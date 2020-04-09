В группе риска. 7 клубов КХЛ, которые могут сняться со следующего сезона

Первой жертвой эпидемии коронавируса в российском хоккее стал «Адмирал». Из-за перераспределения средств бюджета приморского края «моряки» лишились основной финансовой поддержки и объявили, что в следующем сезоне не будут заявляться ни в один из турниров. «Адмирал» планирует вернуться в КХЛ в сезоне-2021/2022, однако пока невозможно спрогнозировать, насколько долгим окажется забвение команды из Владивостока.

Первая хоккейная жертва коронавируса. «Адмирал» останется без денег на КХЛ? Или вообще прекратит существование? «Моряков» отодвинули от бюджетных денег, и пока непонятно, найдутся ли другие источники финансирования.

Вообще, в апреле 2020-го прогнозировать нельзя ничего. Мы не знаем, как быстро мир справится с эпидемией, будет ли вторая волна и в каком состоянии окажется экономика многих государств, когда всё устаканится. Вполне вероятно, что планету накроет мощный финансовый кризис, пережить который без потерь будут не в состоянии не только спортивные лиги и клубы, но и объекты из других социальных сфер.



Верим и надеемся, что всё окажется не так мрачно, но, возвращаясь к разговору о КХЛ, действительно непонятно, в каком составе лига начнёт следующий сезон. «Адмирал», увы, уже точно «отклеился», но самое печальное, что есть целый ряд команд, которые могут пойти тем же путём. Рассказываем, кто находится в зоне риска.

«Йокерит»

Финский клуб не так давно полностью избавился от российского присутствия, и сейчас командой единолично владеет легенда финского хоккея Яри Курри. Разумеется, он ни при каких обстоятельствах не оставит «Йокерит», и у клуба, который не зависит от государственных денег и денег российских компаний, должно быть всё стабильно с финансированием. Проблема «Йокерита», как и других иностранных команд КХЛ, в другом – заграничная прописка. Нет никаких гарантий, что к августу-сентябрю будут открыты границы и восстановлено нормальное транспортное сообщение, и, возможно, «Йокерит» банально не сможет летать на выезды в Россию. Ни о каком участии в турнире в следующем сезоне тогда не будет и речи.

«Динамо» Рига

Бюджет рижского «Динамо» является одним из самых маленьких в КХЛ, зато он достаточно стабилен. Генеральный партнёр латвийской команды – ООО «Газпром экспорт», дочернее предприятие ПАО «Газпром». Нефтегазовый гигант, конечно, испытает определённые трудности в связи с кризисом, но вряд ли пошатнётся и перестанет выполнять спонсорские обязательства перед спортивными клубами. Тут и специфика деятельности поможет, и государственная поддержка. Кажется, что в сложившейся ситуации клубам КХЛ из «газпромовского» пула дышится легче всего, и рижское «Динамо» со своим крохотным финансированием – не исключение.



Но всё снова упирается в иностранное базирование. Если к осени границы государств не будут открыты, то рижское «Динамо» просто не сможет играть в КХЛ до улучшения ситуации. Не будем забывать и о том, что в первую очередь в Латвии будут ориентироваться на положение дел с коронавирусом в собственном государстве.

Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

«Барыс»

Проблемы других иностранных клубов могут коснуться и «Барыс» — в Казахстане даже раньше, чем в России закрыли границы, и пока неизвестно, когда они будут открыты. Кроме того, у нурсултанского клуба может существенно снизиться финансирование. Главный спонсор «Барыса» — АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», единственным акционером которого является правительство Казахстана. Стоит ли говорить, что развитие хоккея сейчас далеко не главная статья расходов республики?

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Впрочем, «Барыс» сугубо политический проект, тесно повязанный с национальной командой Казахстана, умереть и зачахнуть ему никто не даст. Нурсултанцы будут и дальше выступать в КХЛ при малейшей для этого возможности, но если Россия к концу лета останется закрытым государством, то ничего поделать будет нельзя.



Итак, выступление в КХЛ в следующем сезоне «Йокерита», рижского «Динамо» и «Барыса» будет во многом зависеть от развития ситуации с коронавирусом в Финляндии, Латвии и Казахстане соответственно, а также от восстановления нормального авиасообщения этих стран с Россией. По большому счёту, такие же проблемы могут возникнуть и с минским «Динамо», хотя в Беларуси так и не сочли пандемию поводом для остановки спортивных соревнований.

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Но если в КХЛ вдруг решат в следующем сезоне играть «только для своих» (нельзя исключать такого сценария), то и Минску (а ещё «Куньлуню») придётся смириться. При этом не будем забывать, что речь идёт лишь о возможном пропуске одного сезона клубами-легионерами, а не об окончательном и бесповоротном их выходе из КХЛ.

ХК «Сочи»

При самом неблагоприятном стечении обстоятельств иностранные команды пропустят ближайший сезон КХЛ, проведут его во внутренних первенствах, а затем, скорее всего, без проблем смогут вернуться. Куда хуже ситуация с российскими командами, питающимися из федерального бюджета, или теми, кто финансируется полугосударственными компаниями. Кризис может ударить по спонсорам и партнёрам таких клубов так сильно, что о хоккее они забудут не на один год.



Например, ХК «Сочи». Генеральный спонсор «леопардов» ОАО «РЖД» уже теряет миллионы из-за существенного уменьшения объёмов пассажирских перевозок, и как знать, что будет дальше? Спортивные флагманы железнодорожников – хоккейный и футбольный «Локомотив» — вряд ли под угрозой, а вот сочинский клуб вполне может быть признан непрофильным активом. Если ХК «Сочи» останется без генерального спонсора, то этой команды в КХЛ не будет – администрация Краснодарского края финансирование «леопардов» на достойном уровне точно не потянет.

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«Торпедо»

«Адмирал» пострадал из-за того, что средства краевого бюджета, предусмотренные на финансирование хоккейной команды, были перенаправлены на борьбу с коронавирусом. В принципе, по такой же схеме могут остаться без денег и другие клубы КХЛ, зависящие от бюджетной кормушки. В меньшей степени такой расклад коснётся регионов, где хоккей является важным целевым направлением, например Челябинск.



А вот над «Торпедо» могут сгуститься тучи. Глеб Никитин – председатель правления АНО ХК «Торпедо» и губернатор Нижегородской области – не является ярым хоккейным болельщиком, и потенциальное уменьшение финансирования «автозаводцев» никак не будет противоречить его личным интересам. Бюджет у «Торпедо и без того скромный, и если его сильно урезать, то нижегородский клуб может и недотянуться до пола зарплат, который пока никто не отменял.

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

«Амур»

В начале апреля вице-президент «Амура» Александр Филиппенко выразил уверенность, что хабаровский клуб не повторит судьбу своего дальневосточного соседа и продолжит выступление в КХЛ, вот только от Филиппенко и от президента «тигров» Александра Могильного в такой ситуации мало что зависит. Если действительно ни один из действующих спонсоров клуба не готов вкладывать в него достаточные для участия в КХЛ средства, то для «Амура», увы, настало время плохих новостей. Хабаровск – важная точка на нашей хоккейной карте, и никто бы не хотел, чтобы «Амур» скатился в ВХЛ или вообще прекратил существование, но без денег, как вы понимаете, играть нельзя. Ситуация для хабаровчан усугубляется ещё и тем, что по ходу прошлого сезона руководство «Амура» погасило задолженности перед игроками за счёт взятого в банке кредита, а это дополнительная статья расходов, которую необходимо заложить в бюджет на следующий сезон.



Конечно, «Амур» может попытаться найти какого-либо нового спонсора, и это касается всех команд, о которых идёт речь. Но захочет ли кто-то вкладываться в непрофильный актив, которым являются абсолютно все хоккейные клубы России, в столь тревожное и нестабильное для бизнеса время?

«Северсталь»

«Северсталь» — один из немногих частных клубов КХЛ, и в теории череповчане могли бы быть так же успешны, как «Магнитка». Вся разница в том, что председателю совета директоров ПАО «Северсталь» Алексею Мордашову хоккей, по большому счёту, до лампочки. Клуб финансируется стабильно, но по остаточному принципу, а в кризисное время приток денег в хоккейную команду и вовсе может прекратиться.

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