Жертва русских вратарей и двухметровый Хара. Игроки НХЛ, чья карьера может подойти к концу

Пауза в сезоне может лишить их последних месяцев карьеры. Неужели мы больше не увидим их в НХЛ?

Известно, что локаут 2005 года, приведший к отмене сезона в НХЛ, помог некоторым ветеранам продлить свою карьеру — была возможность отдохнуть и подлечить старые травмы. Но в локаут никто не закрывал тренажёрные залы, не запрещал выходить на каток и готовиться к тому, чтобы вернуться в игру. Сейчас такой возможности нет, а это значит, что некоторых очень известных хоккеистов мы можем больше не увидеть на ледовых площадках, тем более, что за океаном стремительно меняется хоккейный рынок труда. Кто же находится среди главных кандидатов на то, чтобы повесить коньки на гвоздь?

Здено Хара Фото: Len Redkoles/NHLI via Getty Images

43-летний аксакал из «Бостона» близок к тому, чтобы повесить коньки на гвоздь. Сам Хара ещё способен приносить пользу, но возраст не щадит никого — двухметровый словак стал ещё медленнее, чем был, а действующий контракт у него заканчивается после окончания сезона-2019/2020. В минувшем регулярном чемпионате он сыграл 68 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков при прекрасном показателе полезности «+26», а его среднее игровое время составило 21 минуту. Поэтому нельзя исключать, что Здено ещё на годик подпишут — у ветерана пока нет явного провала в связи с возрастом. Вынужденная пауза может пойти на пользу, дав возможность залечить травмы, а может и пойти во вред, поскольку самостоятельно поддерживать форму в таком возрасте может быть весьма проблематично.

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Мордобой в НХЛ «пять на пять»! 42-летнего Хару завалили, словно мальчишку Другой чуть не воткнулся головой в лёд, а ещё «Тампа» забила два гола в меньшинстве и выиграла безумный матч у «Бостона».

Джо Торнтон Фото: Elsa/Getty Images

40-летний бородач уже отчаялся выиграть Кубок Стэнли и даже просил обмена из «Сан-Хосе», но услышан не был, чем остался очень расстроен. Свою зарплату в $ 2 млн за сезон он, в принципе, отработал (7 голов, 24 передачи в 70 матчах), но «акулам» нужно освобождать место в составе для талантливой молодёжи, поэтому перспективы Торнтона выглядят весьма туманными. Впрочем, уважение коллег и болельщиков Джо заслужил, яркий имидж у него имеется, так что Торнтона с удовольствием возьмёт себе в качестве эксперта какой-либо телеканал.



Сколько очков набрал Торнтон в составе сборной Канады на Кубке Мира — 2016

Ещё один легендарный представитель «акул», который вынужден доигрывать на чужбине. Его контракт и вовсе выглядит смешным — $ 700 тыс, за которые он набрал 22 очка в 66 матчах, и это даёт Марло некоторые шансы продлить свою карьеру ещё на годик. Марло отлично катается и сохранил скорость, а также любовь к броску (117 выстрелов). Если учесть, что играет Патрик практически даром, то его может приютить кто-нибудь из команд-середняков, пусть и не с начала сезона.

Главные «старички» НХЛ. Кто ещё даст фору молодым, а кто уже сдал? Хара и в 43 года остаётся лидером «Бостона», Уильямс в 38 штампует победные голы, а лучшие годы Лундквиста уже прошли.

Некогда великолепный голкипер уже откровенно «едет с ярмарки». Однолетний контракт с «Анахаймом» на $ 1,1 млн он вряд ли отработал до конца — в 23 матчах сезона-2019/2020 Миллер пропускал более 3 шайб в среднем за матч с процентом отражённых бросков 90,7%, что маловато даже для бэкапа.



«Сейчас слишком рано что-то говорить. Я пока не могу понять, что происходит», — говорил Миллер 19 марта. С тех пор всё стало ещё более запутанно, что не увеличивает шансы вратаря на продолжение карьеры.

У 38-летнего Лундквиста есть ещё год действующего контракта, но российская сладкая парочка Георгиев — Шестёркин уже сделала звёздного шведа лишь третьим вратарём в команде. Держать на «банке» легенду клуба и столь дорогостоящего вратаря не имеет смысла. Выкупив контракт Лундквиста и проводив его с почётом на пенсию, «рейнджеры» сэкономят около $ 3 млн под потолком зарплат в предстоящем сезоне и избавятся от головной боли, кого из трёх голкиперов заявлять на матчи.

Лундквист снова провалился. Русские вратари могут заставить обменять легенду «Рейнджерс» А Худобин «подарил» гол Бучневичу, но это форварда «Рейнджерс» не спасло.

Джимми Ховард Фото: Gregory Shamus/Getty Images

36-летний голкипер «Детройта» откровенно сдал. Он пропускает более 4 голов в среднем за матч, имея 4-миллионный контракт, и чтобы остаться в НХЛ ему впору начинать самому приплачивать команде. Если учесть, что вратарских предложений на рынке свободных агентов может быть достаточно много, то вариантов у Ховарда может не остаться — «сбитые лётчики» в НХЛ никому не нужны.

Голкипер Ховард не одержал ни одной победы за 4 месяца, у него контракт на $ 4 млн

з. Рон Хэйнси

39-летний защитник из «Оттавы» вряд ли сможет найти себе новую команду. В 64 матчах нынешнего сезона он набрал 12 (1+11) очков, имея контракт на $ 3,5 млн. «Сенаторам» нужно обновление, и единственным шансом Хэйнси может стать команда, где нужно присутствие ветерана на минимальной зарплате.

з. Брент Сибрук

Контракт Сибрука уже не первый год является поводом для того, чтобы схватиться за голову. «Чикаго» платит защитнику почти $ 7 млн в год, но с каждым сезоном он играет всё хуже и хуже. В нынешнем сезоне он провёл лишь 32 матча, набрав 4 (3+1) очка, и к неважной игре прибавились постоянные травмы плеча и бедра. Выкупить контракт будет для «Блэкхоукс» недёшево, но для обновления состава необходимы свободные места, и в перспективе эта мера может оказаться оправданной.

з. Тревор Дэйли

Тревор Дэйли Фото: Gregory Shamus/Getty Images

36 лет, 0 голов и лишь 7 очков в 43 матчах при показателе полезности «-22». Дэйли откровенно плох даже в нынешнем никудышном «Детройте», и некогда универсальный и полезный защитник теперь только отягощает собой платёжную ведомость «Ред Уингз». Его контракт заканчивается после этого сезона и найти новую команду ему будет безумно трудно.

11 февраля у Боумистера случился сердечный приступ прямо во время матча — защитнику спасли жизнь только благодаря чётким действиям медицинского персонала. Во время недавней видеоконференции капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело сказал, что у Боумистера всё хорошо, что он прошёл процедуру установки кардиостимулятора, но его будущее как хоккеиста находится под большим вопросом.

40-летний Торнтон толкнул Гусева на лёд. Тот встал, отнял шайбу и изящно обманул вратаря Никита добрался до отметки в 40 очков за сезон — болельщики считают, что он может набирать больше 70.

В НХЛ снова сердечный приступ. Боумистер потерял сознание, матч был перенесён К счастью, защитника «Сент-Луиса» удалось спасти, но неизвестно, сможет ли он продолжить карьеру.

«Вашингтон», Панарин и поездки из Твери на «Жигулях». Ковальчук дал большое интервью Хоккеист рассказал, как уезжал из НХЛ в Россию и возвращался обратно, как исполнил мечту отца и о многом другом.