «Барысе» получили уже тогда. Отказ от совмещения постов стал одним из пунктов переговоров по новому контракту с казахстанской командой КХЛ.



Очевидно, что работать в сборной и совмещать посты – это дополнительная нагрузка. А когда работаешь со сборной не топ-уровня и понимаешь, что о высоких результатах можно только мечтать, постепенно теряешь мотивацию. Ведь спрашивают с тебя за два результата.

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

«У меня контракт заканчивается, и у многих ребят тоже. На сегодняшний день мы все — «Барыс», — говорил Скабелка журналистам, отвечая на вопросы про своё будущее в клубе.



В свою очередь в «Барысе» предприняли все усилия, чтобы сохранить тренера у себя. Этого не скрывал и президент «барсов» Борис Иванищев. Не удивила информация, что в итоге «Барыс» предложил Скабелке контракт на улучшенных условиях. Однако в нём по-прежнему стоял пункт о совмещении, а завалить тренера деньгами в нур-султанской команде не могут. Не позволяет бюджет.

Но давайте копнём поглубже. Стал бы тренер по нынешним непростым временам просто так и непонятно куда (по сути, на улицу) уходить из крепкой команды КХЛ, да ещё и после улучшенного контракта? На хоккейном рынке много безработных специалистов, а тут ещё и «Адмирала» в следующем сезоне КХЛ не будет. Предложение на рынке увеличивается, а спрос на него падает. Поэтому любой вменяемый тренер, если нет других вариантов, будет держаться за свою работу, пусть даже при условии совмещения. Тем более когда тебя чуть ли не на коленях просят остаться.

В каком клубе КХЛ будет работать Андрей Скабелка?

О чём всё это говорит? О том, что у Скабелки давно есть договорённость с «Локомотивом», в котором его прекрасно помнят ещё как игрока. Андрей Владимирович и бессменный президент «Локомотива» Юрий Яковлев давно и хорошо знакомы, а тут «железнодорожникам» как раз понадобился новый главный тренер. Эксперимент с североамериканцами провален, Майкл Пелино завершает тренерскую карьеру и уже улетел на родину, а Дмитрию Красоткину пост главного тренера ярославцев пока не доверяют.



«Те условия, которые мы пытались получить, получить не удалось. «Барыс» посчитал, что дальше вести переговоры не имеет смысла, в этом они правы. Новое место работы Скабелки? Мы не вели переговоров ни с кем, ждали, чем закончится ситуация с «Барысом». Та информация, которую дал казахстанский клуб, полностью корректна и соответствует действительности», — заявил «Чемпионату» агент Скабелки Шуми Бабаев.

Агент Скабелки: подача информации от «Барыса» интересная, нам она не очень нравится

Думается, что представитель тренера немного лукавит. Да и в открытую говорить про какие-то переговоры и договорённости с другой командой при действующем контракте по регламенту нельзя. Мы же со своей стороны всё прекрасно понимаем, как и сам Скабелка. Нежелание работать со сборной стало для него красивой отмазкой и поводом, чтобы вежливо и красиво отказать «Барысу».



Тренера можно и нужно понять, ничего плохого он не совершает. Андрея Владимировича позвали в топ-клуб. Команду, с которой связаны прекрасные годы его профессиональной хоккейной карьеры, памятное чемпионство 1997 года (тогда это был ещё не «Локомотив», а «Торпедо», но сути дела это не меняет) и много других моментов. От таких предложений не отказываются, так как второй раз могут попросту не позвать.



«Барысу» же уже сейчас нужно определяться с кандидатурой нового главного тренера. Идеальным кандидатом на этот пост видится Андрей Назаров, для которого казахстанская команда и сборная Казахстана – не пустой звук. Назаров выводил «Барыс» в плей-офф Кубка Гагарина, а сборную Казахстана – в элитную группу чемпионата мира. Да и с местной спецификой Андрей Викторович прекрасно знаком. По нынешним кризисным временам и небольшим бюджетам именно Назаров может лучше всего справиться с поставленной задачей, а также поработать с местной молодёжью.

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