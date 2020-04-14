Козлов может сменить Немировски в «Торпедо». Главные трансферные инсайды КХЛ

В клубах КХЛ продолжается работа надо комплектованием составов на следующий сезон. Официальных новостей стоит ждать после 30 апреля. Рассказываем о главных трансферных событиях и инсайдах за последнее время.

Яшкин хочет получать в «Динамо», как Шипачёв. Главные трансферные новости КХЛ ЦСКА продолжает подписывать игроков, а защитник СКА перебирается в «Спартак».

Виктор Козлов может возглавить «Торпедо»

Бывший помощник Ильи Воробьёва в «Металлурге» активно ищет работу. По нашей информации, главным вариантом для Козлова является Нижний Новгород, где по-прежнему без контракта главный тренер Дэвид Немировски, которого не хочет видеть в клубе нынешнее руководство. Козлов близко дружит с генеральным директором «Торпедо» Александром Харламовым. Этот факт может ускорить переговоры нижегородского клуба с Козловым. Опыт работы на тренерской лавке в качестве главного тренера у Виктора имеется. Правда, не слишком успешный.

СКА ищет обмены Каблукову, Кагарлицкому и Якупову, а Лехтеря перейдёт в «Спартак»

Активное формирование состава идёт в «армейском» клубе. Учитывая жёсткий потолок зарплат, в СКА хотят отказаться от услуг сразу нескольких игроков. Но трудоустроить их с такими зарплатами и действующими до 2022 года контрактами не так просто. Каблукова активно предлагали в московское «Динамо» и «Спартак», Кагарлицкого не прочь видеть в «Динамо» и воссоединить их связку с Шипачёвым. Но опять же бело-голубых смущает зарплата в 70 млн руб. и долгосрочный контракт Дмитрия. Столько же зарабатывает Каблуков, Якупов – на 5 млн руб. меньше. Сейчас СКА будет пробовать обменять всех троих и договариваться о снижении компенсации, а в случае чего после 30 апреля просто выплатит хоккеистам по 25% неустойки плюс ничего не будет учитываться в потолке зарплат.



Кроме того, «Спартаком» практически закрыта сделка по подписанию контракта с финским центральным нападающим СКА Йори Лехтеря, который выходит на рынок неограниченно свободных агентов. На финна также претендовало московское «Динамо», рассматривавшее его в качестве центра второго звена в связке с Пулккиненом.

Кто и кем усиливается в КХЛ. 10 последних трансферных новостей «Торпедо» продолжает терять хоккеистов, а в «Автомобилисте» закрыли легионерские позиции.

«Спартак» отказывается от Хохлачёва

Красно-белые планируют отказаться от форварда Александра Хохлачёва, который не сработался с главным тренером Олегом Знарком. Хохлачёв – хороший актив с действующим до 30 апреля 2021 года контрактом, но с приличной зарплатой порядка 65 млн руб. Самый реальный вариант на данный момент – обмен Хохлачёва в СКА на другого Александра – Дергачёва. Но эта сделка пока не закрыта. И далеко не факт, что, даже если она состоится, «армейцы» потом не обменяют Хохлачёва куда-нибудь ещё.

Александр Хохлачёв Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Тимкин и Фисенко могут пополнить «Авангард»

От форварда Евгения Тимкина отказались в «Металлурге». По всей видимости, мы увидим уроженца Омска в «Авангарде». По нашей информации, Тимкин близок к переходу в омский клуб. Кроме того, там же может оказаться и нападающий Михаил Фисенко, отыгравший прошлый сезон в «Ак Барсе». Но в Казань Фисенко перебирался именно из состава «ястребов», так что «Авангард» — далеко не чужой для Фисенко клуб.

Доус и Вей не прочь вернуться в «Барыс»

В своё время оба хоккеиста отлично выступали за «Барыс», но руководство казахстанского клуба разругалось с игроками и их представителями, в результате чего «барсы» потеряли сильных форвардов. Сейчас в клубе из Нур-Султана освобождаются места, так как многие иностранцы переходят в другие команды. Поэтому настал момент для возвращения Доуса, который будет играть за сборную Казахстана, а также Вея. Оба уходят из «Автомобилиста» и ЦСКА, при этом они однозначно усилят «Барыс». Игроки не прочь вернуться в систему команды, тем более что руководство в «Барысе» давно поменялось.

Кто куда перейдёт и кого возглавит? Что творится на трансферном рынке КХЛ Клубы уже договариваются о новых контрактах и переманивают к себе игроков, а также занимаются тренерским вопросом.

Бородкин, Терещенко, Калинин и Галимов покинут «Трактор»

Большие изменения будут в челябинском клубе. Точно не останется в команде неограниченно свободных агентов Бородкина, Терещенко и Калинина. Дмитрию вообще пора завершать профессиональную карьеру. Покинет Челябинск и вратарь Станислав Галимов. На место первого номера берут чеха Романа Вилла, вторым будет габаритный голкипер Иван Федотов с действующим контрактом.

«Магнитка» откажется от Бирюкова

Помимо Виктора Антипина, практически наверняка покинет магнитогорский клуб и защитник Евгений Бирюков. Ему могут предложить место в тренерском штабе. У Евгения ещё год контракта, он получает 65 млн руб. в год, но ошибок становится всё больше, а скорость сильно упала. Бирюков не вписывается в новую концепцию клуба.

Евгений Бирюков Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Вихарев будет играть за «Северсталь»

Форвард «Адмирала» Денис Вихарев продолжит карьеру в «Северстали». Нападающий прекрасно знаком с главным тренером череповчан Андреем Разиным по совместной работе. Соглашение будет подписано на один сезон. «Адмирал» же, напомним, следующий сезон КХЛ пропустит.

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