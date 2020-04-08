Играл, словно Ягр. Как Ковалёв оформил хет-трик в ворота Мартина Бродо

«Это очень техничный леворукий снайпер с невероятным уровнем мастерства. Мне часто приходилось встречаться с ним, когда он играл за «Питтсбург», «Рейнджерс», «Монреаль» и сборную России. Я даже помню его по матчам за фарм-клуб. Он мог дважды обыграть одного защитника во время одной контратаки. Он умел держать шайбу очень близко к конькам или потому, что использовал очень короткую клюшку, или потому, что обманывал соперников. Он мог сделать с шайбой любой финт, как на полной скорости, так и стоя на месте. Этот парень всегда был очень опасен», — такие слова говорил знаменитый голкипер «Нью-Джерси» Мартин Бродо, когда вспоминал об Алексее Ковалёве.

Сколько очков набрал Алексей Ковалёв в своём последнем сезоне в НХЛ

Российского форварда за время его карьеры в НХЛ не раз критиковали за нестабильность, а иногда и за излишний игровой эгоизм, но бесспорными оставались талант, техника, скорость и бомбардирские качества. Сам Бродо в очередной раз убедился в них зимой 2001 года, когда «дьяволы» приехали в гости к «Питтсбургу», за который тогда выступал Ковалёв.

Хет-трик в овертайме и пятиминутная смена Ковалёва. Самые необычные рекорды НХЛ Здесь о тех, кто забил гол, не принимая участия в игре, и о тех, кто не пропустил ни одной шайбы, но всё равно проиграл.

К началу второго периода «пингвины» «горели» со счётом 1:3, но, когда за дело взялся Алексей, всё изменилось — не случайно многие болельщики «Питтсбурга» считают этот матч одним из лучших в карьере Ковалёва. На четвёртой минуте второго отрезка, когда хозяева играли в большинстве, Алексей открылся на дальнем пятачке и тут же получил удобный пас от Яромира Ягра. Обмануть на ложном движении Кена Данейко не составило особого труда, а Бродо был пойман на перемещении — так разрыв в счёте сократился до минимума.



Прошло меньше минуты, и АК-27 отличился вновь, продемонстрировав отличное взаимопонимание с Мартином Стракой. Чех здорово поборолся в чужой зоне, подкараулил ошибку защитников и выдал удобный пас на россиянина, который в касание замкнул передачу.

Видео можно посмотреть в YouTube.

При счёте 4:4 матч перешёл в овертайм, в котором связке Страки и Ковалёва не потребовалось и 20 секунд, чтобы решить исход матча в пользу «Пингвинз». Чешский центр грамотно скинул шайбу на ход Алексею, который мгновенно понял задумку, прошёл к воротам и обыграл Бродо броском с неудобной руки.



Сезон-2000/2001 стал для Ковалёва лучшим в заокеанской карьере. Алексей впервые преодолел отметку в 40 забитых голов (44) и почти добрался до престижной сотни в графе набранных очков — не хватило всего пяти баллов. А с «дьволами» его «Питтсбург» встретился в финале Восточной конференции, но тогда победа осталась за Бродо и компанией (4-1), которые в финале Кубка Стэнли уступили «Колорадо» (3-4).

Кубок Стэнли. Часть 109. 2000-2001 В сезоне-2000/01 в НХЛ вернулся Марио Лемье, Рэй Бурк наконец стал обладателем Кубка Стэнли, к которому шёл долгих 22 года, а количество команд НХЛ достигло 30.

«Сейчас я намного счастливее, чем был раньше. Это здорово — иметь возможность набирать много очков, приносить пользу команде. Сделать шаг вперёд, стать звёздным игроком, который определяет результат — я всегда этого хотел. Это серьёзные вещи для меня. Последние несколько сезонов я стал играть лучше. Я стал старше, поэтому сейчас могу добиваться результата», — говорил тогда Ковалёв, финишировавший четвёртым в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

Ковалёв: играл бы на уровне Ягра, но хоккей сейчас «бей-беги» Олимпийский чемпион и обладатель кубка Стэнли — о своей карьере, жизни в Швейцарии, рекордах Овечкина и желании поработать в сборной России.

«Вопрос о том, будет ли Алексей творить чудеса на льду, никогда не стоял — его талант всегда был очевиден. Ковалёв был первым русским, которого когда-либо выбирали «рейнджеры» на драфте в первом раунде — он стал для ньюйоркцев утешительным призом, поскольку им не удалось договориться с Эриком Линдросом. В этом году у Ковалёва прорывной сезон, он наконец-то забил больше 40 голов. Он играет вместе с парнями, которых зовут Ягр и Лемье, и это одна из самых опасных троек в современном хоккее.



Я спросил тренера «Дэвилз» Ларри Робинсона о том, как закрыть связку Лемье и Ягра. «Мы больше беспокоимся о Ковалёве. Не думаю, что между Ягром и Ковалёвым есть какая-то разница, они оба потрясающие хоккеисты», — ответил Робинсон. Никогда звезда Ковалёва не сияла ярче, чем сейчас. Он стал тем, на что надеялся менеджмент «Рейнджерс», когда их бывший генеральный менеджер Нил Смит ездил в Новогорск, чтобы встретиться с Алексеем. Он нашёл там Ковалёва, слушающего «Битлз» и изучающего английский язык», — так в мае 2001 года отзывался о российском форварде обозреватель Newark Star-Ledger Майк Ваккаро.

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