«Таблетки-погремушки». Как в НХЛ использовали запрещённый препарат судафед

Сейчас его уже не принимают. Но это неточно. Некоторым игрокам требовалось принять по 20 таблеток, чтобы почувствовать себя в форме.

«Обычный матч в Монреале. За час до старта игры начинают суетиться телевизионщики, у которых стартует прямой эфир, в кафе жарят хот-доги, а вратарь «Канадиенс» Энди Муг проходит свой обычный предматчевый ритуал в раздевалке. Он берёт две таблетки судафеда и запивает их стаканом воды. Это не вопрос здоровья, это вопрос привычки. Муг начал принимать судафед шесть или семь лет назад, когда играл за «Бостон» — тогда у него был ужасный насморк. С тех пор это лекарство стало его ритуалом. Четверо других игроков «Монреаля» также регулярно принимают эти таблетки. Говорят, что нужно запустить свои моторы, чтобы подготовиться к игре. Для этих людей подготовка заключается в том, чтобы открыть рот и отправить туда пару маленьких белых помощников», — писал журнал The Hockey News в феврале 1998 года.

Тогда в НХЛ впервые всерьёз озаботились о проблеме допинга, так как хоккеистам из лучшей лиги мира предстояло дебютировать на Олимпиаде в Нагано, где действовал жёсткий допинг-контроль со стороны МОК. Выяснилось, что судафед, запрещённый на Олимпийских играх, уже давно и широко распространён в Национальной хоккейной лиге — хоккеисты называли его «таблетки-погремушки».

Судафед содержит псевдоэфедрин, который считается допингом. Он воздействует на альфа-рецепторы, находящиеся в стенках кровеносных сосудов в слизистой оболочке носа. Это заставляет сосуды сокращаться и сужаться, тем самым, сокращая приток крови к носу, а также уменьшает чувство заложенности и уменьшает выработку слизи. На выработку дополнительной энергии или уменьшения усталости никак не влияет.

«Некоторым требовалось сожрать по 20 таблеток, чтобы почувствовать импульс»

В начале февраля главный врач Всемирного антидопингового агентства Макото Уэки несколько раз строго предупредил НХЛ. «Судафед не является разрешённым веществом, хотя его можно купить без рецепта. Он запрещён, даже если вы заболели простудой. Уверен, что для игроков из НХЛ это станет настоящей проблемой, мы можем утонуть в положительных пробах. Но это не новость, препарат был запрещён давно. Судафед содержит псевдоэфедрин, который в больших количествах может действовать как стимулятор. Даже небольшой дозы будет достаточно, чтобы дисквалифицировать игрока», — заявил Уэки.

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Врачи из НХЛ наперебой начали высказывать мнения о том, насколько безответственно делать такие заявления о массовом применения этих таблеток и утверждали, что никаких проблем не будет. Однако при более детальном изучении вопроса выяснилось, что проблема действительно существует. В конце 1990-х — начале 2000-х годов в НХЛ около 20% всех хоккеистов использовали судафед перед игрой. Этот показатель был основан на анонимном опросе тренерских штабов, но была оспорена самой лигой, которая утверждала, что реальное использование этого средства намного ниже, а применяется он только в лечебных целях.



Названия брендов таблеток были различны, поскольку псевдоэфедрин содержится в десятках лекарств от простуды, но судафед долго оставался самым популярным. «Это был маленький грязный секрет НХЛ, который вылез наружу с приближением Олимпиады. Было бы глупо отрицать тот факт, что это сильно беспокоило лигу, потому что препарат не был запрещён в НХЛ. Неподтверждённых сообщений о злоупотреблениях псевдоэфедрином игроками НХЛ — сколько угодно. Лично мне один из бывших тренеров говорил, что одному из его игроков требовалось сожрать около 20 таблеток перед матчем, чтобы почувствовать нужный энергетический импульс», — писал обозреватель Sports Illustrated Майкл Фарбер.

Но чуть позже с размышлениями о влиянии фармакологии на результаты матчей неожиданно стали высказываться сами хоккеисты. Одним из них стал прославленный финн Яри Курри, который к тому моменту отыграл в НХЛ 17 сезонов и был членом легендарного чемпионского «Эдмонтона». «Я могу ошибаться, но мне кажется, что есть прямая связь между использованием псевдоэфедрина и растущим отсутствием уважения в лиге. Оно сильно выросло за последние 10 лет. Вы принимаете эту штуку и получаете обман. Я не знаю, из-за этого ли стали расти грязные силовые приёмы, грязные удары и прочее. Но лиге нужно это изучить. Принимал ли я судафед? Да, однажды, перед игрой, когда выступал за «Анахайм», — сказал Курри.

Его коллега Марк Рекки из «Монреаля» высказался более корректно, но признал — судафед действует. «Он помогает выйти на пик активности. Иногда это вызывает прилив эмоций прямо на льду, ты становишься слишком взволнованным. Я больше его не принимаю, но раньше пил таблетки каждые 10-15 матчей», — говорил Рекки. Помимо него признался в употреблении судафеда и его партнёр по «Канадиенс» Брайан Саваж.

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«Таблетки лежали просто на столе, как ваза с фруктами»

НХЛ заблаговременно до старта Олимпиады-1998 начала информировать игроков о том, что псевдоэфедрин в любом виде принимать нельзя, а все лекарства должны быть согласованы с доктором команды, но эти меры часто не работали. Так, в середине января — за несколько недель до начала Игр — в шкафчике одного из хоккеистов «Канадиенс» нашли таблетки того же судафеда, который в Канаде свободно продавался в аптеках по цене в 7 долларов. «Мы были очень осторожны по отношению к олимпийцам. В первую очередь это касалось Брэндана Шэнахэна и Стива Айзермана», — говорил в начале февраля 1998 года доктор «Детройта» Джон Уортон.



Тем не менее бесцеремонный Шэнахэн незадолго до начала Олимпиады ляпнул в интервью в эфире TSN следующее. «Нравится ли мне играть вместе с американцами в составе звёзд Северной Америки на Матче всех звёзд? Ну конечно. Так я могу посмотреть, глотают они судафед или нет», — сказал Шэнахэн, шутку которого еле-еле спустили на тормозах.



Эффект псевдоэфедрина называли схожим с тем, что даёт адреналин — он увеличивал способности дыхательной системы, расширял бронхи, одновременно повышая частоту сердечных сокращений и давление. Кроме этого, стимулировалась симпатическая нервная система, которая контролирует непроизвольные мышечные реакции, в том числе борьба или бег. Хоккеисты признавались, что если принимали судафед за час до матча, то его действие начиналось минут через 35-40, уже во время разминки. Побочные же действия были индивидуальными — беспокойство, дрожание рук, но всё это достаточно быстро проходило.



«Знаете, когда я только начал работать в «Ред Уингз», таблетки судафеда лежали в раздевалке на столе, как ваза с фруктами. Но мы от них быстро избавились. По моим оценкам, его принимали три четверти игроков нашей команды», — откровенно заявил врач «красных крыльев» Уортон.

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«Знаете, когда я играл за «Эдмонтон», то помню, как кто-то шёл из раздевалки и гремел баночкой с этими таблетками. После этого и появилось название — гремучие таблетки. Все спрашивали: «Кто-нибудь хочет погремушку?» — вспоминал всё тот же Энди Муг.



В итоге Олимпиада в Нагано прошла без скандалов и допинговых историй, а положительный случай на Играх с псевдоэфедрином был зафиксирован только один — перед финалом в Сочи-2014 положительный тест сдал Никлас Бекстрём, который выпил препарат от аллергии.



«Нам говорили, что теперь даже от простуды принимать ничего нельзя. Это тяжело, потому что зимой ты всегда простужен. Трудно спать, когда нос забит, а потом весь следующий день ты ходишь уставшим», — говорил Стив Айзерман. С тех пор про использование псевдоэфедрина в НХЛ ничего не известно. Но кто знает, какие истинные причины иногда скрывает то или иное кадровое решение тренерского штаба, которое для постороннего взгляда казалось странным.

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