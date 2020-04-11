Некоторых из них заваливали деньгами, но они всё равно выбрали мечту.

Сколько получали Радулов, Панарин, Ковальчук и другие звёзды НХЛ, играя в России

Рассказываем про заработки звёздных российских хоккеистов, игравших ранее или в настоящее время выступающих в НХЛ, которые также поиграли и оставили значительный след в КХЛ. Отыгравших в Континентальной лиге по одному регулярному чемпионату в локаутный сезон Александра Овечкина и Евгения Малкина мы не стали включать в наш список.

Зарплата в НХЛ: $700 тыс (за год)

Зарплата в КХЛ: ~ 230 млн руб. в год (по последнему контракту со СКА)

Ковальчук, после ухода из «Лос-Анджелеса», подписал контракт с «Монреалем» на скромные $700 тыс., однако «канадцы» уже успели обменять Илью в «Вашингтон». «Столичные» по соглашению о переходе «Канадиенс» будут выплачивать россиянину половину зарплаты — $350 тыс.

Однако все свои деньги Ковальчук давно заработал. Например, Илью очень ценили и не обижали финансово в «Нью-Джерси», а во времена своей карьеры в КХЛ форвард получал огромную зарплату от СКА. Это сейчас «армейцы» стали жить экономнее, а тогда они заваливали звёздных игроков деньгами. Вернувшись в Россию и поиграв в КХЛ, Илья успел завоевать Кубок Гагарина и стать олимпийским чемпионом Пхёнчхана.

«Вашингтон», Панарин и поездки из Твери на «Жигулях». Ковальчук дал большое интервью Хоккеист рассказал, как уезжал из НХЛ в Россию и возвращался обратно, как исполнил мечту отца и о многом другом.

Фото: photo.khl.ru

Зарплата в НХЛ: $ 7,5 млн (средняя сумма за год по последнему контракту с «Детройтом»)

Зарплата в КХЛ: 100 млн руб. в год

Дацюк многое сделал для «Детройта» и не просто так получал там хорошие деньги. Павел завоевал два Кубка Стэнли, став одной из легенд клуба. Но на закате своей карьеры в НХЛ Дацюк решил не дорабатывать контракт с «Ред Уингз» до конца и переехать в КХЛ, трудоустроившись на гигантские деньги в СКА.

После СКА Павел перебрался в «Автомобилист», где его деньгами тоже не обидели. Зарплата в 100 млн руб. в год для человека, постоянно пропускающего матчи из-за травм, более чем солидный заработок. Не удивимся, если вскоре Дацюк займёт пост в руководстве родного клуба.

Зарплата в НХЛ: $ 4,1 млн (средняя сумма за год по последнему контракту с «Лос-Анджелесом»)

Зарплата в КХЛ: 70 млн руб. в год

Войнов отлично себя проявлял в «Лос-Анжелесе» и завоевал с «королями» два Кубка Стэнли, став одним из ведущих защитников НХЛ. Кто знает, как бы сложилась судьба Вячеслава в дальнейшем, если бы не памятный скандал, из-за которого Слава схлопотал дисквалификацию и был вынужден уехать в КХЛ.

Правда, в России у него тоже были отличные условия. Огромная зарплата в СКА, место в сборной и золото Олимпийских игр. После «армейского» этапа своей карьеры Войнов подписался в «Авангарде», где заработал 70 млн руб. за год. Посмотрим, где окажется этот российский защитник в следующем сезоне.

Зарплата в НХЛ: $ 11,6 млн

Зарплата в КХЛ: 30 млн руб. в год (по последнему контракту со СКА)

Панарин уезжал в НХЛ из СКА со смешных для хоккеистов такого уровня денег. Артемий получал в Питере лишь 30 млн руб. в год, хотя являлся одним из ведущих игроков. Панарину предлагали переподписаться в СКА на значительно улучшенных условиях, но он выбрал мечту и отправился покорять НХЛ. Сейчас Панарин – самый высокооплачиваемый россиянин в лиге. Его средний заработок в «Рейнджерс» — $ 11,6 млн в год.

«Мы уже выпили всё, запасы кончились». Панарин не скучает на карантине в Америке Российский нападающий «Рейнджерс» вышел в прямой эфир «Инстаграма» и рассказал о своей самоизоляции в США.

Зарплата в НХЛ: $ 4,5 млн

Зарплата в КХЛ: 80 млн руб. (по последнему контракту со СКА)

Конечно, Гусев ещё не является полноценной звездой НХЛ, зато в КХЛ Никита отжигал по полной программе. Главный клуб, который помог Никите раскрыться – СКА, где Гусев отлично выглядел ещё со времён тройки с Шипачёвым и Панариным. Питер хотел удержать Никиту, однако звёздный российский форвард просто не мог не попробовать себя в НХЛ. Зарплата у Гусева вполне себе солидная, но и в СКА его не обделяли и не собирались обделять.

Зарплата в НХЛ: $ 7,5 млн

Зарплата в КХЛ: ~ 35 млн руб. в год (по последнему контракту со СКА)

Тарасенко долгое время выступал в КХЛ за «Сибирь», но в сезоне-2011/2012 был обменян в СКА. В то время в Питере ещё не платили заоблачных зарплат, поэтому Тарасенко, как и Панарин, получал по хоккейным меркам немного. Сейчас Владимир – лидер «Сент-Луиса», обладатель Кубка Стэнли и, без сомнений, звезда НХЛ. Свои деньги этот форвард заработал честным трудом. Ещё бы травм поменьше и было бы совсем замечательно.

Фото: photo.khl.ru

Зарплата в НХЛ: $ 6,25 млн

Зарплата в КХЛ: ~ 240 млн руб. в год (по последнему контракту с ЦСКА)

Радулов получал баснословные деньги в ЦСКА, но на Александра в КХЛ ходил зритель, а сам форвард всегда выкладывался на льду и всем всё доказывал своей игрой. Не зря «армейцы» и дальше были готовы продолжать сотрудничество с Александром, но тот решил вернуться в НХЛ. Сейчас Радулов на хорошем счету в «Далласе», получает он прилично, поэтому никаких проблем у звёздного российского нападающего нет. В Техасе он чувствует себя вполне комфортно.

Зарплата в НХЛ: $ 5,75 млн (средняя сумма за год по последнему контракту с «Монреалем»)

Зарплата в КХЛ: ~ 30 млн руб. в год

Марков долгое время играл в НХЛ и стал человеком, которого очень полюбили в «Монреале». Андрей стал своим для этого канадского города и для великой канадской команды. Более того, Марков до сих пор просится к «канадцам» на однолетний контракт, но его время, увы, ушло. Прошлый сезон Марков выступал в составе «Локомотива» на относительно небольших деньгах. Вполне возможно, что этот сезон стал последним для возрастного защитника.

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