Началова, Дмитриева и любовный треугольник с Курниковой. Звёздные романы хоккеистов

Хоккеисты часто попадают в газетные хроники не только после того, как забьют умопомрачительный гол, станут чемпионами или беспощадно отметелят соперника на льду. Их любовные истории тоже бывают очень интересными, тем более что довольно часто судьба сводит брутальных игроков с не менее знаменитыми девушками из мира спорта или шоу-бизнеса. В этом материале вспоминаем звёздные романы российских игроков.

Александр Овечкин и Мария Кириленко

Овечкин в юности слыл знатным ловеласом, пожалуй, первой девушкой, которая заставила его остепениться, стала теннисистка Мария Кириленко. Они познакомились на теннисном турнире, обменялись телефонами, и вскоре между молодыми людьми завязались отношения.



Дело дошло до помолвки – в 2012 году Овечкин сделал возлюбленной предложение – но свадьбу так и не сыграли. У обоих спортсменов были крайне загруженные графики, при этом Овечкина продолжали видеть в обществе молодых красивых девушек. Пара всё меньше времени проводила вместе и в итоге в 2014 году отношения подошли к концу.

Спустя несколько лет Овечкин наконец встретил свою единственную. Стоит отметить, что и она – девушка не простая. Жена хоккеиста Анастасия Шубская – дочь известной актрисы Веры Глаголевой и миллиардера Кирилла Шубского.

Павел Буре, Сергей Фёдоров и Анна Курникова

Теннисистка Анна Курникова в конце 1990-х одновременно вскружила голову двум русским хоккеистам. Эту историю в Северной Америке вспоминают до сих пор – невероятная красавица, которая влюбила в себя и в теннис весь мир, и две суперзвезды НХЛ. С Сергеем Фёдоровым Курникова начала общаться ещё в 16 лет – тогда «Детройт» как раз выиграл Кубок Стэнли, и юная спортсменка вместе с командой праздновала чемпионство.

Фото: adfave.ru

Но Фёдоров оказался далеко не единственным претендентом на сердце теннисистки. В 2000 году болельщиков огорошила новость о помолвке Анны с Павлом Буре. Дошло до того, что Фёдорову пришлось отпрашиваться у руководства «Ред Уингз» и на несколько дней покинуть расположение команды, чтобы разрешить свои любовные вопросы. Впрочем, история быстро замялась, Фёдоров одержал локальную победу и затем всё-таки добился своего – женился на Курниковой. Но брак продлился недолго, Анна вскоре переключилась на нового мужчину. С ним она счастлива уже почти 20 лет, это Энрике Иглесиас.

Максим Афиногенов и Елена Дементьева

На этом теннисно-хоккейные романы не заканчиваются. Летом 2004 года Максим Афиногенов приехал в Париж на «Ролан Гаррос» и сразу же был сражён красотой спортсменки и понял, что хочет на ней жениться. Но завоевать сердце Дементьевой оказалось непростым делом – той не нравилась шумная компания болельщиков. Уже после завершения турнира Афиногенов всё-таки добился успеха. У пары закрутился горячий роман и в 2011 году они сыграли свадьбу. Пара счастлива в браке и растит двоих детей.

Семейная жизнь Курниковой и Иглесиаса. Энрике сам меняет подгузники, а Анна ходит на рынок У звёздной пары уже трое детей – и новорождённая дочь получила русское имя. Почему родители многое делают сами, без помощи нянь?

Иван Телегин и Пелагея

Известная певица Пелагея познакомилась с нападающим ЦСКА Иваном Телегиным в 2016 году. Молодых людей не остановила ни разница в возрасте (Пелагея старше Ивана на пять лет), ни тот факт, что Телегин на тот момент был женат, а его супруга ждала ребёнка.



Роман развивался стремительно, и вскоре после рождения сына Телегин оставил старую семью и ушёл к Пелагии и женился на ней спустя несколько месяцев. В 2017 году у пары родилась дочь, но и на сей раз общий ребёнок не помог сохранить отношения. В конце 2019 года пара развелась.

Александр Радулов и Дарья Дмитриева

Один из самых ярких и страстных российских хоккеистов и серебряный призёр Олимпиады-2012 по художественной гимнастике считались самой красивой спортивной парой России. Они познакомились, когда Дмитриева уже завершила карьеру, а Радулов ещё выступал за московский ЦСКА. Бурный роман, пышная свадьба, первенец – их любовная история развивалась завораживающе и стремительно. Но любовь не прошла испытание временем – в сезоне-2016/2017 Радулов уехал в «Монреаль» вместе с женой и сыном, но спустя несколько месяцев Дмитриева вернулась в Москву уже без мужа. Спустя несколько месяцев они официально развелись.

Илья Ковальчук и Николь Ковальчук

Илья Ковальчук нашёл свою любовь в 19 лет – первый номер драфта НХЛ который увидел по телевизору клип группы «Мираж» и влюбился в одну из солисток. Организовал через друзей встречу и в итоге добился расположения миловидной блондинки.



Николь Амбразайтис ради любимого забросила певческую карьеру, переехала к нему в США и посвятила себя семье. Илья и Николь воспитывают четырёх детей и влюблены друг в друга так же страстно, как и 18 лет назад.

Евгений Малкин и Анна Кастерова

Кастерова считалась главным секс-символом российского телевидения, Малкин был (и остаётся) одной из главных звёзд отечественного хоккея. Сначала молодые люди просто общались, но затем дружба переросла в нечто большее. Долгое время они скрывали свои отношения, а их любовь развивалась на расстоянии. В итоге Евгений поставил вопрос ребром, и девушка выбрала личное счастье, оставила в России карьеру журналиста и переехала к возлюбленному в Питтсбург.



В 2016 году у пары родился сын Никита, буквально через несколько дней Евгений выиграл с «пингвинами» второй Кубок Стэнли, а затем расписался с Анной.

«В США всем выдают по $ 1000 – это правда». Как семья Малкина переживает коронавирус Прекрасная Анна Кастерова в прямом эфире «Инстаграма» – о панике в США, цене на маски, новостях из России и американском паспорте мужа.

Александр Фролов и Юлия Началова

Певицу Юлию Началову привлекали спортсмены. Сначала она была замужем за футболистом Алдониным, потом ушла от него к хоккеисту Александру Фролову, с которым познакомилась в США. Фролов тогда ещё выступал за «Лос-Анджелес», это был его последний сезон в НХЛ. В 2011 году хоккеист продолжил карьеру в КХЛ, пара жила на два города – Омск и Москву.



Фролов делал Юлии, чья карьера уже шла на спад, щедрые подарки – финансировал концерты, бенефисы, оплачивал медицинские обследования, когда у девушки начались проблемы со здоровьем. Но в 2016 году гражданский брак распался.



Год назад Фролов и Началова снова попали в сводки новостей. Здоровье Юлии резко ухудшилось, её госпитализировали и ввели в искусственную кому, а через несколько дней певица умерла. Сообщалось, что состояние Началовой ухудшилось после того, как Фролов подал на неё в суд в попытках заполучить половину общей квартиры. Сам хоккеист, впрочем, обвинения отрицал, суд также встал на его сторону.

Александр Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 млн рублей

Игорь Макаров и Лера Кудрявцева

Последняя в нашем списке пара – одна из самых необычных. Всё дело в том, что телеведущая Лера Кудрявцева старше своего мужа-хоккеиста на 16 лет! И это совершенно не мешает их гармоничному браку – они познакомились в 2012 году и уже через несколько месяцев решили скрепить отношения узами брака. И если вначале многие смотрели на этот странный роман скептически, то с годами стало понятно – это любовь. В 2018 году у пары родилась дочь.