Драка с британцами, прозвище Царь, гол на Олимпиаде. Каким хоккеистом был Игорь Никитин

Игорь Никитин — действующий тренер-чемпион КХЛ. Один из самых корректных, спокойных и в то же время требовательных наставников нашей лиги. Этот образ Никитин несёт уже на протяжении 12 лет – с тех самых пор, как он дебютировал на тренерском мостике «Авангарда» в самом первом сезоне КХЛ. А каким был Никитин-хоккеист? Вспоминаем вместе.

От клюшки из вишни до золота МХЛ

Игорь родился 23 марта 1973 года в Усть-Каменогорске – кузнице хоккейных талантов КазССР, а затем и Казахстана. Никитин с детства не бредил хоккеем, мечтая о другой профессии, но в Устинке в то время трудно было не поддаться магии игры с клюшкой и шайбой. «Мне больше хотелось стать шофером. Но в городе, где я рос, — Усть-Каменогорске, в то время был очень популярен хоккей. Меня увлекла эта игра, и я целыми днями проводил время на льду. Чтоб поддержать мое рвение, мне дед даже клюшку из вишни выточил. Кстати, она у меня сохранилась. Вот так, с детских лет определилась моя судьба», — рассказывал Никитин в интервью.



В семь лет Игорь начал заниматься хоккеем в школе местного «Торпедо», а в 18 он добился первого большого успеха в карьере. Никитин попал в состав юниорской сборной СССР на чемпионат Европы U18 и выиграл серебряную медаль – опередить советскую молодёжь смогли только хозяева турнира из Чехословакии. Возможно, надёжный и хорошо обученный защитник-домосед продолжил бы свой путь в иерархии сборных СССР, но через восемь месяцев после ЮЧЕ Советский Союз прекратил своё существование. Дальше Игорь Никитин играл только за сборную Казахстана.



В усть-каменогорском «Торпедо» Никитин дебютировал в сезоне-1990/1991 и затем провёл в родной команде четыре года. Там молодой защитник поиграл вместе со своим погодкой Алексеем Трощинским, а также с будущими легендами «Магнитки» — братьями Корешковыми. В родном городе Игорь вырос в крепкого, умного, спокойного оборонца, и в 1994 году интересного хоккеиста заметила «Лада» — один из самых влиятельных клубов тех лет.



В Тольятти Никитина пригласил Геннадий Цыгуров, и вряд ли когда-нибудь наставник разочаровался в своём решении. Неконфликтный и рассудительный за пределами льда и надёжный на площадке Никитин в первый же год выиграл с тольяттинцами дебютные для себя медали на клубном уровне – серебро Кубка Европы-1995. В том же сезоне «Лада» стала второй в чемпионате Межнациональной хоккейной лиги, зато через год именно тольяттинцы выиграли звание лучшей команды на постсоветском пространстве. А капитаном «Лады» был именно Никитин.

Наша история. Часть 50. 1995-1996 Чемпионство "Лады", динамовский Кубок МХЛ, новая система "регулярки" и бомбардирские способности Анатолия Емелина – в материале, посвящённом российскому хоккейному сезону-1995/96.

Однако в Тольятти Игорь не задержался – главной командой в его игроцкой жизни стал «Авангард». В Омск Никитин перешёл транзитом через «Нефтехимик» и закрепился в «ястребиной» стае на долгие девять лет. «Мне было 24 года, когда я приехал играть в Омск. Самый возраст для спортсмена. Конечно, самый яркий момент карьеры – это чемпионство. Мы ведь очень долго к этому шли с «Авангардом», прошли все этапы: становление, развитие — и потом боролись за высшие награды», — рассказывал Никитин.

Драка с британцами, отменённый «золотой» гол, сенсация на Олимпиаде

С «Авангардом» Игорь действительно прошёл длинный путь от дерзких выскочек Суперлиги до одного из ведущих топ-клубов российского хоккея. С «ястребами» Никитин выиграл серебро чемпионата России в 2001 году, а венец игровой карьеры защитника совпал с главным достижением омской хоккейной команды – золото сезона-2003/2004. Интересно, что Никитин мог стать автором победной шайбы в решающем, пятом матче серии «Авангарда» и «Магнитки», но арбитры в очень спорной ситуации отменили его гол (судьи нашли помеху вратарю со стороны Максима Сушинского), и в результате дело дошло до серии буллитов. Там у «ястребов» нашлись другие герои, но партнёры не забыли про Никитина и сделали ему подарок в виде позолоченной шайбы. «Ребята, видно, подумали, что именно этот гол – золотой. Сделали такую вот шайбу, подарили мне и сказали повесить дома. Не мог отказаться. Никогда не сожалею о том моменте, когда гол не засчитали. Все, что ни делается – к лучшему. Так оно и вышло в итоге – мы стали чемпионами. А мой гол, наверное, ребят подхлестнул как-то в решающие моменты финала. Не зря есть примета: раз шайба дорогу в ворота нашла, непременно там ещё раз окажется», – рассказывал Никитин в интервью журналу «Футбол-Хоккей».



Видео незасчитанного гола Игоря Никитина в финале с «Металлургом».



И всё же тогда в истории остался нереализованный буллит Валерия Карпова, а самый яркий эпизод с участием Игоря Никитина в «Авангарде» случился шестью годами ранее. В матче Континентального кубка-1998 «ястребы» дома громили «Шеффилд», и дело закончилось серьёзными разборками на кулаках. Никитин был одним из тех, кто активно бился с дерзкими британцами. Результат – сломанный нос и респект фанатов «Авангарда».



Видео массовой драки в матче «Авангард» — «Шеффилд» (начиная с 1:45).



Из Омска в феврале 1998-го Никитин отправился на Олимпийские игры в Нагано, где сборная Казахстана сенсационно вышла в четвертьфинал. Это стало лучшим достижением в истории хоккея этой страны. «Никто не ожидал, что в Японии мы сумеем пробиться в четвертьфинал Олимпийских игр. Но команда прыгнула выше головы. В первую очередь благодаря тому, что сложился отличный коллектив: Виталий Еремеев в воротах, Игорь Земляной, Алексей Трощинский, Владимир Антипин в обороне, братья Корешковы, Константин Шафранов, Михаил Бородулин в атаке. А объединил команду Борис Викторович Александров», — вспоминал затем Никитин.



В редком сезоне Игорь забрасывал более одной шайбы, но в скоротечном олимпийском турнире в Нагано ему всё же удалось вписать свою фамилию в протокол. В матче, который Казахстан проиграл финнам 2:8, Никитин забил один из голов престижа. В большинстве, с передачи своего хорошего друга Алексея Трощинского.

Видео гола Игоря Никитина на Олимпиаде-1998 (начиная с 5:20).

С Трощинским Никитин успеет пересечься и в «Авангарде» в сезоне-2005/2006. В том чемпионате Игорь сыграл лишь 17 матчей из-за травмы спины, но всегда оставался с командой. Никитин даже попросился на тренерский мостик к Валерию Белоусову, а тот долго не думал: «Даже нужно. Ты давай с защитниками поработай, помогай ребятам». Тогда-то Никитин и задумался о новом виде деятельности и поступил в Высшую школу тренеров.

Нетипичный Царь

Игровую карьеру Игорь завершил спустя два года в составе новосибирской «Сибири», и сразу же, едва сняв коньки, вошёл в тренерский штаб Сергея Герсонского в ставшем родным «Авангарде». Именно под руководством Никитина «ястребы» сотворили главную сенсацию в современной истории российского хоккея. Но это уже другая история.

Фото: hawk.ru

Про Никитина-хоккеиста известно не так много: он редко давал интервью, да и в целом был не интересен журналистам. Он никогда не скандалил с тренерами, не попадал в истории, не задумывался об НХЛ, не эпатировал на льду. Главной чертой Игоря всегда была надёжность. Лечь под бросок, прервать острую атаку соперника, подраться с зарвавшимся оппонентом (редко, но было) – вот стихия Никитина. Он был очень скромным и правильным хоккеистом, но при этом в «Авангарде» заработал прозвище Царь. «В «Авангарде» Никитина называли Царь. Ещё до моего приезда в Омск он получил это прозвище. Запамятовал, кто придумал, но понимаю почему. Он по жизни очень спокойный. Никогда не влипал вне льда в передряги. И плюс царская осанка…», — рассказывал про бывшего одноклубника Максим Соколов.

Никитин не был похож на стандартного хоккеиста. Он много читал, а свободное время проводил с семьёй в своём загородном доме. От хоккея ему помогали расслабиться не клубы и тусовки, а вишни и яблони. «Моя главная страсть – семья. Когда сезон заканчивается, мы все вместе едем на дачу. У нас есть загородный дом, мы часто туда приезжаем. Моя главная обязанность – следить за садом. Это мое настоящее увлечение. Очень нравится ухаживать за вишней, яблоней. У нас сейчас около 40 деревьев, и все на мне: нужно вовремя обрезать лишние ветки, удобрить землю и так далее. После того как провёл непростой сезон и устал от города, на природе чувствуешь себя по-другому. Атмосфера совершенно другая: баня, речка, друзья…», — рассказывал Никитин в 2008-м, незадолго до окончания карьеры.



Никитин стал тренером в 35 лет, но готовиться к этой профессии он начал гораздо раньше. Будучи хоккеистом, он как губка впитывал знания от наставников «Авангарда», благо, что на рубеже веков в Омске поработало немало маститых специалистов: Владимир Голубович, Геннадий Цыгуров, Иван Глинка, Валерий Белоусов. «Он никогда не считал себя умнейшим парнем в раздевалке. Но всегда учился», — охарактеризовал как-то Никитина великий Яромир Ягр, который не только играл с Игорем в одной команде, но и тренировался под его началом.



Таким хоккеистом был Игорь Никитин. Надёжным, спокойным, скромным, вдумчивым. Эти качества остались с ним и на тренерском мостике: Никитин самостоятельно проложил себе дорогу в тренерский штаб сборной России, а затем создал в ЦСКА команду с лучшей дисциплиной и обороной во всей истории КХЛ.

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