15 защитников прошлого, которых сейчас не хватает НХЛ. Шикарные голы и хиты старой школы

Игра защитников всегда оценивается двояко. С одной стороны, все ценят набранные очки и умение поддержать атаку, но с другой, излишнее увлечение атакующими действиями приводит к опасным моментам у своих ворот. Так или иначе, но приз лучшему игроку этого амплуа, как правило, вручают именно за набранные баллы, поэтому в нашей подборке защитников из 1990-х и 2000-х таковых большинство.

15. Скотт Стивенс

Легендарный капитан «Нью-Джерси» был настоящим воплощением мужества, жёсткости и харизмы. В 1982 году его задрафтовал «Вашингтон», и прежде чем стать знаменем «Дэвилз» Скотт отыграл 7 сезонов в «столичных». Поначалу действия Стивенса можно было назвать излишне агрессивными — за три первых чемпионата он набрал более 600 минут штрафа, но позже Скотт нашёл разумный баланс между жёсткостью и грубостью. Он закончил карьеру, имея в активе три Кубка Стэнли и показатель полезности, который чуть-чуть не дотянул до «+400». Наверное, самым памятным эпизодом в игре Стивенса стал силовой приём против Эрика Линдроса в мае 2000 года, который продолжил череду сотрясений у гиганта из «Филадельфии», что, в итоге, привело к бесславному завершению карьеры.



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14 Крис Челиос

Обладатель гордого индейского профиля стал своим для трёх клубов НХЛ — «Монреаля», «Чикаго» и «Детройта» (за каждый из них он провёл не менее 400 матчей), и даже успел «попылить» напоследок в «Атланте». Челиос стал одним из главных долгожителей лиги, сыграв 26 сезонов. Челиос всегда играл агрессивно и никогда не лез за словом в карман. К примеру, в локаут 1995 года он обрушился с критикой на Гэри Беттмэна, заявив, что какой-то маленький человек из баскетбола решить лишить нас всех любимой игры. В 40 лет он прославился тем, что затащил в сауну в раздевалке «Детройта» велотренажёр и крутил педали при температуре, близкой к 100 градусам.

Крис Челиос – уходит, но остаётся 31 августа легендарный 48-летний защитник Крис Челиос официально объявил о завершении карьеры хоккеиста. Что позволило ему играть до стольких лет, чего он достиг и чем займётся дальше?

На Олимпиаде-2006 в Турине уже очень возрастной Челиос попал под мощный силовой приём совсем молодого Александра Овечкина, но встал и отряхнулся как ни в чём ни бывало. Он завершил карьеру в 48 лет, но, кажется, мог бы играть и сейчас.



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13. Пол Коффи

Коффи ни разу не был образцом игры в обороне, но трижды признавался лучшим защитником НХЛ и взял четыре Кубка Стэнли. Он всегда был удивительно результативен и до сих пор удерживает рекорды по голам (59) и очкам (196) для защитников в матчах плей-офф. Три первых перстня за победу в Кубке Стэнли Коффи завоевал в составе великолепного «Эдмонтона» середины и конца 1980-х, а затем помог добраться до триумфа «Питтсбургу» во главе с Марио. Кроме этого, Коффи достаточно много играл за сборную Канады, став в её составе трёхкратным обладателем золота Кубка Канады/Мира.

В честь Коффи в Альберте придумали даже особую канадскую поговорку. «Почему в Калгари не пьют кофе из чашек? Потому что все они в Эдмонтоне». Кстати, именно в эти апрельские дни 34 года назад Пол побил рекорд Бобби Орра по количеству шайб, заброшенных защитником в одном регулярном чемпионате (48).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте НХЛ в YouTube.

12. Фил Хаусли

Ещё один яркий представитель плеяды атакующих защитников, которые не слишком внимательно относились к непосредственным обязанностям игры в обороне. Хаусли был включён сразу в три Зала славы — в Торонто, в Зал славы ИИХФ и отдельно — зал славы американского хоккея как игрок, который долго держал за собой бомбардирский рекорд в НХЛ для американца. В ноябре 2007 года его побил Майк Модано, но если Хаусли о чём-то и жалеет — так это об отсутствии у него выигранных Кубков Стэнли. Единственный раз он подошёл к заветному трофею вплотную, выйдя в 1998 году вместе с «Вашингтоном» в финал, но был сметён великолепным «Детройтом».



Видео можно посмотреть в YouTube.

Зубов не так давно стал членом Зала славы, куда его включили абсолютно заслуженно. 0,72 очка в среднем за матч — это 19 место в истории НХЛ среди защитников, кто провёл не менее 500 встреч. Зубов провёл большую часть своей карьеры в так называемую «эпоху мёртвой шайбы», когда результативность падала, а в лиге были в моде оборонительные капканы, но Сергей запомнился всем, несмотря на то, что долгое время оставался в тени общественного внимания. 11 лет подряд он набирал 40 и более очков за сезон и был знаменит своим умением читать игру, грамотно занимая позицию. Два Кубка Стэнли и изъятый из обращения игровой номер в «Далласе» — солидное признание для одного из первых российских игроков, кто смог поднять над головой Чашу.

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Видео можно посмотреть в YouTube.

10. Эл Макиннис

Этого человека прозвали Дровосек. поскольку главным оружием Макинниса всегда был мощнейший щелчок. На протяжении всей своей карьеры Макиннис был настоящим монстром на чужой синей линии — в его активе есть сезон (1990/1991), когда Эл набрал более 100 очков (103).



В 1989 году в составе «Калгари» он взял свой единственный Кубок Стэнли, приправив его трофеем «Конна Смайта». Удивительно, но приз лучшему защитнику НХЛ ему вручили лишь 10 лет спустя.



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9. Брайан Лич

Лич был одним из величайших «рейнджеров» всех времён и одним из главных творцов победы «синерубашечников» в розыгрыше Кубка Стэнли-1994. Будучи техничным и умным игроком, Лич очень часто «привозил» моменты у своих ворот, что компенсировалось хорошей результативностью и игрой в большинстве. Брайан был первым американцем, кто выиграл «Конна Смайта, а в 2008 году его «двойка» была выведена «Рейнджерс» из обращения.

Видео можно посмотреть в YouTube.

8. Ларри Мёрфи

Стабильный и надёжный — наверное, такие слова больше всего подходят для того, чтобы охарактеризовать стиль его игры. За два десятка лет карьеры в НХЛ Мёрфи сменил 6 команд и выиграл четыре Кубка Стэнли. Одним из его вкладов в развитие игры стал так называемый «мёрфи-дамп», то есть фирменный вброс шайбы в чужую зону. Ларри выбрасывал шайбу из своей зоны при помощи высокого «навеса», который партнёры успевали догнать прежде, чем был зафиксирован проброс.



Видео можно посмотреть в YouTube.

7. Скотт Нидермайер

Один из лучших защитников своей эпохи, Нидермайер — полностью «упакованный» игрок на пике карьеры. Великолепное катание, атакующие навыки сочетались в нём с хорошей оборонительной игрой. Его дуэты со Скоттом Стивенсом и Крисом Пронгером стали настоящей классикой, а «Нью-Джерси» и «Анахайм» превратились в команды, против которых невозможно было играть.



Видео можно посмотреть в YouTube.

6. Крис Пронгер

После двух первых лет своей карьеры, проведённых в «Хартфорде», Пронгер стал настоящим «доминантным» защитником. Куда бы он не пришёл, команда становилась одним из главных претендентов на Кубок Стэнли. «Сент-Луис» начала 1990-х был хорош, но слабые вратари не дали «блюзменам» шанса. В «Эдмонтоне»-2006 Крис дошёл до финала плей-офф, а на следующий год стал чемпионом в «Анахайме». Ещё через сезон он вышел в финал с «Филадельфией», но до своей второй Чаши так и не добрался. Пронгер запомнился тем, что играл очень жёстко, но, одновременно с этим, мог забивать и проводил на льду огромное количество минут.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

5. Владимир Константинов

Владиатор вполне мог выиграть «Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику, обладателем которого пока никто из россиян не является. Константинов умел на льду всё: мог играть сверхжёстко, а мог, как любой хоккеист советской школы, поддержать атаку умелой передачей или броском. Увы, карьера Константинова прервалась на своём пике — после победы в Кубке Стэнли-1997 он вместе с одноклубниками попал в автокатастрофу, восстановиться после которой и снова играть в хоккей оказалось невозможно.



Видео можно посмотреть в YouTube.

4. Брайан Рафалски

Один из самых нетипичных американцев появился в НХЛ лишь в 26 лет, играя до этого в Швеции и Финляндии. Тем не менее, ему удалось по-настоящему сверкнуть в лучшей лиге мира, сыграв в пяти финалах Кубка Стэнли за карьеру. Три из них были победными, а его связка с Лидстрёмом запомнилась всем болельщикам «Детройта». За 11 сезонов в НХЛ он только один раз набрал меньше 40 очков, а запомнился, в первую очередь, великолепными действиями в плей-офф (100 очков в 165 матчах).



Видео можно посмотреть в YouTube.



3. Роб Блэйк



Блэйк стал для «Лос-Анджелеса» практически тем, кем был для «Бостона» Рэй Бурк, о котором речь пойдёт ниже. Универсальный защитник, обладавший мощным броском умел отрабатывать в обороне, но наибольшую пользу принёс, конечно, при розыгрыше численного преимущества. Вмесе с «королями» Блэйк в 1993 году дошёл до финала Кубка Стэнли, но калифорнийцы в пяти матчах уступили «Монреалю», и свой единственный перстень чемпиона Блэйк завоевал в «Колорадо»-2001. Взяв золото Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, Блэйк стал членом Тройного золотого клуба, а в 2015 году был включён в Зал хоккейной славы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте НХЛ в YouTube.

2. Рэй Бурк

Бурк — один из тех, чью игру забыть невозможно. В свои лучшие годы он был защитником без слабых мест, успевая эффективно действовать по всей площадке. Его имя стало синонимом команды «Бостон Брюинз», где он отыграл 21 сезон. Бурк был постоянным победителем конкурса на меткость броска во время Матча звёзд и пять раз выигрывал «Норрис Трофи». В «Бостоне» даже ввели своеобразное «правило Бурка», согласно которому, ни один хоккеист команды не мог подписать более крупный контракт, чем Рэй, хотя сам Бурк крайне редко торговался и обычно без разговоров соглашался на условия клуба, вызывая раздражение у профсоюза. По иронии судьбы, свой первый и последний Кубок Стэнли Бурк выиграл не в «Бостоне», а в «Колорадо», попросив обмен на закате своей каерьеры.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте НХЛ в YouTube.

«Для меня это один из величайших защитников в истории лиги, не говоря уж об истории клуба. Только со временем люди осознали, насколько он хорош»», — говорил о нём Стив Айзерман. «Да, Никлас сам мог обо всём позаботиться. Нужно было просто катиться и ждать развития ситуации», — вторил Айзерману Павел Дацюк.



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20 сезонов за «Детройт», четыре Кубка Стэнли и семь призов лучшему защитнику лиги, который даже предлагали в шутку переименовать в «Лидстрём Трофи». В каждом из 20 сезонов в НХЛ он играл в плей-офф и стал первым европейским капитаном в команде, которая стала чемпионом. «Это был самый ценный игрок своей эпохи», — заявил генеральный менеджер «Ред Уингз» Кен Холланд, когда 31 мая 2012 года Лидстрём объявил о завершении карьеры.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте НХЛ в YouTube.

Фил Хаусли: первый после Модано Список лауреатов 2012 года в Зале славы открывает игрок, являющийся вторым сразу по двум престижнейшим показателям среди американцев в НХЛ.