Сколько получали Радулов, Панарин, Ковальчук и другие звёзды НХЛ, играя в России

Рассказываем про заработки звёздных российских хоккеистов, игравших ранее или в настоящее время выступающих в НХЛ, которые также поиграли и оставили значительный след в КХЛ. Отыгравших в Континентальной лиге по одному регулярному чемпионату в локаутный сезон Александра Овечкина и Евгения Малкина мы не стали включать в наш список.
н. Илья Ковальчук («Вашингтон Кэпиталз»)
Зарплата в НХЛ: $700 тыс (за год)
Зарплата в КХЛ: ~ 230 млн руб. в год (по последнему контракту со СКА)
Ковальчук, после ухода из «Лос-Анджелеса», подписал контракт с «Монреалем» на скромные $700 тыс., однако «канадцы» уже успели обменять Илью в «Вашингтон». «Столичные» по соглашению о переходе «Канадиенс» будут выплачивать россиянину половину зарплаты — $350 тыс.
Однако все свои деньги Ковальчук давно заработал. Например, Илью очень ценили и не обижали финансово в «Нью-Джерси», а во времена своей карьеры в КХЛ форвард получал огромную зарплату от СКА. Это сейчас «армейцы» стали жить экономнее, а тогда они заваливали звёздных игроков деньгами. Вернувшись в Россию и поиграв в КХЛ, Илья успел завоевать Кубок Гагарина и стать олимпийским чемпионом Пхёнчхана.
Фото: photo.khl.ru
н. Павел Дацюк («Автомобилист»)
Зарплата в НХЛ: $ 7,5 млн (средняя сумма за год по последнему контракту с «Детройтом»)
Зарплата в КХЛ: 100 млн руб. в год
Дацюк многое сделал для «Детройта» и не просто так получал там хорошие деньги. Павел завоевал два Кубка Стэнли, став одной из легенд клуба. Но на закате своей карьеры в НХЛ Дацюк решил не дорабатывать контракт с «Ред Уингз» до конца и переехать в КХЛ, трудоустроившись на гигантские деньги в СКА.
После СКА Павел перебрался в «Автомобилист», где его деньгами тоже не обидели. Зарплата в 100 млн руб. в год для человека, постоянно пропускающего матчи из-за травм, более чем солидный заработок. Не удивимся, если вскоре Дацюк займёт пост в руководстве родного клуба.
з. Вячеслав Войнов («Авангард»)
Зарплата в НХЛ: $ 4,1 млн (средняя сумма за год по последнему контракту с «Лос-Анджелесом»)
Зарплата в КХЛ: 70 млн руб. в год
Войнов отлично себя проявлял в «Лос-Анжелесе» и завоевал с «королями» два Кубка Стэнли, став одним из ведущих защитников НХЛ. Кто знает, как бы сложилась судьба Вячеслава в дальнейшем, если бы не памятный скандал, из-за которого Слава схлопотал дисквалификацию и был вынужден уехать в КХЛ.
Правда, в России у него тоже были отличные условия. Огромная зарплата в СКА, место в сборной и золото Олимпийских игр. После «армейского» этапа своей карьеры Войнов подписался в «Авангарде», где заработал 70 млн руб. за год. Посмотрим, где окажется этот российский защитник в следующем сезоне.
н. Артемий Панарин («Рейнджерс»)
Зарплата в НХЛ: $ 11,6 млн
Зарплата в КХЛ: 30 млн руб. в год (по последнему контракту со СКА)
Панарин уезжал в НХЛ из СКА со смешных для хоккеистов такого уровня денег. Артемий получал в Питере лишь 30 млн руб. в год, хотя являлся одним из ведущих игроков. Панарину предлагали переподписаться в СКА на значительно улучшенных условиях, но он выбрал мечту и отправился покорять НХЛ. Сейчас Панарин – самый высокооплачиваемый россиянин в лиге. Его средний заработок в «Рейнджерс» — $ 11,6 млн в год.
н. Никита Гусев («Нью-Джерси»)
Зарплата в НХЛ: $ 4,5 млн
Зарплата в КХЛ: 80 млн руб. (по последнему контракту со СКА)
Конечно, Гусев ещё не является полноценной звездой НХЛ, зато в КХЛ Никита отжигал по полной программе. Главный клуб, который помог Никите раскрыться – СКА, где Гусев отлично выглядел ещё со времён тройки с Шипачёвым и Панариным. Питер хотел удержать Никиту, однако звёздный российский форвард просто не мог не попробовать себя в НХЛ. Зарплата у Гусева вполне себе солидная, но и в СКА его не обделяли и не собирались обделять.
н. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)
Зарплата в НХЛ: $ 7,5 млн
Зарплата в КХЛ: ~ 35 млн руб. в год (по последнему контракту со СКА)
Тарасенко долгое время выступал в КХЛ за «Сибирь», но в сезоне-2011/2012 был обменян в СКА. В то время в Питере ещё не платили заоблачных зарплат, поэтому Тарасенко, как и Панарин, получал по хоккейным меркам немного. Сейчас Владимир – лидер «Сент-Луиса», обладатель Кубка Стэнли и, без сомнений, звезда НХЛ. Свои деньги этот форвард заработал честным трудом. Ещё бы травм поменьше и было бы совсем замечательно.
Фото: photo.khl.ru
н. Александр Радулов («Даллас»)
Зарплата в НХЛ: $ 6,25 млн
Зарплата в КХЛ: ~ 240 млн руб. в год (по последнему контракту с ЦСКА)
Радулов получал баснословные деньги в ЦСКА, но на Александра в КХЛ ходил зритель, а сам форвард всегда выкладывался на льду и всем всё доказывал своей игрой. Не зря «армейцы» и дальше были готовы продолжать сотрудничество с Александром, но тот решил вернуться в НХЛ. Сейчас Радулов на хорошем счету в «Далласе», получает он прилично, поэтому никаких проблем у звёздного российского нападающего нет. В Техасе он чувствует себя вполне комфортно.
з. Андрей Марков («Локомотив»)
Зарплата в НХЛ: $ 5,75 млн (средняя сумма за год по последнему контракту с «Монреалем»)
Зарплата в КХЛ: ~ 30 млн руб. в год
Марков долгое время играл в НХЛ и стал человеком, которого очень полюбили в «Монреале». Андрей стал своим для этого канадского города и для великой канадской команды. Более того, Марков до сих пор просится к «канадцам» на однолетний контракт, но его время, увы, ушло. Прошлый сезон Марков выступал в составе «Локомотива» на относительно небольших деньгах. Вполне возможно, что этот сезон стал последним для возрастного защитника.
Другие материалы:
- 11 апреля 2020
-
18:30
-
18:18
-
17:57
-
17:24
-
16:59
-
16:50
-
16:10
-
15:48
-
15:46
-
15:00
-
14:47
-
14:40
-
14:05
-
13:52
-
13:20
-
13:03
-
12:48
-
12:21
-
12:00
-
11:51
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:04
-
10:00
-
09:25
-
05:31
-
00:55
-
00:39
-
00:30
- 10 апреля 2020
-
23:53
-
23:48
-
23:00
-
22:43
-
21:59