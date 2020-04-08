«В Нью-Йорке никто не гуляет, а во Флориде жара +33 — люди не могут дома сидеть»

Весна в самом разгаре – в это время хоккеисты обычно играют в хоккей. Но не в этом году – пандемия коронавируса остановила или отменила все спортивные соревнования. Российские игроки НХЛ тоскуют без хоккея и выходят в эфир «Инстаграма», чтобы развлечься. Накануне это сделал защитник «Тампы» Михаил Сергачёв. Рассказал, как проводит карантин во Флориде, о своём сезоне и ожидании плей-офф.

«У нас всё спокойно, люди гуляют, бегают. Всё нормально. В США от штата зависит, в Нью-Йорке сейчас никто не гуляет. Здесь тепло, люди не могут дома сидеть. С утра в зал хожу, а потом вообще ничего не делаю. Не знаю, чем заняться, книжки читаю. Никогда в жизни не читал, а сейчас вдруг начал книги читать. Одну пока начал читать, про магазин «ВкусВилл». Я в жизни прочитал одну книгу, когда мне было лет 10. А так, это не моё, я ничего не запоминаю, когда читаю. Хотел снимать «Вайны», но не могу, когда на улице жарко, сразу бешусь, хочу домой.

У нас во Флориде жара, "+33" недели две. Все бассейны закрыли, всё закрыли. Ходим, гуляем, ничего не делаем. В Нижнекамске сейчас то же самое, что в Москве. Весь город закрыли. Как Москва сказала, что закрывается, Татарстан тоже сразу закрылся.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Посмотрели сериал «Триггер», прикольный сериал. Начали смотреть «Полярный», недосмотрели. Смотрим «Мыслить как преступник», уже третий сезон. Когда садимся кушать, всегда его включаем.

«След» — это вообще! Я когда был маленьким, летом на даче у нас работали Пятый, Первый канал и «Россия». Постоянно по Пятому каналу смотрел, мне было интересно, как они людей искали. Это тоже типа «Мыслить как преступник». Ещё «Наркос» посмотрел все сезоны и «Бумажный домик».

Само собой, грустно. Первые две недели вообще было принятие этого всего, что сезон резко закончился. И вечные разговоры о том, когда он продолжится, а что в денежном плане. Все эти вещи в голову залезали, а сейчас уже всё обсудили, осталось только решить, когда вернёмся, стало спокойнее».

«Играть плей-офф НХЛ в Северной Дакоте – это бред. Без фанатов, на одной арене, нереально»

«Конечно, мы потеряем деньги. Здесь огромные деньги, а мы сейчас не играем. Если не сыграем плей-офф, не дай бог, то это почти треть того, что лига зарабатывает. Форматов очень много обсуждают, не знаю, идут разговоры или нет. Был формат, когда в плей-офф играли бы 24 команды, другой вариант – 16 команд, и пару игр перед плей-офф. Не могу представить, как это будет выглядеть.

Думаю, мы будем играть. В Северную Дакоту не хочу, это бессмысленно. Играть там? Это бред. Без фанатов, на одной арене — это нереально. Есть идея с Северной Дакотой, что все команды отправятся туда, мы будем играть на одной арене все матчи без фанатов. А где они все жить будут? Это много контакта, на одной арене будут собираться больше 50 человек сто процентов. Как здесь сказали, я сразу подумал: «Какая Северная Дакота?». Кто, во-первых, разрешит туда лететь, как туда канадские команды полетят, потому что им нельзя выезжать из страны. Это люди напридумывали, в TSN сразу же написали».

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«Люди ставили на «Тампу» деньги в серии с «Коламбусом», потом писали: «Я квартиру потерял»

«Не видел, как «Динамо» со «Спартаком» играли без фанатов, но слышал, что это было ужасно. Всё слышно: «Дай пас, дай пас». Без зрителей играть нереально, а здесь ещё и арены побольше, вся лига держится на зрителях. Не знаю, как можно играть без зрителей, реально, как на тренировку приехал. У тебя вроде плей-офф, вроде ты за Кубок Стэнли бьёшься, а атмосферы нет. Всё дело же в атмосфере.

Я уже два плей-офф сыграл, один был коротким, но ничего страшного. Знаешь, сколько людей поставили деньги на нас в серии с «Коламбусом», потом нам писали: «Я квартиру потерял»? Много писали».

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«Появилась уверенность при игре в обороне, у ребят тоже уверенность во мне, что не подкачаю»

«У меня были проблемы в обороне в предыдущие два года. В первый год мне вообще без разницы было, я в атаке играл, забивал голы, всё было нормально. Во второй год я пытался в этом разобраться. Меня не ставили, потому что я плохо играл в обороне. Более или менее начал понимать, в этом году решил всё внимание отдать обороне, и атака из этого просто вышла. У меня вроде и в обороне лучше становится, и в атаке команда хорошо играет.

В этом году я ещё немного поменял летнюю подготовку, стал себя получше чувствовать во время сезона. У нас ещё пару человек сломалось, мне доверили, вроде, я неплохо сыграл. И даже когда ребята вернулись, всё равно доверяли. Самое главное – добиться доверия тренера, а это можно сделать только через оборону. Если хорошо играешь, они не боятся тебя выпускать. А в атаке если не умеешь, то не умеешь, а если умеешь, то у тебя по-любому будет всё нормально.

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Если ответственно играешь каждый матч, выполняешь, что говорит тренер, плюс забиваешь голы, то ты игрок, которого невозможно посадить. Нельзя сказать: «Я его посадил, потому что мне не нравится, как он на меня смотрит». А дальше ты уже начинаешь привносить что-то своё. Это процесс, здесь невозможно прийти, как Остон Мэттьюс, и сразу играть по 20 минут и забивать голы. Я потихоньку прохожу через этот процесс, появилась уверенность при игре в обороне, у ребят тоже появилась уверенность во мне, что я не подкачаю. Поэтому играть полегче стало».

«Первый раз на буллит меня поставили против Кэри Прайса. Руки тряслись, альцгеймера исполнил»

«Меня недавно на буллит поставили, забил. Не трясло, потому что была вторая игра за два дня. В первом матче я сыграл 28 минут, во втором – 25, был прилично уставшим. А первый раз на буллит меня поставили в первый или второй год, против «Монреаля». Тренер говорит: «Иди, накажи свою старую команду». Меня тогда так затрясло! Ещё и против Кэри Прайса… Руки тряслись, альцгеймера исполнил.

Нападающие все очень хорошо буллиты бьют, а защитники не могут. Мы голы не привыкли забивать, к воротам подъезжаю и не знаю, что делать. Сейчас мы с Васей разговариваем, более или менее понимаю, что надо делать. А смотрю на Кучерова – он подъезжает, как будто задумал это. Потом с ним разговариваешь, он говорит – нет, я по ситуации работал. Я к этому привыкнуть вообще не могу, когда еду на ворота, сразу знаю, что буду делать. Мне не важно, где вратарь».

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