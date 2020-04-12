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Форвард «Сибири» Юусо Пуустинен — об отменённом сезоне в КХЛ

Форвард «Сибири» Пуустинен — об отменённом сезоне
Максим Замятин
«Все хотели закончить сезон КХЛ. Жаль, но уже не узнать, на что была способна «Сибирь»
Лучший снайпер «Сибири» Юусо Пуустинен надеется, что следующий год станет для его команды триумфальным и не верит в сезон без легионеров.
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Сибирь» Юусо Пуустинен стал лучшим снайпером команды в нынешнем сезоне (19 голов) и добавил к ним четыре шайбы в плей-офф. В интервью «Чемпионату» финский форвард рассказал о сезоне в Новосибирске и планах на будущее.

«Надеюсь, что новый сезон начнётся по расписанию»

— Юусо, с прошедшим днём рождения вас! Все новосибирские болельщики желают вам всего самого хорошего. Как ваше настроение в это непростое время?
— Спасибо вам за поздравления. Действительно, сейчас мы живём в очень непростое время, это касается всего мира. Но я стараюсь сохранять позитив и смотреть на вещи оптимистично. Сейчас мы все должны быть вместе с родными, с семьёй. Это всё, что мы можем сделать. Всё, что будет говорить правительство, нам нужно выполнять — это наш долг на данный момент.

— У вас все здоровы?
— Да. Я сейчас нахожусь в Финляндии, в городе Ювяскюля, где я живу. У нас не так много заболевших коронавирусом — где-то 15-16 человек. Это вполне нормальная цифра, особенно если сравнивать с Хельсинки и пригородами столицы, там всё намного хуже — счёт идёт на тысячи. Тяжело, конечно, очень непростой момент мы все переживаем. Это серьёзный месседж, послание нам всем, чтобы лишний раз задуматься о том, что мы делаем. Я надеюсь, что люди в руководстве наших стран принимают правильные решения, это касается и здоровья людей, и, конечно, экономики.

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— Какие-то трудности в Ювяскюля с продовольственными товарами есть?
— Нет, никаких, в этом плане у нас нормальная, обычная жизнь. Рестораны и кафе закрыты, но продуктовые работают в обычном режиме. Конечно, все соблюдают меры предосторожности — нужно мыть руки и всё такое. Постепенно люди начинают от этого уставать, но тут уж ничего не поделать.

— Чем вы занимаетесь сейчас? Микко Рантанен, например, валит деревья, многие другие хоккеисты занялись благотворительностью...
— Сейчас не так уж и просто найти себе занятие, поэтому не могу сказать, что я чем-то целенаправленно занят. Я ведь до сих пор на карантине, так как приехал из России, а у нас все, кто приехал из других стран садятся на двухнедельный карантин. Так что я просто сижу дома.

— А как вы улетали из Новосибирска в Финляндию? У многих легионеров в других клубах КХЛ возникли трудности, а кое-кто даже заказывал чартер.
— Это был обычный регулярный рейс коммерческой авиакомпании. Не могу сказать, что были какие-то серьёзные трудности. В Москве была задержка при пересадке, но всё прошло нормально — я дома. Я про чартер тоже думал, но, в итоге, улетел на обычном самолёте.

— Что вам сказали в «Сибири» на прощание?
— Пожелали всего самого хорошего. Сказали: «Спасибо за сезон, увидимся в следующем». Всё было хорошо. Чуть раньше я продлил свой контракт с «Сибирью», так что я по-прежнему настраиваюсь на то, чтобы летом приехать в расположение клуба и в июле начать тренировочный сбор, как это было изначально запланировано.

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«Надеюсь, что следующий сезон станет сезоном «Сибири»

— А вас не удивляло, что КХЛ так долго не объявляла о том, что сезон будет остановлен? Эта пауза тянулась очень долгое время, хотя буквально всё вокруг отменялось и закрывалось.
— Да просто все хотели закончить сезон, включая и КХЛ, и, конечно, «Сибирь». Для «Сибири» это особенно обидно, потому что у нас был очень хороший сезон, и никто не знает, до какой стадии мы могли бы дойти в плей-офф. Считаю, что у нас была потрясающая возможность, очень хороший шанс для всей команды. Конечно, это очень разочаровывает, что всё остановилось. Но здоровье и жизнь — это самая важная вещь для всех людей, так что остановка сезона была правильным решением. Повторюсь, все хотели играть, очень хотели.

— Многие болельщики «Сибири» испытывают обиду, потому что «Сибирь» могла в нынешнем плей-офф добраться до финала, команда играла очень хорошо. Вы согласны с этим?
— У нас отличная команда. Мы были в хорошей форме, в хорошей позиции, мы выиграли классную серию у «Автомобилиста» и с нетерпением ждали соперничества с «Барысом». Как я сказал, теперь уже мы не узнаем, на что была способна эта «Сибирь» — к большому сожалению. Но три года до этого новосибирская команда не выходила в плей-офф, так что прошедший сезон можно считать отличным шагом в нужном направлении. Я жду следующего сезона и надеюсь, что у нас останется тот же состав, тот же тренерский штаб. У нас всё было хорошо, и я надеюсь, что следующий сезон станет нашим сезоном.

А новосибирских болельщиков я понимаю. Наши фанаты — лучшие во всей лиге, они оказывают команде удивительную поддержку и играть для них всегда очень радостно и приятно. Я могу их только поблагодарить. У нас были непростые отрезки в регулярном чемпионате, но нас всегда поддерживали, даже в трудные времена. Их поддержка всегда придаёт эмоций и сил.

— «Сибирь» сохранила всех финских хоккеистов на следующий сезон, за исключением Юкки Пельтолы. Говорил ли он вам, где он хочет играть?
— Нет, я не знаю о его ситуации. Могу лишь сказать, что Пельтола — один из лучших партнёров, с кем я когда-либо играл. Отличный лидер, хороший игрок. Где бы он не играл в следующем сезоне, я желаю ему только самого лучшего.

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— С другими соотечественниками из «Сибири» не разговаривали — Йокипаккой, Сятери, Руохомаа?
— Нет, но я уверен, что все сидят дома на карантине. Они живут в других городах.

«Сезон в КХЛ без легионеров? Это слухи, сейчас никто ничего не знает»

— Границы между странами закрыты и ходят безумные слухи, что следующий сезон в КХЛ может пройти без иностранных хоккеистов — они просто не смогут попасть на территорию России. Слышали ли вы об этом? Как к этому отнесётесь?
— Нет, я ничего подобного не слыхал. Думаю, что это пока не более, чем слухи, потому что на данный момент никто ничего точно не знает, да и не может знать. Всё, что мы можем — это сидеть и ждать, пока вирус и не утихнет и мы не начнём возвращаться к нормальной жизни. До старта нового сезона ещё несколько месяцев. Я надеюсь, что он начнётся в нормальном формате, как и должен, а я приеду в Россию в июле. Что нам остаётся? Только надеяться на то, что границы откроют и лето будет нормальным, насколько это возможно. Весь мир остановился, но нельзя всё закрыть на слишком долгое время. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация.

— В финской SM-лиге многие команды могут начать испытывать финансовые трудности. Общаетесь ли вы с кем-то из хоккеистов, кто уже может попасть в трудное положение? Что они говорят?
— Да, ситуация действительно очень трудная. Нет матчей, а очень многие финские команды сильно зависят от продажи билетов и спонсоров, у которых сейчас свои проблемы. Многие команды испытывают серьёзные трудности. Но если следующий сезон начнётся нормально и в срок, то, в итоге всё удастся спасти. Некоторые клубы сократили выплаты игрокам и сотрудникам, но я уверен, что если чемпионат начнётся в сентябре или даже в октябре, то всё войдёт в нормальное русло, все выживут. Конечно, нынешняя ситуация никому не нравится, но ничего не поделать.

— В Швеции игроки команд «Фрёлунда» и «Мальмё» добровольно согласились на снижение зарплаты из-за отмены сезона. На ваш взгляд, это допустимая мера?
— Я не слежу пристально за ситуацией в Швеции, но у нас в Финляндии тоже много говорят об этом. Думаю, что это приемлемо, поскольку многие команды оказались в плохой ситуации.

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Чемпион мира по болотному футболу

— Юусо, вы — чемпион мира по болотному футболу. Может быть нынешняя ситуация — это шанс для этого вида спорта стать более популярным? Потому что все остальные соревнования остановлены.
— Возможно, возможно (смеётся). Но чемпионат мира по болотному футболу — это же огромный турнир. В июле его проводят в Хюрюнсалми, это на севере Финляндии. Я прекратил там играть после того, как мы стали чемпионами. Я уж и не знаю, как они будут проводить его в этом году, потому что приезжают туда двести команд.

— Двести команд?!
— Да, именно. Там же много различных серий, своих чемпионатов. Есть серия, где соревнуются профессионалы, есть соревнования женщин, есть основной турнир, есть бизнес-лига. Кстати, из России же было несколько команд.

— И как они?
— Очень хороши, много раз становились чемпионами (8 раз — прим. «Чемпионата»).

— Какие у вас впечатления остались от чемпионата мира по болотному футболу?
— Это очень весёлый большой турнир. Жарко, влажно, грязно. А эти комары! Просто как звери. Это был очень интересный опыт, чтобы поиграть с друзьями, но я уже 10 лет как этим не занимаюсь.

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