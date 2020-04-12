«Все хотели закончить сезон КХЛ. Жаль, но уже не узнать, на что была способна «Сибирь»

Нападающий «Сибирь» Юусо Пуустинен стал лучшим снайпером команды в нынешнем сезоне (19 голов) и добавил к ним четыре шайбы в плей-офф. В интервью «Чемпионату» финский форвард рассказал о сезоне в Новосибирске и планах на будущее.

«Надеюсь, что новый сезон начнётся по расписанию»

— Юусо, с прошедшим днём рождения вас! Все новосибирские болельщики желают вам всего самого хорошего. Как ваше настроение в это непростое время?

— Спасибо вам за поздравления. Действительно, сейчас мы живём в очень непростое время, это касается всего мира. Но я стараюсь сохранять позитив и смотреть на вещи оптимистично. Сейчас мы все должны быть вместе с родными, с семьёй. Это всё, что мы можем сделать. Всё, что будет говорить правительство, нам нужно выполнять — это наш долг на данный момент.

— У вас все здоровы?

— Да. Я сейчас нахожусь в Финляндии, в городе Ювяскюля, где я живу. У нас не так много заболевших коронавирусом — где-то 15-16 человек. Это вполне нормальная цифра, особенно если сравнивать с Хельсинки и пригородами столицы, там всё намного хуже — счёт идёт на тысячи. Тяжело, конечно, очень непростой момент мы все переживаем. Это серьёзный месседж, послание нам всем, чтобы лишний раз задуматься о том, что мы делаем. Я надеюсь, что люди в руководстве наших стран принимают правильные решения, это касается и здоровья людей, и, конечно, экономики.

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— Какие-то трудности в Ювяскюля с продовольственными товарами есть?

— Нет, никаких, в этом плане у нас нормальная, обычная жизнь. Рестораны и кафе закрыты, но продуктовые работают в обычном режиме. Конечно, все соблюдают меры предосторожности — нужно мыть руки и всё такое. Постепенно люди начинают от этого уставать, но тут уж ничего не поделать.



— Чем вы занимаетесь сейчас? Микко Рантанен, например, валит деревья, многие другие хоккеисты занялись благотворительностью...

— Сейчас не так уж и просто найти себе занятие, поэтому не могу сказать, что я чем-то целенаправленно занят. Я ведь до сих пор на карантине, так как приехал из России, а у нас все, кто приехал из других стран садятся на двухнедельный карантин. Так что я просто сижу дома.



— А как вы улетали из Новосибирска в Финляндию? У многих легионеров в других клубах КХЛ возникли трудности, а кое-кто даже заказывал чартер.

— Это был обычный регулярный рейс коммерческой авиакомпании. Не могу сказать, что были какие-то серьёзные трудности. В Москве была задержка при пересадке, но всё прошло нормально — я дома. Я про чартер тоже думал, но, в итоге, улетел на обычном самолёте.



— Что вам сказали в «Сибири» на прощание?

— Пожелали всего самого хорошего. Сказали: «Спасибо за сезон, увидимся в следующем». Всё было хорошо. Чуть раньше я продлил свой контракт с «Сибирью», так что я по-прежнему настраиваюсь на то, чтобы летом приехать в расположение клуба и в июле начать тренировочный сбор, как это было изначально запланировано.



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«Надеюсь, что следующий сезон станет сезоном «Сибири»

— А вас не удивляло, что КХЛ так долго не объявляла о том, что сезон будет остановлен? Эта пауза тянулась очень долгое время, хотя буквально всё вокруг отменялось и закрывалось.

— Да просто все хотели закончить сезон, включая и КХЛ, и, конечно, «Сибирь». Для «Сибири» это особенно обидно, потому что у нас был очень хороший сезон, и никто не знает, до какой стадии мы могли бы дойти в плей-офф. Считаю, что у нас была потрясающая возможность, очень хороший шанс для всей команды. Конечно, это очень разочаровывает, что всё остановилось. Но здоровье и жизнь — это самая важная вещь для всех людей, так что остановка сезона была правильным решением. Повторюсь, все хотели играть, очень хотели.



— Многие болельщики «Сибири» испытывают обиду, потому что «Сибирь» могла в нынешнем плей-офф добраться до финала, команда играла очень хорошо. Вы согласны с этим?

— У нас отличная команда. Мы были в хорошей форме, в хорошей позиции, мы выиграли классную серию у «Автомобилиста» и с нетерпением ждали соперничества с «Барысом». Как я сказал, теперь уже мы не узнаем, на что была способна эта «Сибирь» — к большому сожалению. Но три года до этого новосибирская команда не выходила в плей-офф, так что прошедший сезон можно считать отличным шагом в нужном направлении. Я жду следующего сезона и надеюсь, что у нас останется тот же состав, тот же тренерский штаб. У нас всё было хорошо, и я надеюсь, что следующий сезон станет нашим сезоном.

А новосибирских болельщиков я понимаю. Наши фанаты — лучшие во всей лиге, они оказывают команде удивительную поддержку и играть для них всегда очень радостно и приятно. Я могу их только поблагодарить. У нас были непростые отрезки в регулярном чемпионате, но нас всегда поддерживали, даже в трудные времена. Их поддержка всегда придаёт эмоций и сил.



— «Сибирь» сохранила всех финских хоккеистов на следующий сезон, за исключением Юкки Пельтолы. Говорил ли он вам, где он хочет играть?

— Нет, я не знаю о его ситуации. Могу лишь сказать, что Пельтола — один из лучших партнёров, с кем я когда-либо играл. Отличный лидер, хороший игрок. Где бы он не играл в следующем сезоне, я желаю ему только самого лучшего.

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— С другими соотечественниками из «Сибири» не разговаривали — Йокипаккой, Сятери, Руохомаа?

— Нет, но я уверен, что все сидят дома на карантине. Они живут в других городах.

«Сезон в КХЛ без легионеров? Это слухи, сейчас никто ничего не знает»

— Границы между странами закрыты и ходят безумные слухи, что следующий сезон в КХЛ может пройти без иностранных хоккеистов — они просто не смогут попасть на территорию России. Слышали ли вы об этом? Как к этому отнесётесь?

— Нет, я ничего подобного не слыхал. Думаю, что это пока не более, чем слухи, потому что на данный момент никто ничего точно не знает, да и не может знать. Всё, что мы можем — это сидеть и ждать, пока вирус и не утихнет и мы не начнём возвращаться к нормальной жизни. До старта нового сезона ещё несколько месяцев. Я надеюсь, что он начнётся в нормальном формате, как и должен, а я приеду в Россию в июле. Что нам остаётся? Только надеяться на то, что границы откроют и лето будет нормальным, насколько это возможно. Весь мир остановился, но нельзя всё закрыть на слишком долгое время. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация.



— В финской SM-лиге многие команды могут начать испытывать финансовые трудности. Общаетесь ли вы с кем-то из хоккеистов, кто уже может попасть в трудное положение? Что они говорят?

— Да, ситуация действительно очень трудная. Нет матчей, а очень многие финские команды сильно зависят от продажи билетов и спонсоров, у которых сейчас свои проблемы. Многие команды испытывают серьёзные трудности. Но если следующий сезон начнётся нормально и в срок, то, в итоге всё удастся спасти. Некоторые клубы сократили выплаты игрокам и сотрудникам, но я уверен, что если чемпионат начнётся в сентябре или даже в октябре, то всё войдёт в нормальное русло, все выживут. Конечно, нынешняя ситуация никому не нравится, но ничего не поделать.



— В Швеции игроки команд «Фрёлунда» и «Мальмё» добровольно согласились на снижение зарплаты из-за отмены сезона. На ваш взгляд, это допустимая мера?

— Я не слежу пристально за ситуацией в Швеции, но у нас в Финляндии тоже много говорят об этом. Думаю, что это приемлемо, поскольку многие команды оказались в плохой ситуации.



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Чемпион мира по болотному футболу

— Юусо, вы — чемпион мира по болотному футболу. Может быть нынешняя ситуация — это шанс для этого вида спорта стать более популярным? Потому что все остальные соревнования остановлены.

— Возможно, возможно (смеётся). Но чемпионат мира по болотному футболу — это же огромный турнир. В июле его проводят в Хюрюнсалми, это на севере Финляндии. Я прекратил там играть после того, как мы стали чемпионами. Я уж и не знаю, как они будут проводить его в этом году, потому что приезжают туда двести команд.



— Двести команд?!

— Да, именно. Там же много различных серий, своих чемпионатов. Есть серия, где соревнуются профессионалы, есть соревнования женщин, есть основной турнир, есть бизнес-лига. Кстати, из России же было несколько команд.



— И как они?

— Очень хороши, много раз становились чемпионами (8 раз — прим. «Чемпионата»).



— Какие у вас впечатления остались от чемпионата мира по болотному футболу?

— Это очень весёлый большой турнир. Жарко, влажно, грязно. А эти комары! Просто как звери. Это был очень интересный опыт, чтобы поиграть с друзьями, но я уже 10 лет как этим не занимаюсь.

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