Рон Хекстолл — вратарь, который дрался и забивал. За карьеру он заработал 569 минут штрафа

Известно, что вратари — это, как правило, странные люди. И действительно, куда более странным мог бы выглядеть голкипер, который не обладал бы никакими странностями: кто из нормальных людей согласиться, чтобы в него со всей силы летели булыжники? За вековую историю НХЛ интересных персонажей среди стражей ворот было предостаточно, но были и абсолютно безумные герои. Рон Хекстолл — из таких.

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Хекстолл прославился не сейвами или матчами на ноль, хотя и их в его славной карьере было предостаточно. Рон — это самый агрессивный голкипер в истории лиги, который сделал злобу и эмоции своей фирменной «фишкой». Всего три раза голкиперы в НХЛ преодолевали отметку в 100 штрафных минут за сезон, и все три — на счету Хекстолла.

Такой вратарь не мог играть нигде, кроме «Филадельфии», поскольку по духу абсолютно подходил «бандитам с Брод-стрит». Особо талантливым его не считали, выбрав на драфте 1982 года лишь в шестом раунде, но после полутора сезонов в фарм-клубе он неожиданно быстро стал первым номером «Флайерз», выиграв конкуренцию у немолодого Чико Рёша и Боба Фреза.



В своём первом же сезоне Хекстолл выиграл «Везину», став лучшим голкипером лиги. Он привёл «лётчиков» к финалу Кубка Стэнли, где «оранжевые» на равных бились с легендарным «Эдмонтоном», но проиграли в семи матчах. Увы, для Рона это был первый и последний шанс завоевать Чашу — после этого его команды так удачно в плей-офф не играли. «Думаю, что Хекстолл — лучший голкипер, против которого мы когда-либо играли», — такой комплимент отвесил Рону лидер «нефтяников» Уэйн Гретцки.



Но любили Рона всё-таки не только за «спасения» и пойманную шайбу. Его пламенная страсть и эмоции били на льду через край, а такие игроки всегда по нраву болельщикам. Хекстолл хорошо играл клюшкой и часто его называли третьим защитником, который был у «Филадельфии». Поэтому то, что произошло 8 декабря 1987 года, когда Хекстолл стал первым вратарём, забившим гол в чужие ворота, не стало особой сенсацией. Рон поразил ворота «Бостон Брюинз» за 1 минуту и 12 секунд до конца третьего периода, заставив бесноваться трибуны переполненного «Спектрума».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте НХЛ в YouTube

«У Хекстола было потрясающее начало карьеры. «Везина», финал Кубка Стэнли и «Конн Смайт Трофи», комплимент от Гретцки — всё это в первый же сезон! Он был тогда настоящей рок-звездой. Когда он смог добиться того, что «Филадельфия» выиграла шестой матч финала и отправилась в Эдмонтон на седьмую игру, говорили, что Хекстолла выводили из отеля с полицией — его ждали у выхода беснующиеся болельщики «Флайерз». Он и вправду был похож на рок-звезду того времени. Усы, имидж паршивого парня. Он был посреди шторма восхищения. Он владел всем городом в тот момент, — вспоминает обозреватель Courier-Post Уэйн Фиш.

Лидеры по штрафным минутам за карьеру среди вратарей:

1.

2. Билли Смит — 475

3. Том Баррассо — 437

4. Эд Белфор — 380

5. Джон Ванбисбрук — 310. 1. Рон Хекстолл — 5692. Билли Смит — 4753. Том Баррассо — 4374. Эд Белфор — 3805. Джон Ванбисбрук — 310.

Собственно, гол для вратаря в НХЛ к моменту, когда забил Хекстолл, уже в истории был — его записали на счёт Билли Смита из «Айлендерс», но тогда, в 1979-м, соперник забил автогол и Смит был только формальным автором шайбы. Хекстолл же поразил сеть абсолютно нацеленным броском в пустые ворота.



«Знаете, я не считаю это чем-то выдающимся. Не поймите меня неправильно, это было захватывающе. Вся команда вскочила со скамейки, и я помню, как Скотт Мелланби что-то мне кричал. После игры мы здорово повеселились. Я сохранил ту шайбу, которую забил и хранил её в шкафчике в раздевалке», — говорил позже сам Хекстолл.



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Спустя два года после первого гола Рон смог забить в плей-офф — это было 11 апреля 1989 года, на выезде в матче против «Вашингтона». «Счёт был 7:5 в нашу пользу и я смог забить. Помню, что тогда подумал, что разрыв в три шайбы — это то, что нам нужно, потому что важность кубковой победы намного выше. За счёт чего мне удавалось здорово играть клюшкой? Я уделял своим клюшкам много внимания. Я обнаружил, что загнутым крюком очень трудно останавливать шайбу и контролировать отскок. Поэтому у меня загиб был небольшой, но сам крюк был клиновидным. Мне это нравилось», — говорил Рон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте НХЛ в YouTube

Что же касается штрафных минут и драк, то их в карьере Хекстолла было множество, но одна стоит особняком. В плей-офф 1989 года он буквально прыгнул на Криса Челиоса, который чудом избежал травмы. Подраться с Патриком Руа, который был не прочь выяснить отношения с коллегой из «Филадельфии», не дали арбитры.



Видео можно посмотреть в YouTube.

Из вратарских боёв Хекстолл всегда выделял драку с голкипером «Торонто» Феликсом Потвином, которая стала классикой. Обстановка в той встрече была крайне напряжённой: Дуг Гилмор после вбрасывания рискнул сразиться с Дэном Кордиком, Тай Доми выбрал в соперники Скотта Дэниэлса, а когда Уэндел Кларк сошёлся с Даниэлем Лакруа, то огненный темперамент Хекстолла не выдержал. Он мгновенно бросил клюшку и помчался к Потвину, с которым устроил потрясающий по красоте «танец». Правда, по мнению многих болельщиков, в той драке Хекстолл проиграл, о чём свидетельствовал кровоточащий глаз, но это не умаляет той страсти, с которой Рон выходил на лёд.



Видео можно посмотреть в YouTube.

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