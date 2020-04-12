Первый разгром Канады. Наглость организаторов не знала границ, это только разозлило СССР

В 1954 году сборная СССР по хоккею с шайбой дебютировала на чемпионатах мира. Для этого вида спорта турнир, проходивший с 26 февраля по 7 марта Стокгольме был уже 21-м, но для советских спортсменов это был дебют — собственно, и сам вид спорта, ранее именовавшийся как «канадский хоккей», начал развиваться в нашей стране не так уж давно.



Наша команда отправилась в Швецию под руководством старшего тренера Аркадия Чернышёва и его помощника Владимира Егорова. При подготовке к первенству сборная СССР провела 13 товарищеских матчей, из которых один проиграла и одну свела вничью (оба матча — против ЧССР), а в остальных одержала победы. Капитаном команды был назначен ее безусловный лидер Всеволод Бобров, вратарскую бригаду составили «армейцы» Николай Пучков и Григорий Мкртычан.



В комплектовании нападения преобладал клубный принцип, согласно которому в сборную брались сыгранные звенья. Была тройка из московского «Динамо» (Юрий Крылов — Александр Уваров — Валентин Кузин), ЦСК МО (Евгений Бабич — Виктор Шувалов — Всеволод Бобров), и «Крыльев Советов» (Михаил Бычков — Алексей Гурышев — Николай Хлыстов).

К удивлению многих, советские хоккеисты с первых же матчей показали не просто высокий уровень, а стали настоящим открытием чемпионата мира. В первой игре сборная СССР разгромила финнов (7:1), затем крупно обыграла Норвегию (7:0), после этого последовала победа над ФРГ (6:2) и «нашими чехословацкими друзьями» (5:2). Матчи шли практически каждый день, поэтому к игре со Швейцарией накопилась некоторая усталость, в следствие чего победа оказалась не столь яркой (4:2). С сильной командой хозяев турнира наши хоккеисты сыграли вничью, но поскольку до этого шведы были разгромлены канадцами (0:8), то этот результат оставлял сборной СССР хорошие шансы на итоговое первое место (оно тогда определялось по итогам кругового турнира).



Оставался матч с канадцами, который стал своеобразным финалом. Стоит отметить, что это не была сборная Канады в нынешнем привычном понимании. Более того, это был даже не клуб НХЛ, а любительская команда «Ист-Йорк Линдерхёрст», которая выступала во втором (!) дивизионе хоккейной ассоциации Онтарио. Однако невысокий статус не помешал «кленовым» одержать шесть побед в шести предыдущих матчах с общим счётом 57 — 5 и быть главными претендентами на золото.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В то, что в успех советских хоккеистов никто не верил, было вполне объяснимо. Утром, в день матча, наглость организаторов не знала границ: они начали продавать билеты на дополнительную игру за звание чемпионов Европы между СССР и Швецией, которая должна была состояться после поражения Советского Союза в поединке с канадцами. Но это только разозлило СССР. 16000 зрителей заполнившие трибуны стадиона стали свидетелями исторического матча, по ходу которого советского хоккеисты великолепно играли в пас, избегали ненужной силовой борьбы, и были значительно быстрей «кленовых листьев».



Уже к первому перерыву советские хоккеисты вели со счётом 4:0 — отличились Гурышев, Шувалов, Бобров и Бычков. Канадцы смогли огрызнуться шайбой Гэйленда в начале второго периода, после которого последовало ещё три гола наших — от Шувалова, Кузина и Кучевского. Третий период стал формальностью и гол Шилла, забитый в его середине, ничего изменить не смог. 7:2 — это была первая победа сборной СССР на чемпионатах мира, которая стала настоящей сенсацией.



«Их самые медленные игроки были быстрее наших самых скоростных, и не я не знаю, стоит ли мне это говорить, но они доминировали с гораздо большим преимуществом, чем в 5 шайб,» — признавал после матча поединка нападающий сборной Канады Эрик Унгер. «Советские спортсмены блестяще провели игру. Мы просто не представляли себе, что в хоккей можно так играть. Мы с крупным счётом победили шведов, а русские сыграли с ней вничью. Тем не менее, в решающем поединке мы оказались разгромленными. Нас поразила работоспособность русских, умение вести игру в необычайно стремительном темпе», — вторил ему капитан сборной Канады Томас Кэмпбелл.

Всё золото нашего хоккея. ЧМ-1954. Великий дебют сборной СССР В преддверии домашнего чемпионата мира мы запускаем проект «Всё золото нашего хоккея», в котором расскажем обо всех победных турнирах.

«Играли они слишком предсказуемо. От красной линии швырнут шайбу в угол – и вдвоем к ней несутся. Но наши-то защитники в скорости не уступали. На шайбе были первыми, пасовали вперед, отрезая одного, а то и двух соперников. И мы спокойно разыгрывали лишнего. Первый период закончили 4:0. Думали, канадцы изменят тактику, но они упрямые, как бараны. Лезут и лезут. Все семь шайб были словно под копирку – бросают, бегут и получают гол на контратаке», — вспоминал в интервью «СЭ» автор голевого дубля Виктор Шувалов.



Чемпионат 1954 года примечателен тем, что Международная федерация хоккея впервые объявила лучших игроков чемпионата. Боброва, забросившего за турнир 8 шайб, назвали лучшим нападающим турнира. На следующем чемпионате мира сборная СССР завоевала серебро, а ещё через год стала олимпийским чемпионом на Зимних играх в Кортина Д’Ампеццо.

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