Из Америки в Россию. 12 российских хоккеистов, которым пора возвращаться домой

Рассказываем про российских хоккеистов, которым стоит всерьёз задуматься о возвращении домой. В НХЛ на этих игроков практически не рассчитывают, а в КХЛ они будут востребованы и получат гораздо больше игрового времени.
н. Яков Тренин («Нэшвилл»)
Контракт до 2020 года
Права в КХЛ: «Трактор»
Тренину давали шанс в прошлом (так и не завершившемся) сезоне НХЛ, Яков неплохо проявил себя в составе «хищников», но на постоянной основе на него пока не рассчитывают. В КХЛ Тренин точно заиграет в «Тракторе». Думается, что челябинцы с удовольствием бы его подписали.
н. Виталий Абрамов («Оттава»)
Контракт до 2021 года
Права в КХЛ: «Трактор»
У левого вингера Абрамова ещё год контракта с «Оттавой». В принципе, в канадском клубе идёт активная перестройка и шанс Виталию могут предоставить, но доволен ли он сам своим нынешним положением в системе команды и регулярным прозябанием в АХЛ? Думается, что вряд ли. В «Тракторе», опять же, Виталий получит железное место в основе.
н. Клим Костин («Сент-Луис»)
Контракт до 2022 года
Права в КХЛ: —
После смены московскими динамовцами юрлица клуб потерял права на всех молодых игроков, в том числе и на Клима Костина. У форварда совершенно не получается в Северной Америке, в «Сент-Луисе» на него не рассчитывают, поэтому нужно договариваться о расторжении контракта и возвращаться в Россию. Кстати, «Динамо» в любом случае будет считаться приоритетным вариантом для Клима.
Фото: Scott Rovak/NHLI via Getty Images
н. Валентин Зыков («Вегас»)
Контракт до 2020 года
Права в КХЛ: ЦСКА
Зыков не так давно попал в неприятную историю в «Вегасе» с употреблением допинга, «золотые рыцари» выставляли его на драфт отказов, постоянно отправляли в АХЛ. Карьера Валентина в Северной Америке идёт по наклонной. Президент ЦСКА Игорь Есмантович не скрывает, что в ЦСКА всегда рады видеть своих воспитанников. Пришло время возвращаться.
н. Евгений Свечников («Детройт»)
Контракт до 2020 года
Права в КХЛ: «Ак Барс»
Свечников-старший, в отличие от Свечникова-младшего, так и не раскрыл свой потенциал в Северной Америке. В «Детройте» нынче смутные времена, да и травмы Евгения просто замучили. В КХЛ права на Свечникова принадлежат «Ак Барсу». Со стороны казанцев было бы хорошим шагом вернуть в свою систему этого форварда.
з. Ринат Валиев («Калгари»)
Контракт до 2020 года
Права в КХЛ: «Ак Барс»
Валиев закисает в Северной Америке. Ринат не сдаётся и старается себя проявить, но не получается выйти на необходимый уровень. Тем более «Калгари» — достаточно специфический клуб, в котором российским хоккеистам заиграть проблематично. В Казани давно хотели вернуть Валиева себе. Думается, что время пришло, хотя сам игрок, по словам генменеджера казанцев Рафика Якубова, хочет продолжать цепляться за свой шанс в НХЛ. Может, всё же передумает?
н. Михаил Воробьёв («Филадельфия»)
Контракт до 2020 года
Права в КХЛ: «Салават Юлаев»
У Воробьёва заканчивается контракт с «Филадельфией». Собственно говоря, за «Флайерз» Михаил практически не сыграл, так как его постоянно командируют в фарм-клуб. Опять же, в «Салавате» Михаила бы точно трудоустроили и предоставили игровое время. Центральный российский нападающий с небольшой зарплатой – именно то, что нужно юлаевцам.
н. Владислав Каменев («Колорадо»)
Контракт до 2020 года
Права в КХЛ: «Металлург» Мг
Каменев никак не выйдет на свой уровень из-за постоянных травм. В «Колорадо» сейчас собралась хорошая команда, в которой играет много российских хоккеистов. Однако не всем им находят место в основном составе. Контракт Влада Каменева заканчивается, а в «Магнитке» как раз строят новую команду, которую хоккеисты бы однозначно усилил. Опять же, если травмы будут обходить стороной.
в. Артём Загидулин («Калгари»)
Контракт до 2020 года
Права в КХЛ: «Металлург» Мг
Заканчивается контракт и у вратаря Артёма Загидулина. В КХЛ он, как и Каменев, принадлежит «Магнитке». Учитывая нестабильность Василия Кошечкина и провальный сезон Василия Демченко, который покинет клуб, приглашение Загидулина будет выглядеть логичным шагом. В НХЛ Артёму вряд ли будут доверять, зато в Магнитогорске он точно не будет на регулярной основное полировать лавку.
н. Николай Прохоркин («Лос-Анджелес»)
Контракт до 2020 года
Права в КХЛ: СКА
В «Кингз» у российских игроков в последнее время не клеится. Яркий пример – Илья Ковальчук, который подписался в клубе из Калифорнии на хорошие деньги, но толком там так и не заиграл. Не получается и у Николая Прохоркина, который мало играет, мало забивает и вообще находится не в своей тарелке. В СКА же у Николая получалось хорошо. Питер подпишет нападающего, если тот решит вернуться в Россию.
Фото: Rob Curtis/Icon Sportswire via Getty Images
з. Александр Елесин («Калгари»)
Контракт до 2021 года
Права в КХЛ: «Локомотив»
У Елесина ещё год действующего соглашения с «Калгари», но можно договориться с «огоньками» полюбовно и вернуться в КХЛ. Думается, что это решение будет оптимальным для Александра. Ни у него, ни у Загидулина, ни у Валиева никаких особых перспектив в канадском клубе нет. В «Локомотиве» же Елесина примут с распростёртыми объятиями. Будущий главный тренер «железнодорожников» Андрей Скабелка любит хоккеистов такого плана.
з. Илья Любушкин («Аризона»)
Контракт до 2020 года
Права в КХЛ: «Локомотив»
Сказать, что Любушкин проваливается в «Аризоне», нельзя. Однако ничего сверхъестественного российский защитник не показывает. Конечно, Илье хочется и дальше стараться показывать себя с лучшей стороны в НХЛ и прогрессировать, но вариант с возвращением в Россию выглядит более перспективным. Опять же, в «Локомотиве» от Ильи точно не откажутся.
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:
- 13 апреля 2020
-
16:31
-
15:50
-
15:22
-
14:54
-
14:36
-
14:22
-
13:46
-
13:24
-
12:58
-
12:39
-
12:13
-
11:49
-
11:37
-
11:21
-
10:39
-
10:20
-
10:03
-
09:46
-
09:28
-
09:20
-
01:01
-
00:53
-
00:40
- 12 апреля 2020
-
23:57
-
23:49
-
22:56
-
22:09
-
21:41
-
21:02
-
20:31
-
19:57
-
19:43
-
18:56
-
18:32
-
17:49