Убежал из СССР, стал звездой и покорил Америку. Каким был в молодости Сергей Фёдоров

Хозяин «Детройта» прислал за ним личный самолёт. Он знал, кого везёт в НХЛ, там Фёдоров стал великим игроком.

Сергея Фёдорова не зря почитают болельщики по обе стороны океана. Россиянин стал одним из лучших хоккеистов своего поколения, сумев совместить универсализм и пользу для команды с потрясающей яркой индивидуальной игрой. Член Зала славы, первый европейский обладатель «Харта», трёхкратный обладатель Кубка Стэнли — словом, человек и пароход. И уже с юного возраста стало понятно, что Сергей обладает потрясающим хоккейным талантом.



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Прозорливый Тихонов

Фёдоров родился во Пскове, но начало его хоккейного пути прошло в Мурманской области — крае северном, но не вполне хоккейном. Однако Сергей смог себя проявить в команде «Апатитстрой», после чего получил приглашение в минское «Динамо», в составе которого в сезоне-1985/1986 дебютировал в первой лиге чемпионата СССР. В Минске 16-летний форвард забил 6 голов в 15 матчах, чем привлёк внимание московского ЦСКА, и вскоре получил приглашение от прославленных «армейцев». Виктор Тихонов быстро оценил потенциал молодого нападающего, который в своём первом сезоне в ЦСКА сыграл 29 матчей, набрав 12 (6+6) очков. Осенью 1986 года одновременно с Фёдоровым дебютировал и Александр Могильный, а когда годом позже в стане красно-синих появился Павел Буре, Тихонов принял счастливое решение создать яркую молодую тройку, которая должна была стать новым звеном-лидером после ухода пятёрки Игоря Ларионова.



За ЦСКА Фёдоров провёл четыре сезона, а настоящим звёздным часом стал для Сергея 1989 год. На молодёжном чемпионате мира сборная СССР завоевала золотые медали, Фёдоров набрал 12 (4+8) очков в семи матчах, но главное — родилась тройка Могильный — Фёдоров — Буре, которая наколотила в ворота соперников 19 шайб. В регулярном чемпионате-1989/1990 Фёдоров набрал 29 (19+10) баллов в 48 матчах за ЦСКА, став четвёртым бомбардиром и вторым снайпером команды после Вячеслава Быкова и Андрея Хомутова (21).

В том же году Фёдоров попал на драфт НХЛ, где был выбран «Детройтом» под общим 74-м номером. Но уехать за океан из тогдашнего Советского Союза, и особенно ЦСКА, в те времена было куда труднее, нежели сейчас.

Лучшие моменты первого сезона Фёдорова в НХЛ. Видео можно посмотреть в YouTube.

В августе 1990 года ЦСКА участвовал в Играх доброй воли, проходивших в Сиэтле, и Фёдоров решился на побег, тайком выскользнув из своего гостиничного номера: владелец «Ред Уингз» Майк Илич прислал за Сергеем собственный самолёт.

«Могу с полной уверенностью заявить, что никто в коллективе о его намерениях не знал. Все свои действия Сергей держал в строжайшем секрете. О чём он мне и поведал, когда мы с ним разговорились на эту тему, будучи уже игроками «Детройта». В Сиэтле, когда мне было всего 18 лет, тот побег Фёдорова выглядел для меня поистине героическим поступком», — вспоминал позже его партнёр по «Детройту» Вячеслав Козлов.



После побега Фёдорову потребовалось время для получения документов, разрешающих жить и работать в США. Из-за этого руководство «Ред Уингз» лишь один раз выпустило Сергея на лёд в предсезонных матчах. Рабочую визу с кодом Н-1 Федоров получил за несколько дней до старта регулярного чемпионата, но как только регулярка стартовала, стало ясно — в НХЛ появилась новая звезда.

Вот как отозвался о Фёдорове наставник «Чикаго» Майк Кинэн в ноябре 1990 года, после того как Сергей набрал 3 (2+1) очка и принёс победу «Красным крыльям» (4:3). «Сергей был первой звездой матча, ему не было равных, к тому же он играет чертовски красиво. Помощник генменеджера «Детройта» Ник Полано, организовавший побег Фёдорова, заслуживает солидной прибавки к зарплате», — говорил Железный Майк.

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«Уроки юности помогли мне реализовать талант»

С первого же сезона в НХЛ Фёдоров вышел на график, близкий к темпу очко за игру, а в сезоне-1993/1994, когда нападающему было всего 24 года, Сергей стал триумфатором, покорив Америку. Он первым из европейцев завоевал «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку), добавив к нему «Лестер Пирсон Эворд» (лучший игрок по мнению самих хоккеистов) и «Селке Трофи» (лучшему форварду оборонительного плана). Его результативность в том году была просто изумительной: он закончил регулярный чемпионат вторым после Уэйна Гретцки, набрав 120 (56+64) очков.



На следующий год Сергей стал лучшим бомбардиром клуба в плей-офф (24 очка), но «красные крылья» в одну калитку проиграли смертоносному «Нью-Джерси» под руководством легендарного изобретателя «капкана» Жака Лемэра.

Спустя ещё год Фёдорову снова покорилась 100-очковая отметка (107 баллов в сезоне-1995/1996), он получил свой второй в карьере «Селк», но главное заключалось в том, что «красные крылья», собрав под свои знамёна удивительный по силе коллектив, получили реальную возможность бороться за Кубок Стэнли.



И в 1997 году это свершилось — Фёдоров получил свой первый перстень чемпиона, став первым игроком «Детройта» с 1955 года, которому удалось в 20 матчах плей-офф набрать 20 очков.



«Всё, чего я смог достичь, — это благодаря опыту, приобретённому в юношеские годы. Как известно, в России очень много классных тренеров. Они учат ребят хорошо видеть площадку и эффективно взаимодействовать с партнерами. И в первую очередь играть всей командой как единым целым. Те уроки и помогли мне реализовать свой талант в НХЛ», — отметил Сергей после того, как выиграл свою вторую Чашу.

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