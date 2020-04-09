Может ли Мозякин перейти в Уфу, а Войнов – в «Спартак»? 14 необычных трансферов КХЛ

Даже в условиях пандемии и «заморозки» всего мирового спорта в КХЛ потихоньку начинается пора межсезонья. Уже подписываются первые контракты клубов с ограниченно свободными агентами, а также появляется вагон неофициальной информации, большинство из которой будет подтверждено уже в первых числах мая, когда откроется транферное окно. Мы уже писали о потребностях всех клубов КХЛ и возможных переходах, а сейчас настало время поговорить о неожиданных трансферах. Это не инсайды и даже не предположения, а просто попытка напомнить, что в хоккее иногда происходят необычные переходы и обмены, к которым нас не готовили слухи.

Кто и кем усиливается в КХЛ. 10 последних трансферных новостей «Торпедо» продолжает терять хоккеистов, а в «Автомобилисте» закрыли легионерские позиции.

Александр Попов из ЦСКА в «Авангард»

Легенда омского хоккея Александр Попов со скандалом уходил из «Авангарда» летом 2016-го, не найдя общий язык то ли с президентом «ястребов» Владимиром Шалаевым, то ли с тогдашним главным тренером омичей Евгением Корноуховым. Неожиданно для многих Попов аж на четыре сезона задержался в ЦСКА, где сумел отлично вписаться в динамичную армейскую модель, а весной 2019-го Александр поднял над головой долгожданный Кубок Гагарина.



Сейчас Попова в ЦСКА уже ничего не держит, да и клуб, который ждёт серьёзная перестройка с учётом потолка зарплат, вряд ли будет давать новый контракт 39-летнему ветерану. В «Авангарде» же давно нет ни Корноухова, ни Шалаева, а нынешний президент «ястребов» Максим Сушинский прекрасно знаком с Поповым ещё с игроцких времён. Два года назад «Авангард» уже звал форварда домой и получил отказ, но сейчас у Попова есть Кубок, на носу завершение карьеры, и было бы красиво, если бы это произошло в омской команде.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Ярно Коскиранта/Йори Лехтеря из СКА в «Сибирь»

СКА, судя по всему, не собирается продлевать контракты с двумя финскими центрфорвардами, а в «Сибири», скорее всего, на вольные хлеба будет отпущен Юкка Пельтола и освободится последняя легионерская вакансия. Кирилл Фастовский наверняка захочет заполнить её опытным иностранцем, который сможет дополнить финскую диаспору новосибирского клуба, и Коскиранта или Лехтеря видятся отличными вариантами. Оба хоккеиста состоялись в КХЛ именно в составе «Сибири» и сумели оставить добрую память о себе в болельщицкой среде. Другое дело, захотят ли сами хоккеисты возвращаться в Новосибирск?

Дмитрий Кагарлицкий из СКА в «Динамо» М

Этот трансфер, наверное, нельзя будет назвать неожиданным, так как он напрашивается. Кагарлицкий не просто зачах, а попросту пропал в петербуржском клубе, и это после феноменального сезона в «Динамо»! Сейчас кажется, что пора признать этот переход неудачным, и вернуть всё назад – Вадим Шипачёв будет рад возвращению прежнего партнёра. Правда, не до конца ясно, каковы планы на Кагарлицкого у СКА в долгосрочной перспективе, да и ещё два года хоккеиста с петербуржской командой никуда не денешь. С другой стороны, всегда ведь есть вариант с обменом.

Дмитрий Яшкин из «Динамо» М в СКА

Со своим активом (даже тем, который весь сезон просидел в запасе) СКА точно не расстанется просто так, и «Динамо», если они хотят вернуть Кагарлицкого, нужно будет что-то предложить взамен. Петербуржцев наверняка заинтересует один из лучших нападающих прошлого сезона Дмитрий Яшкин, переговоры которого с бело-голубыми проходят тяжеловато.

Агент Яшкина: «Динамо» делает всё, чтобы сохранить Дмитрия. За это можно их похвалить

Конечно, СКА, если захочет, переманит свободного агента Яшкина безвозмездно. Но вот ещё один вариант: «Динамо» подписывает новый контракт с Дмитрием и тут же обменивает его на Кагарлицкого. Ничего невозможного в таком сценарии нет, и он должен более-менее устроить все стороны.

Сергей Мозякин в «Салават Юлаев»

Мозякин, не сумевший договориться с «Магниткой» по зарплате, в это межсезонье станет одним из самых интересных неограниченно свободных агентов. Из истории с «Металлургом» мы знаем, что Сергею бессмысленно предлагать менее 45 млн. в год, но это не такие большие деньги для топ-клубов, даже учитывая жёсткий потолок зарплат.

Мозякин отказался от однолетнего контракта с «Металлургом» минимум на 45 млн рублей

Пока неясно, где Мозякин продолжит карьеру, а мы предлагаем непопулярный вариант с «Салаватом Юлаевым». В Уфе сейчас освобождаются деньги, которые клуб тратил на Умарка, и почему бы не пустить часть из них на всё ещё топового русского бомбардира? Тем более Мозякин, потерявший в скорости, но не мастерстве, неплохо может вписаться в модель нападения юлаевцев, в которой превалируют позиционные, а не скоростные атаки. По крайней мере, при Николае Цулыгине.

Вячеслав Войнов из «Авангарда» в «Спартак»

«Авангард», по заявлению Максима Сушинского, продолжает переговоры с Войновым о новом контракте, но вполне вероятно, что один из лучших защитников прошлой регулярки КХЛ захочет сменить обстановку. В слухах фигурирует, в основном, «Автомобилист», где действительно необходимо освежать линию обороны, но почему бы не рассмотреть вариант с переходом Войнова в «Спартак»? В этом случае Вячеславу не придётся менять московский регион, а работа с Олегом Знарком, под руководством которого Войнов выигрывал Кубок Гагарина и Олимпиаду, пойдёт дополнительным бонусом. Да, у «Спартака» не так много денег, чтобы раскошеливаться на защитника, но Войнов – системообразующий хоккеист, чьи возможности гораздо шире, чем у обычного оборонца. Если красно-белый клуб покинут Рылов и Херсли, то Войнов для «Спартака» будет самой адекватной заменой.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Найджел Доус в «Динамо» М

Ещё один топовый НСА, который, теоретически, может оказаться в любом топ-клубе КХЛ. Пока неизвестно, собирается ли Доус дальше играть в нашей лиге и уменьшать свои финансовые аппетиты, но мы точно знаем, что подписание контракта со столичным клубом обычно заставляет игрока быть лояльнее в требованиях. Всё-таки, выступая в Москве, хоккеист и летает меньше, и к родине поближе. Представить Доуса в ЦСКА невозможно,



«Спартак» его не потянет, а вот «Динамо» — вполне рабочий вариант. Особенно если бело-голубые не сумеют договориться с Андре Петерссоном, который по фактуре и результативности похож на канадца с казахстанским паспортом.

Их миллионы — удар по бюджетам. Игроки КХЛ, которых могут попросить отказаться от денег Грядущий жёсткий потолок зарплат заставит руководителей клубов серьёзно задуматься.

Тейлор Бек из «Авангарда» в «Барыс»

Тейлор Бек слегка разочаровал в прошлом сезоне, и сейчас в «Авангарде» и сами не знают, продолжит ли канадец играть за «ястребов». У героя плей-офф-2019 действует ещё год контракта, но омичи, видимо, намерены найти легионера поинтереснее. Так что здесь возможно и расторжение, и обмен.

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Если говорить о новой команде для Бека в КХЛ, то логичным вариантом видится «Барыс». В столице Казахстана привыкли успешно работать с североамериканцами (при любом тренере), а на следующий сезон нурсултанцам всё равно придётся прилично обновлять состав легионеров. Сам Бек показал себя неприхотливым иностранцем (поиграл и в Екатеринбурге, и в Китае), и он должен нормально отнестись к новому вызову в карьере. Если, конечно, в «Авангарде» не передумают с ним расставаться.

Александр Салак из рижского «Динамо» в «Торпедо»

Из «Торпедо» в «Йокерит» уходит Андерс Линдбек, и нижегородцам теперь нужно искать нового голкипера – с Андреем Тихомировым в роли первого номера вступать в сезон будет слишком самонадеянно. «Торпедо» наверняка будет смотреть на рынок иностранных вратарей в Европе, но почему бы не обратить внимание на Александра Салака, перезагружавшего карьеру в рижском «Динамо»? Для автозаводцев это вполне бюджетный и достаточно проверенный вариант, всё-таки ещё не так давно Салак считался топовым голкипером для КХЛ.

Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

Эмиль Гарипов из «Авангарда» в ЦСКА

ЦСКА уже должен смириться с отъездом за океан Ильи Сорокина, и поиск нового вратаря станет, пожалуй, главной целью армейцев в межсезонье. Да, у ЦСКА есть Ларс Юханссон, но при этом нет никаких гарантий, что швед будет так же хорош, если ему придётся играть не 15, а, скажем, 45 матчей в



сезоне. Подстраховка ЦСКА нужна в любом случае, а из свободных русских вратарей наиболее привлекательной кандидатурой выглядит Гарипов. В прошлом сезоне он перезапустил свою карьеру в «Авангарде» и показал потенциал для выхода на тот уровень, который был у него до травмы. Сам Эмиль и его агент говорят о желании остаться в «Авангарде», но не факт, что сторонам удастся договориться, да и ЦСКА, при желании, всегда может включиться в игру по-крупному.

Агент Гарипова: Эмиль хочет остаться в «Авангарде», согласовываем условия контракта

Мальте Стрёмвалль из ХК «Сочи» в «Салават Юлаев»

Швед провёл классный сезон в ХК «Сочи» и наверняка задумался о новых горизонтах. Поговаривают, что к нему есть интерес даже в НХЛ, но вариант с топ-клубом в КХЛ на данный момент может показаться 25-летнему шведу даже интереснее. Нам кажется, что Стрёмвалль вполне органично смог бы вписаться в состав «Салавата Юлаева», который привык успешно работать со скандинавскими легионерами. Разумеется, форвард «Сочи» не сможет в полной мере заменить Умарка, но у Стрёмвалля есть мастерство, техника и результативность, и в тройке с Хартикайненом и Манниненом он сможет быть продуктивен.

Брэндон Козун в «Авангард»

У Козуна выдался не лучший сезон в «Магнитке», и в Магнитогорске Брэндона больше не будет, но всё-таки ставить крест на забивном форварде рановато. В «Металлурге» не пошло не только у него, но и у всей команды, а Козун просто не смог быть продуктивным сам по себе. В то же время этот нападающий, вписанный в чёткую систему, может приносить немало пользы, что мы наблюдали и в «Йокерите», и в «Локомотиве».



«Авангард», пострадавший в прошлом сезоне во многом из-за бессилия легионеров, сейчас будет внимательнее подходить к подбору иностранцев, и выбор «ястребов» может пасть на Козуна. Достаточно результативный нападающий имеет шансы вписаться в систему Хартли, а функционал Брэндона гораздо шире, чем у тех же Макмиллана и Бека. При этом понятно, что Козун нужен «Авангарду» только в связке с каким-либо толковым центрфорвардом. Иначе эффект от его пребывания в команде будет не выше, чем в прошлом сезоне в Магнитогорске.

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Андрей Локтионов из «Металлурга» в «Ак Барс»

Талантливый, но очень своеобразный центрфорвард тоже наверняка хочет поскорее забыть прошлый сезон, но, опять же, Локтионова ещё не стоит списывать со счетов. Этот чемпионат показал, что Андрей неэффективен, если у него нет мотивации, но больше его заваливать деньгами никто не будет, а в условном «Ак Барсе» к нему сумеют найти должный подход. Дмитрий Квартальнов весьма успешно работал с Локтионовым в «Локомотиве», хотя, справедливости ради, и в Ярославле Андрей исчезал в матчах плей-офф. Но в Казани Локтионов вряд ли будет играть роль ведущего центра, да и стимул у хоккеиста будет соответствующий: во-первых, реальный шанс выиграть Кубок Гагарина, а во-вторых, если Локтионов провалится ещё раз, то через год вообще не сумеет найти работу в КХЛ.

Александр Кадейкин из «Салавата Юлаева» в «Авангард»/«Металлург»

Кадейкин за последние сезоны в Уфе заработал себе отличную репутацию, и теперь у него даже есть предложения из НХЛ. Конечно, не факт, что Кадейкин покинет «Салават Юлаев», но такой вариант весьма возможен, и на Александра будет хороший спрос: многим нужен универсальный центр, способный одинаково полезно играть на обеих сторонах площадки.



Среди топ-клубов наибольшую потребность в нападающих подобного амплуа испытывают «Авангард» и «Металлург». У «ястребов» центральная линия просела ещё в прошлое межсезонье (и проблема так и не была решена), а «Магнитка» уже сейчас теряет Локтионова и О’Делла. Кажется, за Кадейкина развернётся нешуточная борьба.

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