10 лучших драк в истории НХЛ по версии американского ТВ. Хоккеисты бросались на зрителей

Драки в НХЛ любят все — просто некоторые в этом не признаются. Пусть сейчас культура ледовых боёв несколько поблекла и перестала быть такой привлекательной, для отличных воспоминаний фактуры хватит с лихвой. Американская телекомпания NBC составила свой рейтинг лучших драк в истории, куда вошли по-настоящему крутые «танцы».

10. Скотт Стивенс против Дэйва Мэнсона (1991)

Будущий капитан «Нью-Джерси» и «завершитель» карьеры Эрика Линдроса был относительно молод и горяч, а в свой единственный сезон за «Сент-Луис» отметился потрясающим боем. Защитник «Чикаго» Дэйв Мэнсон был намного менее известен, но спуску оппоненту не дал, в кровь разбив лицо Стивенсу. В целом, это прекрасный затяжной бой в стиле «удар за ударом», где каждый из тафгаев попал по сопернику приличное количество раз.

9. Том Уилсон и Уэйн Симмондс, Рэй Эмери и Брэйден Холтби (2013)

Плохой парень из «Вашингтона» Уилсон сцепился с силовиком из «Филадельфии» Симмондсом, и этот бой обещал быть очень интригующим, но пока большие парни пытались выяснить, кто из них круче, на авансцену вышли вратари. Покойный ныне Рэй Эмери «дал леща» волосатику Брэйдену Холтби, который к драке оказался просто не готов. На закуску зрители увидели коротку драку между Шенном и Урбомом.

Дацюк выиграл один бой в НХЛ, уложив на лёд дерзкого Перри. Ему помогли уроки тафгая В карьере россиянина уместились две драки. В первой он проиграл, а во второй не допустил прежних ошибок.

8. «Монреаль» против «Бостона» (1970)

Это было массовое «мочилово» всех против всех. Вычленить конкретные пары просто невозможно, поскольку драк было настолько много, что некоторые смогли подраться несколько раз. Выделялся разве что форвард «Брюинз» Уэйн Кэшмен, увлечённо молотивший не сопротивлявшегося оппонента. Завершилось всё приходом двух полицейских на скамейку запасных «Монреаля», но сделали они это напрасно — представителям власти тоже прилично досталось.

7. Мел Бриджмэн против Стива Йенсена (1979)

Ещё одна «пыльная» драка из прошлого, которая поражает своей многосерийностью. Соперники провели с собой три драки (!) за матч, и это были отнюдь не аккуратные, вяжущие бои, которые многие называют трусливыми. Это были отчаянной силы удары прямо в голову.

6. Патрик Руа против Криса Осгуда (1998)

Об этом событии мы уже рассказывали отдельно. Жаль, что сейчас противостояние «Детройта» и «Колорадо» уже не вызывает и десятой доли тех эмоций, которые были двадцать лет назад. «Красные крылья» перевели из Западной конференции в Восточную, ну а о положении «Детройта» в турнирной таблице не стоит и вспоминать.

Осгуд был на голову меньше Руа, но дал сдачи. Знаменитый бой вратарей в НХЛ Вратарь «Колорадо» не смог терпеть, что его команда проигрывала. И даже судья не остановил его на пути к новой драке с «Детройтом».

5. Боб Проберт против Тая Доми (1992)

Два легендарных тафгая из 1990-х годов устроили настоящее шоу. «Албанский агрессор» Доми уступал Проберту в росте, но превосходил в злости и превосходно держал удар, обладая чугунной головой. В итоге, Доми, хоть и формально проиграл бой, но ушёл с площадки с лучезарной улыбкой на лице.

«Сёмин решил дать Стаалу пощёчину. Это один из худших боёв за всю историю НХЛ» Этот бой в НХЛ помнят до сих пор — благодаря ему не забыли и Сёмина.

Права на видео принадлежат NBCUniversal Media, LLC. Посмотреть видео можно в аккаунте компании NBC Sports в YouTube.

4. «Филадельфия» против «Монреаля» (1987)

«Бандиты с Брод-стрит» устроили настоящий «замес» с «Монреалем». Габаритный защитник «Флайерз» Эд Господар навёл шороху, отметелив Клода Лемье, а затем началось массовое побоище с участием практически всех игроков, среди которых не последнюю роль сыграл голкипер «оранжевых» Чико Рёш.

3. «Детройт» против «Колорадо» (1997)

И снова «красные крылья» бились с «лавинами» — об этом легендарном эпизоде «Чемпионат» также рассказывал особо. Ларионов и Форсберг, Руа и Вернон, Маккарти и Лемье — это было незабываемо.

Легендарная драка НХЛ из 90-х. Ларионов сцепился с Форсбергом, а рядом бились вратари Знаменитое сражение в матче «Детройта» и «Колорадо», в котором сошлись звёзды, обычные работяги и даже вратари.

2. «Монреаль» против «Квебека» (1984)

Франкофоны были мастерами не только говорить на языке Вольтера, но и попортить физиономию соперника. Правило о том, что когда двое деруться, то третий не лезет, было отвергнуто, как устаревшее. Молодой Челиос, опытный Петер Штястны, будущий тренер Марио Трамбле — все показали неплохой уровень бокса, а чемпионом по подлости стал форвард «Нордикс» Луи Слейгер, который нокаутировал соперника, когда того держал арбитр. После этого веселье разгорелось с новой силой.

1. «Бостон» против «Рейнджерс» и против зрителей (1979)

Это, пожалуй, единственный случай в мировой хоккейной истории, когда драка на льду быстро перекинулась на трибуны, причём инициаторами этого стали хоккеисты «Бостон Брюинз». Форвард «мишек» Терри О'Райлли на удивление ловко и быстро перелез через защитное стекло и прямо в коньках и амуниции пошёл наводить порядок среди зрителей, пришедших в «Мэдисон-Сквер-Гарден». Один из фанатов «рейнджеров» оказался не промах и оказал агрессору сопротивление, но у «Бостона» тут же перелезло подкрепление в лице Эла Секорда, Боба Миллера, Тома Сонгина и будущих тренеров КХЛ — Брэда Маккриммона и Крейга Мактавиша.

Выше всех на трибуну смогли залезть Питер Макнэб и будущий телевизионный эксперт Майк Милбери, которые вдвоём доблестно отмутузили одного из зрителей. Попытки одинокого полицейского остановить злющих хоккеистов выглядели жалко.



«На Терри О'Райлли запрыгнули несколько зрителей, так что нам тоже пришлось подняться. Я понимаю, что гордиться здесь нечем, потому что это был матч перед Рождеством, игру смотрели дети. Но мы не могли оставить Терри одного», — объяснял потом Макнэб.



К слову, болельщики потом отыгрались. Выйдя на улицу, несколько фанатов «Рейнджерс» принялись раскачивать автобус «Бостона», игроки которого смогли уехать только под прикрытием сотрудников службы безопасности «Мэдисона» и конной полиции. А спокойней всех к происходившему отнёсся голкипер «Брюинз» Джерри Чиверс. «Я просто к тому моменту выпил уже две кружки пива», — со смехом объяснил вратарь.

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