«Не говорю, что это был мой последний год в России». Большое интервью с Умарком

Линус Умарк, как и обещал ещё год назад, покинул Россию. Лучший бомбардир «Салавата Юлаева» в КХЛ отправился в Европу, чтобы быть поближе к семье. «Чемпионат» связался с ним и поговорил о завершённом этапе его карьеры. Оказалось, что Линус ещё окончательно не закрывает дверь в нашу лигу.

Линус Зелёное Сердце. Умарк покидает «Салават», и это потеря для всей КХЛ Большой артист и мастерюга. Такие легионеры в нашей лиге — редкость.

«В Швеции не так много людей тестируют, если заболел, просто лечишься дома»

— Чем занимаетесь на карантине, как вообще обстановка в Швеции?

— Сижу дома, выхожу только на прогулки. Карантин в стране не введён, но все остаются дома.



— Знаете кого-нибудь, кто переболел коронавирусом?

— В Швеции не так много людей тестируют, если заболел, просто лечишься дома. Если тебе стало совсем плохо, тогда уже едешь в больницу и проверяешься на вирус. Знаю нескольких людей, которые, возможно, переболели.



— Как относитесь к тому, что КХЛ не так быстро среагировала на угрозу эпидемии?

— Я могу понять лигу, в то время ситуация в России была не такой плохой. Но сейчас, как видите, всё очень быстро распространяется, так что отменить сезон было правильным решением. Не знаю, сколько у вас сейчас заражённых, но их много.



— Около 7000 (сейчас уже более 20 тыс. – Прим. «Чемпионата»).

— Это по официальным данным. В Швеции официально 6000, но думаю, на самом деле не меньше миллиона.



— Думаете, в России тоже занижали цифры?

— Не знаю, каждая страна поступает по-своему.



— Когда мы говорили в последний раз, вы были очень обеспокоены.

— Я просто хотел быть ближе к семье в Швеции, боялся, что застряну в России и не смогу к ним приехать. В такое время хочется быть рядом с родными.

«Улетели в последний момент. В Россию я не вернусь». Умарк перепугался, увидев свои слова В интервью «Чемпионату» шведская звезда КХЛ всё опроверг. Оказывается, на родине за него «додумали», а потом всё исправили.

«Позвонил Хартикайнен, сказал, что в «Салавате» здорово, и позвал меня в Уфу»

— Вы впервые появились в КХЛ благодаря вашему давнему партнёру Юхану Харью?

— Это было давным-давно, но тогда мы решили, что если поедем, то только вместе. Поехали в «Динамо», был классный сезон.



— Помните тот год?

— Что-то помню, хотя об Уфе, конечно, больше воспоминаний. Мы жили в одном доме с Юханом и Лео Комаровым. У нас была классная команда, но в том году мы проиграли в первом раунде.

— Потом вы несколько лет провели в НХЛ и АХЛ, играли в Швейцарии, а затем оказались в «Йокерите». Вернулись в КХЛ, потому что была возможность играть за европейскую команду?

— Мы с женой в Северной Америке весь год жили в отеле, а нам хотелось вести хорошую жизнь вне хоккея. Тем более тогда мы пытались завести ребёнка. Я подумал, что КХЛ – отличная лига, а Хельсинки – замечательный город, поэтому принял предложение. «Йокерит» — первоклассная организация, у меня остались тёплые воспоминания о сезоне там.



— Почему перешли в Уфу, это уже совсем не Хельсинки?

— «Салават» был заинтересован во мне, я подумал: почему бы и нет? Тем более мне позвонил Теэму Хартикайнен, с которым мы знакомы ещё по «Эдмонтону» и «Оклахоме». Он сказал, что в «Салавате» здорово, и позвал меня в Уфу.



— Пять лет в Уфе – лучшие годы вашей карьеры?

— В «Йокерите» у меня тоже был хороший сезон, и в «Динамо» я неплохо играл. Но в Уфе я провёл пять лет, это были классные времена.

Умарк обошёл Радулова. Чтобы стать легендой Уфы, ему не хватает Кубка Гагарина Шведский нападающий стал лучшим бомбардиром «Салавата Юлаева» в КХЛ.

«Цулыгин – молодой тренер с большим потенциалом. Надеюсь, в клубе его оставят»

— Были в КХЛ тренеры, с которым вам было тяжело работать?

— Нет. Все тренеры разные и как специалисты, и как люди, но все они были хорошими тренерами. Мне очень нравился Эркка Вестерлунд, мы работали ещё в «Йокерите». Русский парень в «Динамо» тоже был хорош (Андрей Хомутов). Конечно, Захаркин, у которого был особенный стиль тренировок, но мне он нравился. И, наконец, Николай (Цулыгин), тоже очень хороший тренер.



— До сих пор многие не считают Цулыгина подходящим тренером для топ-клуба, в «Салавате» ещё не решили, продолжит ли он работать с командой.

— Николай – замечательный человек, который заботится о своих игроках. Он доверяет игрокам, а те его уважают. Не могу сказать о нём ничего плохого. Он – молодой тренер с большим потенциалом. В «Салавате» у него всё здорово получалось, мы провели два сильных плей-офф. Надеюсь, в клубе его оставят.



— Можете объяснить, почему «Салават» в регулярке играет не слишком хорошо, а в плей-офф преображается?

— Если честно, «Салават» нельзя сравнивать с «Ак Барсом», ЦСКА или «Авангардом», которые играют по строгой системе. Но у нас тоже есть очень хорошие игроки, а в плей-офф главное – победа, и мы играем командой, все прилагают максимум усилий, поэтому мы так успешно выступаем в плей-офф. Нам не нужна какая-то система, мы бьёмся, стараемся обыграть соперника. В регулярном сезоне мы играем хуже против не самых сильных соперников, мотивация может быть не на высоте. Но мы всегда обыгрываем сильные команды!

— Что скажете о партнёрах по звену, кто был лучшим из всех?

— Я со многими классными игроками поиграл. Конечно, последние пару лет это был Хартикайнен. Ради него мне даже пришлось немного изменить стиль игры – обычно я много играю за воротами, но он тоже очень хорош на этом месте. Я – распасовщик, мне нравится играть со снайперами – Капризовым, Хартикайненом, Энгвистом – это, наверное, лучший центр, с которым я играл.

«Чувствовал, что мы сильнее «Ак Барса», было ощущение, что мы их обыграем»

— Прошлым летом вы пообещали, что «Салават» станет чемпионом, это были не просто слова для вас? Тем более в первом раунде вы набрали 12 очков.

— Да, у меня было предчувствие. Я понимал, что это мой последний год в Уфе, поэтому весь год готовился к плей-офф, хотел показать свой лучший хоккей. Я очень хотел победить, и у нас был очень хороший шанс стать чемпионами. Мы здорово провели серию с «Авангардом», и я знал, что мы обыграем Казань. У нас в команде всё было замечательно. На бумаге у нас была гораздо более сильная команда, чем у «Ак Барса». В Казани тоже хорошая команда, они выиграли Восточную конференцию. Но мы в сезоне сыграли с ними шесть матчей, и я чувствовал, что мы сильнее их. Да, они одержали четыре победы из шести, но все игры были равными, дважды «Ак Барс» выиграл только по буллитам. Мы знали, что в плей-офф мы всегда выходим на новый уровень, и у меня было ощущение, что мы обыграем их.



— Насколько обидно было заканчивать сезон вот так?

— Конечно, обидно. Мы бились весь год, а плей-офф – самая интересная часть сезона. Было тяжело, но что можно поделать? Здоровье важнее хоккея. Я выиграл свой последний матч за «Салават», это важно для меня.

— До сих пор верите, что «Салават» стал бы чемпионом?

— Думаю, «Авангард» был самым сильным соперником, а мы его обыграли. Оставались хорошие команды, но если бы мы обыграли «Ак Барс», у нас были бы все шансы стать чемпионами. Да, впереди было ещё три раунда, но у меня было хорошее предчувствие на этот счёт. Сейчас уже не узнать наверняка.



— Думаете, можно бороться со СКА или ЦСКА – командами, которые всегда выходят в финал?

— ЦСКА – одна из лучших команд, но они стали чемпионами в прошлом году, а выиграть два раза подряд очень тяжело. В этом году «Йокерит» был сильным соперником, мог далеко пройти. То же самое можно сказать и о «Динамо», у СКА тоже всегда хорошая команда. Так что думаю, в этом году на Западе ничего не было решено, не только СКА или ЦСКА могли выйти в финал.

«Я мог разозлиться в запале, но судьи в КХЛ работали здорово и не заслуживают критики»

— Вы не раз критиковали судей, злились на них. Что скажете о судействе в КХЛ?

— Конечно, я мог разозлиться в запале, но судьи в КХЛ работали здорово. Да, иногда ты бываешь зол, можешь наговорить что-то плохое, но в целом арбитры молодцы, не могу сказать о них ничего плохого. Они отлично справляются и не заслуживают критики.

Умарк: выиграть у СКА тяжело, им судьи немного помогают

— Какая серия плей-офф вам запомнилась больше всего?

— В «Салавате» мы провели много хороших серий, не раз выигрывали седьмые матчи. Кажется, единственный седьмой матч мы проиграли «Трактору». «Авангарду» в том году проиграли, но была равная серия. Омск вышел в финал, тогда он был лучше нас, но в этом году мы взяли реванш.



— Вас постоянно критиковали в прессе во время регулярных сезонов – говорили, что вы плохо играете в обороне, заигрываетесь, допускаете обрезы. Вас это злило или вы не обращали внимания?

— Всегда стараюсь выйти на пик к кубковым матчам, и я хорошо себя показывал в каждом плей-офф. Для меня не имело значение, какое место мы займём в регулярном чемпионате. Пусть даже восьмое, главное – выйти в плей-офф. У Хартикайнена такое же мнение. Конечно, мы хотим хорошо провести и регулярный сезон, но главная цель – хорошо выступить в плей-офф, к этому мы готовимся весь год. Мне всё равно, если кто-то говорит, что я плохо играю в обороне в регулярке. Думаю, я хорошо играл каждый год. Конечно, как и у всех, у меня тоже бывали спады, но самая важная часть сезона – плей-офф, там надо играть на максимуме. Думаю, у нас получалось, и в плей-офф нас не за что было критиковать.



— Получается, о вашей игре надо судить по выступлениям в плей-офф, а не в регулярке?

— Мне кажется, я и в сезоне был неплох, просто в плей-офф выходил на новый уровень.

«Видел, как один журналист из России написал, что моя игра – дерьмо. Я о нём даже не слышал»

— Понимаете, что вы были одним из самых зрелищных игроков в КХЛ, и вас будет очень не хватать?

— Счастлив, что людям нравится то, что я делаю на льду. Я стараюсь ради болельщиков. Они платят деньги, чтобы посмотреть на хоккей, я стараюсь отблагодарить их. Я всегда так играл, мой стиль и привёл меня в КХЛ. Видел, как один журналист в России, о котором я никогда не слышал, написал, что моя игра – дерьмо. Люди могут поливать меня помоями, если им не нравится моя игра, я просто стараюсь быть собой и играть в хоккей. Большинству моя игра нравится.



— Даже ваши соперники жалеют о вашем уходе. Игорь Бобков, например, сказал, что теперь с «Салаватом» будет легче играть, но он будет по вам скучать.

— Приятно это слышать, хотя «Салават» и без меня останется сильной командой.

Бобков — об уходе Умарка: теперь однозначно будет полегче играть с «Салаватом»

— Вы не попрощались с болельщиками «Салавата», планируете организовать какое-то мероприятие позже?

— Мы с клубом обсуждали этот вопрос. Посмотрим, неизвестно, на сколько затянется эпидемия. Я люблю фанатов «Салавата», они многое для меня сделали, и я хочу их отблагодарить за всё.

«Я не говорю, что это был мой последний год в России. Никогда не знаешь, что будет дальше»

— Чего вам не хватало в России, что вы решили уехать?

— Мне многое нравилось в России, но сейчас у меня двое детей, семья живёт в Швеции. Тяжело постоянно быть вдали от них, я хочу проводить больше времени с детьми.



— Можно было что-то сделать, чтобы вы остались ещё на год?

— Оставить то, что тебе нравится, было непростым решением. Но я не говорю, что это мой последний год в России. Никогда не знаешь, что будет дальше. Сейчас я хочу попробовать что-то новое и следующий сезон точно не буду играть в КХЛ. А дальше – посмотрим, в хоккее никогда нельзя загадывать.



— Леонид Вайсфельд сказал, что вы решили уехать из КХЛ, когда поняли, что из-за потолка зарплат больше не сможете подписать контракт на те же деньги, которые получали раньше.

— Другой клуб предлагал мне те же деньги, что я зарабатывал в Уфе, но я не хотел играть ни за какую команду, кроме «Салавата».

Вайсфельд: Умарк понимал, что в Уфе уже не подписать контракт на прежние деньги

— Вы провели в КХЛ много лет, застали и первые годы, и последние шесть. Не думаете, что в лиге с каждым годом становится всё меньше мастеров?

— Нет, в лиге по-прежнему играет много хороших русских и иностранных ребят, так что я не согласен с этим мнением. У вас много фантастических талантов. Знаю, что многие русские уезжают в НХЛ, но КХЛ всё равно вторая по силе лига мира.



— То есть лига движется в правильном направлении?

— Да, это очень хорошая лига.

«Думаю, Знарок шутил, когда обещал оторвать мне голову за слова об испорченной вечеринке»

— У вас в КХЛ было много забавных моментов. Например, когда вы сказали, что «Швеция была рада испортить вечеринку». Вы после этого обсуждали это с ФХР или Романом Ротенбергом?

— (Смеётся.) Это была шутка, мы выиграли и были счастливы. Я не имел в виду ничего плохого, просто у нас в Швеции есть такая поговорка. Россия праздновала 70-летие хоккея, наш тренер сказал перед игрой: «Давайте выйдем и испортим вечеринку».



— Знаете, что Олег Знарок потом пообещал оторвать вам голову за такие слова?

— Да, слышал. Думаю, он тоже шутил (смеётся). По крайней мере, надеюсь на это. Думаю, если бы мы с ним встретились, то просто посмеялись бы об этом.

Знарок: за такие слова Умарку надо «голову отрывать», в КХЛ ему будет не сладко

— Другой смешной момент случился на презентации команды перед вашим первым сезоном в «Салавате». Вы на всю арену выругались матом.

— Я не знал, что значит это слово. Один тренер постоянно говорил мне это слово, но я не знал, что это плохое слово. Сейчас я бы такое не сказал.



— Когда шёл МЧМ-2020, вы проиграли спор Бурмистрову и надели майку сборной России. Тяжело было это сделать, да ещё и дать в ней интервью?

— Ничего страшного, спор — это спор. Если бы Швеция выиграла тот матч, Бурмистрову пришлось бы надевать джерси сборной Швеции. Я проиграл, а обещания надо держать. Все знают, что это просто спор.



— Джерси оставили себе?

— Нет, вернул (улыбается). Мне шведская больше нравится.