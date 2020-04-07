Каспарайтис снёс Ягра не хуже, чем Овечкин! Жёсткий защитник не щадил никого

Если кто-то думает, что для защитника Дарюса Каспарайтиса в хоккее были авторитеты, то этот человек сильно ошибается. Мы уже рассказывали, как олимпийский чемпион 1992 года не пощадил канадского нападающего Эрика Линдроса, отправив звёздного форварда в нокаут и нанеся ему сотрясение мозга.

Сокрушительный удар Каспарайтиса, после которого великий Линдрос не мог выползти со льда Звёздный канадец, попав под силовой приём, получил сотрясение мозга и выбыл на длительный срок.

Теперь пришло время вспомнить и про другую, не менее впечатляющую историю. Случилась она ещё раньше, в шестом матче серии Кубка Стэнли образца 1993 года между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз». Не все читатели застали НХЛ старой школы, но некоторые наверняка помнят ту серию и этот отдельно взятый эпизод.

Чешский форвард «пингвинов» Яромир Ягр получил шайбу на своей синей линии и рванул в атаку. Но тут как тут на пути будущей легенды «Питтсбурга» возник защитник «островитян» Дарюс Каспарайтис, который словно скала врезался в соперника. Чех рухнул на лёд, на площадке моментально появились врачи, а 68-й номер «Пингвинз» с трудом понимал, что происходит. Ягр явно не ожидал такого удара.

Силовой приём Каспарайтиса против Ягра в матче «Айлендерс» — «Питтсбург»

Это сейчас невозможно представить, чтобы кто-нибудь применил жёсткий силовой приём на Конноре Макдэвиде или Никите Кучерове, а в те времена подобные вещи не были никакой диковинкой. Старая школа НХЛ, с драками и жёсткими силовыми приёмами, с бьющими через край эмоциями – это именно то, чего не хватает современному хоккею. Института тафгаев нынче по сути не стало, да и крутой хит – большая редкость.

Кстати, после этого хита со стороны Каспарайтиса никто не полетел на Дарюса с кулаками, а уж тем более команды не бросились друг на друга. Все видели и понимали, что силовой приём был проведён по правилам, никакой грязи и преднамеренной грубости со стороны защитника не было. Каспарайтис снёс Ягра с ног не хуже, чем это сделал форвард сборной России Александр Овечкин на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

«Я его уничтожил». Сокрушительный силовой Овечкина, от удара у Ягра раскололся визор Стены арены сотряслись, 17 тысяч зрителей охнули, а один игрок сборной России от неожиданности подскочил на скамейке.

Тогда никто не мог и предположить, что уже в 1996 году «островитяне» обменяют Каспарайтиса именно в «Питтсбург», в результате чего Дарюс и Ягр станут одноклубниками. Яромир наверняка помнил тот силовой литовца, поэтому в раздевалке между партнёрами иногда случились трения. Но даже тут Каспарайтис не собирался уступать Ягру, несмотря на звёздный статус чеха. Вот он, знаменитый характер Дарюса.

Каспарайтис спорит с Ягром в раздевалке «Питтсбурга» в 2000 году

Прокомментировать эпизоды мы попросили самого Дарюса Каспарайтиса.

— Помню свой силовой приём на Яромире Ягре, это было в серии плей-офф «Айлендерс – «Питтсбург». Никто не хотел уступать, это же серии на выбывание. Получилось так, что Ягр побежал в атаку и хотел меня объехать.

— Сделать это не так просто!

— Да, в результате я въехал прямо в него. Провёл чистый силовой, но немного попал ему в пах, случайно задел. Дело в том, что он увидел меня в последнюю секунду, хотел уйти от столкновения, но всё равно я его поймал. Мы играли дома, в Лонг-Айленде, болельщики буквально сходили с ума!

— О чём вы спорили с Ягром, уже будучи партнёрами по «Питтсбургу» в 2000 году? В раздевалку заходит Марио Лемье, а вы и чех разговариваете на повышенных тонах.

— Мы с Ягром всё время ругались (смеётся). На самом деле, Яромир любил предъявлять всем претензии. Особенно защитникам. Говорил, что мы не можем отдать ему точного паса на клюшку. Но ничего страшного в этих спорах нет, это нормальное явление. Как у одноклубников у нас были хорошие отношения.

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