«Были какие-то люди, которые хотели за счёт нас с Тригубчак пропиариться»

34-летний защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» рассказал, как проходит изоляцию во время коронавирусной пандемии и почему пришлось жёстко играть против форварда «Авангарда» Дениса Зернова в плей-офф КХЛ. Также Панин поведал, когда планирует покорить Эверест и зачем пытались раздуть скандал между ним и Ульяной Тригубчак.

«Ситуация в мире конкретно разрушила наши планы»

— Как проходит самоизоляция, чем занимаетесь?

— Было какое-то время, когда выходил из дома в основном за продуктами. Сейчас попроще стало – решили помочь родителям, поэтому уехали к ним в Тольятти. В доме можно выйти на улицу, рядом лес, люблю сделать пробежку. Так что попроще и полегче. Поэтому всё нормально. Время как раз для того, чтобы совершенствоваться в чём-то, что-то интересное попробовать.



— Ребята в команде расстроились? Могли замахнуться на серьёзные результаты после победы над «Авангардом».

— Да, присутствовало определённое расстройство. Все готовились к следующим матчам, эмоциональный фон в команде был хорошим, физически все были готовы. Горели желанием биться, проходить дальше. Но эта ситуация в мире конкретно разрушила наши планы.

— Второй год подряд команда с Николаем Цулыгиным выходит в плей-офф и играет хорошо. Видно, что команда билась, хотя по ходу сезона ходили слухи про увольнение тренера.

— Это и тренерская работа, и пацаны в команде всё прекрасно понимали, никто не хотел завершать сезон раньше времени и вылетать в первом раунде. Все выходили биться. Была единая цель: когда выходишь на лёд – нужно сражаться за Кубок Гагарина. К этому нужно сделать много мелких шажков – это не только игр касается. В команде царила хорошая и рабочая обстановка. Никаких проблем с тренерским штабом у нас не было.



— Приятно было вернуть должок «Авангарду» за поражение в финале Восточной конференции в прошлом сезоне?

— Конечно, приятно обыграть «Авангард». Вообще же, будь это Омск или любая другая команда, всегда приятно выходить в следующий раунд. Неприятно, когда после заключительный игры раунда наступает внеплановый отпуск. И то непонятно, что это такое — отпуск или дальше придётся тренироваться.

«Ни коем случае не хотел «убивать» Зернова. У меня нет цели кому-то сделать больно»

— Переживали, когда в пятом матче серии вы жёстко сыграли против форварда «Авангарда» Дениса Зернова, а потом получили три матча дисквалификации и денежный штраф?

— Да, сильно переживал. Тем более я капитан команды. Мне вообще нужно максимально аккуратно идти в столкновения, я это прекрасно понимаю. Хотя в целом тот момент положительно отразился на всей нашей команде и итоговом результате. Когда подобные моменты возникают, я всегда переживаю, потому что если мне выписывают дисквалификацию, то она обычно длительная. Не отделаешься лёгким испугом, как у основной массы игроков. И денежные штрафы серьёзные. Поэтому ничего хорошего в этом нет.

Панин получил от КХЛ по делу, а Зернова простили. Что не так с решением СДК За умышленный удар в голову форвард «ястребов» мог пропустить и больше одного матча.

— Вы, наверное, хотели завести, взбодрить свою команду?

— Да, настал такой момент игры, когда почувствовал потерю какого-то эмоционального фона. Как капитан и как человек, играющий в этой команде, я видел, что у ребят нет эмоций. Именно в этом плане наша команда получила выгоду и выиграла по итогам того эпизода. Я очень эмоционально себя повёл в тот момент. Это было обращение к ребятам из команды, которые его услышали и почувствовали.



— Хочется уточнить: вы же Зернова «убивать» не хотели? Со стороны это выглядело жутковато.

— Нет, ни в коем случае. Хотел сыграть поближе. Такой момент получился, что он развернулся в ту сторону, откуда я бежал. Если бы он поехал вправо, там бы и столкновения никакого не было. А он немножко затормозил и повернулся в мою сторону. Ни в коем случае не хотел его «убивать», у меня нет цели кому-то сделать больно. В первую очередь хочу оттеснить соперника от шайбы.

Панин разбудил «Салават»! Впечатал в борт Зернова, а затем Уфа смяла «Авангард» Подопечные Николая Цулыгина в шаге от выхода в следующий раунд.

— По стилю игры вы чем-то похожи на Дарюса Каспарайтиса. Берёте с него пример?

— Это было достаточно давно. Да, я видел его силовые приёмы, у него было много крутых хитов за карьеру. Но я бы себя не стал сравнивать с Дарюсом. Потому что Каспарайтис – это Каспарайтис, а я – это я. Может быть, со стороны кому-то виднее, поэтому нас и сравнивают.

«Умарк сказал: «Парни, я хочу в этом году выиграть Кубок Гагарина»

— Великолепный плей-офф провели легионеры команды. Согласны с этим?

— Они и по ходу регулярного чемпионата проявляли лидерские качества. Были теми игроками, которые в сложные моменты могут забить и переломить ход игры. Причём примеров достаточно много как в регулярке, так и в плей-офф. Поэтому значимость наших легионеров очень высокая. Конечно, можно разделять людей по личностям, но все наши хоккеисты – это единый коллектив. Вратари, защитники, нападающие – все, без исключения.



— Не пытались уговорить Линуса Умарка, чтобы он остался в команде на следующий сезон?

— Я думаю, все уже знали, что по ходу чемпионата у него была определённая договорённость. Все понимали, что это последний сезон Линуса в нашей лиге. Но когда мы собирались командой, Умарк сказал: «Парни, я хочу в этом году выиграть Кубок Гагарина». Линус показал и доказал всем, что реально старался. Даже своим отношением к делу и набранными очками, если смотреть на статистику.

— С Ульяной Тригубчак все проблемы решены? Вы говорили, что она хайпует на клубе.

— Для меня это больше смешная история, но наверняка были какие-то люди, которые хотели за счёт нас с Тригубчак пропиариться, засветиться. Хайпануть, как вы говорите. Для меня важнее хоккей, сама командная составляющая. Обычно после проигранных матчей много негатива, люди недовольны, а Ульяна как раз такой человек, который может что-то положительное сделать. Именно к этому я и призываю.

Капитан «Салавата» Панин открыто нахамил девушке. На него подают заявление в прокуратуру Капитан «Салавата Юлаева» грубо ответил Ульяне Тригубчак. За неё вступился депутат.

— Значит, всё это в прошлом?

— Именно. А так у меня к ней никаких претензий нет. Наоборот, мне нравится, как она ведёт себя в медийном плане, делает много позитивных вещей.

«Эверест – моя цель. Последние часы подъёма люди занимаются выживанием»

— После экономического кризиса в стране и введения жёсткого потолка зарплат в КХЛ хоккей сильно изменится?

— Что-то наверняка поменяется с технической стороны. Я имею в виду внутренние уставы каждой команды. Хоккей, в принципе, всегда меняется: площадки вот все уменьшат, подгонят под единый формат. Руководителям клубов, конечно, придётся как-то изворачиваться, чтобы уместиться в потолок зарплат, либо платить какие-то штрафы. Вот «Адмирал», например, уже не выдержал кризиса.



— Вы любите покорять горы. До Эвереста ещё так и не добрались?

— Многие думают, что горы — это пешая прогулка, но на самом деле — это очень сложная история. Требуются физическая подготовленность, нужно иметь опыт и навыки восхождения. Поэтому Эверест — это определённая цель, а те люди, которые туда идут, последние часы подъёма занимаются просто выживанием, чтобы там не умереть. До таких серьёзных вершин, думаю, ещё не скоро доберусь.

Панин с собакой тренируется на льду Байкала

— Ещё, судя по вашим социальным сетям, вам нравится ездить на лошадях. Это хобби?

— Нет. Отец моего друга занимается разведением лошадей, участвует в чемпионате России по скачкам. Я приехал в гости в Оренбург, заодно посмотрел конюшню, немного покатался. Классные животные! Это не моё хобби. Повторюсь, просто приехал в гости и покатался. Но не скрою: получил удовольствие.

— Чем ещё занимаетесь в свободное время? Сейчас, наверное, больше поддерживаете физическую форму в домашних условиях?

— Сейчас то самое время, когда тренажёрные залы закрыты, парки закрыты, в которых можно было пробежаться. Хорошо, леса ещё на закрыли. Поддерживаю физическую форму, пробежки делаю, уделяю время чтению. Никогда не смотрел сериалы, сейчас начал один, но, надеюсь, на этом всё и закончится. Стараюсь заниматься саморазвитием, самообразованием.



— Главное — не обрасти жирком.

— Это точно, но я даже на карантине в домашних условиях веду активный образ жизни. Поэтому лишний вес мне вряд ли грозит, это не моя история.

Статистика Григория Панина в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020

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