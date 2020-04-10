«Вашингтон», Панарин и поездки из Твери на «Жигулях». Ковальчук дал большое интервью

Илья Ковальчук, сменивший в сезоне-2019/2020 «Лос-Анджелес» на «Монреаль», а «Монреаль» затем — на «Вашингтон», был одним из главных героев хоккейной весны. После неудачи в «Кингз» он прекрасно проявил себя в «Канадиенс», а перед дедлайном его обменяли в «Вашингтон», где собралась настоящая российская диаспора. Бывший защитник НХЛ Кэм Джанссенс и опытный инсайдер Энди Стрикленд, которые являются ведущими одного из популярных подкастов, дозвонились до Ковальчука. Получился долгий и очень любопытный разговор.

«Я не думаю, что кто-то из русских звонил генеральному менеджеру «Вашингтона» и давил, чтобы меня взяли»

— Илья, где вы находитесь сейчас, что делаете?

— Я сейчас нахожусь дома, как и все. Пытаюсь убить время и найти себе занятие. У меня дома есть велотренажёр, несколько гантелей и всё такое. Мы обычно тренируемся вместе с женой. Первая неделя самоизоляции воспринималась больше как маленький отпуск, было хорошо провести время с семьёй, потому что сезон нынче был не вполне обычный. Я с радостью вернулся домой. Но теперь я уже начинаю заниматься дома. Ну, знаете, нечто вроде спринта, подтягивания, прыжков. Стараюсь держать себя в форме для того, чтобы потом иметь возможность нормально тренироваться в обычном режиме.



— Я видел несколько ваших видео. Выглядит так, словно у вас дом в тысячу квадратных метров, но вам всё равно негде заниматься.

— Мне почти 37 лет, я старался обеспечить себе комфортабельный дом. Но гулять рядом во дворе я тоже могу.



— Вы сейчас в Лос-Анджелесе?

— В Беверли-Хиллз.



— Там же одни знаменитости из Голливуда! Кто у вас сосед?

— Я не обращаю на это внимания, парни. Я не любитель за кем-то гоняться, но уверен, что кто-то из известных людей живёт поблизости. Могу сказать, что у нас отличная погода. Но самое главное сейчас — оставаться дома, потому что обстановка здесь хуже, чем некоторые думают. Очень важно, чтобы все родные и близкие оставались дома.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

— Для вас этот сезон был словно шторм. Сначала неудача в «Лос-Анджелесе», потом переход в «Монреаль», а затем вы оказались в «Вашингтоне», где очень талантливая команда и ваш приятель Александр Овечкин.

— Да, но я там оказался не потому, что мы с ним дружим. Мы просто хотим что-то выиграть. У нас хорошие шансы, потому что команда опытная. Посмотрите на «Сент-Луис», который смог выиграть Кубок Стэнли в прошлом сезоне, чего никто не ожидал. В плей-офф очень важно работать командно, но очень важны и жёсткость, и габариты. В последних матчах мы играли очень неплохо. Мне потребовалось какое-то время, чтобы подстроиться под командную систему игры. Но команда отличная, и, как я сказал, у нас отличные шансы сыграть хорошо, как только сезон возобновится.



— А как случился этот обмен в «Вашингтон»? Овечкин же принимал участие?

— Мы с ним не говорили много про обмен. Я видел несколько человек из «Вашингтона» перед Рождеством в Майами. Мы пообедали, и я сказал, что было бы здорово сыграть за них, но, опять же, никто не знал тогда, что и как произойдёт. Это работа генменеджера, а мы всего лишь хоккеисты. Мне позвонил Бержевен и сказал, что у него есть отличное место для меня, так как он понимает, что «Монреаль» в плей-офф играть не будет и до старта остался всего месяц. В «Монреале» я чувствовал себя как дома, атмосфера там просто потрясающая, я был счастлив. Что касается моего появления в «столичных», то я уверен, что Ови и все русские парни были рады, но вряд ли кто-то из них звонил генеральному менеджеру и давил на него, чтобы меня взяли.



— В «Монреале» вы вернули себе статус рок-звезды, снова стали героем большого хоккейного рынка.

— Я себя очень хорошо там чувствовал. Я не играл за «Монреаль» в плей-офф, но в регулярном чемпионате была отличная атмосфера. Болельщики реагировали на каждое действие, подмечая, удачно ты сыграл или не совсем. Что бы ты ни сделал, они отреагируют, и мне нравится такое давление. Это как раз то, что мне по душе, где бы я не играл, так что это для меня отличный опыт. В команде было много травмированных, но я уверен, что «Канадиенс» ждёт отличное будущее. Многие ребята очень талантливы, и там очень здорово и весело.

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— Отрезок в «Лос-Анджелесе» не оказался весёлым — ни с командной, ни с личной точки зрения.

— Я воспринимал это как новый вызов. Жизнь — это не только когда всё гладко, всегда есть препятствия и ямы. Люди, которые знают меня лично, понимали, что это для меня значит. Команда из контендера превратилась в аутсайдера, пошли изменения, в том числе в тренерском штабе. Это было непросто, но это моё решение. Мои дети ходят тут в школу, мы купили дом. Наверное, когда я закончу карьеру, мы будем жить здесь. Жизнь не ограничивается одним хоккеем, а я всегда смотрю на жизнь позитивно. «Кингз» — отличная организация, и это было моим решением — отменить контракт и начать всё снова, потому что я мечтаю выиграть Кубок Стэнли. Возможно, это труднее, чем я предполагал, но это остаётся вызовом для меня.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

«Мои дети смогли вернуться туда, где родились. Это важно»

— А как же быть с «Атлантой», которая вас задрафтовала под первым номером? Там всё это было?

— «Атланта» была отличным местом для меня как новичка. Я играл там очень много, получал массу игрового времени, а давление не было сильным. Мне же было 18 лет. У нас, наверное, пять лет подряд появлялись игроки, выбранные в первом раунде драфта, но, если честно, я не знаю, что с ними случилось. Почти никто не задерживался в команде дольше, чем на 2-3 года. Но город и болельщики там отличные. Один раз мы смогли выйти в плей-офф, и мир повернулся — все вокруг в городе говорили о нас, так что Атланта действительно спортивный город. На матчах «Атланты Хоукс», да и на других видах спорта там всегда аншлаги.



— Когда мы сказали Скотту Мелланби, что вы будете у нас в подкасте, он говорил про вас много хорошего. Он знал уже тогда, как много у вас талантов, и должен был сказать: «Продолжай свою невероятную карьеру».

— О, Мелланби — крутой парень и отличный партнёр по команде. Он был нашим капитаном, от таких хоккеистов хочется многое взять. Если удаётся от таких людей что-то перенять, то ты сам растёшь как мужчина, как личность.



— Вы ведь наверняка вспоминаете 2012 год и финал Кубка Стэнли, где вы вместе с «Нью-Джерси» проиграли «Лос-Анджелесу».

— У нас был отличный тренерский штаб. В финале мы играли с «Лос-Анджелесом», у которого было хорошее сочетание молодых и опытных игроков, это была очень быстрая команда. Два первых домашних матча мы проиграли в овертаймах, всё было очень близко по результату. Мы не смогли выиграть, но победил сильнейший. Я считаю, что «короли» это заслужили. Кроме того, у них был Куик, который стал самым ценным игроком. Но для меня это был отличный сезон, без сомнения.



Сколько очков набрал Ковальчук в своём последнем сезоне за СКА

— Затем вы подписали удивительный контракт на $ 100 млн, но после решили уехать играть в Россию. Насколько трудно это было? Что было самым тяжёлым в принятии этого решения?

— Наверное, об этом мало кто знает, но на протяжении двух первых сезонов этого контракта моя зарплата была меньше, чем средняя по договору. Во время локаута я съездил домой, и мне было очень хорошо и приятно. Можно было играть рядом с домом, семьёй, мамой, родными и близкими. Мои дети смогли вернуться туда, где родились, а это очень важно. После этого я пошёл к Ламорелло и спросил, можно ли так поступить и как это будет возможно.



— С Ламорелло у вас хорошие отношения?

— Да, он потрясающий человек. Профессионал высочайшего уровня. Когда я только приехал в «Нью-Джерси», мы на протяжении пары недель встречались у него в офисе. Он спрашивал про всё — как я устроился, как семья. Когда он пришёл в «Торонто», то перестроил всю работу, поднял клуб.

«Мой отец хотел, чтобы я выиграл Олимпийские игры»

— А перелёты в КХЛ не казались ужасными?

— Нет, потому что я играл в Петербурге, откуда удобно добираться. Основная часть поездок — 2-3 часа. Были, конечно, перелёты по 7 часов в Китай, но это всего лишь раз в год. Но у нас была отличная команда в СКА, очень классная. Панарин, Дадонов, Гусев, Дацюк, Слава Войнов — это было классно. Многие приехали в НХЛ после этого. Посмотрите, тот же Панарин сейчас доминирует в НХЛ. Приятно видеть, что эти парни стали суперзвёздами.



— Кто знает, какие рекорды вы бы побили, останься на эти пять лет в НХЛ… Вы бы, наверное, превзошли отметку в 600 голов за карьеру. Не думаете ли об этом, это вас не беспокоит?

— Нет, потому что мы никогда этого не узнаем. У меня была цель — выиграть Олимпиаду, поэтому считаю, что принял правильное решение. Для меня это было важно, потому что контракт истекал за год до этого и я принял решение остаться, это было важно для меня. Мой отец умер 12 лет назад, но он всегда хотел, чтобы я выиграл Олимпийские игры. Я решил, что его цель — это моя цель. Кроме того, думаю, что сейчас я в лучшем состоянии здоровья, чем когда я вернулся. Моя спина, плечи. Так что это однозначно было хорошим решением для меня. Знаете, хоккей ведь ещё не всё, что есть в нашей жизни. Я люблю спорт, это моя профессия, но я хочу видеть семью и быть здоровым, хочу видеть своих детей.



— А каким был Панарин, когда вы играли вместе?

— Он был молод, но у нас был замечательный тренер Вячеслав Быков, с которым мы выиграли два золота чемпионата мира. Он поставил Панарина вместе с Дадоновым и Шипачёвым — тем самым, кто приехал в «Вегас» на несколько матчей, а потом уехал. Но я уверен, что Шипачёв — прекрасный, доминирующий центр, очень хороший игрок. Наверное, для него был трудным языковой барьер, потому что он не говорил на английском. Конечно, приезжать в НХЛ в 20 лет и в зрелом возрасте — это большая разница. Так вот, когда Шипачёв и Панарин играли вместе — это было замечательно. Панарин рос как игрок, от матча к матчу становился профессиональнее и многому научился. Когда он приехал в «Чикаго», то был уже полностью готов играть в НХЛ.

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— Да, а теперь он постоянно делает «хай-кик» после голов.

— Да он просто веселится! Посмотрите, он же постоянно смеётся и улыбается. Это один из самых позитивных людей.



— А вас родители в детстве поддерживали? Вы ведь тоже доминировали во всём, чем занимались?

— Отец был баскетболистом, но его любимым видом спорта был хоккей. Его лучший друг был моим первым тренером. Я не знаю, мне кажется, что я был довольно-таки хорош. Это же можно проверить по статистике. Мама тоже переживала за мою карьеру, но больше заботилась о том, чтобы в школе всё было нормально и чтобы я питался хорошо. А папа уделял мне большое количество времени, он постоянно был со мной. Когда я играл за «Атланту», он приезжал ко мне. С ним мы из Твери ездили на его стареньких «Жигулях» в Москву, где я три раза в неделю тренировался. Часа три в одну сторону.



— Ваши дети тоже будут спортсменами?

— Я оставляю им выбор, но поддерживаю во всём. Хотят ли они заниматься хоккеем или футболом — я буду ходить вместе с ними на тренировки, возить их, помогать. Подсказывать, что нужно много работать, чтобы стать лучшими. Считаю, что если ты не хочешь стать лучшим, то спорт тогда лучше оставить, а заниматься образованием, учёбой и чем-то ещё. А в спорте надо пахать, чтобы быть одним из лучших в своей команде. Но куда важнее, чтобы они выросли не хорошими спортсменами, а хорошими людьми. Это важнее — такова моя позиция. Станут ли они врачами, адвокатами или бизнесменами — не так уж важно, я в любом случае буду делать всё для них, что в моих силах.

«Играю до тех пор, пока буду хорошо себя чувствовать»

— Вы уже упомянули многих российских игроков, с которыми играли. С Тарасенко вы тоже играли?

— Да, один сезон, мы с ним играли в одном звене. Каким он был? Он просто доминировал на льду. Я не знаю, сколько ему было лет — 16 или 17, но все видели, насколько большим и крутым он был. Всем было понятно, что у него поддельный паспорт (смеётся). Он великолепный игрок, сейчас у него уже тоже большая семья.



— Вы были звездой в России, так же как и многие другие игроки, уехавшие затем в НХЛ. Насколько трудно было уехать? Вас же наверняка пытались остановить, старались оставить.

— Ну это же твоё собственное решение, твоя жизнь. Разве кто-то может указывать вам, что делать? Советского Союза больше нет. Если вы, ребята, думаете, что кто-то у нас в России стоит с пистолетом у виска и приказывает мне остаться, то это не так. Каждый принимает своё собственное решение исходя из того, что лучше для него. НХЛ — это лучшая лига мира, где каждый мечтает играть, попробовать свои силы и стать успешным. Когда я возвращался в Россию, то всегда знал, что снова приеду в НХЛ. Это вызов, это то, что мне нравится. Я люблю вызовы, люблю ставить себе задачи и преодолевать трудности. Когда мне будет 60-70 лет, то я буду рассказывать истории об этом.



— Когда уезжали такие хоккеисты, как Могильный или Буре, это было совсем другое время...

— Да. Вот кстати, «Русская пятёрка» — отличный фильм. Мне повезло, что на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити я играл с братьями Буре в одной команде, мне было 18 лет. Я даже попросил клюшку на память. Вячеслав Фетисов был тренером, я задавал ему много вопросов, он давал мне советы. Это было очень важно для меня. Здорово, что у нас есть такая история.



— А был ли кто-то, против кого вы выходили на лёд и думали: «О боже мой, это же он»?

— Марио. Когда он вернулся после травмы, то один из первых матчей играл против нас. По-моему, он набрал пять очков а «Питтсбург» забил 6 или 7 голов, это было настоящее безумие. Я вспомнил, что когда играл на приставке в НХЛ, то этим праворуким из «Питтсбурга» всегда забивал. Марио — один из тех хоккеистов, игры против которых помнишь особенно. Я очень рад, что смог быть с ним на одном льду. Если я не путаю, то в сезоне-1992/93 было около двадцати человек, которые набрали за регулярный чемпионат по 100 очков, а Лемье набрал 160, хотя сыграл 60 матчей.

Универсал Фёдоров и незабываемый Лемье. 15 форвардов НХЛ, по которым мы скучаем Знаменитая «армейская» тройка в полном составе, предшественник эпохи Овечкина в «Вашингтоне» и знаменитый «авианосец» — они тут.

— А кто для вас — лучший российский игрок всех времён?

— О, трудный вопрос, выбор очень большой. Трудно назвать одно имя. Без сомнения, это Фёдоров и Буре, которые здорово играли за сборную. Ларионов, Крутов, Макаров, Фетисов, из вратарей — Набоков, который был первым, а сейчас российские вратари доминируют в НХЛ. Россия — страна с большим количеством хоккейных талантов, есть на кого посмотреть.



— Болели за «Детройт»?

— Нет, за Павла Буре. Бегал по утрам в киоск за «Спорт-Экспрессом», там на последней полосе писали про НХЛ. Отслеживал его голы, смотрел — он снова забил, снова забил. Финал Кубка Стэнли 1994 года между «Ванкувером» и «Рейнджерс» был первым хоккеем из НХЛ, который показали по российскому телевидению. А что касается «Ред Уингз», то с Игорем Ларионовым мы играли в Солт-Лейк-Сити, он был центром моего звена, а со Славой Козловым играли вместе с «Атланте», сейчас он тренер в КХЛ.



— И последнее. Как долго вы собираетесь играть?

— Пока буду хорошо себя чувствовать. В последние пару лет я играл около 60 матчей за сезон. Я готов играть, я голоден до побед, я хочу играть. Хоккей приносит мне удовольствие, я не воспринимаю его только как работу. Как только это случится, я закончу. Но я по-прежнему тренируюсь с максимальной отдачей, стараюсь держать себя в форме. Сказать, сколько лет я собираюсь играть, я пока не могу.

«Это для тебя, Россия!» После легендарного гола канадцам Ковальчук не мог сдержать слёз Илья плакал от счастья. В финале ЧМ-2008 его шайба принесла стране первое хоккейное золото за 15 лет.

Лучший сезон Ковальчука в НХЛ. В нём он пристыдил Кросби и забил 52 гола Получил первый большой контракт, вошёл в историю «Атланты» и сделал жест, о котором помнят до сих пор.