Универсал Фёдоров и незабываемый Лемье. 15 форвардов НХЛ, по которым мы скучаем

Список блестящих форвардов, игравших в НХЛ в последние 30 лет, можно было бы сделать бесконечным — очень уж большое количество ярких нападающих можно перечислить. Сделать выборку, которая могла бы удовлетворить вкусы каждого болельщика, нереально, но мы попытались очертить хотя бы приблизительные рамки.

Модано — самый результативный американец в истории НХЛ. Всю свою карьеру Майк провёл во франшизе «Миннесоты Норт Старз»/ «Даллас» и помог «звёздам» выиграть Кубок Стэнли в 1999 году, когда в «финале кошмаров» техасцы были сильнее «Баффало». Кстати, Модано считается одним из главных популяризаторов хоккея в Техасе и на юге США. Свой последний сезон Модано провёл в «Детройте», а всего за 21 год карьеры умница-центрфорвард провёл лишь одну драку — против нынешнего наставника «Каролины» Рода Бриндамора.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте НХЛ в YouTube.

Золотой Бретт — достойный продолжатель дела своего отца Бобби Халла и человек, обладавший броском невероятной точности и силы. Став одним из величайших снайперов в истории НХЛ, Халл был автором ещё и одного из самых скандальных голов — победной шайбы в овертайме шестого матча финала Кубка Стэнли-1999, которую до сих пор иногда требуют отменить, так как нападающий находился в площади ворот.



Халл известен нетривиальным чувством юмора и строптивым характером, который особенно ярко проявился в противостоянии с Майком Кинэном. Когда оба были частью «Сент-Луиса», между ними то и дело вспыхивали искры.

Видео можно посмотреть в YouTube.

«Как-то раз Майк мне сказал отбывать командный штраф за нарушение численного состава. Я сказал ему, что я не «убиваю» штрафы, но он начал кричать и настаивать. Соперник в эти две минуты не забил, я вышел со скамейки штрафников и ко мне тут же подоспела шайба. Думаете, я побежал забивать? Я бы мог, позиция была хорошей. Но я не дотронулся до шайбы, а поехал на скамейку запасных. Я же говорил, что не «убиваю» штрафы», — вспоминал позже Халл.

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13. Петер Форсберг

Фоппа — тот игрок, действиями которого восхищались даже многие соперники. Потрясающее видение площадки, хоккейный интеллект в сочетание с хорошей физикой принсели ему место в десятке лучших бомбардиров в истории. Член Тройного золотого клуба является единственным шведом, кто все три соревнования (Кубок Стэнли, Олимпиаду и чемпионат мира) выигрывал по два раза. Если бы не больной голеностоп, его карера продлилась бы намного дольше, чем 13 сезонов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте НХЛ в YouTube.

12. Джо Сакик

«Джоуи Сакич» — так его фамилию иногда склоняли на отечественном телевидении, делая из канадца выходца из сербско-хорватской семьи. Всю свою карьеру он отыграл за «Квебек» и «Колорадо», быв одним из самых продуктивных нападающих своего времени. В шести разных сезонах он преодолевал отметку в 100 очков, а его кистевой бросок считался практически неберущимся.

Видео можно посмотреть в YouTube.

11. Джереми Рёник

Джей Ар никогда не лез за словом в карман, но и хоккеистом был великолепным. Скорость, техника, мощный бросок — всё было при нём, и не случайно он оставлял заметный след в любой команде, где появлялся. Фанаты «Чикаго» негодовали, когда его обменяли в «Виннипег» на Алексея Жамнова, «Филадельфия», «Финикс» и «Лос-Анджелес» тоже считали его своим.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

В 2004 году шайба угодила Рёнику в голову — форварду в 19 местах сломало челюсть, но он умудрился быстро восстановиться и даже помог «Филадельфии» добраться до полуфинала Кубка Стэнли. «Как же нам было весело! Мы заставляли новичков раздеваться догола и зажать в заднице печенье. Если не сумел сделать круг, не уронив его, то печенье надо было съесть», — со смехом вспоминал Рёник, которого недавно уволили с телевидения за шутки про секс. Теперь он зарабатывает тем, что за $ 200 записывает поздравительные ролики фанатам.

10. Теорен Флёри

Имидж алкоголика и наркомана как-то заслонил собой большой хоккейный талант, которым Флёри, без сомнения обладал. Из-за небольшого роста (168 см) в него вообще не верили, что он сможет играть на уровне НХЛ, а Тео набрал больше 1 000 очков, выиграл Кубок Стэнли и золото Олимпиады. Всю карьеру ему мешали дурные привычки, болезни и травмы. В 1995 году ему диагностировали болезнь Крона — хроническое воспаление в кишечнике, с которым обычные люди ведут мало подвижный образ жизни, но Могучая Мышь, как его прозвали, не сдался. «Что это за ощущения? Каждые пять минут кто-то втыкал мне нож в живот», — вспоминал Флёри. Несмотря на отсутствие габаритов Тео всегда был задирой и был не прочь подраться, за что заслужил дополнительное уважение со стороны фанатов.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

9. Пэт Лафонтен

Карьеру Лафонтена сгубили сотрясения мозга, но за те 865 матчей, которые Пэт провёл в НХЛ, он превысил график очко за игру. 1,17 балла в среднем за матч — лучший результат для американских хоккеистов. Диспетчерский талант Лафонтэна помог раскрыться в «Баффало» Александру Могильному, а 98 передач Пэта и 76 голов Александра в сезоне-1992/93 до сих пор являются клубным рекордом «клинков».

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8. Эрик Линдрос

Большой Эрик шёл, не замечая соперников. Крушил защитников и вратарей, бил первым и наповал, катался быстро, бросал мощно и не боялся никого. Да, это продлилось не так долго, а после череды сотрясений мозга от былой мощи Линдроса не осталось и следа. Но пока 88-й номер «Филадельфии» был здоров, не заметить его было просто невозможно. «Счастливо, авианосец. Как же я тебя ненавидел!», — такой комментарий болельщика можно было встретить под новостью о том, что Линдрос завершил карьеру игрока.

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7. Петер Бондра

Бондра был героем «Вашингтона» до Александра Овечкина. Очень скоростной, забивной правый крайний, который очень любил бросать по воротам и был любимцем болельщиков. В 2004 году «столичные» провели опрос фанатов, попросив определить 30 лучших хоккеистов в истории клуба. Бондра занял в опросе второе место, проиграв лишь 20 голосов голкиперу Олафу Колцигу.

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Забудем про хрустальное колено и вспомним того Павла, которым восхищались все в первой половине 1990-х. Русская Ракета убегал ото всех на космической скорости, успевая демонстрировать чудеса владения шайбой, энергию и драйв. Возможно, такой «электрический» стиль игры вкупе с «эрой мёртвой шайбы», которая пришла в НХЛ с капканом имени Жала Лемэра, не дал Павлу реализоваться в полной мере, но те, кто помнит, как Буре убегал на свидание с Майком Рихтером летом 1994 года, вряд ли смогут это когда-то забыть.

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5. Сергей Фёдоров

Фёдоров — уникальный для нашего хоккея универсал, который сочетал в себе звёздную индивидуальность с потрясающей пользой для команды. Не случайно тренер «Детройта» Скотти Боумэн временами ставил его в оборону, где россиянин действовал умело, хотя и вряд ли горел желанием быть зашитником. Фёдоров стал первым европейцем, выигравшим «Харт Трофи» и получал комплименты от самых звёздных оппонентов.



«Против Сергея невозможно защищаться. Когда он набирает скорость, то просто доминирует на льду», — восхищался им Марио Лемье.

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Могильный — человек, который забил уже на 20-й секунде своей первой смены в НХЛ. 76 голов в сезоне-1992/92 за «Баффало», сумасшедшая скорость и техника, вкупе с боевым характером принесли Александру всемирную известность.

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«Саша был быстрее, чем мы с Буре. Помимо его потрясающего мастерства, он просто был лучшим. Если бы бегаете «челноком» пять раз туда-сюда, то Могильный будет первым. Я был бы третьим», — говорил Могильном Сергей Фёдоров. «Если и был на свете игрок, способный «взломать» игру в абсолютно любой момент времени, то это Могильный. Его катание — исключительное. Его бросок — исключительный», — вспоминал Лу Ламорелло, под ласковым руководством которого Александр сначала выиграл Кубок Стэнли, а позже был отправлен в фарм-клуб и закончил карьеру.

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Шутки про престарелый возраст и спортивное долголетие сочтём неуместными. Когда Ягр был в зените славы, остановить его не мог никто — кучерявый чех играючи разбирался и с защитой, и с вратарями соперников. На игру Яромира часто влияли нехоккейные факторы: он ссорился с главным тренером «Питтсбурга» Иваном Глинкой, хандрил в «Вашингтоне» и не всегда выкладывался в «Рейнджерс». Но вряд ли кто-то превзойдёт Ягра по настоящей любви к хоккею, которому он посвятил всю свою жизнь.



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Кто такой Гретцки для хоккея, объяснять не стоит. Начало карьеры Уэйна прошло за пределами того временного отрезка, на который мы делаем упор, но и в в 1990-е годы Великий был очень хорош. Возможно, главная заслуга Гретцки не в том, что он забил так много голов и набрал столько очков, а в популяризации игры по всему североамериканскому континенту. Благодаря Уэйну хоккей с шайбой превратился в по-настоящему массовый и популярный спорт, а 99-й номер до сих пор пользуется непререкаемым авторитетом.

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Почему настоящий хоккейный болельщик не может не скучать по великому Марио, даже как-то неловко рассказывать. Лемье — настоящий гений хоккея, который, увы, не смог реализовать свой потенциал. На нём нарушали правила, цепляли, били клюшкой по спине — он шёл и забивал. После матчей он не мог сам развязать коньки и надеть брюки, потому что болела спина, но на льду был результативен, точен и эффективен. Многие североамериканские эксперты говорили, что Марио мог бы превзойти показатели Гретцки, если бы не травмы. Этого мы уже не узнаем, но уважение и любовь к великому «пингвину» от этого меньше не стали.

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