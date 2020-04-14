«Я такой же правдоруб, как Панарин. Но никогда не скажу, что Россия – плохая страна»

Михаил Бердин – один из тех молодых россиян, кто сейчас пробивает себе дорогу в НХЛ. Голкипер системы «Виннипега» провёл первый полноценный сезон в АХЛ и теперь рассчитывает на дебют в лучшей лиге мира. Желания и работоспособности ему не занимать, осталось лишь дождаться шанса. В интервью «Чемпионату» Михаил рассказал, чем ему нравится североамериканский хоккей, почему он даже не думает о возвращении в Россию, чьим воспитанником себя считает и чем ему близка позиция Панарина.

«Мы уже выпили всё, запасы кончились». Панарин не скучает на карантине в Америке Российский нападающий «Рейнджерс» вышел в прямой эфир «Инстаграма» и рассказал о своей самоизоляции в США.

«Не сижу у телефона и не жду звонка из «Виннипега»

— Где вы сейчас находитесь, как переживаете карантин?

— Я у себя на родине, в Уфе. Три недели назад вернулся из Канады. Стараюсь поддерживать форму, ко мне четыре раза в неделю приезжает личный тренер. Общаюсь с ребятами из «Манитобы», стараюсь держаться в курсе ситуации. Отталкиваюсь от того, что есть на сегодняшний день, надеюсь на лучшее. Когда я только прилетел в Россию, здесь только началась эпидемия, и люди небольшую панику словили. Сейчас все уже устали дома сидеть, оживились немножко, да и многие предприятия работать начали. Но я живу за городом и особо не знаю, что в городе происходит.



— Когда АХЛ остановила сезон, вы предполагали, что всё настолько серьёзно?

— Да, я понимал всё ещё до того, как у нас игры отменили. Когда мы уже в самолёте летели на последнюю игру, я на 90% был уверен, что матч не состоится, что мы развернёмся и полетим обратно.



— Как относитесь к идее доиграть сезон в мае или летом?

— Я всегда хочу играть в хоккей, но понимаю, что доиграть сезон вряд ли будет возможно.



— Расскажите о своём сезоне в АХЛ. Для «Манитобы Мус» он сложился не очень хорошо.

— В АХЛ все хорошие команды, а мы, если посмотреть в таблицу, немного от зоны плей-офф отставали. Мы старались не думать о турнирном положении, просто выходили на каждый матч и старались выиграть.



— Выиграть Кубок Колдера престижно? Или важнее произвести впечатление на клуб НХЛ?

— Если будешь задумываться о том, когда тебя поднимут, это будет сильно отвлекать. Я просто стараюсь фокусироваться на каждой игре. Конечно, хочется играть в НХЛ, но я не сижу у телефона и не жду звонка из «Виннипега». Просто выполняю свою работу.

— Что дал вам этот сезон?

— Колоссальный опыт. Я сыграл очень много матчей на уровне АХЛ, добавил во многих аспектах. Я вижу, куда мне дальше расти, и считаю, что пока всё делаю правильно. Жду своего шанса в НХЛ.



— Есть понимание, почему «Виннипег» пока вас не поднимал в основу?

— Да. У вратарей «Джетс» нет травм, и они оба на односторонних контрактах. У меня был только первый полноценный сезон в АХЛ, но я чувствую, что мой шанс близко.



— Но есть ведь пример Шестёркина, который тоже проводил первый год в АХЛ, но быстро оказался в «Рейнджерс».

— Считаю, что там немножко другая ситуация. Хенрик Лундквист там не так стабильно играет. Да и Шестёркин в АХЛ показал отличную статистику, заслужил это право.



— Вы с Шестёркиным оба классно начали сезон, становились игроками недели.

— Я вообще играл очень много матчей. До Нового года я больше всех остальных вратарей сыграл в АХЛ. Был месяц, когда я за 30 дней провёл 17 матчей. Сами понимаете, это тяжеловато, особенно если команда не все игры выигрывает. Трудно было показывать хорошую статистику.



— Но она у вас всё равно неплохая.

— Я считаю, что она могла быть гораздо лучше. Но я бы согласился, если бы она была ещё хуже, но команда выходила в плей-офф. Для меня командный успех гораздо больше значит. Хочу, чтобы в раздевалке все были довольны и улыбались, а не только я один шёл домой, и радовался, какая у меня хорошая статистика.



— Вы ориентируетесь на какого-нибудь вратаря в своей игре?

— Нет, у меня никогда не было кумиров. Я смотрю на игру других вратарей, подмечаю какие-то моменты, но всегда стараюсь оставаться самим собой.

«В России вратарю страшно начинать атаки. Один раз ошибёшься, и на тебя косо смотрят»

— Расскажите о своём дебютном матче за «Виннипег» на предсезонке.

— Мне на тренировке заранее сказали, что я выйду на пол-игры. Я понимал, что это мой большой шанс показать себя. Конечно, немножко потряхивало, тяжело выходить не с первых минут. Но меня в своё время научили, как себя заводить, настраиваться на игру я умею. Не сказать, что у меня было сильное волнение, желание продемонстрировать себя на уровне НХЛ перехлёстывало. Когда проводишь предсезонку в НХЛ, то понимаешь, насколько это круто. Атмосфера, питание, самолёты – все условия. Горишь желанием здесь играть. Так что на льду не до волнения было.



— А как молодому вратарю себя правильно настроить?

— На самом деле, это всё индивидуально. Кто-то уходит в себя и ни с кем не разговаривает перед игрой, кто-то, наоборот, агрессивно себя ведёт. Я стараюсь вообще о матче не думать, а начинаю заводиться только во время первой смены. Мне нужно пару моментов, выйти из ворот, шайбы коснуться, атаку начать. Словом, кровь разогнать.



— В том матче у вас был яркий момент, когда вы обыграли одного из соперников и отдали точный пас.

— Я это сделал не потому, что это было единственное правильное решение. В сезоне, может быть, я бы так и не сыграл. Но тут я смотрел на тренера, он смотрел на меня, а все наставники думают, что молодые вратари волнуются, их трясёт. Я просто подумал, что это отличная возможность показать тренеру, что я не боюсь играть на таком уровне. Что во мне можно быть уверенным.

Российский вратарь «Виннипега» Бердин обыграл форварда «Калгари» и начал атаку

— Где вы так здорово научились действовать клюшкой?

— Ещё когда я по своему году выступал за «Витязь», у меня в каждом сезоне было по 6-7 очков. Я всегда много играл клюшкой, любил это делать. Когда в Уфе ещё жил, всё свободное время на катке проводил до обморожения. Так что всегда любил быть в игре, и сейчас мне это очень помогает. Мне нравится, что в Америке такой стиль, который предполагает частую игру вратаря клюшкой. Матч начинается с пары вбросов в зону, я выхожу из ворот, чувствую шайбу и разгоняюсь за счёт этого.



— Сейчас многие тренеры обращают внимание на то, чтобы именно вратари начинали атаки.

— Не скажу, что везде так. Например, в России мне было страшно это делать. Один раз ошибёшься, и на тебя будут косо смотреть, тренеры выскажут. Когда я первый раз ошибся в Америке, меня сразу подбодрили, сказали, что я тысячу хороших передач отдаю, а ошибаются все. А если на тебя наедут, то тут уже задумаешься о том, надо ли второй раз из ворот выходить. В Америке же это нормальная практика, и, когда я еду за шайбой, не волнуюсь.



— Вы даже гол забили в USHL. А в АХЛ были моменты для взятия ворот?

— Да, было несколько раз. Я бросал, и шайба рядом со штангой проходила. Было очень близко к голу.

— Расскажите о своей драке с Джорданом Ноланом.

— Он налетел на меня, а я выплеснул эмоции. Вообще, это не моя работа, в команде есть ребята, которые могут подраться. Я стараюсь особо в передряги не лезть, но в хоккее всякое бывает.

Вратарь Бердин подрался с полевым игроком. Во время боя они уронили судью Не стал терпеть провокации и ответил. В этом весь Михаил Бердин, на котором давно поставили крест в родной Уфе.

«Ни разу не было мысли послушать предложения из КХЛ. Я иду к мужикам в НХЛ»

— Всё-таки насколько трудно молодому амбициозному парню долго ждать своего шанса в НХЛ?

— С каждым годом в Америке я становлюсь голоднее. Чувствую, что я всё ближе к цели. Стараюсь не забивать себе голову лишними мыслями. За все эти сезоны у меня ни разу не было мысли: «А может, послушать предложения из КХЛ?». У меня есть одна цель, я иду к мужикам в НХЛ. От длительного ожидания меня не трясёт, ничего такого, я просто верю в свой шанс.



— Есть какой-то диалог с «Виннипегом», понимаете своё будущее?

— Конечно. Если бы я не видел себя в «Виннипеге», то я даже в АХЛ бы не играл. Вернулся бы в Россию. Для меня либо НХЛ, либо КХЛ. Я в диалоге с «Джетс» и думаю, что всё будет хорошо.

— То есть ни разу не было мысли всё бросить и сорваться в Россию?

— Нет. Бывали неудачные матчи, но никогда не было желания вернуться домой. Конечно, скучаю по родителям, но я понимаю, для чего приехал в Америку. Вернуться всегда успею, а сейчас мне маленький шажок до цели остался.



— В КХЛ права на вас у ЦСКА. Не звонили оттуда?

— Когда меня купил ЦСКА, я сразу всё перевёл на агента. Не вижу смысла что-то обсуждать, у меня трёхлетний контракт действует с «Виннипегом».



— Просто любопытно, был ли интерес у «армейцев»?

— Один звонок был, когда я подписывал новый контракт в Америке (в мае 2018-го. – Прим. «Чемпионата»), но я сразу дал понять, что остаюсь здесь.



— Сейчас большой отток хоккеистов из России за океан. Правильно делают, что уезжают?

— У всех ситуации разные. Вот если бы мне, например, было 28 лет, то я бы задумался о смысле отъезда. Но мне 22, всё впереди. Если бы я вернулся в тот возраст, когда уезжал,



17-18 лет, то я бы сейчас сделал то же самое. Если зовут в НХЛ, то почему бы не попробовать, а в КХЛ всегда успеешь вернуться.

В погоне за мечтой. Кто из русских хоккеистов КХЛ скоро уедет в Америку? Отток российских хоккеистов в НХЛ должен продолжиться. Среди кандидатов на отъезд десятки игроков.

— Многие уезжают ещё подростками. Неужели в России нет условий, чтобы развиваться хотя бы до 20 лет?

— Скажу так, что в России созданы все условия для прогрессирования хоккеистов. Вот я играл в сборной U18, которая выступала в чемпионате МХЛ, так я лучше организации в мире не видел. Просто дело в том, что, когда приезжаешь в АХЛ и ты середнячок, тебе проще попасть в НХЛ. Кто-то получит травму, и тебя сразу поднимут.

«Скандал с мельдонием – это политика. Вопросы здесь не к спортсменам»

— Проект Виталия Прохорова – это был прорыв в нашем хоккее?

— Да, если бы нас с чемпионатом мира тогда не завернули, это было бы очень круто. Там были созданы все условия для прогресса, мы фокусировались только на хоккее. Это был огромный толчок для моей карьеры. Нас развивали как хоккеистов и как личностей, научили, как давать интервью, я там даже йогой научился заниматься! Нас там просто готовили к большому спорту, и я счастлив, что провёл время в этом проекте.

— Критики проекта говорили, что молодёжь хотят закрыть на великой и ужасной базе.

— Никакой казармы у нас не было, а основная цель – это работа. Да так везде у профессиональных спортсменов.



— В проект принимали на тех условиях, что игроки на какое-то время остаются в России?

— Первый раз об этом слышу. А что бы меня заставило остаться? Проект закончился, и я сразу уехал в Канаду.



— А если бы «Виннипег» вас не выбрал на драфте, остались бы?

— Нет, я бы сто процентов уехал. У меня тогда была цель, я начал сезон в «Северстали», прошёл с ними сборы, и меня отправили в ВХЛ. Мне кажется, я достаточно хорошо проявил себя там, но мне сказали, что три вратаря будут играть по очереди. Но я молодой голкипер, мне надо развиваться. То есть у меня было желание, но не было возможностей нормально играть в России. Тут и подвернулся шанс уехать.



— Если бы была перспектива играть в КХЛ, вы бы подумали?

— На тот момент да. Я бы играл в «Северстали». Но там в то время был Якуб Коварж на большом контракте, и он должен был отрабатывать свои деньги.



— Почему случился мельдониевый скандал с той сборной Прохорова?

— Политика. Это был уже не спорт. Мы не употребляли допинг, нас не заставляли ничего принимать. Нам просто сказали, что мы не едем на чемпионат мира. И не потому что мы плохо играли. Это политика, и вопросы здесь не к спортсменам. Случилось то, что случилось. Обидно, но жизнь продолжалась дальше. В любом случае я благодарен проекту.



— С Виталием Прохоровым поддерживаете общение?

— Да, каждый год видимся. Когда я в Москве, всегда стараюсь ему позвонить. Он всегда даст мудрый совет. Я считаю, что я не воспитанник какого-то клуба, я воспитанник Прохорова.

«Салават» — топовый клуб, он должен показывать высокий результат. А в последнее время я его не вижу»

— В жизни вы себя так же ярко ведёте, как и на льду?

— В зависимости от обстоятельств. Дома я один, с друзьями – другой. Но на публику я никогда играть не буду.



— Вы такой же правдоруб, как Панарин или Брызгалов?

— Да, такой же. Мне вообще нравится Панарин. И стиль его игры, и поведение. Я тоже не буду никогда из себя строить другую личность и кому-то задницу лизать. Но я также никогда не скажу, что Россия какая-то плохая страна. Я люблю свою родину и каждое лето туда приезжаю.



— С Андреем Чибисовым вы стали хорошими друзьями?

— Да, он стал близким другом и в какой-то степени наставником. Я взял у него много положительных моментов.

— Он ведь тоже из категории неочевидных русских игроков для НХЛ.

— Я верил в него, видел, что он игрок НХЛ. Да, он дебютировал за «Виннипег», но я думал, что он мог провести в «Джетс» весь сезон. Это парень со светлой головой, и я редко видел таких работоспособных ребят. Кстати, наша дружба не закончилась на этом сезоне, после карантина я собираюсь поехать к нему на Алтай. Мы вообще хотели на Шерегеш съездить вместе, но не получилось по понятным причинам.



— В «Виннипеге» играет ещё один русский – Дмитрий Куликов. Он с вами на одной волне?

— Русские всегда все на одной волне! Куликов – хороший парень, много помогает нам. Правда, мы с ним не часто пересекаемся.



— За «Салаватом Юлаевым» по-прежнему следите?

— Скорее да. Не сказать, что я смотрю игры, но слежу за ситуацией и знаю многое.



— Как вам выступление Уфы в прошедшем сезоне?

— Серия с «Авангардом» мне понравилась. Сначала думал, что Омск выиграет, они казались сильнее. Но «Салават» — красавцы, показали характер. Не считаю, что уфимцы подзабили на регулярку. Хоккей обмануть невозможно. Уверен, что никто не думал о том, чтобы отдохнуть в регулярном чемпионате, ведь никто не хочет выходить из раздевалки проигравшим. Вообще, мне трудно судить со стороны. Я не фанат смотреть матчи по телевизору, болеть за кого-то.



— Как считаете, нужно ли оставлять Цулыгина главным тренером?

— Я не генеральный менеджер и не слежу за каждой игрой «Салавата». Но считаю, что «Салават» — это топовый клуб, который должен показывать высокий результат. А в последнее время я его не видел.



— Даже в плей-офф?

— А разве «Салават» выиграл Кубок Гагарина? Вот «Ак Барс» выигрывал Кубок, а я не считаю, что Уфа слабее. Для руководства и тренеров топового клуба не может быть другой цели. Да, я много слышу о том, что в КХЛ есть СКА, ЦСКА и остальные. Но почему тогда Казань выигрывает? Не считаю, что «Салават» в чём-то уступает «Ак Барсу».

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