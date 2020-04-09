Оставшиеся игроки КХЛ с огромными контрактами. Отрабатывают ли они эти деньги?

«Металлург» перезаключил контракты с защитником Егором Яковлевым и нападающим Николаем Кулёминым на новых, уменьшенных условиях. Рассказываем про других хоккеистов с высокими окладами и действующими ещё как минимум год соглашениями и разбираемся, отрабатывают ли эти люди свои деньги.
з. Виктор Антипин
Контракт с «Металлургом» до 30 апреля 2021 года
Зарплата 125 млн руб. в год
Щедрый Геннадий Величкин засыпал Виктора Антипина деньгами, в результате чего «Магнитка» рискует не уместиться в жёсткий потолок зарплат. Антипину предложили пойти на понижение – он отказался. Теперь игрок будет искать себе новый клуб, уральцы намерены с ним расстаться. На такие огромные деньги Антипин не играет, а плей-офф с показателем полезности «-7» и нулём очков он и вовсе провалил.
н. Вадим Шипачёв
Контракт с московским «Динамо» до 30 апреля 2021 года
Зарплата 120 млн руб. в год
Шипачёв – капитан московского «Динамо» и центральный нападающий первого звена. Вадимом довольны и болельщики, и тренерский штаб команды. Безусловно, Шипачёв свои деньги отрабатывает, без него сложно представить нынешнюю команду Владимира Крикунова. Вадим – самый высокооплачиваемый хоккеист «Динамо», но ничего удивительного в этом нет.
з. Богдан Киселевич
Контракт с ЦСКА до 30 апреля 2022 года
Зарплата 100 млн руб. в год
Киселевич – самый дорогой защитник ЦСКА с действующим ещё два года контрактом. Богдан – лидер обороны «армейского» клуба, а какое-то время ему откровенно недоплачивали. Теперь же Киселевич получает хорошие деньги, которых он вполне заслуживает. Номер на льду игрок сборной России точно не отбывает.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
н. Иржи Секач
Контракт с ЦСКА до 30 апреля 2021 года
Зарплата 100 млн руб. в год
Секач – достаточно дорогой легионер. Да, он здорово себя зарекомендовал ещё в «Ак Барсе», да и в систему Игоря Никитина в ЦСКА вписался неплохо. Каких-то больших претензий к Иржи нет, но есть ощущение, что чеху всё же переплачивают. Например, в плей-офф он вообще не играл из-за травмы, не принеся команде никакой пользы.
н. Свен Андригетто
Контракт с «Авангардом» до 30 апреля 2021 года
Зарплата 90 млн руб. в год
У Андригетто очень завышенный контракт в «Авангарде». Не зря президент омичей Максим Сушинский пока не может ответить на вопрос относительно будущего швейцарского нападающего. Есть вариант, при котором с ним расторгнут контракт или же попросят пойти на понижение. В «Авангарде» Свен явно не в своей тарелке, от него ожидали значительно большего.
з. Алексей Емелин
Контракт с «Авангардом» до 30 апреля 2022 года
Зарплата 90 млн руб. в год
Емелин получает столько же, сколько и Андригетто, но вопросов к Алексею значительно меньше. Он – капитан «Авангарда», один из самых жёстких защитников лиги, который не боится силовой игры. Алексей всегда может постоять за партнёров, в защите нынешнего «Авангарда» россиянин с большим опытом игры в НХЛ незаменимый игрок.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
в. Якуб Коварж
Контракт с «Автомобилистом» до 30 апреля 2021 года
Зарплата 90 млн руб. в год
Перед подписанием нынешнего контракта чешский голкипер просил больше денег, но в итоге уступил и стороны договорились о зарплате в 90 млн руб. в год. Коварж – первый номер «Автомобилиста» и один из сильнейших вратарей КХЛ, но в этом году его сильно подкосили проблемы со здоровьем. В результате выйти на свой уровень чех так и не смог, в плей-офф в серии с «Сибирью» мы увидели уже совсем другого Коваржа. Но в целом на свои деньги Якуб играет.
з. Мэт Робинсон
Контракт с ЦСКА до 30 апреля 2021 года
Зарплата 85 млн руб. в год
Робинсон – крепкий середняк. Канадец давно выступает в КХЛ, знаком с местными реалиями и не портит погоды. Мэт хорош в большинстве, его бросок – главная ценность хоккеиста. В серии первого раунда плей-офф с «Торпедо» Робинсон единожды отличился и заработал положительный показатель полезности «+3». Сейчас его зарплата выглядит адекватно, но с введением жёсткого потолка зарплат будет казаться завышенной.
н. Антон Ландер
Контракт с «Локомотивом» до 30 апреля 2021 года
Зарплата 85 млн руб. в год
Шведский форвард просто провалил плей-офф. Ни одного очка в шести матчах, «-6» в графе «полезность» — разве это дело? И это при огромной зарплате в 85 млн руб. в год! Конечно, Ландер не отрабатывает таких денег. На него надеялись как на ведущего центрального форварда, но скандинав сыграл откровенно слабо. С приходом в «Локомотив» Андрея Скабелки такие фокусы у Антона точно не пройдут.
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