«Когда игра становится боевой…Вы бы видели его глаза! Овечкин просто готов убивать»

Лайху сейчас 36 лет — столько же, сколько Александру. До Кубка Стэнли в составе «столичных» он недотянулся, но с удовольствием вспомнил о том, как играл вместе с Великой Восьмёркой, будучи гостями журналистов Джеффа Марека и Эллиотта Фридмана в подкасте «31 мысль».

«Надеюсь, что он побьёт рекорд Гретцки»

— Брукс, вы известны тем, что тренируетесь по своей особой схеме и придерживаетесь своего особенного стиля питания. Кто из бывших партнёров по «Вашингтону» вас в этом поддерживал?

— Майк Грин всегда интересовался. Овечкин очень часто шутил, прикалывался. Ох уж этот Ови! Он мог прислать сообщение: «О, брат, я наконец-то сделал это!». Хотя он, конечно же, ничего не сделал, а просто решил пошутить. Алекс очень весёлый, постоянно подкалывает кого-то. От него и Никласа Бекстрёма я многого натерпелся в плане приколов, но я их очень люблю.



Здесь нужно небольшое отступление. Лайх — известный поклонник здорового образа жизни и даже одно время был лицом рекламной кампании производителя бытовой техники. Вернее, той её разновидности, которая касается домашнего приготовления фруктовых соков и смузи. Эта тема тоже неоднократно проскакивала в отношениях между Овечкиным и Лайхом.

Сколько очков набрал Лайх в своём самом результативном сезоне за «Вашингтон»

«Я большой поклонник домашнего приготовления соков. Каждое утро я пью смесь, где есть капустный сок, шпинат, имбирь, лимон, помидор, яблоко и груша. Это помогает сохранить здоровье и чувствовать энергию и бодрость весь день. Напишите, какие соки предпочитаете вы», — написал в своём «инстаграме» Лайх в январе 2017 года.



На это быстро отреагировал Александр, который написал потрясающий комментарий.



«Я добавляю пива и русской водки. Поверь мне, это работает!» — сказал Овечкин. «Ха-ха. Может быть, я тоже должен так попробовать?» — задался вопросом Лайх, которого к тому моменту уже прошёл через драфт отказов и был сослан в фарм-клуб.

Врез 1



В 2011 году во время матча между «Вашингтоном» и «Атлантой» Овечкин получил удар клюшкой в глаз, сидя на скамейке запасных. Выяснилось, что ударил россиянина не соперник, а одноклубник Лайх, который неловко перелезал через бортик и попал Овечкину клюшкой в лицо.

Но вернёмся к беседе Лайха с ведущими Sportsnet.



— Брукс, раз уж мы заговорили об Овечкине, хочется спросить вас об одном моменте. На чемпионате мира 2010 года в Кёльне вы жёстко приложили своего одноклубника Овечкина.

— Ну, это же Россия — Канада, вы что! А так-то я люблю Алекса, даже очень. Он отличный друг. Я наслаждался тем, что играл рядом с ним на протяжении десяти лет и до сих пор поддерживаю с ним самые тёплые отношения. Он тоже с радостью идёт на контакт. Слышите, даже когда я сейчас с вами разговариваю о нём, у меня возникает улыбка. Мне было очень приятно, когда Овечкин выиграл Кубок Стэнли.

Видео стычки с участием Лайха и Овечкина можно посмотреть в YouTube.

— А рекорд Уэйна Гретцки он побьёт?

— Я на это надеюсь. Я ведь просто… как сказать… я его отчаянный фанат. И у нас были с ним свои битвы на протяжении многих лет. Были войны и ссоры, но я всегда был горой за него, а он — за меня. Я до сих пор наслаждаюсь, когда вижу, какой кайф, какие эмоции он получает от игры.

«Овечкин будет играть столько, сколько захочет»

— А какая битва у вас с ним была самая памятная?

— Ну, тогда на чемпионате мира было интересно, потому что Овечкин всегда хочет выигрывать, он конкурирует. И он знает, что я тоже максималист и хочу выигрывать. Я не думаю, что когда-нибудь видел человека, который бы соревновался на льду на том же высочайшем уровне, что и Александр. Когда игра становится жёсткой, боевой, когда он заряжается этой игрой… Вы бы видели его глаза!



Овечкин просто готов убивать. У него есть уровень эмоций, поднимает его на такую высоту, это невероятно. Я играл против многих очень талантливых, знаменитых хоккеистов, но подобного не видел ни у кого. У этого парня есть способность соперничать. На чемпионате мира я понял, что хочу наброситься на него. Кроме того, он был моим другом, и я знал, что, если это сделаю, собью его с толку, он начнёт отвлекаться на меня, и это помешает ему выиграть матч.



Овечкин же очень хорош, когда сосредотачивается. Он может опрокинуть тебя, может просто пройти сквозь тебя, это делает его лучшим игроком. Так что с Ови надо быть осторожным. Иногда ему лучше дать «поспать», не трогать его. Да, кстати, сборная России нас тогда обыграла.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте НХЛ в YouTube.

— И на молодёжном чемпионате мира в Галифаксе в 2003 году, когда мы взяли только серебро, он тоже был.

— Это было уже очень давно. Но у хоккеистов длинная память. И мне очень хотелось тогда, в 2010-м закончить «пробег» сборной России по турниру. В первую очередь потому, что я знал, насколько важен чемпионат мира для Овечкина. Он всегда очень гордится, что играет за национальную команду. Когда они начали выигрывать у нас, мне захотелось его просто ударить. Я этого не сделал, но играть против них было очень интересно.



Если у «Вашингтона» будет нормально работать большинство, то Овечкин может спокойно продолжать забивать по 40, а то и 50 голов. А в нынешнем сезоне он вообще мог забросить 60 шайб. Да, он становится старше, но ему по силам забивать по 35 голов минимум на протяжении ближайших лет. Разве вы не возьмёте в команду игрока, который забивает 35 голов, пусть ему и 38 или 39 лет.

— Сколько лет он ещё сможет играть?

— Столько, сколько он захочет. Овечкин — исключительный талант. Он может так бросать, как не может никто. Я согласен с тем, что это лучший снайпер в истории НХЛ.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

— Брукс, вы уже не играете. Зачем же вы продолжаете тренироваться?

— Знаете, у себя в гараже я на доске написал: «Лучше страдать от болей в мышцах, чем от боли сожалений». Раньше я упорно трудился, чтобы играть на уровне НХЛ, но у меня есть к чему стремиться. Я хочу принять участие в соревнованиях по кроссфиту, хочу соревноваться с лучшими спортсменами из мира фитнеса. Но сейчас это уже не те тренировки, что были раньше, они совсем другие. Но я продолжаю напоминать себе, что это весело. Я тренируюсь, потому что сам для себя так решил.



Спасибо, парни, за возможность поговорить. Когда являешься действующим хоккеистом, редко удаётся обсудить игру. Так что я ценю возможность вспомнить прошлое, поговорить о партнёрах, друзьях, вспомнить истории. Всем болельщикам желаю только всего самого хорошего. Оставайтесь в безопасности, но будьте активны.

Самое популярное видео с Овечкиным в YouTube. Это не НХЛ, а хоккеист в костюме Шарика Почти 5 млн просмотров. Звёзды хоккея сыграли необычный матч в Питере, где болельщики до последнего не знали, кто скрывается под масками.

«Ничего себе, а это кто такой?» Скопинцев – о первой тренировке 16-летнего Овечкина Андрей Скопинцев – о словах Фила Эспозито, помощи от Андрея Назарова и первом сезоне на высшем уровне 16-летнего Александра Овечкина.