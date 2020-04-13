Из Америки в Россию. 12 российских хоккеистов, которым пора возвращаться домой

У некоторых из них контракты будут действовать и на следующий год, но перспектив в НХЛ у этих игроков практически нет.

Рассказываем про российских хоккеистов, которым стоит всерьёз задуматься о возвращении домой. В НХЛ на этих игроков практически не рассчитывают, а в КХЛ они будут востребованы и получат гораздо больше игрового времени.

Кому из россиян пора вернуться из Америки в КХЛ?

Контракт до 2020 года



Права в КХЛ: «Трактор»



Тренину давали шанс в прошлом (так и не завершившемся) сезоне НХЛ, Яков неплохо проявил себя в составе «хищников», но на постоянной основе на него пока не рассчитывают. В КХЛ Тренин точно заиграет в «Тракторе». Думается, что челябинцы с удовольствием бы его подписали.

Контракт до 2021 года



Права в КХЛ: «Трактор»



У левого вингера Абрамова ещё год контракта с «Оттавой». В принципе, в канадском клубе идёт активная перестройка и шанс Виталию могут предоставить, но доволен ли он сам своим нынешним положением в системе команды и регулярным прозябанием в АХЛ? Думается, что вряд ли. В «Тракторе», опять же, Виталий получит железное место в основе.

Контракт до 2022 года



Права в КХЛ: —



После смены московскими динамовцами юрлица клуб потерял права на всех молодых игроков, в том числе и на Клима Костина. У форварда совершенно не получается в Северной Америке, в «Сент-Луисе» на него не рассчитывают, поэтому нужно договариваться о расторжении контракта и возвращаться в Россию. Кстати, «Динамо» в любом случае будет считаться приоритетным вариантом для Клима.

Фото: Scott Rovak/NHLI via Getty Images

Контракт до 2020 года



Права в КХЛ: ЦСКА



Зыков не так давно попал в неприятную историю в «Вегасе» с употреблением допинга, «золотые рыцари» выставляли его на драфт отказов, постоянно отправляли в АХЛ. Карьера Валентина в Северной Америке идёт по наклонной. Президент ЦСКА Игорь Есмантович не скрывает, что в ЦСКА всегда рады видеть своих воспитанников. Пришло время возвращаться.

Есмантович: Зыков — наш парень, мы всегда рады видеть в ЦСКА наших воспитанников

Контракт до 2020 года



Права в КХЛ: «Ак Барс»



Свечников-старший, в отличие от Свечникова-младшего, так и не раскрыл свой потенциал в Северной Америке. В «Детройте» нынче смутные времена, да и травмы Евгения просто замучили. В КХЛ права на Свечникова принадлежат «Ак Барсу». Со стороны казанцев было бы хорошим шагом вернуть в свою систему этого форварда.

Контракт до 2020 года



Права в КХЛ: «Ак Барс»



Валиев закисает в Северной Америке. Ринат не сдаётся и старается себя проявить, но не получается выйти на необходимый уровень. Тем более «Калгари» — достаточно специфический клуб, в котором российским хоккеистам заиграть проблематично. В Казани давно хотели вернуть Валиева себе. Думается, что время пришло, хотя сам игрок, по словам генменеджера казанцев Рафика Якубова, хочет продолжать цепляться за свой шанс в НХЛ. Может, всё же передумает?

Петров ведёт переговоры по новому контракту с «Ак Барсом». Валиев хочет остаться в НХЛ

Контракт до 2020 года



Права в КХЛ: «Салават Юлаев»

У Воробьёва заканчивается контракт с «Филадельфией». Собственно говоря, за «Флайерз» Михаил практически не сыграл, так как его постоянно командируют в фарм-клуб. Опять же, в «Салавате» Михаила бы точно трудоустроили и предоставили игровое время. Центральный российский нападающий с небольшой зарплатой – именно то, что нужно юлаевцам.

Контракт до 2020 года



Права в КХЛ: «Металлург» Мг



Каменев никак не выйдет на свой уровень из-за постоянных травм. В «Колорадо» сейчас собралась хорошая команда, в которой играет много российских хоккеистов. Однако не всем им находят место в основном составе. Контракт Влада Каменева заканчивается, а в «Магнитке» как раз строят новую команду, которую хоккеисты бы однозначно усилил. Опять же, если травмы будут обходить стороной.

Контракт до 2020 года



Права в КХЛ: «Металлург» Мг



Заканчивается контракт и у вратаря Артёма Загидулина. В КХЛ он, как и Каменев, принадлежит «Магнитке». Учитывая нестабильность Василия Кошечкина и провальный сезон Василия Демченко, который покинет клуб, приглашение Загидулина будет выглядеть логичным шагом. В НХЛ Артёму вряд ли будут доверять, зато в Магнитогорске он точно не будет на регулярной основное полировать лавку.

Контракт до 2020 года



Права в КХЛ: СКА



В «Кингз» у российских игроков в последнее время не клеится. Яркий пример – Илья Ковальчук, который подписался в клубе из Калифорнии на хорошие деньги, но толком там так и не заиграл. Не получается и у Николая Прохоркина, который мало играет, мало забивает и вообще находится не в своей тарелке. В СКА же у Николая получалось хорошо. Питер подпишет нападающего, если тот решит вернуться в Россию.

Фото: Rob Curtis/Icon Sportswire via Getty Images

Контракт до 2021 года



Права в КХЛ: «Локомотив»



У Елесина ещё год действующего соглашения с «Калгари», но можно договориться с «огоньками» полюбовно и вернуться в КХЛ. Думается, что это решение будет оптимальным для Александра. Ни у него, ни у Загидулина, ни у Валиева никаких особых перспектив в канадском клубе нет. В «Локомотиве» же Елесина примут с распростёртыми объятиями. Будущий главный тренер «железнодорожников» Андрей Скабелка любит хоккеистов такого плана.

Контракт до 2020 года



Права в КХЛ: «Локомотив»



Сказать, что Любушкин проваливается в «Аризоне», нельзя. Однако ничего сверхъестественного российский защитник не показывает. Конечно, Илье хочется и дальше стараться показывать себя с лучшей стороны в НХЛ и прогрессировать, но вариант с возвращением в Россию выглядит более перспективным. Опять же, в «Локомотиве» от Ильи точно не откажутся.



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