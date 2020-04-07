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Мощный силовой приём Дарюса Каспарайтиса на Яромире Ягре, видео

Каспарайтис снёс Ягра не хуже, чем Овечкин
Павел Панышев
Каспарайтис снёс Ягра не хуже, чем Овечкин! Жёсткий защитник не щадил никого
Интересно, что позднее Дарюс и Яромир стали одноклубниками по «Питтсбургу».
Хоккей / НХЛ 0

Если кто-то думает, что для защитника Дарюса Каспарайтиса в хоккее были авторитеты, то этот человек сильно ошибается. Мы уже рассказывали, как олимпийский чемпион 1992 года не пощадил канадского нападающего Эрика Линдроса, отправив звёздного форварда в нокаут и нанеся ему сотрясение мозга.

Сокрушительный удар Каспарайтиса, после которого великий Линдрос не мог выползти со льда
Звёздный канадец, попав под силовой приём, получил сотрясение мозга и выбыл на длительный срок.

Теперь пришло время вспомнить и про другую, не менее впечатляющую историю. Случилась она ещё раньше, в шестом матче серии Кубка Стэнли образца 1993 года между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз». Не все читатели застали НХЛ старой школы, но некоторые наверняка помнят ту серию и этот отдельно взятый эпизод.

Чешский форвард «пингвинов» Яромир Ягр получил шайбу на своей синей линии и рванул в атаку. Но тут как тут на пути будущей легенды «Питтсбурга» возник защитник «островитян» Дарюс Каспарайтис, который словно скала врезался в соперника. Чех рухнул на лёд, на площадке моментально появились врачи, а 68-й номер «Пингвинз» с трудом понимал, что происходит. Ягр явно не ожидал такого удара.

Силовой приём Каспарайтиса против Ягра в матче «Айлендерс» — «Питтсбург»

Это сейчас невозможно представить, чтобы кто-нибудь применил жёсткий силовой приём на Конноре Макдэвиде или Никите Кучерове, а в те времена подобные вещи не были никакой диковинкой. Старая школа НХЛ, с драками и жёсткими силовыми приёмами, с бьющими через край эмоциями – это именно то, чего не хватает современному хоккею. Института тафгаев нынче по сути не стало, да и крутой хит – большая редкость.

Кстати, после этого хита со стороны Каспарайтиса никто не полетел на Дарюса с кулаками, а уж тем более команды не бросились друг на друга. Все видели и понимали, что силовой приём был проведён по правилам, никакой грязи и преднамеренной грубости со стороны защитника не было. Каспарайтис снёс Ягра с ног не хуже, чем это сделал форвард сборной России Александр Овечкин на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

«Я его уничтожил». Сокрушительный силовой Овечкина, от удара у Ягра раскололся визор
Стены арены сотряслись, 17 тысяч зрителей охнули, а один игрок сборной России от неожиданности подскочил на скамейке.

Тогда никто не мог и предположить, что уже в 1996 году «островитяне» обменяют Каспарайтиса именно в «Питтсбург», в результате чего Дарюс и Ягр станут одноклубниками. Яромир наверняка помнил тот силовой литовца, поэтому в раздевалке между партнёрами иногда случились трения. Но даже тут Каспарайтис не собирался уступать Ягру, несмотря на звёздный статус чеха. Вот он, знаменитый характер Дарюса.

Каспарайтис спорит с Ягром в раздевалке «Питтсбурга» в 2000 году

Прокомментировать эпизоды мы попросили самого Дарюса Каспарайтиса.

— Помню свой силовой приём на Яромире Ягре, это было в серии плей-офф «Айлендерс – «Питтсбург». Никто не хотел уступать, это же серии на выбывание. Получилось так, что Ягр побежал в атаку и хотел меня объехать.

— Сделать это не так просто!
— Да, в результате я въехал прямо в него. Провёл чистый силовой, но немного попал ему в пах, случайно задел. Дело в том, что он увидел меня в последнюю секунду, хотел уйти от столкновения, но всё равно я его поймал. Мы играли дома, в Лонг-Айленде, болельщики буквально сходили с ума!

— О чём вы спорили с Ягром, уже будучи партнёрами по «Питтсбургу» в 2000 году? В раздевалку заходит Марио Лемье, а вы и чех разговариваете на повышенных тонах.
— Мы с Ягром всё время ругались (смеётся). На самом деле, Яромир любил предъявлять всем претензии. Особенно защитникам. Говорил, что мы не можем отдать ему точного паса на клюшку. Но ничего страшного в этих спорах нет, это нормальное явление. Как у одноклубников у нас были хорошие отношения.

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