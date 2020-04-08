Первые ласточки уже подписали контракты с клубами. В следующем году в НХЛ может сыграть до 70 россиян.

Наши хоккеисты бегут в Америку. Денег меньше, больше в России их ничем не удержать

До того, как НХЛ приостановила сезон, в регулярном чемпионате успели сыграть 50 российских хоккеистов, это самое обширное представительство со времён предпоследнего локаута. До него в сезоне-2003/2004 в лиге выступали 63 российских игрока. В следующем сезоне вполне можно ожидать постлокаутный рекорд.

Стабильные игроки основы: 37 человек

Андрей Василевский, Илья Самсонов, Семён Варламов, Сергей Бобровский, Александр Георгиев, Игорь Шестёркин, Антон Худобин, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Никита Кучеров, Андрей Свечников, Евгений Дадонов, Павел Бучневич, Никита Гусев, Иван Проворов, Михаил Сергачёв, Александр Радулов, Владислав Наместников, Артём Анисимов, Денис Гурьянов, Валерий Ничушкин, Дмитрий Орлов, Илья Ковальчук, Илья Михеев, Владислав Гавриков, Никита Зайцев, Никита Задоров, Владимир Тарасенко, Дмитрий Куликов, Иван Барбашёв, Николай Прохоркин, Владислав Каменев, Яков Тренин, Илья Любушкин, Михаил Воробьёв.

В этот список попали звёзды и ключевые игроки своих команд – те, кто точно продолжит играть в НХЛ на постоянной основе. Они уже зарекомендовали себя в лиге, и даже те, у кого заканчиваются контракты, например, Дмитрий Куликов или Илья Михеев, должны подписать новые.

Кроме того, в список попали игроки, которые пока играют периодически. Например, Прохоркин начинал сезон в АХЛ, но сейчас уже практически не выпадает из состава «Лос-Анджелеса». Николай успевает не только забивать (получая ограниченное игровое время), но и делать сумасшедшие сейвы. Можно с уверенностью сказать, что он никуда не уедет. Каменев третий год стучится в дверь «Колорадо» и в этом году (пусть и во многом из-за обилия травм в «Эвеланш») сыграл почти 40 матчей. У него заканчивается контракт новичка, но вряд ли он решит уехать в Россию сейчас, когда наконец-то стал получать доверие тренерского штаба.

Аналогичная ситуация у Якова Тренина, который пробился в основу в этом году. Удовлетворён ролью седьмого защитника «Аризоны» Илья Любушкин, который в этом году сыграл на 10 матчей больше, чем в прошлом. Михаила Воробьёва второй сезон периодически подтягивают к основе «Филадельфии». Пока нельзя сказать, что он готов к НХЛ, но возвращаться не думает.

Играют редко: 13 игроков

Валентин Зыков, Егор Коршков, Виталий Абрамов, Максим Летунов, Клим Костин, Александр Волков, Николай Голдобин, Андрей Чибисов, Николай Кныжов, Данил Юртайкин, Герман Рубцов, Александр Елесин, Евгений Свечников.

В этом списке больше пограничных игроков – большинство из них молоды и в этом году только делали первые шаги в лиге. У многих есть контракты на следующий сезон, у некоторых ещё нет, но они не собираются возвращаться в Россию.

Есть и несколько кандидатов для КХЛ. Например, Николая Голдобина практически не вызывали в «Ванкувер», возможно, ему стоит рассмотреть вариант с КХЛ. Может вернуться и Андрей Чибисов, который так и не получил шанса в «Виннипеге», но получил полезный опыт игры в КХЛ. Непонятно, что будет с Валентином Зыковым.

В погоне за мечтой. Кто из русских хоккеистов КХЛ скоро уедет в Америку? Отток российских хоккеистов в НХЛ должен продолжиться. Среди кандидатов на отъезд десятки игроков.

Кто приедет/может приехать из КХЛ: 15 человек

Илья Сорокин, Кирилл Капризов, Александр Барабанов, Артём Зуб, Андрей Алтыбармакян, Александр Романов, Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Григорий Денисенко, Константин Окулов, Максим Шалунов, Александр Кадейкин, Алексей Марченко, Никита Трямкин, Алексей Мельничук.

Летом ожидается очередная волна миграции россиян из КХЛ за океан. Контракты с клубами НХЛ уже подписали Александр Барабанов («Торонто») и Андрей Алтыбармакян («Чикаго»). Григорий Денисенко в ближайшее время подпишет контракт с «Флоридой».

Барабанов может пойти по пути Ильи Михеева и сразу же заиграть в «Мэйпл Лифс» — не в ведущем звене, но застолбить место в третьей-четвёртой тройке ему вполне по силам. Он уже состоявшийся хоккеист, был одним из лидеров в СКА, постоянно играет в сборной, завоевал олимпийское золото. Его уникальное катание, и чувство гола и универсальность наверняка оценят в «Торонто». Хорошие шансы и у Денисенко. Наверняка ему предстоит провести сезон в АХЛ, но в основе шанс тоже должны дать. Сложнее придётся Алтыбармакяну, которому точно придётся пробиваться через низшие лиги. Пока вероятность его дебюта в НХЛ уже в следующем сезоне довольно мала.

Есть ещё целая плеяда игроков, которые ещё не подписали контракты в НХЛ, но всё к этому идёт. Ждут не дождутся в клубах НХЛ звёзд ЦСКА – генменеджер «Айлендерс» уверен в приезде Ильи Сорокина, в «Миннесоте» одна из главных тем – появление Кирилла Капризова, «Монреаль» готовит место для Александра Романова и хочет вернуть Илью Ковальчука, чтобы тот помог молодому защитнику с адаптацией. «Оттава» уже практически договорилась с Артёмом Зубом, Александр Кадейкин ведёт переговоры с «Детройтом» — в «Салавате» он зарекомендовал себя как центр оборонительного плана, который при этом умеет здорово сыграть и в атаке. «Детройту», который играет ни шатко ни валко, такие игроки пригодятся. «Эдмонтон» рассчитывает вернуть Антона Слепышева.

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О желании Алексея Марченко вернуться в НХЛ стало известно ещё в феврале, таким же путём может последовать Михаил Григоренко, который за три года в ЦСКА вышел на новый уровень. Никита Трямкин уже на полпути в «Ванкувер», Шалунов и Окулов тоже готовы попробовать силы в лучшей лиге мира. Незадрафтованный Алексей Мельничук, который в этом сезоне зарекомендовал себя в СКА, сейчас выбирает из нескольких клубов и тоже наверняка уедет. Все они, включая 19-летнего Романова, могут рассчитывать на игровое время в НХЛ. Кто-то меньше, кто-то больше (у части игроков уже есть опыт игры в НХЛ), но шанс сыграть в лучшей лиге мира есть у всех.

В услугах Мельничука заинтересованы «Вегас», «Колорадо» и «Сан-Хосе»

Кто может подняться из АХЛ: 8 человек

Дмитрий Соколов («Айова»), Александр Алексеев («Херши»), Иван Чехович («Сан-Хосе»), Дмитрий Саморуков («Бейкерсфилд»), Михаил Бердин («Манитоба»), Артём Загидулин («Стоктон»), Иван Просветов («Тусон»), Егор Рыков («Хартфорд»).

В фарм-клубах в этом году также сыграло много россиян, часть из них уже пробилась в НХЛ. Мы выделили тех, кого могут начать подтягивать к основному составу в следующем году. В первую очередь речь о защитниках Дмитрии Саморукове и Александре Алексееве. Саморуков произвёл хорошее впечатление в тренировочном лагере перед сезоном-2019/2020, затем поварился на профессиональном уровне в АХЛ. Конечно, пока сложно его представить полноценным игроком основы «Эдмонтона», но несколько матчей он может зацепить. Алексеев – один из лучших в «Херши». В этом году «Вашингтон» дал шанс Мартину Фегервары, россиянин – следующий на очереди.

Есть шансы и у Дмитрия Соколова, который уже два года отыграл в АХЛ за фарм «Миннесоты». Возможно, его подтянут, чтобы помочь Кириллу Капризову, если не найдут для этого другого российского игрока.

Ивану Чеховичу непросто даётся переход на взрослый уровень – в своём последнем сезоне в QMJHL он набрал 105 очков, 42 матчах за «Барракуду» в этом году – всего 12. Но «Сан-Хосе» уже пробовали и Юртайкина в начале сезона, и Летунова – ближе к концу регулярки, могут дать шанс и ему, особенно если он сможет прибавить и проявить себя в тренировочном лагере. И это, конечно, далеко не все, ведь в АХЛ в этом сезоне сыграло

Русские начинают новый захват НХЛ. 47 человек в лиге – только начало, скоро будет под 70 КХЛ уже не в силах никого удержать.

Так что даже если далеко не все приедут из КХЛ или поднимутся из АХЛ, даже по самым приблизительным подсчётам в НХЛ в следующем сезоне должно сыграть более 60 россиян (а в лучшем случае – и все 70). А мы предупреждали об этом зимой, так что готовьтесь к тому, что интересных моментов и обзоров по утрам придётся смотреть намного больше. Напомним, рекордный показатель россияне установили в сезоне-2000/2001 (71 хоккеист). Шведское представительство, конечно, не обгоним (в этом году в лиге сыграло 115 шведов), но на четвёртое место по количеству своих игроков выйти должны. Те, кто уже сейчас сидит на чемоданах, только первые ласточки в грядущем массовом побеге хоккеистов в Америку. Сначала уедут молодые мастера в полном расцвете сил, за ними последуют другие. А там недалеко и до рекорда – КХЛ, особенно после снижения курса рубля и введения жёсткого потолка зарплат, большими зарплатами уже никого не удержит – их просто не будет. Больше в России хоккеистов ничем не удержать. К сожалению, наша лига продолжит терять привлекательность, а НХЛ ещё больше будет манить лучшим хоккеем в мире.

Вся статистика игроков НХЛ в сезоне-2019/2020

«В Нью-Йорке никто не гуляет, а во Флориде жара +33 — люди не могут дома сидеть» Хоккеист Михаил Сергачёв старается не скучать во время карантина в США, читает про магазин «ВкусВилл» и рассказывает о любимых сериалах.