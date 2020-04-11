Защитник «Колорадо» Никита Задоров не боится высказывать своё мнение. В прошлом году он сравнивал Россию с Северной Кореей, в этом всколыхнул общество словами о том, что его стране лучше жить в Америке. Сегодня он вышел в прямой эфир «Инстаграма» и рассказал, почему так считает и что хочет изменить в нашей стране.

Задоров: наше государство хочет контроль, как в КНДР. Согласен с Панариным

Задоров: моей семье будет лучше в США. Мне не нравится то, что сейчас происходит в России

«В Америке не так всё страшно, как показывают в России»

«В Америке не так всё страшно, по крайней мере, в Колорадо, как показывают в России. В США полмиллиона заразилось, из них 45% — в Нью-Йорке. В Колорадо всего 6000 заражённых, а население штата – 6 миллионов, одна треть Москвы. Умерло 280 человек, это достаточно хороший показатель для нашего штата. У нас тишина. Власти ввели меры предосторожности, но всё равно на улицах много людей, но они держат дистанцию. Всё умно делается, никто не собирается компаниями по 20 человек жарить шашлыки. Но на великах со своей семьёй покататься, пикник в парке устроить.



Моя жена от меня вешается, чем я от неё. Завтра у дочки день рождения, в том году был плей-офф, сейчас буду тут, будем праздновать в семейном кругу. Классно, постоянно проводим время с семьёй. Поехали купили велосипеды, на роликах постоянно катаюсь. Поставил хоккейные ворота, нахожу, чем заниматься. Всё равно тяжело, скучаю по хоккею, по залу, потому что занимаюсь сейчас только со своим весом. Выживаем, как есть».

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«Мне жалко людей в России. Вижу, как здесь выживают пожилые люди. Я хочу это изменить»

«Считаю, неправильно загонять человека в рамки. Если человек хочет прогрессировать, он должен играть с лучшими в мире. Нет ничего зазорного, чтобы попробовать себя в НХЛ. Платить за это деньги правительству? За что, это непонятно.



Мой пример – я воспитанник ЦСКА. Начинал в «Белых медведях», потом тренер перевёл нас в ЦСКА. Мы ездили на турниры, на сборы, всё за счёт наших родителей. Клюшки, форму тоже покупали родители. Меня воспитали родители, они в меня вкладывались, а не правительство. Я русский, я горжусь этим, но почему я не могу выбрать, где я хочу быть, и должен платить за это какой-то налог?

То, что я сказал, что моей семье лучше в Америке – это на данный момент. Я никогда не говорил, что ненавижу Россию и что я не патриот. Я дом строю в России, хотел бы там жить. Но в нашей



стране нет системы, стабильности. Для моих детей будет безопаснее здесь. Здесь знаешь, что если вложишь деньги, то они не зависят от цен на нефть. Стабильность – самое главное. Я бы хотел жить в России, я люблю нашу страну. Патриотизм проявляется не в том, где живёшь, а в том, что ты делаешь. Я хочу, чтобы в нашей стране ситуация изменилась. Мне жалко людей в России. Вижу, как здесь живут пожилые люди, и как в России они выживают. Я хочу это изменить. Всё познаётся в сравнении. Задаешься вопросом, почему у нас так не могут жить, хотя у нас богатая страна. Мы можем жить лучше, я хочу требовать этого от нашего государства».