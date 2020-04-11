Затянуть кошельки. 10 игроков КХЛ, которые не получат прежних денег по новым контрактам

Рассказываем про игроков с заканчивающимися контрактами, которые по итогам сезона-2019/2020 уже не получат заоблачных зарплат в будущем. Всем этим хоккеистам придётся пойти на вынужденное понижение жалования. Как из-за введения жёсткого потолка зарплат, так и из-за своей игры.
н. Найджел Доус («Автомобилист»), 35 лет
Регулярный чемпионат: 59 игр, 50 (20+30) очков, показатель полезности «-5»
Плей-офф: 5 матчей, 1 (0+1) очко, показатель полезности «-2»
Доус – второй по зарплате хоккеист в КХЛ, после Сергея Мозякина. Уже известно, что с Найджелом не будут продлевать контракт в Екатеринбурге. В регулярном чемпионате североамериканец выступил сильно, а плей-офф провалил. Никаких 150 млн руб. Доус более не получит – у клубов просто не будет возможности платить такие деньги. Плюс сам Найджел уже не молод.
н. Сергей Мозякин («Металлург»), 39 лет
Регулярный чемпионат: 57 матчей, 41 (15+26) очков, показатель полезности «+1»
Плей-офф: 5 матчей, 5 (2+3) очков, показатель полезности «-1»
Заоблачные 180 млн руб. Сергея Мозякина остались в прошлом. Человеку уже 39 лет, а жёсткий потолок зарплат просто не позволить подписывать хоккеистов на такие контракты. Мозякин многое сделал для «Магнитки» и для всего отечественного хоккея, в его заслугах никто не сомневаются. Но пришло время поумерить аппетиты. По всей видимости, следующий сезон Сергей начнёт уже в другой команде.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
н. Андрей Локтионов («Металлург»), 29 лет
Регулярный чемпионат: 60 матчей, 13 (3+10) очков, показатель полезности «-7»
Плей-офф: 5 матчей, 2 (0+2) очка, показатель полезности «-1»
Слабый сезон провёл нападающий «Магнитки» Андрей Локтионов. Виной тому и травмы, которые мучили хоккеиста, и заниженные требования к себе. Возможно, форварду не подошла и система игры уральского клуба, но тут уж жаловаться не приходится. Тебе платят больше деньги, которые ты должен в любом случае отрабатывать. В «Металлурге» Локтионова больше не будет.
н. Александр Бурмистров («Салават Юлаев»), 28 лет
Регулярный чемпионат: 58 матчей, 18 (6+12) очков, показатель полезности «-6»
Плей-офф: 6 матчей, 2 (1+1) очка, показатель полезности «-3»
Бурмистров – сильный и опытный хоккеист, но ему нужно прибавить в своей игре, чтобы стать полноценным центром второго звена топ-клуба. Для нападающего у Александра слишком маленькая результативность, полезность – отрицательная. Пока уфимцы не спешат предлагать нападающему новый контракт, но будет он в любом случае скромнее предыдущего.
н. Данис Зарипов («Ак Барс»), 39 лет
Регулярный чемпионат: 52 матча, 27 (13+14), «+2»
Плей-офф: -
Зарипов – гордость «Ак Барса» и всей КХЛ, но в последнее время Даниса мучают травмы, плюс солидный по меркам хоккеиста возраст не может не сказываться. Например, плей-офф Зарипов вообще пропустил, да и в регулярке мог набрать больше очков. После 130 млн руб. в год непросто соглашаться на более низкий контракт, но придётся.
н. Павел Дацюк («Автомобилист»), 41 год
Регулярный чемпионат: 43 матча, 22 (17+5) очка, показатель полезности «+12»
Плей-офф: 4 матча, 4 (2+2) очка, показатель полезности «-1»
Если Павел Дацюк всё же решит продолжить свою карьеру, а не повесить коньки на гвоздь, то про зарплату в 100 млн руб. в год придётся забыть. Дацюку уже 41 год, у него постоянные травмы и болячки, а результативность и отдача на льду всё сильнее падают. Несмотря на все заслуги Дацюка, платить такие огромные деньги ему больше не смогут.
н. Йоонас Кемппайнен (СКА), 32 года
Регулярный чемпионат: 56, 13 (6+7), «+10»
Плей-офф: 4 матча, 3 (2+1) очка, показатель полезности «+1»
Кемппайнен отлично играл за «Салават Юлаев», но потом решил перебраться в СКА, где заметно сдал. Финну начали давать гораздо меньше времени на льду, а сам он чувствовал себя будто не в своей тарелке. Есть вероятность, что Йоонас переподпишет контракт с «армейским» клубом, но уже на других условиях. В идеале ему лучше вернуться в столицу Башкортостана.
з. Вячеслав Войнов («Авангард»), 30 лет
Регулярный чемпионат: 59 матчей, 41 (11+30) очко, показатель полезности «+4»
Плей-офф: 6 матчей, 1 (0+1) очко, показатель полезности «-8»
Войнов сильно сыграл в регулярном чемпионате, постоянно подключался к атакам, получал массу времени в большинстве. Однако в плей-офф болельщики не увидели привычного Войнова: ошибки в обороне следовали одна за другой, результативность пропала, появился отрицательный коэффициент полезных действий. Существует вероятность, при которой Войнов покинет омский клуб. По деньгам точно придётся подвинуться.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
н. Брэндон Макмиллан («Авангард»), 30 лет
Регулярный чемпионат: 52 матча, 28 (13+15) очков, показатель полезности «-5»
Плей-офф: 6 матчей, 2 (1+1) очка, показатель полезности «-5»
Прошедший сезон канадский форвард Макмиллан начинал в рижском «Динамо», позднее его обменяли в «Авангард» на денежную компенсацию. Брэндоном остались недовольны в омском клубе, так как со своей ролью он не справился и не усилил центральную ось «ястребов». Таким образом Макмиллан показал, что он не готов выступать в топ-клубе, поэтому рассчитывать на большую зарплату тоже приходится.
з. Андрей Марков («Локомотив»), 41 год
Регулярный чемпионат: 23 матча, 7 (1+6) очков, показатель полезности «0»
Плей-офф: 6 матчей, 1 (0+1) очко, показатель полезности «-1»
Маркову, как и Дацюку, пришло время всерьёз задуматься о завершении карьеры. Не в пользу Андрея говорит его возраст, скоростные данные и резко упавшая результативность. Играть за маленькие деньги в ни на что не претендующих клубах Марков не привык, а платить большую зарплату ему уже никто не будет. Лучшие времена этого защитника остались позади.
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