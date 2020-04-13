Выбрали деньги, а не НХЛ. Российские игроки, решившие остаться в КХЛ

Для многих из них решение оказалось правильным, а кто-то уже успел попробовать себя за океаном.

Далеко не все хоккеисты хотят непременно перебраться из России в Северную Америку и выступать по ту сторону океана. Некоторых вполне устраивают большие зарплаты на родине и игра в Континентальной лиге.

Наши хоккеисты бегут в Америку. Денег меньше, больше в России их ничем не удержать Первые ласточки уже подписали контракты с клубами. В следующем году в НХЛ может сыграть до 70 россиян.

н. Владимир Ткачёв («Локомотив»), 26 лет

Ткачёва на пике его игры и популярности, ещё в форме казанского «Ак Барса», звали к себе многие клубы КХЛ. Однако он, на тот момент «разрывавший» КХЛ, принял решение остаться в России. Позднее в Казани у этого форварда разладилось, в результате чего его обменяли в «Локомотив», где Ткачёв пытается перезагрузить свою карьеру.

н. Антон Слепышев (ЦСКА), 25 лет

Слепышев принял двухлетнее предложение ЦСКА и продолжит выступать в КХЛ. У Антона уже имеется опыт неудачного выступления за «Эдмонтон». Сейчас «нефтяники» снова звали Слепышева к себе, но хоккеист им отказал. В результате через два года в теории он может уехать в Северную Америку уже в статусе неограниченно свободного агента. Если, конечно, Антон захочет уезжать.

з. Никита Нестеров (ЦСКА), 27 лет

Защитник ЦСКА Нестеров сам говорил, что общается с руководством ЦСКА относительно нового длительного контракта с «армейским» клубом. Никита хорошо зарабатывает в московском клубе, в НХЛ уже он уже успел поиграть и, видимо, возвращаться за океан больше не хочет. Что ж, хоккеиста можно понять. Логика в его решение есть.

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н. Владимир Брюквин («Динамо» М), 25 лет

Брюквиным всерьёз интересовался «Монреаль». Более того, Владимир даже ездил знакомиться с канадской командой и общался с руководством, но в мае 2019 года Брюквин принял решение продлить контракт с «Динамо», который будет действовать ещё весь следующий год. Непонятно, отправится ли Владимир после его завершения в «Монреаль», но верится в это с трудом.

н. Владимир Ткачёв (СКА), 24 года

Вполне мог отправиться в Северную Америку форвард Владимир Ткачёв. Но в результате уфимцы обменяли права на него на Никиту Сошникова, а руководство питерского клуба убедило Ткачёва не уезжать и подписать двухлетний контракт. В городе на Неве Ткачёв чувствует себя вполне комфортно, являясь одним из ведущих нападающих клуба. Посмотрим, соберётся ли он в НХЛ после завершения нынешнего соглашения.

Владимир Ткачёв (справа) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

н. Анатолий Голышев («Автомобилилист»), 25 лет

Голышев давно мог уехать в НХЛ и попробовать свои силы в «Айлендерс», куда его звали, однако в начале апреля 2019 года Анатолий заключил с «Автомобилистом» новое четырёхлетнее соглашение. Теперь есть большие сомнения, удастся ли форварду когда-то сыграть за океаном. Его всё устраивает в уральском клубе, где у ведущих игроков большие зарплаты.

н. Андрей Локтионов («Металлург»), 29 лет

Андрей Локтионов уже пробовал пробиться НХЛ, но как следует закрепиться в лучшей лиге мира у нападающего не получалось. После завершения контракта с «Локомотивом» сторона Локтионова снова думала о Северной Америке, однако Геннадий Величкин дал в «Магнитке» такие деньги, от которых просто нереально было отказаться. Увы, но сезон в Магнитогорске получился для Андрея провальным. Думается, что теперь об НХЛ можно забыть. Сейчас Локтионову ищут новую команду.

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