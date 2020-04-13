Указ КГБ или козни тренера? История скандального письма Мальцеву

Паузе в мировом спорте не видно конца и края, а потому продолжаем предаваться воспоминаниям о делах давно минувших дней. В этот раз поговорим о событиях, которые произошли в середине 70-х годов прошлого века в московском «Динамо». По ходу сезона-1974/1975 в бело-голубом клубе произошёл конфликт между суперзвездой советского хоккея того времени Александром Мальцевым и молодым тренером Владимиром Юрзиновым, только что пришедшим к управлению динамовским коллективом. Разногласия между хоккеистом и наставником получили всенародную огласку, так как Мальцева пристыдили через печать, а в советское время это могло привести к весьма печальным последствиям даже для лидера сборной СССР.

«Динамо» — 70 лет! Легенды клуба: от Мальцева до Овечкина В день 70-летия московского «Динамо» вспоминаем легендарных игроков и тренеров клуба. От Чернышёва и Мальцева до звёздного Овечкина.

Как Юрзинов в «Динамо» начал порядок наводить

Началось всё с того, что по ходу сезона-1974/1975 из «Динамо» был уволен Аркадий Чернышёв, тренировавший бело-голубых с момента основания клуба в 1946 году. Причин для замены наставника было несколько: «Динамо» к концу осени плелось на 8-м месте, чего с командой не случалось за все 28 лет существования, а коллектив сотрясали различного рода скандалы, с которыми Чернышёв справиться не мог. Говорят, что хоккеисты «Динамо» написали письмо в Центральный совет клуба, в котором говорилось об «ухудшении качества тренировок и общей дисциплины в динамовском коллективе». В результате после поражения «Динамо» в финале Кубка СССР от «Крыльев Советов» в высоких инстанциях приняли решение отправить Чернышёва на заслуженный отдых, а его место в клубе занял 34-летний Владимир Юрзинов – плоть от плоти динамовец, отдавший бело-голубым цветам 15 лет игровой карьеры.

Фото: РИА Новости

«В начале 1970-х я часто подменял Аркадия Ивановича (Чернышёва. – Прим. «Чемпионата») во время его отсутствия на занятиях, был играющим тренером. Многих ребят знал, две трети коллектива вообще играло со мной за несколько лет до этого в “Динамо”. Так что у меня не было проблем в налаживании межличностных отношений с игроками. В последние годы карьеры они привыкли к тому, что я часто провожу тренировки», — вспоминал Юрзинов. При этом он не скрывал, что в «Динамо» существовали проблемы с атмосферой в коллективе. «Команда была неуправляемой, часто проигрывала. Не секрет, что Аркадий Иванович души не чаял в Мальцеве и Васильеве и прощал им многое. А как известно, когда многое позволяют, велик соблазн сесть на шею. Некая атмосфера расслабленности, к сожалению, стала укрепляться в клубе, расхолаживания и ветеранов команды, и, что хуже всего, молодых новичков», — приводит слова Юрзинова Максим Макарычев в книге «Александр Мальцев».



Юрзинов сразу же принялся наводить порядок в «Динамо». Изменил тренировочный процесс, добавил упражнений на физику, внедрил научный подход к занятиям, а самое главное — уделил особое внимание внутрикомандной дисциплине и дал понять, что не собирается признавать никаких авторитетов. «Юрзинов, только начавший тренировать “Динамо”, специально показывал, что все в коллективе для него равны, неважно, звезда ты или начинающий хоккеист. Если наказание, то равное для всех игроков вне зависимости от выигранных титулов», — вспоминал Игорь Самочернов, игравший за «Динамо» в те годы.

«Я перекрыл рекорд Юрзинова по шайбам за «Динамо». Это его невероятно задело»

Разумеется, такой подход был совсем не по душе динамовским «старичкам», привыкшим к консервативному и лояльному к ним Чернышёву. Особенно тяжело переживал изменения ранимый Александр Мальцев, не понимавший, зачем ему, пятикратному чемпиону мира и олимпийскому чемпиону, вдруг нужно перестраивать систему тренировок и разучивать какие-то новые элементы на занятиях. И всё это с подачи молодого тренера без заслуг и званий, который, по словам Мальцева, на собрании у большого динамовского начальства однажды заявил, что ему, Юрзинову, нужны «не звёзды, а мальчики, которые бы его слушались». Эти слова дошли до Мальцева и Валерия Васильева, двух главных старожилов клуба, и после этого отношения между игроками и тренером существенно осложнились.

Фото: РИА Новости

На первых порах это было лишь недопонимание между молодым и требовательным тренером и титулованными хоккеистами – привычное, в общем-то, дело для любой эпохи. Но на рубеже 1974 и 1975 годов разгорелся настоящий скандал. «Динамо» тогда отправлялось в Швецию на предновогодний турнир Кубок Ахерна, а уже во Внуково бело-голубые не досчитались своего капитана – Александра Мальцева. Юрзинов, немного подождав, принял решение лететь на турнир без него.



«Началось всё с того, что я в «Динамо» перекрыл рекорд Юрзинова по количеству заброшенных шайб. Его это невероятно задело. А в сентябре 1974-го я женился. Расписались — и уже на следующий день я играл с «Химиком». Тренировал «Динамо» Чернышёв. Спрашиваю: «Раз не вышло со свадебным путешествием, можно хоть Новый год встречу дома и не поеду в Швецию на Кубок Ахерна?» — «Ладно». Все динамовские начальники были в курсе нашей договорённости. Но в конце ноября Чернышёва снимают, назначают Юрзинова. И он требует, чтоб я летел на турнир. Хотел в команде укрепить свой авторитет. Дескать, если уж на Мальцева управу нашёл, с остальными и подавно разберусь», — рассказывал Мальцев в интервью «Спорт-экспрессу».



По официальной версии Мальцев проспал будильник, но в неё в «Динамо», разумеется, никто не верил, да и сам Александр Николаевич никогда особо не скрывал своего демарша. Однако поначалу казалось, что громкого скандала не будет: Мальцев, по его собственному признанию, уже 3 января начал тренировки, затем присоединился к вернувшимся из Швеции с победой партнёрам и в первой же игре за «Динамо» после возобновления чемпионата СССР сделал пента-трик в ворота «Крыльев Советов». «И Юрзинов замолчал», — вспоминал Мальцев.

Народного любимца пристыдили на всю страну. Мальцев всё понял правильно

Но 16 января в главной союзной газете «Комсомольской правде» появилось открытое письмо к Мальцеву под названием «Ничего не случилось…». Автором был Владимир Снегирёв – заместитель редактора отдела физкультуры и спорта «Комсомолки» и хороший знакомый Мальцева. Письмо взывало к совести Мальцева и призывало его образумиться и пересмотреть поведение и образ жизни. Всенародного любимца пристыдили на весь Советский Союз!

Фото: РИА Новости

Снегирёв писал, что Мальцев серьёзно подвёл «Динамо», не полетев на Кубок Ахерна, и предлагал Александру разобраться в себе. Мол, слава вскружила ему голову, нарушения спортивного режима и пьянство стали обыденным делом, а пирушки для Мальцева начали затмевать хоккей. Корреспондент сделал вывод, что опоздание на вылет в Швецию логично вытекало из образа жизни спортсмена. Снегирёв призывал Мальцева «задуматься об ответственности перед самим собой, перед товарищами, перед своим клубом, перед хоккеем». Настоящее предупреждение было вынесено хоккеисту в последних строках письма: «Не стоит, право, дожидаться очередного звонка. Ведь он, Александр, может оказаться последним. Понимаешь, последним».



Сам Мальцев был уверен, что письмо – это козни Юрзинова (а ещё хоккеист смертельно обиделся на Снегирёва, которого считал другом), но популярна была версия о том, что публикация была санкционирована с самого верха, а именно – из КГБ. Председателем ведомства в те годы был куратор хоккейного «Динамо» Юрий Андропов, и его явно не устраивало плачевное положение бело-голубых в таблице. Через печать он вполне мог попытаться встряхнуть капитана «Динамо», а заодно и всю команду.

Через месяц в «Комсомолке» появилось ещё одно послание, на этот раз за авторством Анатолия Тарасова. Публикация называлась «Спроси себя сам…», и в ней легендарный тренер делился размышлениями о состоянии морально-нравственного климата в отечественном хоккее. Часть послания была посвящена персонально Мальцеву. «Быстро пролетело время, и ты из способного стал одним из сильнейших хоккеистов. Пришла пора, Александр, платить долги: свой опыт, свои знания передавать молодёжи, благодарить не словами, а делом динамовский коллектив, воспитавший тебя…



Но для этого надо изменить отношение к себе, к своей жизни, многое пересмотреть в ней. Надо навсегда отвернуться от тех, кто тянет тебя в ресторан. Ты долгие годы был в боевом расчете победного советского хоккея. Останься в строю и сегодня, и завтра», — писал Тарасов.

Фото: РИА Новости

В советские годы невозможно было не обращать внимания на главный печатный голос страны. К тому же Мальцев хорошо понимал, с чьей подачи этот голос призывает его образумиться. По сути, форварду намекнули, что для успешного продолжения карьеры в «Динамо» и сборной СССР ему необходимо поумерить пыл и не идти против Юрзинова, которого к управлению командой привели из самых высших инстанций.



Для начала Мальцев опубликовал на страницах той же «Комсомолки» ответное письмо, в котором раскаялся и пообещал сделать выводы. «Уважаемые товарищи! Я бережно храню номера „Комсомольской правды“ за прошлые годы, в которых обо мне, тогда ещё начинающем хоккеисте, говорилось немало хороших слов. Ваша газета всегда была и остаётся для меня добрым советчиком и наставником. Как это ни печально, но в том, что на страницах „Комсомолки“ появилось открытое письмо в мой адрес, виноват только я сам. Мне горько было читать эти строки, но тем не менее я хочу сказать спасибо своей комсомольской газете за прямоту и искренность.



Понимаю, что возвратить потерянное доверие будет трудно. Но о другом не думаю. Сейчас, когда наша команда переживает трудные времена, я понимаю, что должен стараться еще больше, относиться к себе гораздо строже. Хочу делом доказать, что вы и все читатели, приславшие в ответ на публикацию свои письма, не напрасно верите в меня».



После этого Мальцев перешёл от слов к делу. Он вновь заблистал в чемпионате СССР, стремясь с удвоенной энергией доказать, что он – лучший на льду. «Во второй половине того чемпионата Саша так заблистал в играх первенства СССР, так повёл за собой команду, что нам оставалось кусать локти из-за проваленного старта чемпионата», – вспоминал динамовский ветеран Михаил Титов. Что касается популярности Мальцева в СССР, то скандал с письмом в «Комсомолке» только повысил её. В советские годы в народе особенно любили гонимых официальной пропагандой. Однако Мальцев больше не давал поводов для критики как в игровом, так и в бытовом плане. Мотивационное письмо повлияло на него наилучшим образом.



В «Динамо» под руководством Юрзинова Мальцев играл до 1979 года, после чего тренера, так и не сумевшего привести бело-голубых к золоту чемпионата СССР, сняли с должности и отправили в Ригу. Всего Мальцев провёл за бело-голубых 16 сезонов, выиграл с «Динамо» пять серебряных и семь бронзовых комплектов наград, но привести ставший родным клуб к союзному золоту ему так и не удалось. Зато со сборной СССР Мальцев выиграл девять чемпионатов мира и две Олимпиады и заслуженно вошёл в пул легенд отечественного хоккея.



Другие материалы:

Первый разгром Канады. Наглость организаторов не знала границ, это только разозлило СССР В день матча стали продавать билеты на дополнительную игру за звание чемпионов Европы, которая должна была состояться после поражения СССР.

«Вы позорите страну, я сообщу Брежневу!» Крупнейшее поражение сборной СССР нанесли чехи Яркое и непримиримое хоккейное противостоянии 20 века, где игроки бросали шайбами в тренеров, а Тарасова просили не приезжать в Прагу.

После победы со счётом 16:1 в сборной СССР нашли допинг. Золота Олимпиады могло и не быть Нашу команду могли снять с турнира, но тут вмешался врач сборной и отстоял Цыганкова. Защитник в итоге сыграл ключевую роль в победе.