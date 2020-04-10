Очаровательные ведущие ТВ и красотки на льду. Самые яркие девушки в истории КХЛ

Без них наш хоккей не был бы таким эффектным.

Рассказываем про самых эффектных теледив в лиге. Кто-то из них ведёт хоккейные передачи и работает в микст-зоне, другие развлекали болельщиков на трибунах и на льду.

Ксения Инденко

Увы, Ксения как-то неожиданно пропала из зоны всеобщего внимания, а ведь у неё неплохо получалось на телевидении. Так, Инденко работала ведущей программы «Хоккей России». Также эта теледива брала интервью у хоккеистов в перерывах между периодами. Ксюша, возвращайтесь, вас снова ждут на хоккее!

Фото: пресс-служба канала «Россия 2»

Наталья Кларк

Эффектная ведущая Наталья Кларк – одна из самых известных спортивных тележурналисток России, которая уже много лет верой и правдой служит отечественному хоккею. Кларк, как и Инденко, работала на «России 2», а сейчас на «Матч ТВ». «На «Матч ТВ» мой жанр – sideline, я нахожусь с микрофоном у скамеек запасных. Получаю от этого невероятный кайф, оказываясь внутри процесса», — рассказывает про себя сама Наталья.

Дарья Миронова

Очаровательная Дарья Миронова, как и Наталья Кларк, работает у скамеек для запасных, берёт интервью у игроков и тренеров, а также трудится ведущей на телеканале КХЛ ТВ. Дарья давно в нашем хоккее, она интересуется не только КХЛ, но и ЖХЛ, активно продвигая красивую лигу. Сложно представить современный хоккейный репортаж без Мироновой.

Ульяна Тригубчак

Тригубчак, пожалуй, главный секс-символ башкирского хоккея. Ульяна работала ice girl (черлидер на льду), позднее она стала подключаться к медийным активностям клуба, а затем и трудоустроилась корреспонденткой на местное ТВ. Кроме того, на Ульяну начали обращать внимание мужские журналы и приглашать на съёмки.

«Были какие-то люди, которые хотели за счёт нас с Тригубчак пропиариться» Капитан «Салавата» Григорий Панин пояснил суть споров с известной блогершей и рассказал, почему ему не нравится сравнение с Каспарайтисом.

София Гудим

Гудим – известная челябинская блогерша и журналистка, которая раскручивает местный «Трактор». Раньше Соня работала корреспондентом в микст-зоне, сейчас она ведёт специальное шоу «Гудим с Гудим». Эффектная красотка привлекает своей обаятельностью и внешним видом. Её знают хоккеисты, любят болельщики. С чувством юмора и Гудим тоже полный порядок.

София Гудим вернулась в «Трактор» и будет вести специальное шоу

Юлия Ушакова

Юлия — заслуженный мастер спорта России и двукратная чемпионка мира по бодифитнесу. Ушакова прекрасно разбирается в спорте, поэтому она быстро стала своей в хоккее. Юлия работала в хоккейном «Спартаке», ведя в нём шоу «Силовой приём». Общение и развлечение болельщиков, продвижение клуба в соцсетях, максимальная активность – вот, что требовалось от Ушаковой. Увы, но недавно пусти «Спартака» и спортсменки разошлись.

Мария Басс

Мария – ведущая «Матч ТВ» и КХЛ ТВ. Басс давно работает в хоккее, самая увлекаясь спортом ещё с детства. Также Мария работает продюсером программ, автором документальных фильмов для каналов «Матч ТВ». Многие наверняка помнят зажигательную фотосессию Басс для журнала «Максим».

Зухра Уразбахтина

Ведущая-красотка клубного телевидения «Ак Барса» Зухра Уразбахтина начала работать в казанском клубе только с прошлого сезона, но уже успела покорить своей красотой многие мужские сердца. Зухра появляется в кадре и работает вместе с известным в Казани радиоведущим Махмудом Аракаевым. Обычно студия обсуждает хоккейные дела до игры, а затем в перерывах матча и после него.

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