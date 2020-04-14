Как изменились российские легенды НХЛ: фото из 90-х и сейчас

Прошло уже больше 30 лет с тех пор, как в НХЛ потянулся ручеёк, а затем и полноводная река русских хоккеистов. Многие из них стали легендами лучшей лиги мира, набирали сотни очков, выигрывали Кубки Стэнли.

Наш хоккей в фотографиях 90-х. Лучшие русские играли в НХЛ, но не забывали про родину Знаменитое локаутное турне и первый Кубок Стэнли в Москве.

Павел Буре был задрафтован «Ванкувером» в 1989 году, но отправился за океан только спустя два года и в первом сезоне выиграл «Колдер Трофи». В 1994 он вывел «Кэнакс» в финал Кубка Стэнли. В Ванкувере Русскую ракету носили на руках, на фото ниже он запечатлён в аэропорту во время плей-офф.

Буре завершил карьеру в 33 года из-за травм. В 2012-м его включили в Зал хоккейной славы в Торонто. Сейчас у бывшего нападающего большая семья – жена Алина и трое детей. В хоккей он продолжает играть, но уже с президентом России.

Наш хоккей в фотографиях 90-х. Вскоре новое поколение звёзд побежало в Америку «Железный занавес» уже рухнул, но молодые таланты ещё играли на родине.

Алексей Ковалёв стал первым россиянином, которого в НХЛ выбрали в первом раунде. Уже на второй год в «Рейнджерс» стал обладателем Кубка Стэнли. А о его строптивом характере ходят легенды – все знают историю, когда главный тренер «Рейнджерс» заставил Ковалёва провести на льду около семи минут подряд. На фото Ковалёв празднует победу в финале плей-офф над «Ванкувером».

У Ковалёва была долгая и плодотворная карьера, после её завершения он стал тренером – работает в китайском «Куньлуне». Хоккеисты «Ред Стар» говорят, что легендарный Кови находится в такой шикарной форме, что и сейчас бы мог дать форы на льду всем остальным.

Сергей Фёдоров сбежал в «Детройт» в 1990 году из расположения сборной СССР, которая приехала на Игры доброй воли в Сиэтл. На фото он запечатлён с организатором побега, вице-президентом «Ред Уингз» Джимом Лайтсом.

С «Детройтом» Фёдоров выиграл три Кубка Стэнли, а также долгое время являлся рекордсменом по количеству голов и очков среди россиян в НХЛ. Завершал карьеру в КХЛ, затем несколько лет работал генменеджером ЦСКА. В 2015 году его включили в Зал хоккейной славы, в 2017-м – в список 100 величайших игроков в истории НХЛ.

Убежал из СССР, стал звездой и покорил Америку. Каким был в молодости Сергей Фёдоров Хозяин «Детройта» прислал за ним личный самолёт. Он знал, кого везёт в НХЛ, там Фёдоров стал великим игроком.

Игорь Ларионов уехал в НХЛ, когда ему было уже почти 30, в ранге двукратного олимпийского чемпиона (и восьмикратного чемпиона СССР). У него уже была семья – жена и дочка. В «Детройте» он оказался только в 37 – до этого играл за «Ванкувер» и «Сан-Хосе». С его появлением «Ред Уингз» наконец-то добились того, что хотели – выиграли Кубок Стэнли. На фото он с Вячеславом Фетисовым в Москве летом 1997-го – их первый заокеанский трофей.

Игорь Николаевич вернулся в хоккей и на молодёжном чемпионате мира-2020 был помощником главного тренера сборной России. А ещё у него своя винодельня, рестораны – в общем, он продолжает вести во всех смыслах активную жизнь.

Александр Могильный был, по сути, первым сбежавшим в НХЛ – из Стокгольма, где СССР только что выиграл чемпионат мира, он отправился прямиком в Баффало. Въезд на родину ему открыли только в 1994 году, уже после развала СССР. На этой фотографии к Александру уже прилепилось прозвище Великий, а пиво он пьёт в Москве на Кубке «Спартака».

Долгое время Могильному принадлежал российский бомбардирский рекорд НХЛ в одном сезоне – 127 очков, который лишь в 2019 году побил Никита Кучеров. В 2000-м выиграл Кубок Стэнли в составе «Нью-Джерси». Сейчас Могильный – президент «Амура» — клуба из его родного Хабаровска.

30 лет назад наши хоккеисты побежали из СССР. Захотели играть в Америке А ещё денег и славы. Сколько можно было мучиться на родине?

Алексей Яшин уезжал уже вполне легально, после того, как «Оттава» выбрала его на драфте-1992 под общим вторым номером. Капитаном Россия его прозвали не случайно – это почётное звание он носил и в «Сенаторз» и позже в «Айлендерс».



На фото – Яшин с Даниэль Альфредссон в 1998 году. Радостные, потому что «Оттава» второй раз подряд вышла в плей-офф.

Яшин может похвастаться хоккейным долгожительством – 12 лет в НХЛ и место в топ-10 российских бомбардиров лиги, ещё пять лет в России. Его именем даже была названа одна из команд на самом первом Матче звёзд КХЛ.

Дарюс Каспарайтис не выигрывал Кубков Стэнли и не набирал пачками очки, но пройти мимо него было бы неправильно. Каспер – недружелюбное приведение был одним из самых жёстких защитников лиги в 1990-х – начале 2000-х. Встретиться с ним на льду было смерти подобно. Ну и конечно, многие помнят его роль в фильме «Брат-2».

Фото: Скрин из кинофильма Брат-2

Сейчас Дарюс живёт во Флориде с женой и шестью (!) детьми.

Сергею Зубову принадлежит бомбардирский рекорд среди российских защитников в одном сезоне – 89 очков за «Рейнджерс» в год, когда они выиграли Кубок Стэнли. Второй результат – тоже у Зубова, но уже в составе «Далласа» (71 очко). С этой командой он завоевал свой второй чемпионский титул.

В 2019 году включён в Зал хоккейной славы, его номер выведен из обращения в «Старз». После завершения карьеры Зубов стал работать тренером – в качестве помощника выиграл со СКА Кубок Гагарина, затем несколько лет возглавлял «Сочи». Сейчас он занимает должность советника генменеджера «Далласа», но вскоре может вернуться на тренерский мостик в КХЛ.

Фото: photo.khl.ru

Если Зубов – рекордсмен в отдельно взятом сезоне, то по общему количеству очков в НХЛ лидерство среди российских защитников удерживает Сергей Гончар. Он начинал в «Вашингтоне», с которым доходил до финала Кубка Стэнли и которому отдал 10 лет, но до заветного трофея добрался уже с «Питтсбургом», когда ему стукнуло 35 лет.

Фото: Donald Miralle/Getty Images/NHLI

В настоящее время Гончар является тренером защитников «Пингвинз», на этой должности он выиграл ещё два Кубка.

Фото: photo.khl.ru

Вячеслава Фетисова называли европейским Бобби Орром. В «Нью-Джерси» ждали его приезда целых шесть лет. Фетисов приехал в 1989 году – на фото он позирует с ещё молодым Лу Ламорелло и Сергеем Стариковым после подписания первого контракта в НХЛ.

Фото: nhl.com

Из «Нью-Джерси» Фетисов позже перебрался в «Детройт», где стал частью знаменитой Русской пятёрки и выиграл два Кубка Стэнли. После завершения карьеры привёл сборную России к бронзе Олимпиады, затем был министром спорта, стоял у истоков КХЛ. Является депутатом Госдумы.

Фото: photo.khl.ru