Девушки, шампанское и обчищенная квартира. Как вратаря Белошейкина напоили клофелином

В середине 80-х годов прошлого века славную игровую карьеру в ЦСКА и сборной СССР заканчивал легендарный Владислав Третьяк, и у трёхкратного олимпийского чемпиона уже имелся наследник. Им был Евгений Белошейкин – молодой голкипер ленинградского СКА, в котором рулевой московских «армейцев» Виктор Тихонов видел новую надежду великой советской сборной. В 18 лет Белошейкин оказался в ЦСКА, ему прочили блестящую карьеру, но в результате «баловень судьбы» запомнился не наградами, титулами и народным признанием, а скандалами, образом беспробудного пьяницы и самоубийством в 33 года.

«Нишу, оставленную Третьяком, должен был занять именно он»

Белошейкин родился в 1966 году на Сахалине, куда в поисках заработка за несколько лет до этого переехали его родители, коренные петербуржцы. Отец Евгения Владимир в своё время успел поиграть в дубле ленинградского «Зенита», а на Сахалине возглавил детско-юношескую школу, куда и отправил сына. Белошейкин-младший с ранних лет пристрастился к спорту, причём делал успехи во многих дисциплинах. Сначала горные лыжи, а затем, после возвращения семьи в Ленинград, футбол, волейбол, баскетбол. Но основным направлением всё же он выбрал хоккей – Белошейкина записали в школу СКА.

Физического здоровья и таланта Евгению было не занимать, и он очень быстро проложил себе дорогу в главную команду города. Прямо из спортшколы, минуя молодёжку, Белошейкин уже в 17 лет попал в СКА, где сразу же вытеснил из состава более взрослых и опытных коллег, заняв место первого номера. В молодого голкипера поверил наставник ленинградской команды Борис Михайлов, а всего через год на Белошейкина обратил внимание рулевой ЦСКА и сборной СССР Виктор Тихонов. В Евгении легендарный тренер усмотрел нового Владислава Третьяка.

«Так случилось, что совсем недавно мы с Виктором Васильевичем Тихоновым вспомнили о Евгении Белошейкине, – рассказывал как-то партнёр голкипера по ЦСКА и сборной СССР Алексей Касатонов. — Сумасшедшего таланта был вратарь, равных которому сегодня в России, пожалуй, нет. Нишу, оставленную Третьяком, должен был занять именно он».

В 1984-м Белошейкин оказался в Москве, через год стал основным вратарём ЦСКА, а с 1985 по 1987 год Евгений занимал пост номер один уже и в советской сборной. Это время стало лучшим в карьере Белошейкина, унаследовавшего от Третьяка 20-й игровой номер. За три года Евгений выиграл три золота чемпионата СССР, молодёжный и взрослый чемпионат мира в 1986-м, съездил в составе сборной на двухсерийное «Рандеву» с звёздными игроками НХЛ в 1987-м, по итогам которого был признан лучшим вратарём турнира. Белошейкину был всего 21 год, впереди рисовались невероятные перспективы, а ближайшая из них – роль первого голкипера советской сборной на Олимпиаде в Калгари.

Однако Игры в Канаде для Белошейкина обернулись громадным разочарованием, от которого оправиться он, увы, не сумел. На последней тренировке сборной перед вылетом в Канаду на голкипера упал партнёр по команде и сломал ему ногу. В Калгари Евгений оказался лишь в роли туриста и не получил по итогам турнира ни золотой медали, ни звания заслуженного мастера спорта – единственный из всей советской сборной.

Фото: РИА Новости

Клофелин в шампанском и «пьяный лихач Белошейкин»

Для амбициозного Белошейкина это стало началом конца. Сильно выпивавший ещё с ленинградских времён хоккеист окончательно сел на стакан и очень быстро потерял себя. Сезон-1988/1989 стал последним для Евгения в составе ЦСКА, откуда за пьянку его выгнал Виктор Тихонов. После этого Белошейкин на несколько матчей «всплывал» в СКА и даже съездил в «Эдмонтон», который выбрал вратаря на драфте, не зная о его проблемах. Но карьеру талантливого вратаря было уже не спасти: его погубила слишком тонкая для спортсмена душевная организация и чрезмерное пристрастие к алкоголю.

«Хороший был хоккеист — Женя Белошейкин! – вспоминал его добрыми словами великий Виктор Васильевич Тихонов. — Однако пил он много, запоями. С дружками, а часто и в одиночку. Что мы только не делали — уговаривали, ругали, лечили в клинике. Однажды заставили даже вшить «торпеду». А он через несколько дней вырезал её и опять напился. Тогда я вывел Белошейкина из основного состава команды, объявив: не перестанет пить — выгоню вообще. Хоккей он очень любил, и я думал, что отлучённый от него наконец-то образумится. Не образумился».

Белошейкин выпивал на протяжении всей своей недолгой карьеры. До поры до времени это не мешало ему показывать блестящие результаты на льду, но отражалось на его репутации. Возможно, именно из-за неё Белошейкина и обделили наградами после ОИ-1988.

Евгений регулярно попадал в какие-то истории. Первая случилась с ним ещё до женитьбы в период успешных выступлений за ЦСКА. «Армейский» клуб уже выделил своему новому голкиперу отдельную комнату в Москве, куда однажды Белошейкин и его лучший друг Алексей Гусаров привели с вечеринки двух симпатичных девушек. Друзья открыли бутылку шампанского, а утром проснулись в обчищенной квартире. Оказалось, что в напиток была подмешана лошадиная доза клофелина. Эту историю скрыть от руководства ЦСКА не удалось: Белошейкин и Гусаров были подвергнуты штрафным санкциям, хотя и выяснилось, что оба игрока практически ничего не выпили.

Из эпизода с клофелином крупного скандала не вышло, чего не скажешь о другом инциденте, случившемся с Белошейкиным. Вратарь с супругой Светланой возвращался от друзей со дня рождения, когда их автомобиль остановили милиционеры. Сам вратарь утверждал, что за рулём сидела его жена, выпил он совсем немного и с милицией не ругался, но в центральной прессе появилась заметка со следующими словами: «Пьяный лихач Белошейкин набросился на стражей порядка, осмелившихся его остановить». Реакция «армейского» руководства оказалась немедленной: на Белошейкина наложили штраф и вычеркнули из состава сборной, улетавшей на товарищеские матчи в Чехословакию.

Фото: РИА Новости

«Я выходила замуж за звезду, а не за посредственность»

Впрочем, все эти истории в то время не сильно отражались на карьере Белошейкина, пока он держал себя в руках и блистал в воротах ЦСКА и советской сборной. Да, он был непростым парнем, но для «армейского» клуба, где каждый третий испытывал проблемы с алкоголем, это было не в новинку.

Сорвался же Белошейкин именно после злополучной для него Олимпиады в Калгари. Помимо обидной травмы, «проката» с медалью и званием и тяжёлого восстановления на Евгения свалился развод. Супруга Светлана, честь которой Белошейкин незадолго до этого отстаивал в сочинском ресторане в драке с местными жителями, подала на развод. «Я выходила замуж за звезду, а не за посредственность», — таким был вердикт любимого человека, после чего Белошейкин ушёл в глубокий запой.

Добила бывшего голкипера смерть отца уже в 90-е: после неё Белошейкин опустился окончательно. Скрылся от родных и друзей, стал продавать игровую форму, вещи и даже медали, чтобы купить спиртное. В конце концов такой образ жизни привёл к самоубийству в 33 года в крохотной комнате общежития.

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