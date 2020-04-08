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Как сборные СССР и ЧССР воевали на льду, чехословаки мстили за Пражскую весну

Как сборные СССР и ЧССР воевали на льду
Лев Лукин
«Холик мечтал превратить клюшку в реальный автомат». Ледовая месть чехов за Пражскую весну
Вторая часть рассказа о ярком и непримиримом хоккейном противостоянии ХХ века.
Хоккей 0

Пожалуй, главным хоккейным противостоянием в истории принято считать соперничество Канады и СССР/России. Ледовая война между этими хоккейными державами началась в 70-е годы прошлого века и не утихает до сих пор. Однако есть ещё одна сборная, с которой у нашей национальной команды сложились непростые отношения, подкреплённые мощным политическим подтекстом.

«Пропел ему в лицо куплет». Тарасов назвал чехословака фашистом, тот ответил русским матом
Первая часть рассказа о ярком и непримиримом хоккейном противостоянии сборных СССР и ЧССР.

В августе 1968-го войска Советской армии вторглись в Чехословакию, установив режим военной оккупации. Через несколько дней уже в дипломатической форме был подписан договор, означавший сворачивание всех демократических преобразований в ЧССР. Документ, фактически ликвидировавший все достижения Пражской весны, добровольно был подписан членами чехословацкой делегации во главе с Александром Дубчеком, но народ этой страны, разумеется, не простил СССР такое вторжение и силовое подавление либеральных реформ. Антисоветские настроения в ЧССР обострились до предела, а хоккей стал, пожалуй, единственной площадкой, где чехословаки могли дать достойный отпор «советским оккупантам».

«Холик мечтал превратить клюшку в реальный автомат». Сладкая месть Советам за Пражскую весну

После матча на Олимпиаде в Гренобле сборные СССР и ЧСССР должны были встретиться в декабре 1968-го на втором розыгрыше турнира на призы газеты «Известия», однако чехословацкие власти из-за августовских событий отказались присылать в Москву хоккейную команду. Очевидно, руководители ЧССР с нетерпением ждали весны 1969 года – Чехословакия должна была принимать чемпионат мира, и можно было представить, какой горячий приём ожидал советскую команду.

Впрочем, это понимали и в ИИХФ. Международная федерация хоккея не могла допустить, чтобы турнир превратился в арену разборок на почве политических противоречий (в Чехословакии на тот момент продолжали стоять советские танки) и перенесла мировой форум в Стокгольм. Чехословаки, лишившиеся домашнего турнира, поехали в Швецию с одной-единственной целью – обыграть русских. На родине хоккеистов провожали лозунгом: «Они нам танки, мы им – бранки (шайбы)!»

Перед ЧМ-1969 формат проведения чемпионатов мира был несколько изменён – число участников сократили с восьми до шести и учредили второй круг. Из-за этого сборные СССР и ЧССР провели целые две встречи в Швеции, и, к ликованию всей Чехословакии, оба матча советская команда проиграла. Впервые в своей истории «Красная машина» дважды за один турнир уступила одному и тому же сопернику.

Всё золото нашего хоккея. ЧМ-1969. Эхо Пражской весны
Чемпионат мира 1969 года сборная СССР выиграла вопреки изменениям в формате турнира и двум поражениям от команды Чехословакии.

Впрочем, вряд ли кто-то до ЧМ-1969 выходил против СССР не играть, а воевать. Настрой у чехословаков был просто сумасшедший. «Лидер ЧССР Вацлав Недомански махал клюшкой, как бейсбольной битой. Я был почти уверен, что без драки не обойдётся. Русские сражались отчаянно, но чехи были очень злы», — вспоминал события первой игры между соперниками канадский журналист и эксперт Рэд Фишер. В том матче чудеса в воротах сборной ЧССР творил Владимир Дзурилла, не позволивший мощному советскому нападению забросить ни одной шайбы, а чехословакам удалось дважды огорчить Виктора Зингера. Первый же гол в ворота сборной СССР в исполнении защитника Сухи показал, насколько взвинчены соперники: Недомански своим весом буквально снёс ворота и что-то яростно прокричал в лицо Зингеру, а Ярослав Голик наотмашь ударил клюшкой по перекладине, едва не задев вратаря.

Фото: ice-hockey-stat.com

Чехословакия после той победы праздновала так, будто уже выиграла чемпионат мира, но это была не просто хоккейная победа, а воплощение всенародной мести. Оно и понятно: в лице ни в чём не повинных советских хоккеистов чехословаки видели истинных врагов нации, осуществивших бесцеремонный захват Праги. В ликовании сборную ЧССР, кстати, поддерживали и хозяева турнира шведы, да и весь мир Запада, осудивший действия СССР в августе 68-го. «Поэтому, когда во время матча на поле внезапно выскочил некий молодой чехословацкий эмигрант с плакатом на груди «Мы не боимся Советов», шведские стражи порядка не стали мешать ему подольше пробыть на льду, чтобы все присутствующие (а также телезрители) смогли вдоволь насладиться его протестом», — пишет Фёдор Раззаков в книге «Российский хоккей: от скандала до трагедии».

Сборная ЧССР празднует победу над советскими хоккеистами на ЧМ-1969

Сборная ЧССР празднует победу над советскими хоккеистами на ЧМ-1969

Фото: ice-hockey-stat.com

Поражение не помешало сборной СССР занять первое место в группе по итогам первого круга, но оно было воспринято болезненно. Так, Анатолий Тарасов даже был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Великий тренер к тому моменту уже перенёс два инфаркта, и третий грозил летальным исходом, но в Стокгольме всё обошлось. Через неделю, в день второго матча с чехословаками на турнире, Тарасов уже вновь находился на скамейке советской сборной.

Разумеется, команда ЧССР снова вышла воевать, ведь лучше одной победы над Советами, могла быть только вторая победа! К тому же этот успех мог помочь чехословакам выиграть долгожданное золото чемпионата мира. В этот раз советским хоккеистам удалось пробить Дзуриллу целых три раза, но Чехословакия выиграла 4:3, а автор победной шайбы Ярослав Холик после своего гола порадовал публику: упал на лёд, и, имитируя клюшкой автомат, принялся «расстреливать» советскую скамейку запасных. «Холик воспринял ввод советских танков в Прагу болезненнее всех. Ярдо дрался с вашими хоккеистами и мечтал превратить клюшку в реальный автомат», — рассказывал в интервью «Спорт-экспрессу» капитан сборной ЧССР на ЧМ-1969 Йозеф Голонка.

Ярослав Холик

Ярослав Холик

Фото: ice-hockey-stat.com

Кстати, Голонка, которого на ОИ-1968 Тарасов назвал фашистом, оказался единственным игроком из чехословацкой сборной, кто выехал на послематчевое рукопожатие. «Я как капитан вышел на эту церемонию — чтобы нашей делегации не пришлось платить штраф. А вот за отказ остальной команды пожимать руку сопернику денежное наказание предусмотрено не было. Я ехал вдоль строя советских ребят и объяснял им, что они остаются нашими друзьями, но сборная Чехословакии обязана выразить протест против ввода войск Варшавского Договора в страну», — объяснял Голонка в том же интервью.

Любопытно, что сборная ЧССР выиграла два матча у великой советской команды, но всё равно осталась без золотых медалей! В последнем туре второго круга сборная СССР обыграла Канаду, а вот чехословаки со счётом 0:1 неожиданно уступили шведам. Сразу у трёх команд (СССР, ЧССР, Швеция) оказалось одинаковое количество очков и равенство по показателям личных встреч, и титул достался нашей команде только из-за лучшей разницы забитых/пропущенных шайб.

Впрочем, такой конфуз, кажется, не слишком расстроил чехословаков – задачу на турнир они выполнили с лихвой. Дома их встречали тысячи болельщиков, у многих из которых были плакаты, где вместо надписей были зафиксированы два победных счёта: 2:0 и 4:3.

«В газетах русские писали, что мы дружили. Ничего подобного!» Недомански – главный ледовый воин Чехословакии

Чемпионат мира в 1970 году должен был впервые состояться в Канаде, но в последний момент ИИХФ под нажимом Международного олимпийского комитета наложила запрет на участие профессионалов в мировом форуме (до этого была договорённость, что за Канаду сыграют девять игроков из низших североамериканских лиг), и представители Канадской федерации хоккея отказались не только от проведения турнира, но и вообще от участия в нём «кленовых листьев». В результате чемпионат мира экстренно перенесли в Стокгольм, а место канадцев заняли поляки.

Таким образом, чехословацко-советская хоккейная война вновь была продолжена на шведской территории, но в этот раз удовлетворить ущемлённое самолюбие нации сборной ЧССР не удалось. Чехословаки проиграли оба матча (1:3 и 1:5), а противопоставить нашей команде смогли только удары исподтишка, словесные оскорбления и прочие мелкие пакости. Во второй игре отличился Вацлав Недомански – флагман ледового чехословацкого «движения сопротивления Советам». При счёте 0:4 он через плечо капитана советской сборной плюнул в лицо Александру Мальцеву – говорят, что этот момент удалось запечатлеть шведскому фотокорреспонденту, и уже на следующий день он был вынесен на первую полосу газеты «Экспрессен». «Недомански — гадкий утёнок. Плюнул в меня как-то. Слава богу, мне в этот момент удалось сдержать Валерку Васильева. А то он Недомански размазал бы по льду», — вспоминал Мальцев поступок чехословацкого капитана в интервью «Спорт-экспрессу».

Всё золото нашего хоккея. ЧМ-1970. Снова Стокгольм, снова золото
Демарш Канады, дебют Третьяка и «Есенин русского хоккея» Мальцев – в 1970 году СССР выиграл чемпионат мира в восьмой раз подряд!

Васильеву отомстить за Мальцева не удалось, зато советская сборная сполна расквиталась с командой ЧССР за два поражения годичной давности. 8:2 по сумме двух матчей, а как итог всего турнира – восьмое подряд золото чемпионатов мира непобедимой «Красной машины».

Недомански действительно был одним из самых антисоветских настроенных чехословацких хоккеистов того времени. Его соотечественники вспоминали, что он и многие годы спустя сохранял патологическую ненависть к СССР. В Чехословакии многие поддерживали лидера национальной хоккейной команды и противопоставляли его «советской оккупации». «У русских две проблемы – остров Доманский и хоккеист Недомански», — любили говорить в ЧССР, объединяя в одном лозунге два внешнеполитических конфликта СССР конца 60-х: Пражскую весну и делёж территории острова Даманского с Китаем.

Во славу ИИХФ. Часть 25. Вацлав Недомански
Недомански – личность колоритная, причём даже не столько в хоккейном, сколько в политическом плане. Во многом благодаря Вацлаву матчи ЧССР и СССР становились настоящими сражениями.

Интересно, что даже в то время многих чешских и русских хоккеистов связывали дружественные отношения, несмотря на ледовую вражду, но к Недомански это не относилось. Он и не думал этого скрывать даже много лет спустя: «Противостояния на площадке носили ожесточенный характер. Это в газетах русские утверждали, что мы дружили. Ничего подобного! Успехи Чехословакии были следствием не только упорных тренировок, но и тех политических событий», — обозначал свою позицию Недомански в одном из интервью.

Вацлав Недомански в атаке

Вацлав Недомански в атаке

Фото: ice-hockey-stat.com

После эпизода с Мальцевым на ЧМ-1970 советские власти попросили чешских коллег не включать Недомански в состав сборной ЧССР на декабрьский розыгрыш приза «Известий». Вацлав остался дома, но его личная война с Советами ещё не была закончена.

Продолжение следует.

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