Платил откаты, а потом стал «ментом». Что стало с хоккеистом Громовым после скандала

В ходе сезона-2010/2011 в КХЛ разразился громкий скандал, связанный с мошенничеством внутри хоккейного клуба «Северсталь». В самом конце 2010-го оперативники задержали один из менеджеров череповчан в момент незаконного получения денег от одного из хоккеистов. Вскоре в распоряжении органов оказалось заявление от пострадавшего, было заведено уголовное дело, а летом 2011-го состоялся судебный процесс. Подробности той истории за девять лет основательно стёрлись из памяти, во многом из-за того, что фамилии фигурантов того дела (за исключением одного) малоизвестны даже хоккейным болельщикам, а сейчас главные действующие лица и вовсе пропали из медийного пространства. Рассказываем, что же случилось в Череповце в начале десятилетия.

Касса взаимопомощи

Итак, в начале 2011 года против менеджера «Северстали» Дмитрия Попова было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Попов обвинялся в том, что незаконно получал деньги от хоккеиста молодёжной команды «Алмаз» Дмитрия Громова. Эти деньги поступали в так называемую кассу взаимопомощи, и затем распределялись между остальными игроками «Алмаза». Делалось это для того, чтобы уравнять зарплаты Громова, выбранного «Северсталью» в первом раунде драфта КХЛ и получающего поэтому большие деньги, и остальных хоккеистов череповецкой молодёжки. Чтобы никому не было обидно. Громов был оповещён об этой схеме ещё при подписании контракта с «Северсталью», и до поры до времени не высказывал никакого недовольства.



Кто такой Дмитрий Громов? Он уроженец Москвы, один из самых талантливых воспитанников «Крыльев Советов» 1991 года рождения. Защитник Громов был выбран «Северсталью» на первом драфте юниоров КХЛ под общим шестым номером, и в том же сезоне подписал с череповчанами контракт. Как оказалось, с условиями. «По регламенту моя ежемесячная зарплата составила 100 тысяч рублей. Но менеджер Дмитрий Попов объяснил мне, что нужно войти в положение клуба и помочь игрокам, которые получают меньше. Он обещал, что это будет продолжаться лишь один год. Я посоветовался с родителями, и мы решили, что нужно помочь ребятам. С тех пор каждый месяц я отдавал Попову 50 тысяч рублей», — рассказывал Громов в интервью «Спорт-экспрессу».

Дмитрий Громов в составе «Алмаза» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Я больше не хочу платить»

В первый сезон Громова в Череповце система работала, хоккеист послушно отдавал половину зарплаты в кассу взаимопомощи, но затем начались проблемы. Перед вторым сезоном в «Алмазе» Громова и Игната Земченко, который также «помогал ребятам», вызвали в комнату переговоров и сообщили, что снова придётся платить. «Мы очень сильно расстроились. Я чуть ли не бледный вышел. «Как так?! Я больше не хочу платить, да и не могу, потому что договаривались на год…» Разговор остался, по моим ощущениям, не доведенным до конца. Мы просто разошлись с опущенными головами. А через месяц меня пригласили в милицию…» — это уже отрывок из интервью Громова «Советскому спорту».



Громов всегда утверждал, что он не обращался к помощи правоохранительных органов, а они сами вышли на него. Вполне возможно, что это так и было. Адвокат Дмитрия Попова Михаил Вокин высказывал следующую версию событий. «Я думаю, произошли какие-то события, связанные с хоккейным клубом, либо на Череповецком металлургическом заводе, либо в руководстве города. Подозреваю, что был заказ. Ведь никто и не скрывал, что в команде существует эта касса взаимопомощи. Просто под нее решили подвести криминал. Подобрали для этого человека, и в результате директора клуба убрали, а на менеджера завели дело. Мне кажется, что именно такой и была цель этой акции: сменить руководство клуба».



Громов стал сотрудничать со следствием, пришёл на очередную встречу с Поповым с диктофоном, и благодаря этому у милиции появились основания для задержания менеджера череповчан. Сам хоккеист написал заявление с обвинением. Против Попова было возбуждено уголовное дело, параллельно собственное расследование начала КХЛ, а директор «Северстали» Анатолий Теницкий и главный тренер Дмитрий Квартальнов взяли краткосрочные отпуска в разгар регулярного чемпионата. Разумеется, они были в курсе кассы взаимопомощи.

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Громов поступил не по понятиям

Впрочем, факт создания импровизированного «общака» в «Северстали» скрывать никто и не собирался. «Допросили свыше двадцати ребят из «Алмаза». Они рассказали, что действительно получали доплату из своеобразной кассы взаимопомощи. В нее и сдавали деньги Громов, еще один игрок «Алмаза» с большой зарплатой, а также Теницкий, Квартальнов, тренер «Алмаза» Смирнов и Дмитрий Попов. Поймите, ребятам эти деньги нужны были не только на личные цели. Все они — студенты-заочники. А за учебу в вузе надо платить. 20 800 рублей за семестр», — рассказывал после суда адвокат Дмитрия Попова.

Вскоре после возбуждения дела Дмитрий Квартальнов вернулся к исполнению своих обязанностей в «Северстали», а вот Анатолию Теницкому выйти сухим из воды не удалось. Решением собрания учредителей череповецкого клуба директор был отправлен в отставку, а его место занял Николай Пятунин. После своего отстранения Теницкий дал агрессивное интервью «Спорт-экспрессу», в котором, по сути, обвинил Громова, что тот поступил не по понятиям.

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Уголовному делу в отношении Попова был дан ход, началось следствие, но сама история как будто бы утихла. Громов до конца доиграл сезон-2010/2011 в составе «Алмаза», а летом заговорил. И рассказал много интересного.

Дмитрий Громов на Кубке Вызова-2010 жмёт руку Александру Медведеву Фото: photo.khl.ru

«Меня называли ментом и крысой»

«После задержания Попова бывший директор клуба Теницкий искал меня весь день и всю ночь. Звонил по телефону, на базу приезжал. Видеть его мне не хотелось. Я и без того находился в состоянии жуткого стресса. По страшному морозу бродил по улицам и не мог найти себе места. Я такими вещами никогда не занимался и не хочу заниматься, мне это не нужно. Думаете, я большое удовольствие получил от ареста менеджера? Когда я потом просматривал видеозапись с последней передачей денег, после чего Попова и взяли, слышно было, что у меня прямо голос срывался на каждой фразе…Но на следующий день я сам пришел в кабинет Теницкого. Он тут же вызвал своего зама Зотова и главного тренера «Северстали» Дмитрия Квартальнова.



Они втроем мной часа три занимались. Первый час уговаривали: «Забери заявление, все забудется!». Вплоть до того, что Теницкий предложил: «Давай я, Квартальнов, Зотов, тот же Попов соберем всю сумму, которую Попов тебе должен. Ты пока посчитай, сколько он тебе должен. И прямо на этот стол мы перед тобой положим деньги». А я не мог уже забрать заявление, дело пошло, обратного хода не было. После чего они начали со мной «по-плохому»: «Твоей хоккейной карьере конец, мы тебя сейчас во вторую команду засунем, там и сгниешь. Там за два месяца сдуваются». Квартальнов называл меня ментом и крысой», — рассказывал Громов «Советскому спорту».



Кроме того, Громов поведал, что Теницкий хотел с ним разобраться силовыми методами, подослав к хоккеисту крепких ребят, а также рассказал об отношении к нему одноклубников и тренеров после этой истории. Оказалось, что в «Алмазе» к нему отнеслись, как к предателю: мол, Громов мог и отказаться от откатов, как это позже сделал тот же Земченко. Дмитрий рассказывал, что пытался намекнуть Попову о прекращении поборов, но тот его не слышал. Почему же у Громова не получилось пойти по пути Земченко? Отец хоккеиста выдвинул следующую версию. «Земченко на одно из первых заседаний пригласили в качестве свидетеля. «Кто ваш отец?» — «Один из тренеров «Северстали». — «А ваша мама?» — «Она живет в Испании». — «Почему вы попросили больше не брать у вас денег?» — «Мы строим в Испании дом». Теперь все понятно? А я простой рабочий, растил сына один, покупал ему клюшки часто на последние деньги, да и сейчас мы живем небогато. Но я не «один из тренеров «Северстали», вот в чем дело, и моего сына не освободили от дани, как он ни просил».

Громов был пешкой в большой игре

Таким образом, ситуация сложилась следующая. В «Северстали» осознанно нарушали регламент КХЛ, перераспределяя доходы молодых хоккеистов в соответствии с собственными представлениями, а не следуя букве закона. А ещё – шли наперекор уголовному кодексу, вынуждая сотрудника организации (хоккеиста Громова) платить своеобразный налог в клуб. Любопытно, что всё это прекрасно понимал Дмитрий Попов, и после суда менеджер череповчан довольно забавно пытался оправдать свои действия. «Ребятам из кассы взаимопомощи выдавались деньги под роспись, велась ведомость. Естественно, это нарушение регламента КХЛ. Мы от этого и не отказываемся. Но перезаключить контракты и повысить ребятам зарплаты на тот момент не имели права. Конечно, возникало недовольство. Приезжают ребята из Москвы, на два года моложе череповецких, и получают зарплату 100 тысяч рублей в месяц. Именно столько назначила КХЛ для игроков, выбранных на драфте. А наши – в десять раз меньше», — заявлял Попов.

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Громов же подвергся массовому осуждению в череповецком клубе из-за того, что стал сотрудничать со следствием, решил действовать в соответствии с законом и отказался «замять» дело.



Точка была поставлена на судебном разбирательстве в июне 2011-го. Дмитрий Попов был признан виновным по статье «Самоуправство» и оштрафован на 30 000 рублей. Кроме того, суд обязал Попова выплатить Громову денежную компенсацию в размере 470 000 рублей. Продлевать контракт с менеджером новое руководство «Северстали», разумеется, не стало. В настоящий момент Попов работает начальником «Автомобилиста». Что касается Громова, то после всех событий он остался в Череповце, но по ходу сезона-2011/2012 уехал в чемпионат Казахстана, а затем оказался в ВХЛ. За 9 лет Громов сменил множество клубов Вышки, последний сезон он провёл в усть-каменогорском «Торпедо».

Дмитрий Громов в составе «Сарыарки» Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

Напоследок хочется отметить, что эта история с мошенничеством в «Северстали» только на первый взгляд может показаться однозначной. Но это дело достаточно сложное и запутанное, и даже спустя столько времени в нём трудно правильно расставить акценты.



Громов, конечно, пострадавшая сторона, но, судя по всему, он оказался лишь пешкой в большой игре по захвату власти в череповецком клубе. После увольнения Теницкого к руководству «Северсталью» пришёл Михаил Ставровский – бывший мэр Череповца и глава социально-бытового комплекса ОАО «Северсталь». В 2011 году он отправился на пенсию со своей должности и был заинтересован в поиске нового «тёпленького местечка», которым и стал хоккейный клуб. Как написано выше, новым директором «Северстали» в 2011-м стал Николай Пятунин, правая рука Ставровского, а сам он занял должность председателя координационного совета клуба. Так что весьма вероятно, что версия с рейдерским захватом, о которой говорил адвокат Дмитрия Попова, является верной. Впрочем, это не отменяло того факта, что бывшее руководство «Северстали» нарушало закон и регламент КХЛ, и в результате подставило само себя.